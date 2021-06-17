У президента Німеччини відкинули критику з боку посла України Мельника про виставку в Берліні: Він робить погану послугу своїй країні
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У канцелярії президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier) відкинули різку критику посла України Андрія Мельника щодо пам'ятного заходу з нагоди 80-річчя нападу нацистської Німеччини на Радянський Союз у Другій світовій війні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.
Як повідомила в середу, 16 червня, президентська канцелярія, рішення українського посла не брати участі у заході разом зі Штайнмаєром викликає жаль та суперечить переконанню президента, "що пам'ять про цю війну повинна мати об’єднуючий ефект, понад усіма розбіжностями і конфліктами".
Як очікується, президент ФРН у п'ятницю, 18 червня, відкриє в музеї виставку "Виміри злочину. Радянські військовополонені у Другій світовій війні", а також виступить з промовою.
Нагадаємо, що посол України в Німеччині Андрій Мельник бойкотує пам'ятний захід з нагоди 80-річчя нападу нацистської Німеччини на Радянський Союз, оскільки він відбувається у музеї, у назві якого міститься згадка лише про Росію - у Німецько-російському музеї "Берлін-Карлсгорст". Це "образливо з точки зору українців, дуже плачевно і водночас дивно", написав посол у листі до директора музею, який отримала у своє розпорядження агенція dpa.
Посол критикує той факт, що постійна виставка в музеї присвячена війні між нацистською Німеччиною та Радянським Союзом (СРСР), однак музей досі згадує у своїй назві лише Росію, а не всі інші радянські республіки, такі як Україна та Білорусь, які зазнали мільйонів жертв у Другій світовій війні.
"Таким чином, СРСР де-факто прирівнюється до Росії, що є викривленням історії, яке слід жорстко відкинути", - пише Мельник.
Канцелярія федерального президента рішуче відкинула це твердження як хибне. Загальний удар посла проти німецької політики пам'яті є неприйнятним, заявили у відомстві Штайнмаєра.
"Цим загальним звинуваченням він (Мельник) робить погану послугу виправданим інтересам своєї країни, а також німецько-українським відносинам", - зазначили в адміністрації німецького президента, цитує агентство dpa.
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Большинство кацапов вобще за Уралом войну пересидело.
А Клоуна каждый стремится пнуть, плюнуть в него.....
75% идиотов выбрали дурачка......
Браво Мельник !Как он ще не вылетел из Ермаковского МИДа?
Древняя Русь[править | править код]
В киевский, удельный период и период централизованного Русского государства слово село имело несколько взаимосвязанных значений: «жилище, обитель, место пребывания»; «поселение» - как в общем значении (в Повести временных лет: «и бьраци не бываху в нихъ, но игрища межю селы, и схожахуся на игрища, на плясанья и на вся бѣсовьскыя пѣсни»[4]), так и противопоставляемое городу («И нача ставити по градомъ церкви и попы, и людие на кресщение приводити по всемъ градом и селомъ там же»[4]); «имение, владение, усадьба (с землей)»; также сохранялось древнее значение «поле, пашня»[5]. В Древней Руси селом также называлась отдельная часть княжеского или боярского поместья (соответствовавшая вилле в Империи Каролингов), управлявшаяся сельским старостой[6]. Село могло принадлежать не только князю («и есть село ея [ княгини Ольги ] Ольжичи и до сего дни»
Пара-Воз, ничего общего с локомотивом не имеет. Кроме ассоциации у недалеких.
Во всем мире и не только в Германии это должны знать....РОССИЯ ЭТО НЕ СССР
Тявкают "раша"...... подразумевают "совок"
Мочить Россию надо при каждом удобном случае.
Молодец Мельник! Годно отстаивает интересы Украины и макает в дерьмо немецких порноактёров!
А так - є очевидною ностальгія Штайнмайера по Третьому рейху та по новому переділу Європи! Оце і є результатом обрання президентом Німеччини фашистського недобитка!