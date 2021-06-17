Коболєв про газові переговори в 2014 році: Може, Медведчук і хотів стати посередником, але я його не бачив і не чув
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Ексглава "Нафтогазу" Андрій Коболєв спростував участь Віктора Медведчука в газових переговорах у 2014 році. Більше того, він заявив, що ніхто із чиновників, зокрема і тодішній президент Петро Порошенко, жодного разу не згадував у розмові про Медведчука, також ніхто жодного разу не посилався на розмову з Медведчуком.
Про це Коболєв заявив в інтерв'ю thepage.ua, передає Цензор.НЕТ.
"У процесі тристоронніх переговорів я мав багато розмов і з прем'єр-міністром, і з президентом. Пан Продан, тодішній міністр енергетики та вугільної промисловості, та його заступник Ігор Діденко були присутні на самих переговорах. У певний момент підключилася пані Зеркаль, яка зіграла також дуже позитивну і важливу роль. Моє враження від співпраці з ними – це те, що вони як люди, які турбувались, насамперед, за отримання найкращих умов для України, якраз і обговорювали зі мною всі можливі варіанти. Шукали, де ми зможемо отримати щось більше, коли ми зможемо від європейців отримати обіцянки якоїсь іншої допомоги. Я ніколи не чув ні від кого з них, що вони говорили з Медведчуком чи щоб вони посилалися на розмову з Медведчуком. І Медведчука на тристоронніх газових переговорах я також не бачив і не чув. Я ніколи не відчував того, що керівництво українського уряду або президент, або інші учасники української делегації хотіли зробити чи примусити мене прийняти щось таке, що було б не в інтересах України", - розповів Коболєв.
"Я не пригадую, щоб він (Порошенко. – Ред.) просив чи хотів переконати мене у чомусь, що йшло б у розріз із українським інтересом", - акцентував він.
"Один із перших листів, який я написав до "Газпрому", коли мене призначили керівником "Нафтогазу" у 2014 році, містив тезу про те, що, шановний пане Міллер, прошу врахувати той факт, що на майбутнє всі відносини у питаннях імпорту газу між "Нафтогазом" і "Газпромом" будуватимуться без посередників. Цей лист, як я з'ясував пізніше, мав великий резонанс. Тому що деякі бізнес-групи вважали, що зараз влада змінилась і ми спробуємо скопіювати схему "РосУкрЕнерго". В "Газпромі", прочитавши цього листа, наскільки я знаю, почали набагато серйозніше ставитися до розмов із "Нафтогазом". Тому що їм багато хто з української сторони говорив, що зараз до вас прийдуть українці та запропонують вам якогось приватного посередника. Цей лист допоміг дуже сильно. Тому, говорячи про будь-яких посередників — а теоретично пан Медведчук міг бути таким посередником чи хотів ним стати, — цей шлях я відрізав усім на самому початку. Який йому був сенс комусь щось обіцяти, я до кінця не розумію. Але я не розумію цю людину, тому не можу сказати, що цього не було", - зазначив Коболєв.
"У процесі переговорів до мого кабінету як керівника "Нафтогазу" приходила велика кількість різних відомих осіб, котрі говорили: "Коболєв, я вчора був у Москві, я все порішав, ти мені тільки мандат на переговори дай і завтра газ буде. Вишки заберемо в Криму, газ пустимо, по транзиту питання вирішимо. Давай мандат на переговори і я все порішаю". Наприклад, двоє з таких на той час були народними депутатами, яким не можна обмежити вхід у компанію, які приходили, сідали в моїй приймальні і говорили моєму секретарю, що ми чекатимемо Коболєва, ми не підемо, у нас інформація державної ваги. Я це все сприймав, як "торгівлю повітрям". Під час однієї з розмов так само і Міллер мені сказав: "Пан Коболєв, давайте домовимося, що будь-які розмови щодо газових питань може вести або я, або людина, яка від мене прийде з довіреністю". Тому всім цим людям я казав: шановні, як тільки ви прийдете до мене з довіреністю від Міллера, ми з вами продовжимо цю розмову. Поки цієї довіреності на столі я не бачу, не витрачайте свій і мій час. За всієї поваги до вашого статусу, але це несерйозно", - розповів він.
