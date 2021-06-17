Дружини українських чиновників не зможуть легалізувати капітал у рамках податкової амністії: це вимога МВФ, - глава Мінфіну Марченко
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Родичі державних службовців в Україні не зможуть скористатися законом про податкову амністію.
Про це заявив "24 каналу" міністр фінансів Сергій Марченко, передає Цензор.НЕТ.
"Коли ви декларуєте як чиновник доходи сім'ї - ви декларуєте статки сім'ї зокрема. Не залежить від того, це ваші особисті чи сім'ї - ви вже задекларували. Тобто якщо ви чиновник, то ви вже задекларували свої доходи і інших варіантів легалізації бути не може", - сказав він.
На уточнювальне запитання журналіста, чи означає це, що "фактично дружини чиновників не зможуть зараз легалізувати капітал", глава Мінфіну відповів: "Не зможуть".
"Це була одна з основних вимог МВФ (Міжнародний валютний фонд. - Ред.), наскільки я розумію, то остання редакція також передбачає саме таку позицію", - пояснив Марченко.
Будь ласка, зачекайте...
Не суд, не прокурори, а ....тадам... МВФ !
Зеля вже розказує, що йому не дуже й потрібні гроші від ВМФ.
В нього все є.
Это мечта каждой власти, независимо от лиц.
Тока дурень доложит, что у него 10, 20, 100 или 5 тысяч баксов есть,
И то, если жить надоело, палицейские и прикопают ...
ЗЕ уже под следствием наверное?
Ну, жены может и не смогут, а вот мамы, тёти и бабушки - запросто.