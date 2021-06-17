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Зеленський розкритикував Захід: Українці на Донбасі гинуть за принципи, які проповідують НАТО і ЄС

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Зеленський розкритикував Захід: Українці на Донбасі гинуть за принципи, які проповідують НАТО і ЄС

Україна направить усі ресурси на створення сильної армії, якщо Захід не надасть їй допомогу у військовій сфері для вирішення конфлікту на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданням Agence France-Presse, Reuters і Associated Press.

Глава держави поскаржився на те, що українці гинуть у ході конфлікту на Донбасі, бо, за запевненням Зеленського, війна в Європі має бути проблемою не тільки самої України.

Президент вказав, що українці на Донбасі "гинуть за всі ті принципи, які проповідують і відстоюють лідери НАТО і Євросоюзу".

"Якщо Україна самостійно буде вирішувати цю глобальну проблему [з Донбасом], у нас не буде іншого шляху, ніж перетворитися на дуже сильну, найпотужнішу з точки зору техніки і військ армію в Європі. І на це ми просто витратимо все, що у нас є: багато людського потенціалу, багато талановитих людей. Замість того, щоб ставати вченими, технологічно розвивати свою країну, люди будуть думати про те, як захищати сім'ю, оселю. Нічого хорошого у війні немає", - сказав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Питання звернення Ради до Конгресу США про надання Україні статусу основного союзника поза НАТО відкладається до зустрічі Зеленського і Байдена, - Гончаренко

Також він висловив упевненість в тому, що в НАТО підтримують приєднання України і надання їй Плану дій щодо членства в Альянсі, але розкритикував Захід за відсутність конкретики в діалозі.

"Мені здається, конкретики не буде. Це мої побоювання", - зізнався Зеленський.

Він додав, що такі претензії Київ має до глави Білого дому Джо Байдена.

"Я хочу від президента США конкретики для України. Якщо ми говоримо про ПДЧ в НАТО - я дуже хотів би почути конкретику: "так" або "ні". Я розумію, що це повинна бути узгоджена позиція країн Альянсу. Але ми повинні зрозуміти дати і ймовірність вступу в НАТО для України", - сказав він.

При цьому глава держави уточнив, що в ході недавньої телефонної розмови з Байденом були порушені питання про збільшення якісної технічної та військової допомоги, виділення коштів Україні, але не навів жодних подробиць.

У бесіді з іноземними журналістами Зеленський висловив занепокоєність також і в зв'язку з тим, що "у Росії з деякими країнами Європи - спільний економічний процес", маючи на увазі, в тому числі, "Північний потік - 2". Київ побоюється, що після запуску газопроводу Москва може припинити транзит енергоносія через українську територію, що призведе до втрати Україною близько $ 3 млрд на рік.

"Для нас "Північний потік - 2" - це зброя проти України. Це політична зброя, і поки в напрямку "Північного потоку - 2" всіх переграє Росія. Ми повинні отримати гарантії безпеки, я вважаю це цілком справедливим. А найголовніше в гарантіях безпеки - це повернення наших територій", - пояснив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо США вдасться вплинути на українську позицію, є надія на врегулювання на Донбасі, - заступник голови адміністрації Путіна Козак

За його словами, Київ хоче отримати "справедливу" компенсацію за введення "Північного потоку - 2" - "припинення війни, спокій і стабільність на всій території незалежної України".

"Ми будемо боротися, незважаючи ні на що, за нашу державність і проти "Північного потоку - 2", подобається це комусь із наших європейських партнерів чи ні", - пообіцяв Зеленський.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+58
За какие принципы, Осел? За свою землю гибнут, за своих детей жен. Шоб не пришел захватчик.
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17.06.2021 13:23
+42
Особенно мерзко это все звучит от гниды, четырежды уклониста и дезертира.
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17.06.2021 13:26
+41
При Порохе Украина воевала и Запад помогал воевать.

При ЗЕ Украина сдается и Запад помогает сдаться.

