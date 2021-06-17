Столичні правоохоронці перевіряють інформацію про "мінування" кількох станцій метро, ​​залізничного вокзалу, а також літака в аеропорту "Бориспіль".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

"На електронну пошту поліції Києва надійшов лист про замінування станцій метро "Хрещатик", "Золоті ворота", "Палац спорту", "Університет", Центрального залізничного вокзалу та одного з літаків в аеропорту "Бориспіль". До перевірки цієї інформації задіяні слідчо-оперативні групи районних управлінь поліції Києва, вибухотехніки та кінологи", - йдеться в повідомленні.

Зараз правоохоронці ретельно обстежують території ймовірно замінованих об’єктів на предмет виявлення вибухових чи інших підозрілих предметів. За необхідності проводиться евакуація громадян.

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