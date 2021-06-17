Справа про рекордний хабар у $ 6 млн: ВАКС засудив Мазурову до 5 років в'язниці з відтермінуванням на 2 роки випробувального терміну

Ексчиновниця ДФС і довірена особа міністра екології часів Януковича Миколи Злочевського Олена Мазурова отримала 5 років в'язниці з відстрочкою на 2 роки випробувального терміну у справі про рекордний хабар в $ 6 млн.

Про це в Facebook повідомив агент НАБУ Євген Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання вини і виніс перший обвинувальний вирок у справі про рекордний хабар! Олена Мазурова, довірена особа Злочевського, рік тому була заарештована під час дачі хабаря керівництву НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розміром 6млн $. Під тиском залізобетонної доказової бази, враховуючи наявність відео- та аудіофіксації зустрічей з викривачем (тобто зі мною), а також записів телефонних перемовин та смс-листування щодо вчинення злочину, вона визнала провину - пішла на співпрацю зі слідством і дала покази як на співучасників (мова йде про екс-заступника голови ДПС міста Києва Миколу Ільяшенко та ексдиректора з правових питань компанії "Бурисма" Андрія Кічу), так і на безпосереднього замовника дачі хабаря, колишнього міністра екології, Миколу Злочевського, який наразі переховується від слідства і перебуває в міжнародному розшуку", - йдеться в повідомленні.

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Так, суд за погодженням з прокурорами, засудив обвинувачену до 5 років в'язниці з відстрочкою на 2 роки у вигляді випробувального терміну.

"На черзі Ільяшенко та Кіча, від показань яких вже фактично нічого не залежить, тому що вони втратили свій шанс на співпрацю - треба було думати раніше. Так їм розраховувати на умовний термін не доводиться", - зазначив Шевченко.

Нагадаємо, 12 червня перший заступник голови Державної податкової служби Києва Микола Ілляшенко з подільниками дав хабар НАБУ і САП в 5 мільйонів доларів за закриття справи проти ексміністра часів Януковича Миколи Злочевського (за ч. 5 ст. 191 ККУ - привласнення, розтрата майна і ч . 3 ст. 209 ККУ - відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом).

Обидві справи стосувалися "Бурісми". Також серед групи осіб, що давали хабар, фігурують один з керівників групи компаній, афілійованої зі Злочевським, Андрій Кіча та довірена особа Злочевського, колишня керівниця одного з департаментів ДФС України Олена Мазурова. Ще 1 мільйон доларів передавачі хабаря мали намір поділити між собою.

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