Все логично.
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17.06.2021 13:27
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Интересно, а х.ло, ему ничего не должно.
У.бок, кончен.й, сними корону, придурок. Ты никто и звать тебя никак. Весь мир понимает, что ты шавка блохастая пуйловская, которая из-под кустов гавкает и выполняет все команды рассии.
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17.06.2021 14:33 Відповісти
Источник газераРу. Дальше можно не читать. Фейкомет.
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17.06.2021 14:33 Відповісти
Правильные принципы именно в том заключаются, что приносят их проповедующим бабло, а гибнут за них те, кто слушает проповеди.
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17.06.2021 14:33 Відповісти
Иногда гибнут и проповедники вроде Каддафи, Хуссейна и Чаушеску.
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17.06.2021 14:36 Відповісти
Ну що наїлися 73%, насміялися? А він, адже і не приховував що такий, він вас завжди показував тупими малоросами-хохлами, Україна у нього порноактриса.
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17.06.2021 14:45 Відповісти
Дефолтный комментарий, который копипастится под абсолютно любую новость. Как же палевно вы "работаете"...
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17.06.2021 15:02 Відповісти
Можно подумать твое зебильное "Это не бубочка винават, он хороший" так радует всех разнообразием, шо обоссаться можно.
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17.06.2021 15:05 Відповісти
Зебил в президентах - это полностью твоя вина, бот. Ты мог бы проголосовать за кого угодно, но во второй тур вы вывели именно соевого олигарха, поставив всех перед выбором между клизмой и сендвичем с дерьмом. Победила клизма, радуйся.
Нет, "бубочка" не виноват в лицемерной лжи ЕС и США и не желании их отвечать за свои слова конкретными действиями. И не Порошенко в этом тоже виноват. Мои комментарии только об этом. Не перекладывайте вину за международную коллаборацию с оккупантом на украинских каких-никаких политиков.
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17.06.2021 15:12 Відповісти
Я никого не выводил. И мнения не менял. Не надо тут хрень писать. Безграмотное чмо поддерживали и поддерживают идиоты вроде тебя. Меня Порошенко вполне устраивал. Идеальной власти не бывает в принципе. Власть - это элемент принуждения. Давать ей прочухан надо постоянно, а не ждать Глобородька, как это делают зебилы, а потом не могут найти виноватого.Тоже самое делаешь и ты, чучело запоребриковое, ищешь виноватого. Чтоб виноватого искать, надо сначала самому стать идеальным.
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17.06.2021 15:25 Відповісти
И снова поток дикого неадеквата в комментариях.
Да-да, это клоун виноват, что Украину не принимают в НАТО.
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17.06.2021 14:46 Відповісти
Не знаю как без клоуна. Но с клоуном точно никуда не возьмут, потому что оно само тупое, и все что делает - делает через жепу. И рот раскрывает либо после того как кокса нюхнет, либо чтоб херню сморозить.
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17.06.2021 15:07 Відповісти
Дело не в клоуне, а в соглашательстве Запада с Х...м.

А такие же комментарии, как у тебя, я читал еще 11 лет тому. Только тогда обвиняли Юща в том, что не может договориться во газу с тем же самым Х...м.
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17.06.2021 15:26 Відповісти
Уже на такое отвечал. Чтобы кого-то обвинять, надо самому быть идеальным. Что ты читал 11 лет назад не знаю. Но 73% зебилов не хватает один раз наступить на грабли с Януковичем, они выбрали идиота, который вертится как говно в ополонке , ни хрена не умея, не понимая и своим петушиным визгом "возьмите меня!" делает только хуже. Имея в президентах Порошенко вероятность того, что мы были б в Нате несоизмеримо выше. Уровень власти у Вазелина смаый высокий со времен Януковича, но тот конституцию подминал, а этому и так все досталось. Поэтому он в ответет за все. И это бред считать, что его кукареканьем и обвинениями Запада можно чего-либо добиться.
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17.06.2021 15:33 Відповісти
Чтобы кого-то обвинять, надо самому быть идеальным

