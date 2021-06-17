Питання долучення США до "нормандського формату" на саміті Байдена і Путіна не обговорювалося, - Пєсков

Президент РФ Володимир Путін і президент США Джозеф Байден вчора під час саміту не обговорювали долучення Вашингтона до "нормандського формату".

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков в ефірі радіостанції "Ехо Москви", відповідаючи на відповідне запитання, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ні, це не обговорювалося", - сказав він.

Він нагадав, що з боку США колишній спецпредставник Курт Волкер проводив відповідні консультації.

"Американці абсолютно справедливо намагалися з перших рук отримати інформацію про позиції сторін і отримували таким чином інформацію про позицію російської сторони", - сказав Пєсков.

При цьому він додав: "Говорили про те, що в принципі можна було б відтворити такий механізм".

"Сам по собі "нормандський формат", хоча його ефективність залишає бажати кращого - не з нашої вини, - але все-таки він самодостатній. Якихось нових учасників там навряд чи потрібно, але, звичайно ж, вести консультації з американцями - це те, що цілком можливо і те, про що вчора говорилося", - зазначив Пєсков.

Крім того, він повідомив, що розбіжності на саміті президентів РФ і США зберігалися щодо теми Білорусі та ролі НАТО.

"Звісно, розбіжності щодо Білорусі. Як не дивно, розуміння того, що стосовно України, Донбасу єдиним можливим засобом врегулювання є комплементація Мінських домовленостей, до речі, але це знову ж таки до плюса належить, тому що таке розуміння було підтверджено", - сказав Пєсков.

Говорячи про розбіжності позицій на саміті, він також повідомив, що, попри те, що лідери не надто вдавалися в тематику НАТО, але "(було) розуміння того, що тут теж ми дотримуємося різних точок зору про призначення Альянсу, тієї ролі, яку він відіграє тощо".

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"Ось, напевно, це найбільш критичні сфери", - сказав Пєсков.

Тема Білорусі на саміті, зауважив він, не належала до пріоритетів, дійсно була озвучена американською стороною.

"Озвучена була в усім добре відомому ключі, ми всі знаємо позицію американців - є і проблематика літака, вони вважають це неприпустимим і так далі, порушенням всього і вся, на це у нас є своя позиція, що в нас є інформація, отримана з першоджерела - від президента Білорусі", - сказав Пєсков.

Він додав: "І президенту Путіну не з руки не довіряти своєму білоруському колезі".

"І було констатовано, що це те саме місце, де, напевно, навряд чи можна намагатися зблизити позиції. Це неможливо", - сказав прессекретар президента РФ.