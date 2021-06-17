Незаконний тютюновий бізнес у Жовтих Водах в 2021 році: контрафакт і несплата податків на мільйони

Компанія "Юнайтед Тобако" з Жовтих Вод Дніпропетровської області продовжує масово виробляти і реалізовувати контрафактні сигарети через 3 роки після того, як їхню протиправну діяльність розкрили журналісти "Схем".

Про це йдеться в сюжеті програми "Особливий погляд" на 5 каналі.

Після виходу в 2018 році журналістського розслідування "Радіо Свобода" про контрафакт і підробці акцизних марок на "Юнайтед Тобако", на підприємстві було проведено ряд обшуків, а проти його керівництва були порушені кримінальні справи. Слідство тоді встановило недоплату суб'єктом господарювання до бюджету майже 2,5 млн грн акцизного збору. Однак після того як зазначена сума і штраф були сплачені, справу закрили, а директора звільнили від кримінальної відповідальності.

У травні 2021 року журналісти 5 каналу зробили повторну контрольну закупівлю сигарет марок "Pull" і "Marshall" (бренди "Юнайтед Тобако") і віддали їх на експертизу в Київський науково-дослідний інститут судових експертиз.

В середньому одна пачка сигарет "Юнайтед Тобако" куплена в роздробі, обійшлася журналістам в 32 гривні. Паралельно журналісти зробили замовлення цих же сигарет через популярні маркетплейси - ціна пачки при оптовій закупівлі в інтернеті становить всього 18 грн. "Тільки специфічний акциз на пачку становить 29 гривень", - говорить у сюжеті Дмитро Купіра, експерт ГО Життя, - "Він обов'язковий незалежно від кінцевої вартості".

"З 11 пачок тільки дві відповідають науково-технічній документації", - повідомляє експерт КНДІСЕ Сергій Січкар у сюжеті. Він додає, що тільки в двох випадках акцизні марки були оригінальними, а решта зразків не відповідали нормативним вимогам. "Були фальсифіковані акцизні марки, також не на всіх зразках містилося маркування українською мовою". При цьому навіть нелегальні зразки були виготовлені на промисловому обладнанні. "Це масове промислове виробництво", - підсумовує експерт.

Експертиза, яку зробили в КНДІСЕ, може стати підставою для відкриття нового кримінального провадження проти тютюнової фабрики з Жовтих Вод, але у журналістів і експертів залишаються сумніви щодо реальних результатів дій правоохоронців. "Є постійне нелегальне виробництво, є постійні зловживання зі сплати податків, відповідно повинні бути кримінальні справи і конфіскація, ліквідація цього виробництва", - заявляє голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук. Він додає, що роботу підприємства з подібним переліком систематичних порушень закону в Європі уявити собі було б неможливо.

Згідно з дослідженням Kantar Ukraine, в лютому 2021 року обсяг тіньового ринку торгівлі тютюновими виробами в Україні збільшився до рекордних 13%. Більшість контрафакту виробляється в промислових масштабах. Загальні втрати бюджетів всіх рівнів у 2021 році можуть досягти близько 12 млрд грн. На підприємстві в Жовтих Водах відповідати на питання журналістів відмовилися, запропонувавши відправити їм офіційний запит.