Офіс Президента намагався фальсифікувати петицію про звільнення заступника голови ОП Татарова, - ЦПК
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Офіс Президента зрозумів, що петиція про звільнення Олега Татарова точно набере необхідну кількість голосів, тому спробував її фальсифікувати.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії корупції.
"Схоже, Офіс Президента зрозумів, що петиція за звільнення Татарова точно набере необхідну кількість голосів, тому спробував її фальсифікувати. Підписати петицію можна ВИКЛЮЧНО після авторизації електронним підписом або через Bank-ID. На скріні видно, що сьогодні петицію підписав Biden Joe. Зовні неможливо фальсифікувати електронний підпис, тобто самі розумієте звідки ноги ростуть", - випливає з повідомлення.
Також повідомляється, що аналогічним чином попередня влада намагалася дискредитувати електронне декларування - теж через фальсифікації підпису.
"Сьогоднішня спроба виглядає так само нікчемно і завершиться таким же результатом", - зазначають у ЦПК.
"Найкращою протидією таким спробам є підписання петиції ще більшою кількістю українців", - додали в ЦПК.
Будь ласка, зачекайте...
Если кто еще не знает.
командысворы?
П.С. На предмет он не похож, остаётся вариант - животное!
Ану всі до підпису!
До звільнення Татарова залишилося 7,5 тис голосів (позавчора не вистачало - 12 тис.).
Крім того, навіть звільнивши татарова, бубося тут же призначить точно такого ж шатарова чи умарова - тому що проблема там не в татарові, як нам з трусів вистрибуючи пояснює шабунін, - а в самому бубочці.
Это - позорище президента. 🎹🎹🎹🐸
Креативність авторів 95-кварталу, ****
"Я розповім Вам про Україну своєї мрії." та далі продовжує її розповідати
это 100% помог тот самый електронный офис предизента по цифровизации. тот отдел что курирует всю эту правительственную интернет-кухню.
https://petition.president.gov.ua/petition/114822?fbclid=IwAR077C8qbct7TuWaOy9qTjkYweqE7ze7jNEMbjUNRA6bPMhoKk5gS2shXZ0
Какое может быть Достоинство, когда воры и бандиты времен яныка вернулись править Украиной!??? Если в конторе ермака-Козыря, которая почему-то правит от имени Президента Украины, сидит всем известный вор и лжец и клеветник (татаров), то сомнений нет, что так называемый ОП - сборище предателей и агентов кремля, и есть лучшее подтверждение того что "Козырь" оперативная кличка ермака по линии фсб.
Залишилось 419 голосів