За добу від COVID-19 у Києві померли 3 людини, одужали - 1223, виявили 251 новий випадок, - Кличко. КАРТА
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За минулу добу в Києві зафіксували 251 новий випадок захворювання на коронавірус (всього 211 688).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Так, за добу захворіли 144 жінки віком від 18 до 84 років, 92 чоловіки віком від 21 до 87 років, 7 дівчаток від 7 до 15 років і 8 хлопчиків від 2 до 15 років.
Також зафіксовано 3 летальні випадки від вірусу (всього 5165).
До лікарень Києва за добу госпіталізовано 54 хворих на COVID-19.
1223 жителі Києва подолали коронавірус (всього 202 023).
Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Дніпровському (46), Дарницькому (43) та Солом'янському (29).
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Якщо оберемо його Президентом - певен всі кризи після Оманського він разрулить на раз-два