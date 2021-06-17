Зеленський розкритикував Захід: Українці на Донбасі гинуть за принципи, які проповідують НАТО і ЄС
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Україна направить усі ресурси на створення сильної армії, якщо Захід не надасть їй допомогу у військовій сфері для вирішення конфлікту на Донбасі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданням Agence France-Presse, Reuters і Associated Press.
Глава держави поскаржився на те, що українці гинуть у ході конфлікту на Донбасі, бо, за запевненням Зеленського, війна в Європі має бути проблемою не тільки самої України.
Президент вказав, що українці на Донбасі "гинуть за всі ті принципи, які проповідують і відстоюють лідери НАТО і Євросоюзу".
"Якщо Україна самостійно буде вирішувати цю глобальну проблему [з Донбасом], у нас не буде іншого шляху, ніж перетворитися на дуже сильну, найпотужнішу з точки зору техніки і військ армію в Європі. І на це ми просто витратимо все, що у нас є: багато людського потенціалу, багато талановитих людей. Замість того, щоб ставати вченими, технологічно розвивати свою країну, люди будуть думати про те, як захищати сім'ю, оселю. Нічого хорошого у війні немає", - сказав Зеленський.
Також він висловив упевненість в тому, що в НАТО підтримують приєднання України і надання їй Плану дій щодо членства в Альянсі, але розкритикував Захід за відсутність конкретики в діалозі.
"Мені здається, конкретики не буде. Це мої побоювання", - зізнався Зеленський.
Він додав, що такі претензії Київ має до глави Білого дому Джо Байдена.
"Я хочу від президента США конкретики для України. Якщо ми говоримо про ПДЧ в НАТО - я дуже хотів би почути конкретику: "так" або "ні". Я розумію, що це повинна бути узгоджена позиція країн Альянсу. Але ми повинні зрозуміти дати і ймовірність вступу в НАТО для України", - сказав він.
При цьому глава держави уточнив, що в ході недавньої телефонної розмови з Байденом були порушені питання про збільшення якісної технічної та військової допомоги, виділення коштів Україні, але не навів жодних подробиць.
У бесіді з іноземними журналістами Зеленський висловив занепокоєність також і в зв'язку з тим, що "у Росії з деякими країнами Європи - спільний економічний процес", маючи на увазі, в тому числі, "Північний потік - 2". Київ побоюється, що після запуску газопроводу Москва може припинити транзит енергоносія через українську територію, що призведе до втрати Україною близько $ 3 млрд на рік.
"Для нас "Північний потік - 2" - це зброя проти України. Це політична зброя, і поки в напрямку "Північного потоку - 2" всіх переграє Росія. Ми повинні отримати гарантії безпеки, я вважаю це цілком справедливим. А найголовніше в гарантіях безпеки - це повернення наших територій", - пояснив Зеленський.
За його словами, Київ хоче отримати "справедливу" компенсацію за введення "Північного потоку - 2" - "припинення війни, спокій і стабільність на всій території незалежної України".
"Ми будемо боротися, незважаючи ні на що, за нашу державність і проти "Північного потоку - 2", подобається це комусь із наших європейських партнерів чи ні", - пообіцяв Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
У.бок, кончен.й, сними корону, придурок. Ты никто и звать тебя никак. Весь мир понимает, что ты шавка блохастая пуйловская, которая из-под кустов гавкает и выполняет все команды рассии.
Нет, "бубочка" не виноват в лицемерной лжи ЕС и США и не желании их отвечать за свои слова конкретными действиями. И не Порошенко в этом тоже виноват. Мои комментарии только об этом. Не перекладывайте вину за международную коллаборацию с оккупантом на украинских каких-никаких политиков.
Да-да, это клоун виноват, что Украину не принимают в НАТО.
А такие же комментарии, как у тебя, я читал еще 11 лет тому. Только тогда обвиняли Юща в том, что не может договориться во газу с тем же самым Х...м.
Кто тебе такую идиотию сказал? Когда прокурор обвиняет - он идеален? А когда обвиняет потерпевший - он идеален? У тебе проблемы с базовой логикой.
И со знаниями тоже. Например, украинский президент не влияет на вступление в НАТО, эжто решение всех стран НАТО.
Далее, курс на вступление Украины в НАТО закреплен в Конституции страны. Украинский президент - гарант Конституции, Верховный главнокомандующий, отвечает за внешнюю политику и заключает международные Договоры.
Так у кого проблемы с базовой логикой?
Строительство Северного Потока 2 - это не ответственность Зеленского
Военная агрессия РФ - это не ответственность Зеленского
Заигрывания Байдена, Меркель и Макрона с ****** - это не ответственность Зеленского
Нежелание участников Будапештского меморандума отвечать за свои гарантии - это не ответственность Зеленского
Но 99% комментаторов здесь просто неадекватны.
И если они такие за денежку - то это еще ладно. Но если на самом деле...
Знищення корупції яка роз'їдає державу - це чия відповідальність?
Очищення влади від зрадників і ворожих агентів - це чия відповідальність?
Забезпечення справедливості (justice) для громадян - це чия відповідальність?
Торгові відносини з окупантом - це чия відповідальність?
Далі можна продовжувати безкінечно. Це все захід повинен робити за нас? Може ще попку підтирати? Зрозумійте, я не знімаю відповідальності з деяких лицемірних західних політиків. Мені також багато чого не подобається в їхніх діях, щодо України і не тільки. Але не треба підміняти поняття. Чому захід повинен допомагати тим, хто не хоче робити це сам? Якби наші державні структури, як наприклад Ізраїльскі, так піклувались за безпеку і процвітання свого народу, до нас би було абсолютно інше відношення, не як до бідного родича.
А совсем не все украинские президенты и народ, в предыдущие десятилетия отказавшиеся от ЯО, разоружавшиеся, братавшиеся с москалями и с дебильно верившие в "конец истории".
Такие же невежественные истерички, только верящие в другие навязанные им мыслеконструкции.
Если бы изначально знали, что так будет, то еще в 90-е Украина вела бы совсем другую политику.
а ты - ольгино пятикопеечное
а друг знает, что дело не в персоналиях, а в общем курсе
Думаю, що десь восени Віслюк заявить, щось на зразок, якщо нас не беруть в НАТО і ЄС, то ми туди й не підемо. Можливо він намагається роздратувати Байдена і щоб Білий дім скасував запрошення. Але США будуть терпіти істерики Клоуна до його візиту у Вашингтон. А коли приїде, то Байден йому віч-на-віч розкаже і покаже, як відмивались гроші через його фірми у Приватбанку, куди і в які офшори пішли гроші з ковідного фонду і "Великого крадівництва" та багато всього іншого.
Но языком ляпать что-попало, на его должности нельзя! Риторика типа США нам должны, обязаны, я хочу от президента США ... недопустимы.
Они нам помогают по одной причине - мы не даем рашке стать империей. Без Украины и Белоруси империя не возможна.
Павло Лаврусь: Мені здаєтся, що у президента Зеленського був інсульт. Бо як ще можна виправдати такий потік слів з рота? Я переживаю.
Причина: озброєні кийками і вилами українці з різних областей масово приїздять і питають якогось Васю.
Даже отмечание комментария как спама - из их методичек.
Знову курив ...
Задача ЗЕ - испортить отношения с Западом и улучшить отношения с ******.
народ дал ему оценку - антирейтин в -70%
Если Зеленский настойчиво и решительно требует от Запада конкретики - поливают его грязью за "истеричность".
Вам не интересен курс страны, вами движет примитивная ненависть к Зе и культ личности Порошенко.