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У президента Німеччини відкинули критику з боку посла України Мельника про виставку в Берліні: Він робить погану послугу своїй країні

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У президента Німеччини відкинули критику з боку посла України Мельника про виставку в Берліні: Він робить погану послугу своїй країні

У канцелярії президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier) відкинули різку критику посла України Андрія Мельника щодо пам'ятного заходу з нагоди 80-річчя нападу нацистської Німеччини на Радянський Союз у Другій світовій війні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.

Як повідомила в середу, 16 червня, президентська канцелярія, рішення українського посла не брати участі у заході разом зі Штайнмаєром викликає жаль та суперечить переконанню президента, "що пам'ять про цю війну повинна мати об’єднуючий ефект, понад усіма розбіжностями і конфліктами".

Як очікується, президент ФРН у п'ятницю, 18 червня, відкриє в музеї виставку "Виміри злочину. Радянські військовополонені у Другій світовій війні", а також виступить з промовою.

Нагадаємо, що посол України в Німеччині Андрій Мельник бойкотує пам'ятний захід з нагоди 80-річчя нападу нацистської Німеччини на Радянський Союз, оскільки він відбувається у музеї, у назві якого міститься згадка лише про Росію - у Німецько-російському музеї "Берлін-Карлсгорст". Це "образливо з точки зору українців, дуже плачевно і водночас дивно", написав посол у листі до директора музею, який отримала у своє розпорядження агенція dpa.

Посол критикує той факт, що постійна виставка в музеї присвячена війні між нацистською Німеччиною та Радянським Союзом (СРСР), однак музей досі згадує у своїй назві лише Росію, а не всі інші радянські республіки, такі як Україна та Білорусь, які зазнали мільйонів жертв у Другій світовій війні.

Також читайте: Посол Мельник про небажання ФРН постачати зброю Україні: Шкода, що Німеччина стоїть осторонь і інсценує себе як "морального апостола"

"Таким чином, СРСР де-факто прирівнюється до Росії, що є викривленням історії, яке слід жорстко відкинути", - пише Мельник.

Канцелярія федерального президента рішуче відкинула це твердження як хибне. Загальний удар посла проти німецької політики пам'яті є неприйнятним, заявили у відомстві Штайнмаєра.

"Цим загальним звинуваченням він (Мельник) робить погану послугу виправданим інтересам своєї країни, а також німецько-українським відносинам", - зазначили в адміністрації німецького президента, цитує агентство dpa.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+43
А вот тут я с Мельником полностью согласен.

Большинство кацапов вобще за Уралом войну пересидело.
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17.06.2021 11:24
+18
СЕЛО ХОХЛОма -это не УКРАИНА , а деды воевали не только из рашистов...
Браво Мельник !Как он ще не вылетел из Ермаковского МИДа?
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17.06.2021 11:26
+16
Как спекулировать на теме дивизии "Галичина", все резко вспоминают про Украину. А как речь заходит о победе во 2 м войне, то "руцкий солдат", "россия"... Кацапы прикрылись буфером из Украины и Беларуси; хлебали щи, пока на протяжении нескольких лет нацисты насиловали Украину...
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17.06.2021 11:46
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А вот тут я с Мельником полностью согласен.

Большинство кацапов вобще за Уралом войну пересидело.
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17.06.2021 11:24 Відповісти
Бувша голова МЗС Австрії вже дослужилась до вакансії у рашистофюрера, а цей й формулу антиукраїнську свого імені подарував рашистам, й в президентстві не не залишає рашистам вислужуватись - КОЛИ ВАКАНСІЯ У РАШІ З"ЯВИТЬСЯ?
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17.06.2021 11:56 Відповісти
Ой немец даже сумел возбудиться 🤣🤣🤣 на критику
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17.06.2021 11:25 Відповісти
Фашисты **** забыли ,что такое ПЕРВЫЙ ,ВТОРОЙ ,ТРЕТИЙ УКРАИНСКИЙ ФРОНТ ...забыли суки ,значит придётся ПОВТОРИТЬ !!! У президента Германии отвергли критику со стороны посла Украины Мельника о выставке в Берлине: Он делает плохую услугу своей стране - Цензор.НЕТ 6057
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17.06.2021 11:25 Відповісти
Мордвин-чебураха,ерничать будешь на пляшке из под горилки скоро, а пока поюзай на чеченбутылке...
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17.06.2021 11:36 Відповісти
Слово СКОРО .это слово дебила не отвечающего за свои слова У президента Німеччини відкинули критику з боку посла України Мельника про виставку в Берліні: Він робить погану послугу своїй країні - Цензор.НЕТ 2672 называй конкретные даты и сроки ,бо знаешь пословицу ,СКОРО сказка сказывается ,но НЕСКОРО дело делается .. У президента Німеччини відкинули критику з боку посла України Мельника про виставку в Берліні: Він робить погану послугу своїй країні - Цензор.НЕТ 7404
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17.06.2021 11:41 Відповісти
Был бы Порох, такого не было бы!

