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Новини ПодіїКиївські новини
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аеропорт (683) Бориспіль (446) Київ (13832) Метрополітен (760) мінування (1159) Нацполіція (13906)

Надійшло повідомлення про "замінування" літака в аеропорту "Бориспіль" і декількох станцій столичного метро, ​​- Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Події Київські новини

Надійшло повідомлення про

Столичні правоохоронці перевіряють інформацію про "мінування" кількох станцій метро, ​​залізничного вокзалу, а також літака в аеропорту "Бориспіль".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

"На електронну пошту поліції Києва надійшов лист про замінування станцій метро "Хрещатик", "Золоті ворота", "Палац спорту", "Університет", Центрального залізничного вокзалу та одного з літаків в аеропорту "Бориспіль". До перевірки цієї інформації задіяні слідчо-оперативні групи районних управлінь поліції Києва, вибухотехніки та кінологи", - йдеться в повідомленні.

Зараз правоохоронці ретельно обстежують території ймовірно замінованих об’єктів на предмет виявлення вибухових чи інших підозрілих предметів. За необхідності проводиться евакуація громадян.

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Автор: Наталя Джума
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невже фуйло летить в літаку? Поступило сообщение о "минировании" самолета в аэропорту "Борисполь" и нескольких станций столичного метро, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9370
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17.06.2021 13:43 Відповісти
то ***** ****** вдома!
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17.06.2021 13:57 Відповісти
Сообщения отправлены с адресов:
petrov-bashirov@ru
bulbo-furer@br
dambas-crazy@dnr
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17.06.2021 14:11 Відповісти
Мінування літака в метро Борисполя
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17.06.2021 14:32 Відповісти
Беларусский "ХАМАС" развлекается...
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17.06.2021 14:36 Відповісти
Быстро же пуйло на свое́ опускание Байденом отреагировало!)
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17.06.2021 14:42 Відповісти
 
 