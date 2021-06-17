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Новини Політика України
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ВР (11779) Потураєв (128) Опозиційна платформа - За життя (466)

"Слуга народу" Потураєв про перепалку з ОПЗЖ: Я нікому з них не бажаю лютої смерті, але наслідки можуть бути страшними і гіркими

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нардеп "Слуги народу" Микита Потураєв пояснив, що не закликав до розстрілу депутатів ОПЗЖ, а лише попереджав їх, що їхня підривна діяльність може закінчитися насильством.

Про це він сказав журналістам у кулуарах Верховної Ради, коментуючи перепалку з нардепами ОПЗЖ у ході сьогоднішнього засідання ВР, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я нікому з них не бажаю лютої смерті. Я не хочу, щоб на вулицях будь-якого українського міста пролилася хоч крапля крові. Тому я пропоную змінити якість політики - перейти від маніпуляцій до чесної дискусії. Інакше наслідки можуть бути непередбачуваними, страшними і гіркими", - сказав він.

Також він пояснив, що вибачився публічно "за те, чого не говорив" після консультацій зі спікером Дмитром Разумковим, щоб зняти напругу в залі.

Крім того, Потураєв висловив упевненість, що більшість населення України в цій ситуації підтримує його: "Я впевнений, що більшість українців на моєму боці".

Нагадаємо, в ході сьогоднішнього засідання ВР "слуга народу" Микита Потураєв заявив з трибуни Ради: "Епоха бідності завершиться, коли розстріляють фракцію, статки, якої можна порівняти з бюджетом України". Біля трибуни парламенту виник конфлікт, в якому брали участь нардепи ОПЗЖ і "Слуги народу". Спікер парламенту був змушений оголосити перерву на 15 хвилин. У відповідь парламентарії Шуфрич і Рабінович вирішили дати юридичну оцінку заклику Потураєва розстріляти нардепів ОПЗЖ: "У тюрмі сидітиме, гнида".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Ідея розстрілювати депутатів ОПЗЖ звучить непогано, але саме так виглядає лицемірство від Слуг, тому що саме цей Потураєв є автором відміни частин положень Закон про мову, яка має прибрати український дубляж та дозволити трансляцію російською і яку можуть розглянути у раді найближчим часом.
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17.06.2021 13:26
+5
ааа-ха-ха-ха!!! ровно за то же самое сейчас пытаются судить Федыну и Зверобой.
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17.06.2021 13:17
+4
Ну низовым не стоит особо радоваться. Отнять и все поделить у вас уже не получится никогда.

Потураев не ради вас старается. Ему самому бабло и влияние ОПЗЖ спать не дают.
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17.06.2021 13:18
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ааа-ха-ха-ха!!! ровно за то же самое сейчас пытаются судить Федыну и Зверобой.
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17.06.2021 13:17 Відповісти
федина і звіробій погрожували президенту, а не ворогам зажопникам.
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17.06.2021 13:21 Відповісти
будто одно гуано лучше другого...
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17.06.2021 13:28 Відповісти
Я в лайні не фахівець.
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17.06.2021 13:30 Відповісти
ТИ В ЛАЙНІ, ТО ВИЛАЗЬ З НЬОГО.
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17.06.2021 13:45 Відповісти
І тобі однотуровий насрав у голову?
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17.06.2021 14:12 Відповісти
Справді ? "Слуга народу" Потураєв про перепалку з ОПЗЖ: Я нікому з них не бажаю лютої смерті, але наслідки можуть бути страшними і гіркими - Цензор.НЕТ 7940 Федіна казала, що зеленському не варто бігати по передовій у яскраво-білій сорочці, що його можуть вбити і хотіла щоб туди де він був почало прилітати і він зрозумів наскільки він необачний. За це кримінальна справа.

А потураєв казав: Що дочекається коли народ їх ( ОПЗЖ ) розстріляє" - за це вибачення достатньо.
Друзям - всі, ворогам - закон.
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17.06.2021 13:38 Відповісти
Ну низовым не стоит особо радоваться. Отнять и все поделить у вас уже не получится никогда.