А Клоуна каждый стремится пнуть, плюнуть в него.....

75% идиотов выбрали дурачка......
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17.06.2021 11:25 Відповісти
Ну, хорошо хоть вместо Пороха сейчас посол Мельник есть. Заслуживает уважение за постоянную дипломатическую войну с риббентропами.
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17.06.2021 11:42 Відповісти
терпила из псарни?
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17.06.2021 11:43 Відповісти
СЕЛО ХОХЛОма -это не УКРАИНА , а деды воевали не только из рашистов...
Браво Мельник !Как он ще не вылетел из Ермаковского МИДа?
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17.06.2021 11:26 Відповісти
Именно СЕЛОМ называется ХОХЛОМА - вот такой путинский подарочек Байдену
Древняя Русь[править | править код]
В киевский, удельный период и период централизованного Русского государства слово село имело несколько взаимосвязанных значений: «жилище, обитель, место пребывания»; «поселение» - как в общем значении (в Повести временных лет: «и бьраци не бываху в нихъ, но игрища межю селы, и схожахуся на игрища, на плясанья и на вся бѣсовьскыя пѣсни»[4]), так и противопоставляемое городу («И нача ставити по градомъ церкви и попы, и людие на кресщение приводити по всемъ градом и селомъ там же»[4]); «имение, владение, усадьба (с землей)»; также сохранялось древнее значение «поле, пашня»[5]. В Древней Руси селом также называлась отдельная часть княжеского или боярского поместья (соответствовавшая вилле в Империи Каролингов), управлявшаяся сельским старостой[6]. Село могло принадлежать не только князю («и есть село ея [ княгини Ольги ] Ольжичи и до сего дни»
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17.06.2021 11:27 Відповісти
Мельник таким поведением скоро добьётся, что его отправят послом в Нигерию, где он все время будет просиживать в памперсах
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17.06.2021 11:29 Відповісти
Да плевать, главное насладиться когда арабы из германии сделают Халифат ( отольются чужие слезы наследникам фашиздов 🤣🤣🤣
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17.06.2021 11:33 Відповісти
Да посмотрим турки мафией там правят а фашики пусть арабов содержат шоб те плодились ..суки
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17.06.2021 12:10 Відповісти
Киш на пляшку, кацап!
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17.06.2021 11:34 Відповісти
Рашистские деньги отбивают память и меняют мозг и совесть сегодняшних бюргеров.
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17.06.2021 11:33 Відповісти
Хороший посол в Германии, - не стесняется называть путинских проституток путинскими проститутками.
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17.06.2021 11:43 Відповісти
Как спекулировать на теме дивизии "Галичина", все резко вспоминают про Украину. А как речь заходит о победе во 2 м войне, то "руцкий солдат", "россия"... Кацапы прикрылись буфером из Украины и Беларуси; хлебали щи, пока на протяжении нескольких лет нацисты насиловали Украину...
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17.06.2021 11:46 Відповісти
Т.е. Мельник считает, что это Украина с Белорусью напали на Польшу и Германию? У президента Німеччини відкинули критику з боку посла України Мельника про виставку в Берліні: Він робить погану послугу своїй країні - Цензор.НЕТ 4138
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17.06.2021 11:46 Відповісти
Грамоте надо-бы поучиться, грамоте! ПарАвоз! Стыдоба! Научись правильно писать - потом садись со взрослыми за стол! Позорище, ни проблеска мысли, лишь бы "встрять"!
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17.06.2021 12:09 Відповісти
Некоторым, прежде чем учить других, научиться понимать что читаешь!
Пара-Воз, ничего общего с локомотивом не имеет. Кроме ассоциации у недалеких.
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17.06.2021 12:48 Відповісти
Внаслідок злочинних дій Німеччини і СССР, що розвязали другу світову війну, в якій загинуло 6 мільйонів українців (це після страшного голодомору), а скільки залишилося інвалідів, а скільки знищено міст і сіл. І все це через договорняки Москви і Берліна.
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17.06.2021 12:20 Відповісти
Послуга якраз те що треба. Я бачу цих газпромівських корупціонерів від Мельника аж плющить. Гут!
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17.06.2021 11:51 Відповісти
"Таким образом, СССР де-факто приравнивается к России, что является искажением истории, которое следует жестко отбросить", - пишет Мельник. Источник: https://censor.net/ru/n3271962
Во всем мире и не только в Германии это должны знать....РОССИЯ ЭТО НЕ СССР


