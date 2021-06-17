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Потураєв з трибуни ВР: "Епоха бідності завершиться, коли розстріляють фракцію, статки якої зіставні з бюджетом України". ВIДЕО
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Заява "слуги народу" Микити Потураєва про взаємозв'язок між "завершенням епохи бідності" і "розстрілом фракції, статки якої зіставні з бюджетом України", зроблена під час засідання Верховної Ради, обурила нардепа ОПЗЖ Іллю Киву.
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, Кива вибіг до трибуни парламенту і почав говорити щось Потураєву та спікеру Дмитру Разумкову.
"Він сказав ... витягне і розстріляє ... народ України", - чути уривки фраз Киви на записі засідання парламенту.
Біля трибуни парламенту виник конфлікт, у якому брали участь нардепи ОПЗЖ та "Слуги народу". Спікер парламенту був змушений оголосити перерву на 15 хвилин.
Топ коментарі
+80 cimbitep
показати весь коментар17.06.2021 11:32
+59 Тупин Вова
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Будь ласка, зачекайте...
Уже було ...
Поганому танцюристу знаємо, що заважає.
Як я думаю, що гірше не стане, це точно, якщо зелені підуть із влади у небуття (політичне небуття)
Це надзвичайно "мужній" вчинок, ну сказав, так сказав!
Зелена цвіль хоче грабувати сама Україну, тому бореться за виживання.
"Велике будівництво", або як його частіше називають "Велике крадівництво", з 65-ти млрд гривен, 51% потрапили до п'яти компаній, серед яких компанія, яка належить 95-му кварталу, Борису Колесникову, Володимиру Гройсману и меру Одеси Труханову.
1500 Га, в Житомирской области, где под черноземом залежи ильменита (сырье для производства титана) от 0,5 до 1,5 метра толщиной, отдали в аренду на 10 лет. всего за полтора миллОНА долларов!
Ну и так далее.
Явно тянут на суд, с расстрелом. Вопрос лишь в том - а потом их родственников тоже судить, сажать и конфисковывать их имущество, или позволить потом жить на награбленное?
(после разминания ширинки).
На самом деле он такой же слуга Кремля, как ОПЗЖ, но в другой обертке.
О Потураеве писали Миротворец и ИнформНапалм.
https://www.facebook.com/vidsich/posts/4109230305811024/
Ригівська обмазка комуняцкого пошибу.
Виникає, однак, закономірне запитання - звідки ж усі оті найсправжніші петріоти в один тур повистрибували восени 2013-го, і куди з такою гідністю поділися навесні 2019-го?
Тільки хто ж тоді провернув усі оті революції, які так натхненно миздобули за чверть століття? Чи не ті самі рідкоземельні патріоти, які у найдемократичніших, найпрозоріший та найчесніших президентських виборах 2010 року натхненно закликали справжніх українців голосувати геть противсіх, а після вибрів заспокоювали тим, що їм вдалося з гідністю уникнути "більшого зла" і обрати "меншеньке"?
Тепер такі знов запевняють себе в тому, що навкруги самі зрадники-реваншисти-популісти і лиш вони з папєрєдніком д'Артаньячили з гідністю. Тільки виходить, що оте небачене іншими зростання та нестримно повільний прогрес реально відчули на смак лиш яких відсотків п'ятнадцять українців. А як послухати найтеоретичніших та найнайнатхненніших з тих саморатріотів, вони готові творити і 15-процентну націю.
Причому де завгодно...
Ну так всі без виключення політичні сили в Україні розповідають, що вони найкращі, а інші то є зло, чи як найменш невдалий вибір, чи для вас це було відкриттям.
Якщо вам до вподоби "зростання" та "проукраїнська" політика від зеленої влади, то в чому річ, насолоджуйтесь.
Про "всі політичні сили" говорити безтолку - ви не знаєте ні що воно таке насправді, ні скільки тих, що такими себе вважають, тут нареєструвалися охвіційно. Про демократію та про олігархію, ви також поняття не маєте (як і весь укрсучполітикум, зрештою), тому й вподобали найнацдемократичнішу позицію перманентного спротиву, не помітивши "нічого дивного" у словах видатного демократа-ліберала та попереднього солодкого Кума Цієї Нації В. Ющенка, який ще до свого прольоту на виборах зізнався, що є консерватором (тільки не сказав чого саме) і заявив, що "більшість завжди буває неправа", а після прольоту констатував, що "справжніх українців залишилося дуже мало".
У вас у голові й досі досі якийсь гетьманат, при чому справжньоукраїнський...
