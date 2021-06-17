Коболєв про газові переговори в 2014 році: Може, Медведчук і хотів стати посередником, але я його не бачив і не чув

Ексглава "Нафтогазу" Андрій Коболєв спростував участь Віктора Медведчука в газових переговорах у 2014 році. Більше того, він заявив, що ніхто із чиновників, зокрема і тодішній президент Петро Порошенко, жодного разу не згадував у розмові про Медведчука, також ніхто жодного разу не посилався на розмову з Медведчуком.

Про це Коболєв заявив в інтерв'ю thepage.ua, передає Цензор.НЕТ.

"У процесі тристоронніх переговорів я мав багато розмов і з прем'єр-міністром, і з президентом. Пан Продан, тодішній міністр енергетики та вугільної промисловості, та його заступник Ігор Діденко були присутні на самих переговорах. У певний момент підключилася пані Зеркаль, яка зіграла також дуже позитивну і важливу роль. Моє враження від співпраці з ними – це те, що вони як люди, які турбувались, насамперед, за отримання найкращих умов для України, якраз і обговорювали зі мною всі можливі варіанти. Шукали, де ми зможемо отримати щось більше, коли ми зможемо від європейців отримати обіцянки якоїсь іншої допомоги. Я ніколи не чув ні від кого з них, що вони говорили з Медведчуком чи щоб вони посилалися на розмову з Медведчуком. І Медведчука на тристоронніх газових переговорах я також не бачив і не чув. Я ніколи не відчував того, що керівництво українського уряду або президент, або інші учасники української делегації хотіли зробити чи примусити мене прийняти щось таке, що було б не в інтересах України", - розповів Коболєв.

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"Я не пригадую, щоб він (Порошенко. – Ред.) просив чи хотів переконати мене у чомусь, що йшло б у розріз із українським інтересом", - акцентував він.

"Один із перших листів, який я написав до "Газпрому", коли мене призначили керівником "Нафтогазу" у 2014 році, містив тезу про те, що, шановний пане Міллер, прошу врахувати той факт, що на майбутнє всі відносини у питаннях імпорту газу між "Нафтогазом" і "Газпромом" будуватимуться без посередників. Цей лист, як я з'ясував пізніше, мав великий резонанс. Тому що деякі бізнес-групи вважали, що зараз влада змінилась і ми спробуємо скопіювати схему "РосУкрЕнерго". В "Газпромі", прочитавши цього листа, наскільки я знаю, почали набагато серйозніше ставитися до розмов із "Нафтогазом". Тому що їм багато хто з української сторони говорив, що зараз до вас прийдуть українці та запропонують вам якогось приватного посередника. Цей лист допоміг дуже сильно. Тому, говорячи про будь-яких посередників — а теоретично пан Медведчук міг бути таким посередником чи хотів ним стати, — цей шлях я відрізав усім на самому початку. Який йому був сенс комусь щось обіцяти, я до кінця не розумію. Але я не розумію цю людину, тому не можу сказати, що цього не було", - зазначив Коболєв.

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"У процесі переговорів до мого кабінету як керівника "Нафтогазу" приходила велика кількість різних відомих осіб, котрі говорили: "Коболєв, я вчора був у Москві, я все порішав, ти мені тільки мандат на переговори дай і завтра газ буде. Вишки заберемо в Криму, газ пустимо, по транзиту питання вирішимо. Давай мандат на переговори і я все порішаю". Наприклад, двоє з таких на той час були народними депутатами, яким не можна обмежити вхід у компанію, які приходили, сідали в моїй приймальні і говорили моєму секретарю, що ми чекатимемо Коболєва, ми не підемо, у нас інформація державної ваги. Я це все сприймав, як "торгівлю повітрям". Під час однієї з розмов так само і Міллер мені сказав: "Пан Коболєв, давайте домовимося, що будь-які розмови щодо газових питань може вести або я, або людина, яка від мене прийде з довіреністю". Тому всім цим людям я казав: шановні, як тільки ви прийдете до мене з довіреністю від Міллера, ми з вами продовжимо цю розмову. Поки цієї довіреності на столі я не бачу, не витрачайте свій і мій час. За всієї поваги до вашого статусу, але це несерйозно", - розповів він.

"Цілком можливо, що пан Медведчук шукав щось у цих переговорах. Може він пробував стати якимось посередником, може він хотів поміняти щось на щось. Мені важко сказати. Але жодних обмінів на якісь комерційні речі чи поступок, які б не мали пояснення чи не мали якихось зустрічних поступок із російської сторони, українська делегація не робила. Наслідком цієї роботи є той факт, що ми дуже швидко зрозуміли, що нам російський газ більше не потрібен. Що ми можемо пройти зиму без російського газу, купуючи газ з Європи, адже угода дозволяє це робити. Був момент, коли "Газпром" телефонував "Нафтогазу" і казав: ви не будете газ купляти? Ми говоримо: нам не потрібно, ми купуємо дешевше і в іншому місці. Так у вас супер-контракт, який дозволяє закрити будь-яку потребу України, якщо така потреба виникає. Це дуже корисний інструмент. Але поки що ми не будемо користуватись. Вони кажуть: чому у нас постійно нуль, а в європейців ви щось берете? Ми кажемо: дайте нижчу ціну – візьмемо у вас. – Не можемо, у нас арбітраж. – Тоді вибачте, ми у вас не купуватимемо", - зауважив Коболєв.

"У питаннях переговорів із "Газпромом" я маю досвід спілкування з двома президентами. Я вважаю, що обидва президенти як Порошенко, так і Зеленський, намагалися максимально діяти в інтересах України", - резюмував Коболєв.

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Раніше журналіст Денис Бігус опублікував так звані "плівки Медведчука", з яких випливає, що Медведчук у розмовах з керівництвом "Газпрому" обіцяв нібито підтримку експрезидента Петра Порошенка у вирішенні газових проблем. З контексту розмови Медведчука випливає, що ще в 2014 році він міг створити нове RosUkrEnergo, яке б займалося поставками російського газу в Україну за цінами, набагато вищими за ринкові. Сам Медведчук говорить про те, що нібито допомагає йому Порошенко.