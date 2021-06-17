"Голос" у липні проведе з'їзд партії: "Поставимо крапку у внутрішній кризі і рухатимемося далі"

Партія "Голос" має намір провести з'їзд, на якому планують обговорити внутрішньопартійну кризу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії.

"Початок історії "Голосу" пов’язаний з парламентськими виборами 2019 року та лідерством С. Вакарчука. Саме в той період команда однодумців прийшла до парламенту з метою зробити Україну сучасною та модерновою. Романтичні сподівання, що 20 людей спроможні звернути гори, надихали на плідну роботу. Але реалії політичного життя вимагали не тільки гасел та заяв, але й кропіткої організаційної роботи. Треба будувати дієздатну та спроможну загальноукраїнську команду, яка б могла не тільки заявляти, але й робити і досягати результату, як на державному, так і на місцевих рівнях", - йдеться в повідомленні.

У заяві наголошується, що реформи і трансформація партії викликали критику в окремих її членів.

"З часом ця критика переросла в системну кампанію в медіа щодо дискредитації керівництва партії. Останнім часом ця кампанія досягла апогею та вийшла за рамки формату внутрішньопартійних дискусій. Репутації партії нанесено великої шкоди. Перемагати ми зможемо тільки тоді, коли партія буде єдиною та спроможною відповідати на виклики часу, реалізовувати свої програмні цілі, маючи свою стратегію, об’єднувати партійців та прихильників. В режимі постійних чвар та звинувачень результату і розвитку не буде", - додали в політсилі.

У "Голосі" наголосили, що відповідно до Статуту партії, ситуацію може вирішити лише з'їзд партії.

"Ми прийняли рішення про проведення з’їзду в липні цього року, остаточну дату з’їзду у найближчий час призначить Політрада партії. На цьому з’їзді ми поставимо крапку у цій внутрішній кризі та будемо рухатися далі. Задля побудови сучасної, вільної, європейської України", - підсумували в політсилі.

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Як повідомлялося раніше, 10 народних депутатів із парламентської фракції "Голос" оголосили про створення у Верховній Раді окремого об'єднання "Справедливість", висловили недовіру керівнику фракції Ярославу Залізняку та ініціювали виключення з фракції голови партії Кіри Рудик, як депутата, що має понад 50% прогулів.

Про розбіжності серед депутатів стало відомо ще в березні. Все почалося з того, що у деяких парламентарів була відмінна від керівництва партії позиція з приводу голосування за один із законопроєктів.

А потім десять народних депутатів від фракції оприлюднили спільну заяву. У ній вони розкритикували чинне керівництво партії і закликали переобрати його на з'їзді політсили. Тоді керівників партії звинуватили в узурпації влади - нібито вони використовують політсилу "як інструмент для задоволення власних інтересів, самопіару і підігрування владі".

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