Кто тебе такую идиотию сказал? Когда прокурор обвиняет - он идеален? А когда обвиняет потерпевший - он идеален? У тебе проблемы с базовой логикой.
И со знаниями тоже. Например, украинский президент не влияет на вступление в НАТО, эжто решение всех стран НАТО.
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17.06.2021 16:12 Відповісти
Прокурор должен быть идеальным профессионалом и идеально знать Закон. Иначе на кой черт нужен прокурор с червоточинами, который ошибочно или за взятку прячет за решетку невиновных?
Далее, курс на вступление Украины в НАТО закреплен в Конституции страны. Украинский президент - гарант Конституции, Верховный главнокомандующий, отвечает за внешнюю политику и заключает международные Договоры.

Так у кого проблемы с базовой логикой?
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18.06.2021 00:23 Відповісти
Насчет влияния - так никому на блюдечке с голубой каемочкой НАТО не приносят. Для этого правительства стран упорно работают много лет, а президент напрямую влияет на контроль за выполнением условий ПДЧ и лично ведет переговоры с руководством НАТО. Зеленая сопля даже переговоры с президентом Молдовы не способен осилить, что уже о НАТО говорить.
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18.06.2021 00:35 Відповісти
Чергове перекладання своєї відповідальності на інших. Для зеленого лохторату підійде. "а воз і нинє там"
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17.06.2021 14:47 Відповісти
Сдача ЯО за гарантию защиты - это не ответственность Зеленского
Строительство Северного Потока 2 - это не ответственность Зеленского
Военная агрессия РФ - это не ответственность Зеленского
Заигрывания Байдена, Меркель и Макрона с ****** - это не ответственность Зеленского
Нежелание участников Будапештского меморандума отвечать за свои гарантии - это не ответственность Зеленского
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17.06.2021 14:52 Відповісти
Все так.
Но 99% комментаторов здесь просто неадекватны.
И если они такие за денежку - то это еще ладно. Но если на самом деле...
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17.06.2021 14:55 Відповісти
За денежку - это 100%. Сходи на pravda.com.ua, там более репрезентативные и адекватные комментарии. Чутка ботнет фильтруют.
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17.06.2021 15:00 Відповісти
Захист власної держави і народу - це чия відповідальність?
Знищення корупції яка роз'їдає державу - це чия відповідальність?
Очищення влади від зрадників і ворожих агентів - це чия відповідальність?
Забезпечення справедливості (justice) для громадян - це чия відповідальність?
Торгові відносини з окупантом - це чия відповідальність?
Далі можна продовжувати безкінечно. Це все захід повинен робити за нас? Може ще попку підтирати? Зрозумійте, я не знімаю відповідальності з деяких лицемірних західних політиків. Мені також багато чого не подобається в їхніх діях, щодо України і не тільки. Але не треба підміняти поняття. Чому захід повинен допомагати тим, хто не хоче робити це сам? Якби наші державні структури, як наприклад Ізраїльскі, так піклувались за безпеку і процвітання свого народу, до нас би було абсолютно інше відношення, не як до бідного родича.
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17.06.2021 15:09 Відповісти
Вам про зовнішні фактори, а ви - про внутрішні. Боротьба з корупцією взагалі ніяк не стримає ***** від подальшої окупації. А дії Заходу - можуть.
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17.06.2021 15:13 Відповісти
Для баранов из-за поребрика. В любой ситуации есть объективные и субъективные факторы. Чтобы исправить ситуацию можно меняться самим, а можно ныть о несправедливости окружающего мира. Так вот в этом нытье у тебя только один коллега с погонялом Дилетантов.
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17.06.2021 15:36 Відповісти
Зменшення корупції означає ******* озброєнну армію, більш потужну економіку і щасливих людей які будь-якому окупанту шию скрутять за те що він хоче відібрати в них їхню країну. Залежність тут пряма. І якщо б у нас не було цих внутрішніх чинників, не були би зараз окуповані Крим і ордло.. І тут захід нам може допомогти тільки прямо пропорційно до наших власних зусиль.
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17.06.2021 15:43 Відповісти
Ракетна програма України,взагалі розвиток ЗСУ?...Тим більше в зв'язку з переліченими вами беззаперечними фактами.Чим це малохольне займалось більше двох років?Воно після цього вже не президент а злочинець,просто ще не арештований.
