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Новини Політика України
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"Голос" у липні проведе з'їзд партії: "Поставимо крапку у внутрішній кризі і рухатимемося далі"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Партія "Голос" має намір провести з'їзд, на якому планують обговорити внутрішньопартійну кризу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії.

"Початок історії "Голосу" пов’язаний з парламентськими виборами 2019 року та лідерством С. Вакарчука. Саме в той період команда однодумців прийшла до парламенту з метою зробити Україну сучасною та модерновою. Романтичні сподівання, що 20 людей спроможні звернути гори, надихали на плідну роботу. Але реалії політичного життя вимагали не тільки гасел та заяв, але й кропіткої організаційної роботи. Треба будувати дієздатну та спроможну загальноукраїнську команду, яка б могла не тільки заявляти, але й робити і досягати результату, як на державному, так і на місцевих рівнях", - йдеться в повідомленні.

У заяві наголошується, що реформи і трансформація партії викликали критику в окремих її членів.

"З часом ця критика переросла в системну кампанію в медіа щодо дискредитації керівництва партії. Останнім часом ця кампанія досягла апогею та вийшла за рамки формату внутрішньопартійних дискусій. Репутації партії нанесено великої шкоди. Перемагати ми зможемо тільки тоді, коли партія буде єдиною та спроможною відповідати на виклики часу, реалізовувати свої програмні цілі, маючи свою стратегію, об’єднувати партійців та прихильників. В режимі постійних чвар та звинувачень результату і розвитку не буде", - додали в політсилі.

У "Голосі" наголосили, що відповідно до Статуту партії, ситуацію може вирішити лише з'їзд партії.

"Ми прийняли рішення про проведення з’їзду в липні цього року, остаточну дату з’їзду у найближчий час призначить Політрада партії. На цьому з’їзді ми поставимо крапку у цій внутрішній кризі та будемо рухатися далі. Задля побудови сучасної, вільної, європейської України", - підсумували в політсилі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Львівський осередок "Голосу" вимагає від Железняка і Рудик скласти повноваження, - пресслужба політсили

Як повідомлялося раніше, 10 народних депутатів із парламентської фракції "Голос" оголосили про створення у Верховній Раді окремого об'єднання "Справедливість", висловили недовіру керівнику фракції Ярославу Залізняку та ініціювали виключення з фракції голови партії Кіри Рудик, як депутата, що має понад 50% прогулів.

Про розбіжності серед депутатів стало відомо ще в березні. Все почалося з того, що у деяких парламентарів була відмінна від керівництва партії позиція з приводу голосування за один із законопроєктів.

А потім десять народних депутатів від фракції оприлюднили спільну заяву. У ній вони розкритикували чинне керівництво партії і закликали переобрати його на з'їзді політсили. Тоді керівників партії звинуватили в узурпації влади - нібито вони використовують політсилу "як інструмент для задоволення власних інтересів, самопіару і підігрування владі".

Також читайте: Створення груп у межах депутатської фракції суперечить закону, - заява партії "Голос"

Автор: Наталя Джума
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"золотая акция" сказала - Да пошли вы, у нас и так моноголос.
состав партии сказал: "Голос" в июле проведет съезд партии: "Поставим точку во внутреннем кризисе и будем двигаться дальше" - Цензор.НЕТ 2567 "Голос" в июле проведет съезд партии: "Поставим точку во внутреннем кризисе и будем двигаться дальше" - Цензор.НЕТ 7784 "Голос" в июле проведет съезд партии: "Поставим точку во внутреннем кризисе и будем двигаться дальше" - Цензор.НЕТ 6065
и получился голос со стороны параши. пишут шо они чет там недавно наголосовали что их надо пинать прямо в мусорник как и Нестера пацьковича
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17.06.2021 11:40 Відповісти
Да ,то что вы там двигаетесь это понятно "Голос" в июле проведет съезд партии: "Поставим точку во внутреннем кризисе и будем двигаться дальше" - Цензор.НЕТ 6854при чём чем-то тяжёлым ..
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17.06.2021 11:44 Відповісти
Не партія а збірна солянка.
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17.06.2021 11:46 Відповісти
Будет в Голос та на Голос "Голос" в июле проведет съезд партии: "Поставим точку во внутреннем кризисе и будем двигаться дальше" - Цензор.НЕТ 2088
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17.06.2021 11:55 Відповісти
Вакарчук скот и подонок
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17.06.2021 12:09 Відповісти
Стрижка поросяти у виконанні лібералів: вереску багато, а користі - ... .
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17.06.2021 12:09 Відповісти
Уже хоть двигайтесь, хоть не двигайтесь, а закончите так же, как в своё время некая «Самопомощь». Сначала тупо сдрыснул Вакарчук, на имени которого Голос только и переполз через проходные 5%. Потом в самой маленькой фракции парламента начались самые большие внутренние проблемы… 90% упоминаний о «Голосе» в СМИ связано с внутренними дрязгами. Три калеки не могут между собой договориться. Недоразумение какое-то, а не партия. Социология чётко демонстрирует её перспективы.
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17.06.2021 12:19 Відповісти
Це якась дивна особливість української нації довіряти законотворчі процеси і керівництво державою акторам і співакам! Мені тут один товариш недавно доводив, що Скрябін писав чудові філософські пісні і вбили його тому, що у нього був шанс стати президентом!
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17.06.2021 12:34 Відповісти
Та усьо уже, усьо! 😁 "Голос схожий на донора, у якого відмер мозок, але у тілі штучно підтримуєте я життя, бо комусь потрібне серце, комусь - печінка, ще комусь - дві нирки... Оці органи ще мають шанс не бути закопаними у землю, а жити, але вже у іншому організмі, не факт, що в одному. Основна маса тіла буте утилвзовпна. Назавжди. Чи у крематорії, чи у могильнику. Вибачте, що дещо грубо і шокуюче, але це - найкраща аналогія. Голос" помер.
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17.06.2021 12:52 Відповісти
Ця антиукраїнська партія не має права на існування . Завжди була бездіяльна а як запахли долари тут же і зрадили Україну. Українці їм ніколи не пробачать голосування за розпродаж землі, за збереження російської мови в медіа і багато інших що стосувалося України. Їм не місце в Україну нехай їдуть у свою рашку але і там їх не приймуть зрадників ніхто не хоче. Зрадили Україні так само можуть зрадити рашці.
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17.06.2021 13:52 Відповісти
Та не торопитесь уже.Теперь ,,двигаться,, будете только на свалку
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17.06.2021 15:57 Відповісти
 
 