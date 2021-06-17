Бабін про нову доктрину ЄС щодо Росії: РФ не має і вже ніколи не матиме для Євросоюзу критичного економічного інтересу

Єврокомісія, Європарламент і Рада ЄС затвердили нову політику ЄС щодо РФ. Червоною стрічкою ставиться питання "навіщо ви нам?", на яке відповіді немає і не очікується.

Про це на своїй сторінці у фейсбуку повідомив експредставник президента в АРК Борис Бабін, передає Цензор.НЕТ.

"Учора, 16 червня, спільним актом Єврокомісії, Європарламенту та Ради ЄС було схвалено нову політику ЄС щодо РФ. Назва в принципі каже сама за себе - "Відштовхування, стримування, фіксація". У документі непогано викладено тези про Крим та Схід України, та серед іншого констатується перекриття РФ зон у Чорному морі. Що приємно дивує. Втім, головне у документі - це цифри. Бо для ЄС РФ є тільки п'ятим за обсягом торговельним партнером, із 4,8% від загального обігу ЄС. Але для РФ ЄС є першим у світі торговельним партнером, 37,3% від загального обігу РФ. Тобто Росії Євросоюз потрібний вдев'ятеро більше, ніж Росія для Євросоюзу. Також ЄС є головним зовнішнім інвестором у РФ, 311.4 мільярда євро у 2019 році (75% всіх іноземних інвестицій у РФ). У той же час РФ інвестувала в ЄС 136 мільярдів, які становлять лише 1 % зовнішніх інвестицій у ЄС. Думаю, цей "паритет" Брюсселю не дуже подобається. Тому, до речі, я дуже спокійно ставлюся до усіх цих "енергокорумпованих" політиків. Так, умовна пані Меркель може мати особисті приємні спогади з часів соціалістичної Німеччини. Може ще когось куплять чи завербують. Але ця епоха невідворотно відходить. РФ не має і вже ніколи не буде мати для ЄС критичного економічного інтересу", - заявив Бабін.

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"У документі червоною стрічкою ставиться прагматичне питання "навіщо ж ви нам". На яке у сучасній РФ відповіді немає та не очікується. І саме це буде визначати ставлення до цієї території з боку європейської родини народів у середньостроковій перспективі", - резюмував він.