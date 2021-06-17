Працюємо над тим, щоб РФ своїми навчаннями і діями не створювала перешкод для торгівлі в Чорноморському регіоні, - Кулеба

На переговорах Президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і глави МЗС завжди присутня тема розвитку української морської галузі, портів, залучення інвестицій у концесії, розвитку транзитних маршрутів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Ми боремося за місце України під сонцем, і ця боротьба особливо актуальна нині, коли змінюються ланцюги постачання внаслідок пандемії COVID-19. Будь-які нові проблеми - це також нові можливості. Задача Міністерства закордонних справ - мінімізувати проблеми і максимально витиснути вигоди для України та українського бізнесу", - зазначив глава МЗС.

За словами Кулеби, МЗС завжди буде надійним партнером для українського бізнесу і постійно працює над створенням можливостей на іноземних ринках, підтримки українських експортерів у питаннях сертифікації, налагодження контактів із органами влади, розв’язання проблем.

"Окреме важливе питання - безпека Чорноморського регіону. Якщо не буде безпеки - не буде і безпечної торгівлі. Разом із міжнародними партнерами ми працюємо над тим, щоб стабілізувати ситуацію у Чорному морі. Щоб Російська Федерація своїми навчаннями і діями не створювала перешкоди для торгівлі. Це одна з пріоритетних задач МЗС", - підкреслив міністр.

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