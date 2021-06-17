Проєкт змін до Податкового кодексу "сирий" і може завдати шкоди економіці та українцям, – економіст

Запропоновані урядом податкові зміни (законопроект 5600) гальмуватимуть відновлення економічного зростання і погіршать інвестиційний клімат країни, їх не можна ухвалювати.

Про це написав економіст Борис Кушнірук в блозі на "Ліга".

"Українська економіка не оговталася від карантинних обмежень, збитків та спаду. І своїми податковими новаціями можновладці можуть зробити все, щоби стале відновлення економіки так і не розпочалося", - написав Кушнірук.

За його словами, запропоновані урядом зміни до Податкового кодексу "сирі", а їх наслідки - не прораховані. Немає балансу між підвищенням податкового навантаження і можливостями бізнесу розвиватися, адже акцент зміщений у фіскальному напрямку. Тому законопроект потребує грунтовного доопрацювання.

Економіст також зазначив, що локомотивом економічного зростання може стати великий бізнес, проте влада має намір посилити тиск на нього цим законопроектом.

"Запропоновані зміни до ПКУ не тільки створюватимуть проблеми для малого та середнього бізнесу, а й суттєво ускладнять становище великого бізнесу. Особливе заперечення викликають норми, які, по суті, мають ефект зворотної дії. Не можна спочатку давати тарифні пільги інвесторам "зеленої" енергетики, а потім, коли вони вже інвестували мільярди доларів, за допомогою додаткових податків фактично обкрадати їх. Також не можна спочатку передбачати право бізнесу зменшувати податкові зобов'язань з податку на прибуток, а потім впроваджувати норми, якими тільки 50% збитків минулих років можна віднести на результати господарської діяльності", - пояснив Кушнірук.

Він наголосив: обидві ці норми мають характер зворотної дії, і їх ухвалення завдасть серйозної шкоди інвестиційному клімату України, адже інвестори вкрай негативно реагують на нестабільність законодавства та правил гри.

"Інвестори, у тому числі ті, хто лише приглядається до можливості інвестування в українську економіку, навряд чи бажатимуть мати справу з державою, яка може заднім числом змінювати правила гри, і, по суті, відбирати у інвесторів їхні кошти", - написав Кушнірук.

Раніше член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна заявила, що Україна вже втратила мільярди інвестицій через безкінечні податкові ініціативи уряду, і зараз з країни йдуть останні інвестори. Водночас лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, коментуючи податкові ініціативи уряду, заявила, що влада має знижувати податки, щоб вивести з тіні 49% бізнесу, а не підвищувати їх.

Нагадаємо, 12 травня уряд на своєму засіданні затвердив законопроект, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, що передбачають підвищення податків для низки галузей.