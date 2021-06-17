Працюємо над тим, щоб РФ своїми навчаннями і діями не створювала перешкод для торгівлі в Чорноморському регіоні, - Кулеба
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На переговорах Президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і глави МЗС завжди присутня тема розвитку української морської галузі, портів, залучення інвестицій у концесії, розвитку транзитних маршрутів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Ми боремося за місце України під сонцем, і ця боротьба особливо актуальна нині, коли змінюються ланцюги постачання внаслідок пандемії COVID-19. Будь-які нові проблеми - це також нові можливості. Задача Міністерства закордонних справ - мінімізувати проблеми і максимально витиснути вигоди для України та українського бізнесу", - зазначив глава МЗС.
За словами Кулеби, МЗС завжди буде надійним партнером для українського бізнесу і постійно працює над створенням можливостей на іноземних ринках, підтримки українських експортерів у питаннях сертифікації, налагодження контактів із органами влади, розв’язання проблем.
"Окреме важливе питання - безпека Чорноморського регіону. Якщо не буде безпеки - не буде і безпечної торгівлі. Разом із міжнародними партнерами ми працюємо над тим, щоб стабілізувати ситуацію у Чорному морі. Щоб Російська Федерація своїми навчаннями і діями не створювала перешкоди для торгівлі. Це одна з пріоритетних задач МЗС", - підкреслив міністр.
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«Несмотря на несколько лет вооружённого конфликта на Донбассе европейцы до сих пор почти ничего не знают о нем. В этой войне Украине недостаточно моральное поддержки, нужно ускорить ее вступление в НАТО и Евросоюз.
Об этом по итогам поездки на Донбасс заявил депутат Национального собрания Франции и соратник президента Эммануэля Макрона Пьер Персон.
По его словам, он посетил когда-то курортное прифронтовое село Широкино, где "брошенные зонтики и детские игрушки уступили место для снайперов и мин".
"Европейцы об этом почти ничего не знают: в 3000 км от Парижа, на границе Европы, украинский народ борется за свой суверенитет в этом затяжном конфликте, который уже привел и продолжает приводить к тысячам смертей и миллионам перемещенных лиц", - отметил Персон.
Он также отметил, что в отличие от российской пропаганды с нарративом о якобы "гражданской войне", на самом деле Россия навязала войну Украине. При этом пророссийские силы блокируют доступ жителей оккупированного Донбасса на свободную территорию.
"Я хотел еще раз подтвердить французскую поддержку украинцам. Однако просто моральной поддержки мало. Мы не можем продолжать закрывать глаза. Мы должны ускорить процесс интеграции Украины в НАТО и Европейский союз", - сказал Персон.
Он добавил, что несмотря на все усилия Украины, Евросоюз часто остается слепым в отношении войны, которая "притаилась у его ворот".
Большинство до недавнего времени водило своих отпрысков в русские школы при русских посольствах , вместо местных или английских школ .
Работайте.