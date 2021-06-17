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Бабін про нову доктрину ЄС щодо Росії: РФ не має і вже ніколи не матиме для Євросоюзу критичного економічного інтересу

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Бабін про нову доктрину ЄС щодо Росії: РФ не має і вже ніколи не матиме для Євросоюзу критичного економічного інтересу

Єврокомісія, Європарламент і Рада ЄС затвердили нову політику ЄС щодо РФ. Червоною стрічкою ставиться питання "навіщо ви нам?", на яке відповіді немає і не очікується.

Про це на своїй сторінці у фейсбуку повідомив експредставник президента в АРК Борис Бабін, передає Цензор.НЕТ.

"Учора, 16 червня, спільним актом Єврокомісії, Європарламенту та Ради ЄС було схвалено нову політику ЄС щодо РФ. Назва в принципі каже сама за себе - "Відштовхування, стримування, фіксація". У документі непогано викладено тези про Крим та Схід України, та серед іншого констатується перекриття РФ зон у Чорному морі. Що приємно дивує. Втім, головне у документі - це цифри. Бо для ЄС РФ є тільки п'ятим за обсягом торговельним партнером, із 4,8% від загального обігу ЄС. Але для РФ ЄС є першим у світі торговельним партнером, 37,3% від загального обігу РФ. Тобто Росії Євросоюз потрібний вдев'ятеро більше, ніж Росія для Євросоюзу. Також ЄС є головним зовнішнім інвестором у РФ, 311.4 мільярда євро у 2019 році (75% всіх іноземних інвестицій у РФ). У той же час РФ інвестувала в ЄС 136 мільярдів, які становлять лише 1 % зовнішніх інвестицій у ЄС. Думаю, цей "паритет" Брюсселю не дуже подобається. Тому, до речі, я дуже спокійно ставлюся до усіх цих "енергокорумпованих" політиків. Так, умовна пані Меркель може мати особисті приємні спогади з часів соціалістичної Німеччини. Може ще когось куплять чи завербують. Але ця епоха невідворотно відходить. РФ не має і вже ніколи не буде мати для ЄС критичного економічного інтересу", - заявив Бабін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз представив нову стратегію відносин з РФ: Основні принципи - відштовхування, стримування та взаємодія