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17.06.2021 22:12 Відповісти
Это клоун во всем виноват.
А совсем не все украинские президенты и народ, в предыдущие десятилетия отказавшиеся от ЯО, разоружавшиеся, братавшиеся с москалями и с дебильно верившие в "конец истории".
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17.06.2021 14:49 Відповісти
В который раз с сожалением замечаю, что наш "патриотический лохторат" в своем мЫшлении практически ничем не отличается от ватных кацапов.
Такие же невежественные истерички, только верящие в другие навязанные им мыслеконструкции.
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17.06.2021 14:53 Відповісти
Ніт! Во всьом віноват клятий Запад! А наш национальний лідєр красіво пріжимаєт іх к ногтю!
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17.06.2021 15:12 Відповісти
Нет, виноват прежде всего нарИд.
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17.06.2021 15:27 Відповісти
Тут в коментах не патриотический лохторат,а только кремлядские тролли, откровенные и косящие под патриотов Украины. Они иногда и на українській мові пишут, правда с ошибками, сразу заметно.
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17.06.2021 16:20 Відповісти
Зеленский начни с себя , солдаты гибнут ,а вы воруете в четыре руки 😡 Причем здесь Запад , у тебя таможня лопатой деньги гребёт и отправляет в Киев , на дорогах сколько украдено , на Ковиде ,а у тебя все Запад виноват 🤔🤦🙄😡
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17.06.2021 14:54 Відповісти
Запад здесь при том, что Украина, отдав ЯО, в нынешней ситуации не может гарантировать свою безопасность. Вот поэтому и вопросы к тем, кто в прошлом такие гарантии давал.
Если бы изначально знали, что так будет, то еще в 90-е Украина вела бы совсем другую политику.
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17.06.2021 14:58 Відповісти
Так иди задавай ***** вопросы - расея один из гарантов безопасности.
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17.06.2021 15:08 Відповісти
Расея - оккупант
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17.06.2021 15:14 Відповісти
ооо... ольгино?
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17.06.2021 15:27 Відповісти
Что сморозим еще, тупое? Ты в одну дудку поешь с каким-то запоребриковым клоуном, любителем петушиных вскукареков о плохом Западе, и еще пытаешься искать ольгинский след? Гы-гы. Да ты полный дятел.
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17.06.2021 15:39 Відповісти
этот человек - президент Украины
а ты - ольгино пятикопеечное
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17.06.2021 16:10 Відповісти
Это - не человек - это чмо, которое, свои ошибки или злонамеренные действия пытается спихнуть на Запад.
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17.06.2021 16:18 Відповісти
то, что ты сказал, может сказть только враг Украины
а друг знает, что дело не в персоналиях, а в общем курсе
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17.06.2021 16:19 Відповісти
Да нет, му#ак, враг Украины здесь ты и твое чмо. В 19 году, оно рассказывало, что нам НАТО - не надо , что мы не идем туда, куда нас не приглашают, пыталось заглянуть в очко путину и увидеть мир посередине. А теперь, оно пытается обвинить всех, кроме себя, а послезавтра - оно обидится и скажет, что мы снова не идем в НАТО. Так вот - нет у него никакого общего курса, у него только общий диагноз - ЧМО.
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17.06.2021 16:34 Відповісти
Це чмо все робить, щоб Україна не ввійшла в НАТО, мало того, він успішно веде країну до дефолту і повної окупації. Навіть якби раптом нас взяли в альянс, то він би відмовився підписувати документ, як і януковощ. І його злочинні наміри було видно вже у день інавгурації.
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17.06.2021 17:14 Відповісти
Все так проблема серьезная , помощь придержали Украине не по причине коррупции , а по сделке западных политиков с росией.
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17.06.2021 19:48 Відповісти
Совок-косоворотник іде по стопах янукОвоча. Той влітку 2013 розпіарився, що іде в Європейський союз, а восени коли настав час підписувати Асоціацію відмовився, бо поганий ЄС не хоче нас брати. Так і Клоун щодня висуває претензії Заходу, що не беруть його в НАТО. Робить він це свідомо, щоб зіпсувати відносини з Європою і США та втратити їх підтримку. Це головне завдання Кремля, яке зараз Криворізький Совок-косоворотник виконує. Не даремно ж він рветься зустрітись з путіним.

