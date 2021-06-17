Поліція викрила схему заволодіння 1,5 млн доларів США під виглядом реконструкції бази відпочинку в Коблевому. ФОТОрепортаж

Слідчі Нацполіції викрили шахрайську схему заволодіння 1,5 млн доларів США під виглядом реконструкції бази відпочинку в Коблевому Миколаївської області. Кошти зловмисники отримали від представника іншої держави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції.

До складу групи увійшли представники юридичної особи, адвокати та службові особи БТІ. Слідчі встановили, що з 2010 по 2014 роки зловмисники взяли кошти в іпотечну позику від представника іноземного інвестора на реконструкцію бази відпочинку із зобов’язанням повернути їх у 2012 році. Натомість позичальники кошти витратили не за призначенням, а базу оформили на іншу особу для уникнення стягнення на користь потерпілого.

Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України за оперативного супроводження співробітників Головного управління Національної поліції в Миколаївській області під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора проводять слідчі дії за місцями проживання фігурантів та ведення протиправної діяльності.

Заходи проводяться у рамках досудового розслідування, відкритого за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

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Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна строком до 12 років. Зараз встановлюється причетність інших осіб до протиправної діяльності групи.









Фото: сайт Нацполіції