Потураев не ради вас старается. Ему самому бабло и влияние ОПЗЖ спать не дают.
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17.06.2021 13:18 Відповісти
Треба винести на референдум заборону зажапників і калясочників. "Слуга народа" Потураев о перепалке с ОПЗЖ: Я никому из них не желаю лютой смерти, но последствия могут быть страшными и горькими - Цензор.НЕТ 7074
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17.06.2021 13:19 Відповісти
Цікаво дивитись ,як гниди ********* !!! Циркова вистава триває,далі буде цікавіше,запасаємося попкорном !!!)))
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17.06.2021 13:19 Відповісти
Зрадників примоскаляних ніхто не поважає.
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17.06.2021 13:21 Відповісти
Цікаво ,чим відрізняються зелена пліснява від зажопінців ??? Два чобота-кеди !!!)))
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17.06.2021 13:26 Відповісти
ВИ ПРАВІ ВОНИ УКРАЇНОФОБИ, НА ЧОЛІ З ПОТУРАЄВИМ.
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17.06.2021 13:48 Відповісти
Лялькі кремлівського лялькового балагана !!!)))
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17.06.2021 13:50 Відповісти
Під час бійки чути слова Шуфрича Потураєву "Никита, почему ты этого не говорил, когда мы вместе на Януковича работали?"
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17.06.2021 13:22 Відповісти
Сейчас не просто политические разногласия, сейчас по сути война ( АТО) оккупация врагом двух регионов ( включая Крым).. Поэтому все представители " пятой колонны врага", капитулянты, предатели и по сути просто маскирующиеся враги должны быть или уничтожены или отбывать большой срок заключения. Так было всегда и везде в воюющих странах. ( А так как ОПЗЖоповцы являются последовательными воспевателями советского стоя.. то пускай вспомнят как во время войны поступали с внутренними врагами и предателями на территории СССР, даже при доле сомнения в их причастности и подозрения в симпатии к врагу или оправдывания его действий ).
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17.06.2021 13:25 Відповісти
Ідея розстрілювати депутатів ОПЗЖ звучить непогано, але саме так виглядає лицемірство від Слуг, тому що саме цей Потураєв є автором відміни частин положень Закон про мову, яка має прибрати український дубляж та дозволити трансляцію російською і яку можуть розглянути у раді найближчим часом.
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17.06.2021 13:26 Відповісти
Українці також проти крові. Це по кацапські, лити кров свого ворога.
Слава Богу в Україні дерев достатньо. "Слуга народу" Потураєв про перепалку з ОПЗЖ: Я нікому з них не бажаю лютої смерті, але наслідки можуть бути страшними і гіркими - Цензор.НЕТ 2919
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17.06.2021 13:35 Відповісти
Та ще й кострище мона....
))
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17.06.2021 13:39 Відповісти
Краще вже "ватру" бо вони не зрозуміють де це?
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17.06.2021 13:42 Відповісти
значить я кацап, капэцкоі крові мало не буде ніколи
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17.06.2021 16:07 Відповісти
кожен ідентифікує себе добровільно ким він є, чи кацапом, чи росіянином, чи українцем, чи хохлом, чи негром, чи афроамериканцем, чи нігерійцем. "Слуга народу" Потураєв про перепалку з ОПЗЖ: Я нікому з них не бажаю лютої смерті, але наслідки можуть бути страшними і гіркими - Цензор.НЕТ 3341
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17.06.2021 16:12 Відповісти
Вопрос дня : "Потураев - убийца"?
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17.06.2021 13:35 Відповісти
В куток на сіль на колінах!!
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17.06.2021 13:38 Відповісти
О!, шухрич виступив з трибуни, і розказав, як він в штабі овоща відповідав за мобільні агітаційні групи, і як він отримуівав "конвертовану" з/п!
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17.06.2021 13:43 Відповісти
Для самого цього путураєва, з його антимовною політикою - наслідки можуть бути нічим не кращі. Уже розслабились і забули сміттєву люстрацію - а дарма.
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17.06.2021 14:15 Відповісти
А призыв к лишению жизни, это разве не уголовка?
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17.06.2021 15:07 Відповісти
что такое у - головка?
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17.06.2021 15:26 Відповісти
Молодец, потураев!! К стенке этих пророссийских гандонов из ОПЗЖ!!Всех без разбора!! Но начать надо с недобитого ворюги-жида Рабиновича, предателя Медведчука,ворюги-. бойко и зраднка- шуфрича!! А остальные быстро поднимут лапки в вверх и заткнутся!
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17.06.2021 19:05 Відповісти
 
 