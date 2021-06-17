Справа про рекордний хабар у $ 6 млн: ВАКС засудив Мазурову до 5 років в'язниці з відтермінуванням на 2 роки випробувального терміну
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Ексчиновниця ДФС і довірена особа міністра екології часів Януковича Миколи Злочевського Олена Мазурова отримала 5 років в'язниці з відстрочкою на 2 роки випробувального терміну у справі про рекордний хабар в $ 6 млн.
Про це в Facebook повідомив агент НАБУ Євген Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Щойно Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання вини і виніс перший обвинувальний вирок у справі про рекордний хабар! Олена Мазурова, довірена особа Злочевського, рік тому була заарештована під час дачі хабаря керівництву НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розміром 6млн $. Під тиском залізобетонної доказової бази, враховуючи наявність відео- та аудіофіксації зустрічей з викривачем (тобто зі мною), а також записів телефонних перемовин та смс-листування щодо вчинення злочину, вона визнала провину - пішла на співпрацю зі слідством і дала покази як на співучасників (мова йде про екс-заступника голови ДПС міста Києва Миколу Ільяшенко та ексдиректора з правових питань компанії "Бурисма" Андрія Кічу), так і на безпосереднього замовника дачі хабаря, колишнього міністра екології, Миколу Злочевського, який наразі переховується від слідства і перебуває в міжнародному розшуку", - йдеться в повідомленні.
Так, суд за погодженням з прокурорами, засудив обвинувачену до 5 років в'язниці з відстрочкою на 2 роки у вигляді випробувального терміну.
"На черзі Ільяшенко та Кіча, від показань яких вже фактично нічого не залежить, тому що вони втратили свій шанс на співпрацю - треба було думати раніше. Так їм розраховувати на умовний термін не доводиться", - зазначив Шевченко.
Нагадаємо, 12 червня перший заступник голови Державної податкової служби Києва Микола Ілляшенко з подільниками дав хабар НАБУ і САП в 5 мільйонів доларів за закриття справи проти ексміністра часів Януковича Миколи Злочевського (за ч. 5 ст. 191 ККУ - привласнення, розтрата майна і ч . 3 ст. 209 ККУ - відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом).
Обидві справи стосувалися "Бурісми". Також серед групи осіб, що давали хабар, фігурують один з керівників групи компаній, афілійованої зі Злочевським, Андрій Кіча та довірена особа Злочевського, колишня керівниця одного з департаментів ДФС України Олена Мазурова. Ще 1 мільйон доларів передавачі хабаря мали намір поділити між собою.
Будь ласка, зачекайте...
Тебе важно, чтоб сажали стрелочников или всё-таки организаторов? Или просто портындеть?
Взятка, может, и рекордная, а приговор понарошечный.. Напёрсточники.
Чем больше украл, тем мягче приговор.
Елена Мазурова, доверенное лицо Злочевского, год назад была арестована во время дачи взятки руководству НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в размере $6 млн. Под давлением железобетонной доказательной базы она признала вину, пошла на сотрудничество со следствием и дала показания как на соучастников совершения преступления (речь идет об экс-заместителе председателя ГНС Киева Николая Ильяшенко и экс-директоре по правовым вопросам компании "Бурисма" Андрее Киче), так и на заказчика дачи взятки, бывшего министра экологии, Николай Злочевского, который сейчас скрывается от следствия и находится в международном розыске Источник: https://censor.net/ru/n3271964
Ну ты понял, да.
5 лет за 6 млн.$, т.е. по 100 000$ в месяц. Можно и посидеть, НО! Сидеть вы не будете. Надо только 2 года отмечаться у инспектора. Облом отмечаться? Решаемо: 100$/мес. и вы никуда не ходите. Не устраивает? Не вопрос: открыты предложения по "снятие судимости", "не законно осужден", "амнистия" и т.п.
Как говорится "работа мечты" ...
ляма..... и как говорится на свободу с чистой совестью.... опять куда нибудь в аппаритик
или администрацию
млять, какое же "суровое" наказание для взяточницы. 2 года будет сытно есть и уютно спать в домашней квартирке, а через 2 года суд освободит от отбывания наказания
це як ?? конфіскації не було призначено ... 2 роки не буде працювати ... ніяких порушень ... і що ?? у в*язницю не сяде ??
журналисті не корректно описали.
Будем сажать …..
Деревья )
ВОРОВАТЬ НУЖНО ДОХРЕНИЩЕ.
чтоб было чем поделиться.
Цікаво, скільки ці ж самі судді дали б марґіналу, який поцупив би іржавого ровера?
Короче, нужно и можно брать и чем больше тем лучше.
Тьфу, ненавиджу цю державу, а країна у нас файна.
Чого випустили? Поділився!
Висновок - можеш красти, але багато, а якщо впіймають то треба поділитися!