109 адмінматеріалів протягом року за водіння п'яним і без прав: у Запорізькій області 30-річний водій встановив своєрідний рекорд
Новини Цензор.НЕТ Події
У Запорізькій області поліцейські склали на водія 109 адміністративних матеріалів протягом 12 місяців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Запорізької області.
"З травня 2020 року по червень 2021 року запорізькі патрульні склали на 30-річного водія транспортного засобу Renault Megane 54 протоколи за ст. 130 (Керування ТЗ в стані сп’яніння) КУпАП та винесли 55 постанов за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП", - йдеться в повідомленні.
У поліції нагадали, що за керування транспортним засобом у стані сп’яніння передбачена адміністративна відповідальність:
- якщо водій вперше протягом року сідає за кермо в нетверезому стані, на нього чекає штраф у розмірі 17 000 грн та позбавлення права керування на 1 рік.
- якщо він чинить таке правопорушення вдруге протягом року, то штраф подвоюється - 34 000 грн та позбавлення права керувати автомобілем на 3 роки.
Якщо ж водій сідає за кермо напідпитку втретє протягом року, то штраф становитиме 51 000 грн, а позбавлення права керування автомобілем - на 10 років.
Будь ласка, зачекайте...
а вообще почему производители НЕ ХОТЯТ ИМЕННО НЕ ХОТЯТ внедрить робота в автомобиле робот водитель он же охранник авто... при производстве миллионов штук авто себестоимость робота будет удешевлена сегодня многие компоненты будущего робота внедрены реально и подаются в авто как стандарт или опции.. ЕСР АБС круиз контроль адаптивный инфракрасный видео анализ дорожной ситуации камеры о кругу сзади спереди анализаторы мёртвых зон автопарковки предупреждение быстрого старта в случае препятствия система анти отката удержания авто на подъеме склоне...авто торможение до полной остановки анализщатор усталости и антиалкогольный анализатор блокирующий движение автомобиля...
ну и шо сделает ИИ? - раскатает ублюдка, или выльнеть на встречного например? а если на встречке лежить тоже такой же, но просто упавше? кто ценней то? для ИИ? м? или лось бежит, а быдло лежит, или наоборот? Вы вроде бы юрист, но - что это было? какой наПутина ИИ то? ах да, ну, понял, юристам то работы будет... заценил кстати
Пригрозил менту "гореть вечно" = поехал взад, то есть своим путем или даже дорогой, и так до посинения машины.
че за новость - я не пойму - он типо уже должен бы на Ролс-ройсе ездить если бы не штрафы то
понятно что новость чет не то сообщает, ибо представить мента шо лижет жёппу 25 и больше раз нарушившему типочку.... ну х.з., в Польше министра даже штрафанут и он скажет шо - дзинькует барзо за пильносьць
мужик, подумай шо вы написал - ну КАК блин можно шоб даже, я не знаю что в новости, может ошибка, но чел стока раз нарушил и - полиция неее, тупо взаду стояла и не подумала шо он опасен.
схерали, ну я же написал, может даже не мажор, а тупо бычок, ездить пьяным, собирая штрафы и постановления?
я не верю в эту новость кстати, это туто какой-то гон. во-первых, он бы по-любе куда-то впаялся бухим, во-вторых - ну не представлю даже шоп кум какой-то этого бычка отмазывал десятки раз.
и да - если тебе такое - ОК, то мне нет, мне ОК шп на 5-тый раз его, если новость правильная, застрелили. ибо я х.з., но он детей подавит и такие как ты скажут - а шо, ну его же уже задерживали 5 раз, ----- правильно? или я не понимаю чем ты думаешь то?
вы читаешь справа вналево?
шо там пишет про просрочку? машину отбукс., ыодилу если надо задержать.
опасного чела нейтрализовать = я пишу шо типо мусора преступники?
ну ок, пусть преступники на пятом штрафе задержали бы чела этого, а если сопротивляется - то есть ты - свечку держать - правильно ли он материт мусоров. ты вкурил шо сама новость как бы .....
где такое можно еже бы сделать то? тут либо что-то напутали, либо мы тут.... (Мрагимасар, какая это планета?..... - Планета Еврей. - а, ну тогда я зря пишу тут на подпольном сайте - тролли тут меня записали то... - Лазер приготовлен. - Стоп, да не надо.... пусть помучаются )
или то шо новость какой-то бред, ибо 50 штрафов и он ездил не на Бентли, это, согласись.... да, я есть тот водитель, щас пьем с инженером, головой и конечно же инспектором, а Геращенок бычки выносит
что вам не нравится то? мне лично - шо после даже 5 штрафов даже не за пьянку - права на столик и ходи пешком, а потом пересдавай, коэфф. = Х2
а за 2 пьянки = курсы на пересдачу с платными лекциями. и опять - что я не так думаю то?
ну ладно, за 2 пьянки за сутки гггг
не, ну новость сама тупо если бы например - Вася избил 50 граждан и все разы имел штраф, а потом попал в новость - вы бы думал шо Васю не надо казнить? ибо Вася ваших внуков тоже мог настигнуть, особенно если они неправославные
Без прав - не водитель. Какое такое наказание?
Поясню. Штраф він не може виплатити, оскільки офіційно ніде не працює і майна у нього нема.
Поки когось не вб'є- так і їздитиме.
До речі, пробив я інфу про фуровода, котрий мене на моті ледь не розкатав кілька днів тому- людина абсолютно непитуща вже кілька років, кодований, але накурюється по вісім разів на добу. Що йому зробиш?- Теж, поки когось не вб'є.