Думаю, що десь восени Віслюк заявить, щось на зразок, якщо нас не беруть в НАТО і ЄС, то ми туди й не підемо. Можливо він намагається роздратувати Байдена і щоб Білий дім скасував запрошення. Але США будуть терпіти істерики Клоуна до його візиту у Вашингтон. А коли приїде, то Байден йому віч-на-віч розкаже і покаже, як відмивались гроші через його фірми у Приватбанку, куди і в які офшори пішли гроші з ковідного фонду і "Великого крадівництва" та багато всього іншого.
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17.06.2021 15:01 Відповісти
Никто так не псує відносини, как подписанты Будапешстского меморандума, не желающие отвечать по существу
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17.06.2021 15:08 Відповісти
Я точно знаю, що Клоуну, як янукОвочу, в Ростов не дадуть втекти. Не добіжить.
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17.06.2021 15:20 Відповісти
Я хочу от президента США ...
Зеленський розкритикував Захід: Українці на Донбасі гинуть за принципи, які проповідують НАТО і ЄС - Цензор.НЕТ 2932
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17.06.2021 15:05 Відповісти
Дай угадаю. Бубочка решил забеременеть?
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17.06.2021 15:09 Відповісти
Да все правильно Зеленский говорит. Уже ни в какие ворота не лезет, что здесь пишут. Ведь Зеленский прав. Вы что, фанат Порошенко, что ли? В свое время я голосовала за Порошенко. Но Зеленский Украину не сдал. И мне лично все равно, кто у нас президент, главное, какую линию он проводит.
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17.06.2021 15:56 Відповісти
порох завел себе секту неадекватов, разбавив ее дешевыми ботами (скопированными с рашистских образцов)
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17.06.2021 16:19 Відповісти
От президента ничего в нашей стране не зависит и не зависело.
Но языком ляпать что-попало, на его должности нельзя! Риторика типа США нам должны, обязаны, я хочу от президента США ... недопустимы.
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17.06.2021 16:47 Відповісти
Недопустимо, що він і економіку кладе на лопатки, крот.
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17.06.2021 17:21 Відповісти
Именно. США обязаны поддерживать своих союзников , а не бросать при первой призрачной возможности побрататься с расеей . И это не одна Украина . Польшу , не смотря на значительно меньшую коррупцию Байден отправил погулять .
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17.06.2021 19:52 Відповісти
США ничем нам не обязаны! Что мы сделали такого значимого для США?
Они нам помогают по одной причине - мы не даем рашке стать империей. Без Украины и Белоруси империя не возможна.
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18.06.2021 08:37 Відповісти
Треба скликати РНБО
Павло Лаврусь: Мені здаєтся, що у президента Зеленського був інсульт. Бо як ще можна виправдати такий потік слів з рота? Я переживаю.
Зеленський розкритикував Захід: Українці на Донбасі гинуть за принципи, які проповідують НАТО і ЄС - Цензор.НЕТ 964
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17.06.2021 15:13 Відповісти
Понаблюдаем. Если слюна потечет - значит бешенство.
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17.06.2021 15:42 Відповісти
Так ею -- слюной -- вот уже который день просто брызжет! То одну глупость выкрикнет, то другую... Зеленський розкритикував Захід: Українці на Донбасі гинуть за принципи, які проповідують НАТО і ЄС - Цензор.НЕТ 1217
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17.06.2021 17:55 Відповісти
Страшне

Зеленський розкритикував Захід: Українці на Донбасі гинуть за принципи, які проповідують НАТО і ЄС - Цензор.НЕТ 9291