"Цілком можливо, що пан Медведчук шукав щось у цих переговорах. Може він пробував стати якимось посередником, може він хотів поміняти щось на щось. Мені важко сказати. Але жодних обмінів на якісь комерційні речі чи поступок, які б не мали пояснення чи не мали якихось зустрічних поступок із російської сторони, українська делегація не робила. Наслідком цієї роботи є той факт, що ми дуже швидко зрозуміли, що нам російський газ більше не потрібен. Що ми можемо пройти зиму без російського газу, купуючи газ з Європи, адже угода дозволяє це робити. Був момент, коли "Газпром" телефонував "Нафтогазу" і казав: ви не будете газ купляти? Ми говоримо: нам не потрібно, ми купуємо дешевше і в іншому місці. Так у вас супер-контракт, який дозволяє закрити будь-яку потребу України, якщо така потреба виникає. Це дуже корисний інструмент. Але поки що ми не будемо користуватись. Вони кажуть: чому у нас постійно нуль, а в європейців ви щось берете? Ми кажемо: дайте нижчу ціну – візьмемо у вас. – Не можемо, у нас арбітраж. – Тоді вибачте, ми у вас не купуватимемо", - зауважив Коболєв.
"У питаннях переговорів із "Газпромом" я маю досвід спілкування з двома президентами. Я вважаю, що обидва президенти як Порошенко, так і Зеленський, намагалися максимально діяти в інтересах України", - резюмував Коболєв.
Раніше журналіст Денис Бігус опублікував так звані "плівки Медведчука", з яких випливає, що Медведчук у розмовах з керівництвом "Газпрому" обіцяв нібито підтримку експрезидента Петра Порошенка у вирішенні газових проблем. З контексту розмови Медведчука випливає, що ще в 2014 році він міг створити нове RosUkrEnergo, яке б займалося поставками російського газу в Україну за цінами, набагато вищими за ринкові. Сам Медведчук говорить про те, що нібито допомагає йому Порошенко.
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"ЗЕбіл"
"Диджиталізація"
"Трускавецька академія"
"Велике будівництво"
"Бігус"
Втім, самі вирішуйте, прочитавши авторське ессе: «ЧИ ПОМЕРЛА ЖУРНАЛІСТИКА?»
У шоу Бігуса ми чуємо голос схожий на Медведчука і бачимо, як журналісти сліпо йому вірять. Тим часом принцип, якому вчать на усіх журналістських тренінгах звучить так: "Якщо твоя мама каже, що любить тебе, попроси докази". Це означає, що коли в журналіста є важлива документація чи записи він має перевірити їх істинність. На тренінгах для початківців говорять, що підтвердження потрібно отримати з трьох незалежних джерел. Далі спілкування з усіма можливими учасниками події аналіз та співставлення отриманих тверджень з реальними фактами. Коли це зроблено, можна говорити про журналістику. Якщо ні - це просто розважальне шоу, яке має такий самий стосунок до реальності, як і художній фільм.
Денис Бігус і його колеги роблять чотирисерійне шоу на основі злитих їм записів кума Путіна Віктора Медведчука.
Денис Бігус і його колеги нібито дають нам можливість дізнатися багато такого, з чого можна зробити висновок, що ні, не Медведчук , бо "з ним і так все ясно", а попередній президент України Петро ПОРОШЕНКО - справжній "барига", який торгував інтересами країни.
Квінтесенцією цього дійства стала четверта серія. В ній нам розповідають про переговори навколо газу і електропостачання, які змушена вести Україна, щоб не опинитися без енергоносіїв. Ми чуємо, що Медведчук телефонує у Кремль, розповідає про переговори і домовленості з Порошенком, котрий нібито погоджується вирішувати питання на користь Москви.
Ми сидимо біля екрану в нервовому напруженні і очікуємо, що країну ось, ось дешево продадуть. І раптом дізнаємося, що... питання вирішено на користь України.
Правда, журналістка Леся Іванова повідомляє це між іншим, використовуючи словосполучення "заради справедливості" і видає сакраментальну фразу: "Але ця історія із тих, котрі не про результат, а про процес".
