Внесення до порядку денного Ради законопроєкту про відтермінування українського дубляжу в кіно сталося через помилку секретаріату: ми всі не зрозуміли, за що голосуємо, - "слуга народу" Потураєв
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Внесення до порядку денного Верховної Ради відтермінування набуття чинності чергових статей мовного закону сталося помилково.
Про це в кулуарах Верховної Ради повідомив журналістам нардеп "СН", глава комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
"Ми бачили, що зал не прийняв, Комітет не розглядав. Те, що це потрапило в зал, є помилкою, і сталося це на підставі мого старого листа про внесення до порядку денного, від чого ми потім відмовилися. Мені шкода, що технічна помилка секретаріату стала тією точкою, на підставі якої розсипалася фракція "Голос" - вони, як і ми всі, не зрозуміли, за що голосують", - сказав він.
Раніше ВР внесла до порядку денного законопроєкт про відтермінування українського дубляжу в кіно. Цю постанову підтримали 227 народних депутатів, за 226 необхідних. Пізніше нардепи "Голосу" Роман Костенко, Кіра Рудик, Ярослав Железняк, Ярослав Рущишин, Андрій Осадчук заявили, що відкликають свої голоси за цю постанову.
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Вопрос : зачем нам Верховная рада и эти слуги. Гнать их надо сланной тряпкой
Ваша справа,-не розуміти,а на кнопки тиснути.
Чому всі знали , що будуть вносити, окрім вас..
ОПУПЕТЬ !!!!
УВОЛИТЬ ТОГО КТО ВКЛЮЧИЛ ЭТО В ПОРЯДОК!!!( пусть даже секретарку)
«Із 16 липня 2021 року починає діяти норма закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", яка зобоֹвֹֹֹ'язує українські телеканали дублювати та озвучувати фільми і серіали державною мовою. Також із 16 липня 2021 року не менше половини всіх виданих впродовж року видавцем назв книг мають бути українською мовою, і не менше 50% назв книг, що продаються у книгарнях, мають бути державною мовою.
#ФаріонЗе-потураєвщина: мова чи 👅 язик | Ірина Фаріон»
https://youtu.be/dv53gGS3DVA
2. А как это "не поняли за что голосуют?" Так можно и о вступлении в "российское государство" проголосовать..... Секретариат "ошибется".....
Нехай цей жирний боров не виправдовується!