Причина: озброєні кийками і вилами українці з різних областей масово приїздять і питають якогось Васю.
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17.06.2021 15:14 Відповісти
ішак хуцпатий зовсім з глузду з'їхав..
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17.06.2021 15:19 Відповісти
Такое впечатление, что здесь сплошное Ольгино пасется.
Даже отмечание комментария как спама - из их методичек.
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17.06.2021 15:28 Відповісти
Президент указал, что украинцы на Донбассе "гибнут за все те принципы, которые проповедуют и отстаивают лидеры НАТО и Евросоюза". Источник: https://censor.net/ru/n3272007

Знову курив ... Зеленський розкритикував Захід: Українці на Донбасі гинуть за принципи, які проповідують НАТО і ЄС - Цензор.НЕТ 46
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17.06.2021 15:33 Відповісти
Він забув ще сказати, що солдати на фронті гинуть за незалежну Україну, захищають її від таких варварів-окупантів, як росіяни.
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17.06.2021 17:28 Відповісти
пукина он боится назвать, а партнеров критикует...
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17.06.2021 15:34 Відповісти
Все просто.

Задача ЗЕ - испортить отношения с Западом и улучшить отношения с ******.
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17.06.2021 15:35 Відповісти
сложно испортить то, чего не было и улучшить то, что умерло
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17.06.2021 16:09 Відповісти
все что порох отстраивал, эта зе-морда профукает
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17.06.2021 15:34 Відповісти
а что он отстраивал-то?

народ дал ему оценку - антирейтин в -70%
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17.06.2021 16:17 Відповісти
А с чего ты решил, что у нас умный народ?
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17.06.2021 16:25 Відповісти
Не народ ,А НАРІД,причому тупий і не осітчений.
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17.06.2021 19:20 Відповісти
рекетир хренов...шо оно там о себе возомнило? саткудава этот гнусявый пафос???
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17.06.2021 15:36 Відповісти
Источник новости газетаРу)
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17.06.2021 15:37 Відповісти
А что там Татаров , Коломойский , торговля на крови? У самого бревно в глазу ,а он кому то на соринки указывает.
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17.06.2021 16:13 Відповісти
они гибнут за свою землю и своих близких, какое ЕС? ЕС только обеспокоенность может выражать, загребая жар чужими руками
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17.06.2021 16:16 Відповісти
Не знаю навіть що сказати з приводу масового зегенератизму. Можливо на вході до виборчих дільниці потрібно починати здавати якийсь тест IQ щоб не допускати дурнів до участі в виборах... Зеленський розкритикував Захід: Українці на Донбасі гинуть за принципи, які проповідують НАТО і ЄС - Цензор.НЕТ 4076
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17.06.2021 16:57 Відповісти
Не вытянут еще три года люди. Уходите
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17.06.2021 17:08 Відповісти
Если Зеленский был бы безразличным к ЕС и НАТО - поливали бы грязью за предательство проевропейского курса.
Если Зеленский настойчиво и решительно требует от Запада конкретики - поливают его грязью за "истеричность".

Вам не интересен курс страны, вами движет примитивная ненависть к Зе и культ личности Порошенко.
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17.06.2021 17:10 Відповісти
культ личности это прощать все своему зе, или он типа нигде не накосячил...
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17.06.2021 23:56 Відповісти
Украинцы гибнут, а Зеленский год не платит зарплату ВСУ.
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17.06.2021 17:16 Відповісти
Чи дурень.чи ідіот.
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17.06.2021 19:18 Відповісти
Попросту начал издалека,по еврейски,вживать план своего куратора Бени...Ежели старушка Европа и дядя Сэм нам в НАТО откажут то ничего не остается как идти на поклон к рассеюшке..Нечто подобное восемь годков тому мы уже проходили...
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17.06.2021 19:28 Відповісти
Я не представляю какие европейцам нужно иметь нервы, чтобы выслушивать бредни наказуна Европы.
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18.06.2021 05:15 Відповісти
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