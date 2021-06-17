Зеленський розкритикував Захід: Українці на Донбасі гинуть за принципи, які проповідують НАТО і ЄС

Україна направить усі ресурси на створення сильної армії, якщо Захід не надасть їй допомогу у військовій сфері для вирішення конфлікту на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданням Agence France-Presse, Reuters і Associated Press.

Глава держави поскаржився на те, що українці гинуть у ході конфлікту на Донбасі, бо, за запевненням Зеленського, війна в Європі має бути проблемою не тільки самої України.

Президент вказав, що українці на Донбасі "гинуть за всі ті принципи, які проповідують і відстоюють лідери НАТО і Євросоюзу".

"Якщо Україна самостійно буде вирішувати цю глобальну проблему [з Донбасом], у нас не буде іншого шляху, ніж перетворитися на дуже сильну, найпотужнішу з точки зору техніки і військ армію в Європі. І на це ми просто витратимо все, що у нас є: багато людського потенціалу, багато талановитих людей. Замість того, щоб ставати вченими, технологічно розвивати свою країну, люди будуть думати про те, як захищати сім'ю, оселю. Нічого хорошого у війні немає", - сказав Зеленський.

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Також він висловив упевненість в тому, що в НАТО підтримують приєднання України і надання їй Плану дій щодо членства в Альянсі, але розкритикував Захід за відсутність конкретики в діалозі.

"Мені здається, конкретики не буде. Це мої побоювання", - зізнався Зеленський.

Він додав, що такі претензії Київ має до глави Білого дому Джо Байдена.

"Я хочу від президента США конкретики для України. Якщо ми говоримо про ПДЧ в НАТО - я дуже хотів би почути конкретику: "так" або "ні". Я розумію, що це повинна бути узгоджена позиція країн Альянсу. Але ми повинні зрозуміти дати і ймовірність вступу в НАТО для України", - сказав він.

При цьому глава держави уточнив, що в ході недавньої телефонної розмови з Байденом були порушені питання про збільшення якісної технічної та військової допомоги, виділення коштів Україні, але не навів жодних подробиць.

У бесіді з іноземними журналістами Зеленський висловив занепокоєність також і в зв'язку з тим, що "у Росії з деякими країнами Європи - спільний економічний процес", маючи на увазі, в тому числі, "Північний потік - 2". Київ побоюється, що після запуску газопроводу Москва може припинити транзит енергоносія через українську територію, що призведе до втрати Україною близько $ 3 млрд на рік.

"Для нас "Північний потік - 2" - це зброя проти України. Це політична зброя, і поки в напрямку "Північного потоку - 2" всіх переграє Росія. Ми повинні отримати гарантії безпеки, я вважаю це цілком справедливим. А найголовніше в гарантіях безпеки - це повернення наших територій", - пояснив Зеленський.

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За його словами, Київ хоче отримати "справедливу" компенсацію за введення "Північного потоку - 2" - "припинення війни, спокій і стабільність на всій території незалежної України".

"Ми будемо боротися, незважаючи ні на що, за нашу державність і проти "Північного потоку - 2", подобається це комусь із наших європейських партнерів чи ні", - пообіцяв Зеленський.