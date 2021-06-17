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Новини За кордоном
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Питання про можливість обміну Навального на саміті Байдена і Путіна не обговорювалося, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Питання про можливість обміну Навального на саміті Байдена і Путіна не обговорювалося, - Пєсков

Питання про можливість обміну Олексія Навального, який відбуває ув'язнення в російській колонії, на двосторонньому саміті в Женеві не порушувалося.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив в ефірі радіостанції "Эхо Москвы".

"Ні, такої розмови не було і таких пропозицій (з боку США. - Ред.) не озвучувалося", - відповів Пєсков.

Представник Кремля також зазначив, що тему Навального порушив лідер США Джо Байден на зустрічі у вузькому складі. За словами Пєскова, президент Росії Володимир Путін дав відповідь, але яку саме, прессекретар не уточнив.

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Автор: Анастасія Потіха
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Вопрос о возможности обмена Навального с США на саммите Байдена и Путина не обсуждался, - Песков - Цензор.НЕТ 8516
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17.06.2021 12:13 Відповісти
чогось забагато піськова на сайті - нє?
Я би ще зрозумів, якби поруч, вперемішку я читав би коменти о'Салівана чи Нуланд...
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17.06.2021 12:13 Відповісти
Таке враження що він у нас, а не за паребріком.
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17.06.2021 12:14 Відповісти
Байден особистою пресухою рашистофюрера показав світу й німцям в першу чергу ХТО ТАКИЙ уХЙЛО . Зробити заяву про те, як посмів" УПОМІНАЄМАЯ журналістами лічность втекти у скляному боксі під апаратом штучного дихання втекти від обов"язкових явок у мєнтовку , як підозрюваний.
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17.06.2021 12:15 Відповісти
На фото он худой и истощенный. Интересно- это фотошоп или нет? На лбу какой-то полукруг.
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17.06.2021 12:29 Відповісти
а зачем овальный нужен США? хотят его впарить деду, пользуясь его глубокой деменцией? махнуть на колбасу для бутербродов.
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17.06.2021 13:22 Відповісти
Американцям Навальний потрібен для шантажу виключно в кацапській тюрмі. На волі, а тим більше в США, він їм і нах не потрібен.
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17.06.2021 22:04 Відповісти
 
 