Ще раз: знижку на газ Україна отримала, підписала вигідний для неї контракт. Плани Медведчука провалилися. Але це все одно зрада, на думку команди Бігуса.
Не менш яскравий епізод в тій же серії, пов'язаний з українсько-російськими перемовинами з електроенергії. З вуст Медведчука ми дізнаємося, що планувалася фірма прокладка, через яку мали заробляти якісь приватні структури. Але і тут нічого подібного не сталося: підписали угоду напряму. Вигідність для України цього контракту автори шоу не заперечували.
Але зраду вони таки знайшли. У контракті Крим обізвали федеральним округом Росії. І Україна це підписала. Леся Іванова робить висновок, що ми легалізували Крим як російський, так само як це ще раніше, за словами журналістки, зробив Медведчук з бойовиками так званих Л/ДНР.
Спершу мій мозок, мабуть, як і мізки багатьох інших глядачів, закипів від обурення: Крим уже не наш та й "молоді республіки" легалізовані. Хіба за це воювала наша армія і добробати? Зрештою, хіба за це стояв Майдан?
А потім мій думальний апарат трохи охолов і поставив питання: а про що було розслідування - про електроенергію чи про легалізацію Криму? Якщо про енергію, то до чого тут легалізація?
А якщо про легалізацію Криму і "молодих республік", то реальність дуже відрізняється від описаної в телевізорі командою Бігуса: Україна не визнає Крим російським, так само як і цивілізовано світова спільнота. Окуповані території залишаються не визнаними утвореннями, Порошенко, попри старання деяких осіб, не вів з ними прямих переговорів, як цього хоче Росія. То в чому ж легалізація?
Як ми дізналися зі слів самої Лесі Іванової, вона віддає перевагу оцінюванню процесу, а не результату. І якщо результат не провальний, то провали можна пошукати в процесі. Чим вона і займалася.
Втім, такий підхід команда Бігуса застосовує не завжди. Наприклад, в історії з нафтопроводом вони цілком задовольнилися результатом. Нагадаю: мова про українську ділянку "Самара - Західний напрямок і Грозний - Армавір - Трудова", яка перебувала в держанвій власності України, а потім нею заволоділа ДП"ПрикарпатЗахідтранс" , структура, яку пов'язують з Медведчуком.
Зрада? Не можна виключати. Коли така смачна власність потрапляє до рук проросійського політика, то це аж ніяк не перемога. І в шоу з вуст Медедчука ми чуємо, що суди ухвалюють рішення на його користь. І висновок напрошується, що це зроблено під тиском Порошенка. Виходить, загребущі руки попереднього Президента віддали трубу з нафтою в руки ворожому агенту.
Але в цьому випадку автори шоу забули про процес. А він полягав у тому, що підконтрольна Порошенкові РНБО 6 травня 2015 року ухвалила рішення, де в пункті "б", частини першої сказано наступне: "Визначити центральний орган виконавчої влади, відповідальний за збереження та експлуатацію частини нафтопродуктопроводів "Самара - Західний напрямок і Грозний - Армавір - Трудова", що проходять через територію України, загальною довжиною 1433 км, та вжити заходів щодо забезпечення захисту економічних інтересів держави".
Іншими словами, пропонувалося зберегти цю трубу у державній власності. Мало того, указ Порошенка, який запускає цю постанову в дію, називається так: "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року "Про стан виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 листопада 2014 року "Про стан забезпечення енергетичної безпеки держави та невідкладні заходи щодо сталого проведення опалювального сезону 2014/15 року" та додаткові заходи для гарантованого забезпечення вітчизняних споживачів енергоносіями".
Себто ще раніше РНБО розглядав це питання.
У поєднанні з цими фактами зрада з боку Порошенка виглядає дещо дивно: однією рукою він намагається зберегти трубу у власності держави Україна, а іншою віддає її Медведчуку.
Ситуація абсурдна. Але погодимося, що в житті все може бути. І якщо автори наполягають на своїх висновках, то вони мають пояснити цей дисонанс.
Однак, член команди Бігуса Максим Опанасенко не озвучує факт рішення РНБО. Чому? Він або не знав про нього, тобто не зібрав всю суму фактів. Або свідомо замовчав його, не уміючи пояснити таку суперечність. А без такого пояснення зрада виглядає не так переконливо.
