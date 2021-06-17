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За добу від COVID-19 у Києві померли 3 людини, одужали - 1223, виявили 251 новий випадок, - Кличко. КАРТА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

За минулу добу в Києві зафіксували 251 новий випадок захворювання на коронавірус (всього 211 688).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Так, за добу захворіли 144 жінки віком від 18 до 84 років, 92 чоловіки віком від 21 до 87 років, 7 дівчаток від 7 до 15 років і 8 хлопчиків від 2 до 15 років.

Також зафіксовано 3 летальні випадки від вірусу (всього 5165).

До лікарень Києва за добу госпіталізовано 54 хворих на COVID-19.

1223 жителі Києва подолали коронавірус (всього 202 023).

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Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Дніпровському (46), Дарницькому (43) та Солом'янському (29).

За добу від COVID-19 у Києві померли 3 людини, одужали - 1223, виявили 251 новий випадок, - Кличко 01

Автор: Наталя Джума
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Можно Боксу отведать и проведать всех померших - как раз пока по пробкам доедет до второго, то уже и лю-лю пора. Отведать третьего умершего смогут не только лишь все, мало ли кто это сможет сделать.... За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 3 человека, выздоровели - 1223, выявили 251 новый случай, - Кличко - Цензор.НЕТ 7173
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17.06.2021 12:49 Відповісти
зато приятоно когда быдло поддается дресировке в масках без всякой гидности и мозгов.
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17.06.2021 14:14 Відповісти
Завдяки Кличку маємо покращення із захворюваністю на Ковід в Києві. За добу від COVID-19 у Києві померли 3 людини, одужали - 1223, виявили 251 новий випадок, - Кличко - Цензор.НЕТ 7413
Якщо оберемо його Президентом - певен всі кризи після Оманського він разрулить на раз-два
За добу від COVID-19 у Києві померли 3 людини, одужали - 1223, виявили 251 новий випадок, - Кличко - Цензор.НЕТ 1785
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17.06.2021 19:41 Відповісти
 
 