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Новини Політика УкраїниЗа кордоном
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Байден (2335) НАТО (5165) Пєсков (1442) путін (21449) росія (47327) США (14513) членство в НАТО (1413)

Пєсков пояснив слова Путіна про Україну "мазком" і заявив, що РФ пильно спостерігає за рухом держави в НАТО - це "червона лінія"

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Пєсков пояснив слова Путіна про Україну

Путін і Байден не обговорювали поглиблено тему України, вона була позначена в арсеналі проблем.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков за підсумками зустрічі лідерів двох країн, яка відбулася в середу в Женеві.

Так, Пєсков, відповідаючи на прохання пояснити слова Путіна про те, що тема можливого вступу України в НАТО зачіпалася на саміті лише "мазком", повідомив: "Про Україну "мазком" можу пояснити ці слова Володимира Путіна: поглибленого обговорення українських справ не було. Як проблема в арсеналі ось цих завалів, які у нас є, вона була позначена, але детального обговорення не було".

За його словами, тема вступу України в Північноатлантичний альянс - це те, за чим Росія пильно спостерігає, і те, що є для РФ "дійсно тією самою червоною лінією", про яку неодноразово говорив Путін.

Також читайте: Питання долучення США до "нормандського формату" на саміті Байдена і Путіна не обговорювалося, - Пєсков

"Ми чули під час європейського турне президента Байдена, вперше він доволі однозначно говорив про потенційну можливість надання Україні ПДЧ (Плану дій щодо членства в НАТО. - Ред.), це вперше було сказано на такому найвищому рівні і, звичайно, це викликає нашу стурбованість", - додав він.

Відповідаючи на питання про те, що говорив Байден на саміті в Женеві щодо вступу України в НАТО, Пєсков сказав: "Тут я не можу вам точно сказати, що було на вузькому складі, але в розширеному складі це докладно не обговорювалося".

Нагадаємо, президент США Джо Байден і президент РФ Володимир Путін зустрілися на віллі "Ла Гранж" у Женеві 16 червня.

Саміт тривав приблизно чотири години. Байден подарував президенту Росії пару спеціальних сонцезахисних окулярів-авіаторів, а російський президент - письмовий набір "Москва" з хохломським розписом.

Байден заявив Путіну про прихильність США суверенітету України, торкнувся теми Білорусі. Байден ухилився від відповіді, чи довіряє він Путіну, він сказав, що в разі, якщо російський опозиціонер Олексій Навальний помре у в'язниці, наслідки будуть руйнівними.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
ШОБ ВАМ ПОВИЛАЗІЛО ( кацапам ) 😀😀😀
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17.06.2021 11:54
+7
Песков объяснил слова Путина про Украину "мазком" и заявил, что РФ пристально следит за движением государства в НАТО - Цензор.НЕТ 5250 Не підглядай курва мокшанська. Песков объяснил слова Путина про Украину "мазком" и заявил, что РФ пристально следит за движением государства в НАТО - Цензор.НЕТ 1203
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17.06.2021 12:06
+5
То гинекологи мазки делают! Но с такими усам...... .
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17.06.2021 11:56
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ШОБ ВАМ ПОВИЛАЗІЛО ( кацапам ) 😀😀😀
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17.06.2021 11:54 Відповісти
Песков объяснил слова Путина про Украину "мазком" и заявил, что РФ пристально следит за движением государства в НАТО - Цензор.НЕТ 4991
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17.06.2021 11:55 Відповісти
То гинекологи мазки делают! Но с такими усам...... .
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17.06.2021 11:56 Відповісти
ну так РАША ж куди двіжєтся?
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17.06.2021 12:02 Відповісти
Песков объяснил слова Путина про Украину "мазком" и заявил, что РФ пристально следит за движением государства в НАТО - Цензор.НЕТ 8707
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17.06.2021 12:06 Відповісти
"По итогам <"саммита"> президент РФ заявил, что был затронут вопрос Украины, но лишь «мазком»."(с)
Т.е. - согласно заявлению т.н. президента РФ, ролики о ходе "саммита" могут появиться исключительно на порнхабе.
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17.06.2021 11:58 Відповісти
Движения нашего государства не должно никого беспокоить. Ибо это наша единая и скорректированная ...адженда. ...... Песков объяснил слова Путина про Украину "мазком" и заявил, что РФ пристально следит за движением государства в НАТО - Цензор.НЕТ 8731
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17.06.2021 12:00 Відповісти
Песков объяснил слова Путина про Украину "мазком" и заявил, что РФ пристально следит за движением государства в НАТО - Цензор.НЕТ 5250 Не підглядай курва мокшанська. Песков объяснил слова Путина про Украину "мазком" и заявил, что РФ пристально следит за движением государства в НАТО - Цензор.НЕТ 1203
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17.06.2021 12:06 Відповісти
ця тема не обговорюється, шлях України в НАТО і ЄС визначений Конституцією України.
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17.06.2021 12:10 Відповісти
Договорились не размещать ракеты в Харькове. Но в Киеве можно. И все Украина в НАТО.
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17.06.2021 12:17 Відповісти
Как можно было опуститься до диалога с ху@лом ? Срамота !
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17.06.2021 12:20 Відповісти
Для чого обсосувати (а що сказав ?,а як сказав?) кожне кацапське чмо. Нам своє робити,без оглядки на козломордих підерасів.
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17.06.2021 12:46 Відповісти
Я вам сейчас объясню, ЧТО НАСАМОМ ДЕЛЕ озеачает "вступления Украины в Североатлантический альянс - это то, за чем Россия пристально наблюдает и то, что является для РФ "действительно той самой красной линией"!
До ТЕХ пор, пока Украине НЕ в НАТО - кацапстан БУДЕ продолжать нам угрожать !
и ЛИШЬ ТОГДА, когда МЫ СТАНЕМ ЧЛЕНОМ НАТО !!! - ТОГДА только появится те самые красные ФЛАЖКИ, которые будут отпугивать от нас этих крыс !
Именно ЭТО кацапы и называют красной линией... - ТО ЧТО ИМ НЕ ПОЗВОЛИТ дальше влиять на нас ! А мы по своей нивности и сцыкливости - думаем, что ЭТО то, что нам якобы нельзя сделать! А на самом деле - НЕОБХОДИМО !
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17.06.2021 12:52 Відповісти
Правильно. Мы хотим захватить Украину с минимальными для нас проблемами и потерями..... Читаем между строк.
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17.06.2021 13:35 Відповісти
Байден вам очки не даром подарил: чтобы смотрели пристальней.
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17.06.2021 13:38 Відповісти
 
 