Ще один момент. Опанасенко згадав, що боротьба за трубу почалася 2011 року. Але насправді це не так. Якщо вивчити судове рішення за цим лінком , то ви побачите, що історія тягнеться з 2005 року. В судових рішеннях є посиланням на міждержавні російсько-українські угоди. Себто ситуація аж ніяк не виглядає так, що підступний Медведчук за часів Порошенка зненацька взяв і заволодів трубою.
Зрозуміло, що навколо труби точилася шалена боротьба. Але ніхто нічого не розслідував - Бігус просто переказав нам слова Медведчука, які там фігурують і подав це в якості головного доказу. При цьому замовчав ряд фактів, озвучення яких не дозволило б малювати історію в чорно-білий колір.
А якщо брати ширший результат, то за часів Порошенка Україна злізла з газової голки Росії, ухвалила закон про ринок енергоносіїів, виграла суди у Газпрому. Цей перелік можна продовжувати. Ці ключові і незаперечні факти аж ніяк не в'яжуться з нібито прагненням Порошенка здати Україну Москві. Але команда Бігуса віддає перевагу процесу.
Найбільш огидно виглядає історія з полоненим кіборгом Рахманом. На нього мали обміняти російського майора Владіміра Старкова. Він перебував під слідством, його мали судити і після рішення суду звільнити в обмін на Рахмана. Це було важливо, щоб юридично зафіксувати наявність російських військ на території України. Через судові процедури процес затягувався. Зі слів Медведчука випливає, що Рахмана навмисне затримували в полоні, бо Порошенко хотів попіаритися на цьому.
Однак, ми виявили раніше, Медведчук щораз провалювався. Чи варто беззастережно довіряти його версії? Я би не став цього робити. Але автори шоу чомусь знову і знову беззастережно пристають на версію Медведчука.
З шоу випливає, що Порошенко не зрозуміло з яких мотивів легалізував проросійського політика Медведчука і ввів його в українське політичне поле. Автори замовчали той факт, що за Медведчука просила канцлерка Німеччини Ангела Меркель. І це була її відкрита позиція. Новина про це пройшла в українських ЗМІ. І якби автори шоу згадали б про позицію Меркель, то їм довелося б пояснювати хоча б у вигляді версій, чому фрау канцлерка це зробила.
Моє припущення. Україна на той час була знесиленою і дуже залежала від західний партнерів. Тому мусила прислухатися до них. А Німеччина продовжувала зважати на позицію Путіна. І він через німецьку партнерку пролобіював свого кума.
У Бігуса і команди могли б бути інші версії. Але вони жодних версій не розглядали, а просто замовчали пропозицію Ангели Меркель. Погодьтеся, що її оприлюднення, як мінімум, послаблює твердження про те, що Медведчука легалізував в українській політиці Порошенко.
Команда Бігуса отримала величезний злив інформації. Вона заслуговує на оприлюднення? Звісно, так. За умови, що розслідувачі співставлять отриману інформацію з реальністю, зберуть всю суму фактів, які стосується теми, різнобічно розглянуть всі можливі версії. Тим часом, команда взяла всі твердження Медведчука на віру. Це при тому, що сам Бігус стверджує, що Медведчук бреше. Автор шоу також пересмикувала факти і підтягнула під висновки про зраду Порошенка.
Чотирисерійне шоу дає підстави для висновку: журналістам так, само, які і політикам, не можна довіряти на слово. Або не сприймати їхню роботу занадто серйозно, а ставитися, як д
Всегда считал бихусов тампаксами бабломойского. Оно и понятно- свистеть- не мешки ворочать, а команда с Кремля "мочить" патриота Порошенко никогда и не отменялась то! А ослобородька все пытается свой рейтинг поднять за счет брехни на Порошенко. Самое страшное- мудрый нарид не способен думать от слова абсолютно, зеленое дерьмо в принципе не в состоянии думать. Там никто даже не вникал в эти пленки- им по г+г сказали, и быдломасса дружно завыла- бубачка стоящий на коленях и смотрящий ***** в ... ой, глаза, у них патриот, одно только это вызывает гомерический смех и просто отбивает желание общаться с этими манкуртами.