Тявкают "раша"...... подразумевают "совок"
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17.06.2021 12:00 Відповісти
Как-то топорно Мельник борется за интересы Украины.
Мочить Россию надо при каждом удобном случае.
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17.06.2021 12:11 Відповісти
Схоже, настав час сказати бошам, що вони замало заплатили українцям за всі їх втрати і біди у часи другої світової війни. Здається, євреям заплатили чи не в сотні разів більше, ніж отримані українцями півтори тисячи евро. Не думаю, що українці гірше євреїв чи менше постраждали. Навпаки ж, більше.
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17.06.2021 12:13 Відповісти
Немцы подчиняются силе! С детства они знали только русских. Об Украине не читали и не слышали. Считают, что морду им набили русские, продукты с Украины возили русские и на лапу дают те же РУССКИЕ. Вот вам и разгадка! В Умани полвека назад мясокомбинат и маслозавод работали целиком на ГДР (Германская демократическая республика). Уманчане всех этих продуктов не видели!
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17.06.2021 12:15 Відповісти
росийские! кто такие "русские"? насправді для іноземців (немців, поляків, французів) як розмовляєш російською є "рашн". Українська понад усе"!
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17.06.2021 15:24 Відповісти
Штайнмайеру видимо близки идеи их фюрера или он возомнил себя его наследником, раз преднамеренно подменяет понятия, с целью отрицать участие 14 стран и их народов во Второй Мировой войне.
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17.06.2021 12:20 Відповісти
швайнмаєр зі своєю фрау-штазі це союзники кацаплєндії.
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17.06.2021 12:34 Відповісти
На днях фашик из немецких депутатов оправдывал пакт Молотова-Риббентропа
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17.06.2021 12:36 Відповісти
А не проще ли название музея поменять, Штангенциркуль, чем писать столька многа букав и, тем более, угрожать ухудшением "неменцко-украинских отношений"? Тем более, ПРАВДА (историческая правда) на нашей стороне. Ну, не будет очередной порции "озабоченностей" от подкуйлоков из штази, что дальше?
Молодец Мельник! Годно отстаивает интересы Украины и макает в дерьмо немецких порноактёров! У президента Німеччини відкинули критику з боку посла України Мельника про виставку в Берліні: Він робить погану послугу своїй країні - Цензор.НЕТ 7378
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17.06.2021 13:03 Відповісти
Якби виставка була б приурочена до 76-ї річниці розгрому фашистської Німеччини - ще можливо було б просто поговорити тільки про назву музею...
А так - є очевидною ностальгія Штайнмайера по Третьому рейху та по новому переділу Європи! Оце і є результатом обрання президентом Німеччини фашистського недобитка!
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17.06.2021 13:27 Відповісти
Будущий акционер Газпрома на страже ватных пердаков.
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17.06.2021 14:04 Відповісти
Штайнмайер это риббентроп, а меркель - фрау риббентроп
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17.06.2021 15:27 Відповісти
РЕСПЕКТ Послу України Мельнику.!!!
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17.06.2021 15:30 Відповісти
По сутті пояснити нічого не змогло, тільки щось пробулькотіло що "це шкодить". Мельник молодець. Заганяй далі цих хитрожопих бюргерів в кут!
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17.06.2021 15:34 Відповісти
Очень правильно сказал пан Мельник. Ведь реально Украина воевала на 2 фронта - и с нацистами, и с рашистами(теперешними).
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17.06.2021 16:33 Відповісти
 
 