"У документі червоною стрічкою ставиться прагматичне питання "навіщо ж ви нам". На яке у сучасній РФ відповіді немає та не очікується. І саме це буде визначати ставлення до цієї території з боку європейської родини народів у середньостроковій перспективі", - резюмував він.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Ппрозріли?
Не вірю!
Особливо німцям
Бабин о новой доктрине ЕС относительно России: РФ не имеет и уже никогда не будет иметь для Евросоюза критического экономического интереса - Цензор.НЕТ 5484
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17.06.2021 13:48
+5
Та-да. За ГАЗ і на коліна суки продажні стануть.
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17.06.2021 13:49
+4
Иллюзия.
Газ той же Германии нужен временно. Всё переходит на возобновляемые виды энергии. И в Польше, например, лет 6-8 исследовали вопрос строительства АЭС, мощностью 6 ГВт. А потом сделали законодательство о возобновляемых видах энергии... Прошло всего несколько лет. И вот только солнечные батареи дают теперь 4,5ГВт.
А их не так много, чтоб прямо на каждом доме. Ещё пару лет, и процесс пойдёт так бурно, что никакие АЭС вообще будут не нужны. Так же бурно идёт процесс утепления домов, переход на биотопливо и т.п. Везде работают государственные программы, доплаты и т.п.
С приходом электромобилей в Европу, а это вопрос нескольких лет - с углеводородами, включая газ и нефть - будет совершенно так же - потребность упадёт в разы. Даже на нефтехимию. Ведь практически все вторичные материалы прерабатываются. Нефть даже на пластики не будет нужна.
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17.06.2021 14:25
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Ппрозріли?
Не вірю!
Особливо німцям
Бабин о новой доктрине ЕС относительно России: РФ не имеет и уже никогда не будет иметь для Евросоюза критического экономического интереса - Цензор.НЕТ 5484
показати весь коментар
17.06.2021 13:48 Відповісти
Та-да. За ГАЗ і на коліна суки продажні стануть.
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17.06.2021 13:49 Відповісти
газ-это миллиардный бизнес бизнес и европа , а особенно германия с рашкой в засос будут целоваться, а украина уже свою роль выполнила,
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17.06.2021 14:01 Відповісти
Зачем вы нам - Это только к России?
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17.06.2021 13:52 Відповісти
Бабин, можешь рассуждать, как хочешь, но ЕС и Россия нашла точки развития, а мы на обочине, выходит, кому то кто то нужен. Из каждой ерунды делаем победу, чью?
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17.06.2021 13:54 Відповісти
это правда, у расеи газ, а европе он нужен, а украина с президентами-воровайками, которые преследовали только свои интересы, порвала все экономические связи с одними и не наладила с другими- и оказалась в жопе, счас бутусов забанит, навроде это не правда и наклеп
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17.06.2021 13:59 Відповісти
Связи с другими налажены, оборот только от агросектора десятки млрд. долларов, а ты кацапский брехун-помоечник.
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17.06.2021 14:11 Відповісти
Скоро и агросектор накроется жестяным тазиком, вопрос времени, так что с больнички не выходи. Связи они такие, сегодня есть, завтра, увы, нет.
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17.06.2021 14:26 Відповісти
болван, сумма экспорта растёт каждый год. А тазом может накрыться только твой полыхающий кацапский зад.
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17.06.2021 14:41 Відповісти
Ты там закон о продаже земли читай, времени предостаточно, хотя, да о чем это я, ведь Nо1.
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17.06.2021 14:53 Відповісти
Болван, тебе надо ты и читай.
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17.06.2021 15:04 Відповісти
Иллюзия.
Газ той же Германии нужен временно. Всё переходит на возобновляемые виды энергии. И в Польше, например, лет 6-8 исследовали вопрос строительства АЭС, мощностью 6 ГВт. А потом сделали законодательство о возобновляемых видах энергии... Прошло всего несколько лет. И вот только солнечные батареи дают теперь 4,5ГВт.
А их не так много, чтоб прямо на каждом доме. Ещё пару лет, и процесс пойдёт так бурно, что никакие АЭС вообще будут не нужны. Так же бурно идёт процесс утепления домов, переход на биотопливо и т.п. Везде работают государственные программы, доплаты и т.п.
С приходом электромобилей в Европу, а это вопрос нескольких лет - с углеводородами, включая газ и нефть - будет совершенно так же - потребность упадёт в разы. Даже на нефтехимию. Ведь практически все вторичные материалы прерабатываются. Нефть даже на пластики не будет нужна.
показати весь коментар
17.06.2021 14:25 Відповісти
В ЕС власти служат своим народам, потому они быстро нашли средство от этой напасти. Нам пока надо сделать домашнее задание, а потом и Московию поставим на своё место.
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17.06.2021 14:23 Відповісти
ЕС является главным внешним инвестором в РФ, 311.4 миллиардов евро в 2019 году (75% всех иностранных инвестиций в РФ). Источник: https://censor.net/ru/n3272016
То виходить, що ЄС є співфінансистом війни паРаші в Україні, Сирії та Лівії.
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17.06.2021 14:31 Відповісти
Надо полагать, что теперь ЕС гордо откажется от 1 000 000 000 000 долл. бабла российских олигархов и чиновников, вложенного в экономики Эвропы.
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17.06.2021 14:31 Відповісти
Интерес будет только как к сырьевому придатку и китайской прокладке.К высоким технологиям рашку уже допускать не будут.
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17.06.2021 14:34 Відповісти
У Скабеевой подбит глаз.
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17.06.2021 15:14 Відповісти
Народ , очнитесь , это все красивые сказки от ЕС . А в реальности после встречи Байдена и ***** ,с русней опять будут считаться , потому что главный товар который поставляет кремль это террор и террористы . ***** сейчас усилил свое влияние на Запад , и Запад будет идти на уступки , снимите розовые очки Бабін про нову доктрину ЄС щодо Росії: РФ не має і вже ніколи не матиме для Євросоюзу критичного економічного інтересу - Цензор.НЕТ 1248
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17.06.2021 15:41 Відповісти
Малята, не забувайте: росія - союзник ЕС і крапка.
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17.06.2021 19:52 Відповісти
 
 