Ви ображені на Віктора Ющенка і патріотичну частину суспільства? Та кому воно цікаво, ваші почуття мені до одного місця. Єдине, що є сенс тут обговорювати і оцінювати, це об'єктивні факти, цифри, те з чого ми почали. І цифри кажуть, що за часів зеленського економічна ситуація в країні погіршилась.
Ну, і про факти:
ВВП України в доларовому еквіваленті 2013 року становив більше 183 мільярдів.
Після чергової нищівної перемоги Нашої Революції він скоротився удвічі і вже за 2014-й склав 91 з хвостиком млрд. USD.
2018 року Наш ВВП з гідністю досяг позначки 130+ мільярдів у доларовому еквіваленті.
2019-го доліз мало не 154-х мільярдів, однак, приписати це виключно заслугам папєрєдніка з цілком очевидних причин не вдасться.
За минулий рік через епідемію COBID-19 скоротився на вісім відсотків, що цілком зрозуміло, а до того ж є ненайгіршим показником навіть в Європі, де за більшістю економічних, та й неекономічних, показників Україна з гідністю пасе задніх, а після революції - то й найзадніших.
Все це не могло не відобразитися на (дуже) загальному рівні життя українців, але як засвідчують наші славні рейтинголухи (ще менш точні за економізтів), на підтримці Зенаступніка практично не відобразилося. Як, зрештою, і на числльності прихильників паПерєдніка, якому навіть за провалу політики Зеоенського нічого вже не світить, крім хіба що турми. Та й теє навряд...
Що стосується ввп в доларовому еквіваленті 2013 року, то його ваш лідер професор чивокуня вивіз до рабсії на вантажівких, звертайтесь з цього приводу до нього. А якщо серйозно, то курс долара 2013-го року тримався штучно за рахунок запозичень, які Україна виплачує і досі.
Скажу одразу: вперті намагання довести, що, на відміну від славнопатріотичного закордону, в самій Україні справжні патріоти з гідністю перебувають у переконливій меншості, вашу прхвесійну ватність і видають.
Що стосується патріотів закордонних і місцевих, то достатньо подивитись як голосує на виборах закордонний виборчий округ і українці в Україні. За вийнятком невеликої кількості країн, як то рабсія, білорусь і інші пост совкові республіки, голосують українці за кордоном переконливою більшістю за проукраїнські партії і кандидатів. Як голосують українці в Україні ми також всі знаємо, прорасєйське лайно завжди було широко представлене як у ВР, так і в адміністрації президента, як от в 2010-му році. Тож так, патріотичних виборців в Україні десь 30%,прорасєйського лайна десь так само 30%, всі інші це опортуністи, що голосують за дешеві газ і ковбасу.
Продовжуй сам визначати українську політику і жити в лайні і корупції
Навіть після того, як та Україна стала давно омріяною суверенною державою.
Цікаво, що пояснення своєї постави у них таке ж традиційне, як і в лузерів, що залишилися на рідній землі: миздобули, але намнедали, хоч мизаслужили...
Щоб "визначати політику" треба, як мінімум, знати, що воно таке.
А що можуть визначати ті, хто звик безлідерно чинити самогромадянський неполітичний спротив, та й тo лиш коли "припекло"?
Українці за кордоном окрім того формують імідж країни, бо зачасту про Україну іноземці дізнаються з особистого спілкування з українцями.
Так і є, більшість українців в Україні в політиці ні бум бум.
Ще раз доводжу до відома найзатятіших ідотів, що з моменту створення (появи, виникнення, проголошення, визнання, etc) окремої самостійної незалежної, національної УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ, всі "українці закордоння", враз (ну, не дослівно ж, звісно) перетворилися на "закордонців українського походження". А закордонцям до суверенної української політики зась, скільки б ретріотичних пашпортів вони не назбирали та яким би вишиваним не було їхнє походження. І що найважливіше: все це стосується не лише конкретної України, а й будь-якої суверенної НАЦІОНАЛЬНОЇ держави.
"Шив" погрозу вбивством.
(тіць)
https://youtu.be/CKDlGOUi8cY
...
ПАТРІОТ і проукраїпський депутат не буде боротись проти державної мови!
Так що в першу чергу Потураєва і Со треба!
сдается - нет.
и имеет имеет кольца для каждого пальца, чтобы проломать Киве тупой собачий череп ?
опасности когда на фронте гибнут и получают увечья а в тылу в это время ктото пилит бабосы
которых и так не хватает а ктото откровенно агитирует за адиннарот не может продолжаться
вечно.... конечно те кто в окопах не такие умненькие как детки депутатов/прокуроров/чинуш но
они же не конченные идиоты и когда этот нарыв прорвёт мало не покажется.