У кардіоваскулярному центрі на Полтавщині провели першу в регіоні операцію на відкритому серці, - ОДА

У Полтавському обласному кардіоваскулярному центрі провели першу в регіоні операцію зі штучним кровообігом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Полтавська ОДА.

Зазначається, що новий корпус центру, де проводилася операція, був побудований у 2020 році в рамках президентської програми "Велике будівництво".

Глава ОДА Олег Синєгубов розповів, що бригада київських і полтавських лікарів зробила аортокоронарне шунтування 70-річному пацієнтові з Кременчука. Той почувається добре і вже самостійно дихає,

"Уперше на Полтавщині провели хірургічну операцію на відкритому серці – аортокоронарне шунтування. Для медицини області – це історичний момент і крок у майбутнє. Пацієнт – 70-річний житель Кременчука. Наразі він почувається добре та дихає самостійно. Ця унікальна для Полтавщини операція є результатом нашої консолідованої роботи: медиків, будівельників, державної й обласної влади", – зазначає голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов.

За словами директора Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова Василя Лазоришинця, який особисто керував проведенням операції на Полтавщині, нині в Україні 49 кардіохірургічних центрів. Операції на відкритому серці роблять в 34 з них.

У Полтавському обласному кардіоваскулярних центрі провели першу в регіоні операцію зі штучним кровообігом. Все необхідне для проведення операцій на відкритому серці в нього є, що дозволяє робити операції на європейському рівні безпосередньо в регіоні. Аортокоронарне шунтування робиться при ураженні більше трьох судин. Між аортою і коронарною артерією хірурги вшивають вену, яку беруть з ноги пацієнта.

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За словами Сінєгубова, полтавські медики поки будуть їздити в Київ і брати участь у повсякденній роботі Інституту імені Амосова. Це дозволить їм вже через кілька років проводити подібні операції самостійно.

"До 2027 року ми поставили собі амбітну мету - сформувати доступну і якісну медицину на всіх рівнях: від маленького села до великого міста. Саме це передбачає наша Стратегія розвитку Полтавської області, саме для цього ми будуємо такі кардіоцентри", - підкреслив голова ОДА.

Поки в Україні робиться 140 операцій аорто-коронарного шунтування на мільйон населення, а за кордоном цей показник дорівнює 1300-1800.

Нагадаємо, нещодавно заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко озвучив плани побудувати в 2021 році 177 приймальних відділень в лікарнях.