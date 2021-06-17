Подоляк про вчорашній саміт у Женеві: Все доволі прозоро. Слова Байдена фактично нам на підтримку

Саміт президентів США Джо Байдена і Росії Володимира Путіна частково зафіксував ситуацію в міжнародній політиці і в двосторонніх відносинах саме на зараз, ключові теми проговорено лише у форматі анонсів.

Важливо, що глава Білого дому виступив на підтримку України. Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Усе доволі прозоро. Саміт президентів США та РФ частково зафіксував ситуацію у міжнародній політиці та у двосторонніх відносинах саме на зараз. Підкреслив, що між країнами є величезна світоглядна різниця, але глобальна безпека потребує обов’язково діалогу. Ключові теми, на мій погляд, було проговорено тільки в форматі анонсів. Тому слід чекати розвитку подібного діалогу", - зазначив Подоляк.

Водночас, на його думку, для президента США цей саміт був позначенням фундаментальних позицій – Америка повертається в глобальний порядок денний, повертається до більш глибокої співпраці зі своїми європейськими союзниками й чітко заявляє, якими будуть наслідки для Росії у випадку деструктивних дій проти Америки чи партнерів, а також позначила, які проблеми вони все ж таки можуть вирішити спільно.

Водночас радник очільника ОП підкреслив, що попередньо було дуже багато побоювань щодо того, що нібито президенти США і РФ можуть домовитись про українське чи інше питання "келійно, кулуарно, з суттєвими репутаційними збитками для інших країн".

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При цьому він підкреслив, що з наявної інформації конкретні домовленості у них є тільки про повернення послів та ще у сфері забезпечення стратегічної стабільності та контролю над ядерним озброєнням й фактично по всім іншим темам фіксуються різні позиції.

"Що для нас вкрай важливо? Президент Байден чітко підкреслив, що виступив на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Він згадав і Мінські домовленості, але у формулюванні: треба посилити дипломатичні зусилля для їхньої реалізації. Це важливо. Тому що це означає дещо новий підхід. Реалії трошки інші, ніж були в той час, коли формулювали Мінськ і закладали в них послідовність та логістику виконання. Тобто не прямо, але можна говорити про деяку потребу модернізації. Ми ж і активізували роботу по більш адекватному прочитанню Мінська на всіх рівнях - тож слова Байдена фактично нам на підтримку", - підкреслив Подоляк.

У той же час він назвав показовим, наскільки по-іншому це питання прокоментував президент Росії.

"Фактично, він вперше публічно визнав, що відкидає будь-які пропозиції, як дійсно можна виконати "Мінськ", і вимагає виконання тільки однієї частини "Мінську" – політичної. Тобто керівництво РФ зацікавлено тільки у тому, щоб провести вибори в Донецьку та Луганську, поки триває окупація, та зафіксувати те, що вони називають "особливим статусом". При цьому безпековий контекст вони повністю ігнорують. Це не можна назвати логічним. І дуже добре, що такий підхід насправді не підтримується світовою спільнотою, зокрема і Америкою, що ми вчора почули", - наголосив радник керівника Офісу глави держави.

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