Офіс Президента намагався фальсифікувати петицію про звільнення заступника голови ОП Татарова, - ЦПК

Офіс Президента зрозумів, що петиція про звільнення Олега Татарова точно набере необхідну кількість голосів, тому спробував її фальсифікувати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії корупції.

"Схоже, Офіс Президента зрозумів, що петиція за звільнення Татарова точно набере необхідну кількість голосів, тому спробував її фальсифікувати. Підписати петицію можна ВИКЛЮЧНО після авторизації електронним підписом або через Bank-ID. На скріні видно, що сьогодні петицію підписав Biden Joe. Зовні неможливо фальсифікувати електронний підпис, тобто самі розумієте звідки ноги ростуть", - випливає з повідомлення.

Також повідомляється, що аналогічним чином попередня влада намагалася дискредитувати електронне декларування - теж через фальсифікації підпису.

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"Сьогоднішня спроба виглядає так само нікчемно і завершиться таким же результатом", - зазначають у ЦПК.

"Найкращою протидією таким спробам є підписання петиції ще більшою кількістю українців", - додали в ЦПК.