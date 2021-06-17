Потураєв з трибуни ВР: "Епоха бідності завершиться, коли розстріляють фракцію, статки якої зіставні з бюджетом України". ВIДЕО

Заява "слуги народу" Микити Потураєва про взаємозв'язок між "завершенням епохи бідності" і "розстрілом фракції, статки якої зіставні з бюджетом України", зроблена під час засідання Верховної Ради, обурила нардепа ОПЗЖ Іллю Киву.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, Кива вибіг до трибуни парламенту і почав говорити щось Потураєву та спікеру Дмитру Разумкову.

"Він сказав ... витягне і розстріляє ... народ України", - чути уривки фраз Киви на записі засідання парламенту.

Біля трибуни парламенту виник конфлікт, у якому брали участь нардепи ОПЗЖ та "Слуги народу". Спікер парламенту був змушений оголосити перерву на 15 хвилин.

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