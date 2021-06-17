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ВР (11779) українська мова (778) мова (717) Потураєв (128)

Внесення до порядку денного Ради законопроєкту про відтермінування українського дубляжу в кіно сталося через помилку секретаріату: ми всі не зрозуміли, за що голосуємо, - "слуга народу" Потураєв

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Внесення до порядку денного Ради законопроєкту про відтермінування українського дубляжу в кіно сталося через помилку секретаріату: ми всі не зрозуміли, за що голосуємо, -

Внесення до порядку денного Верховної Ради відтермінування набуття чинності чергових статей мовного закону сталося помилково.

Про це в кулуарах Верховної Ради повідомив журналістам нардеп "СН", глава комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми бачили, що зал не прийняв, Комітет не розглядав. Те, що це потрапило в зал, є помилкою, і сталося це на підставі мого старого листа про внесення до порядку денного, від чого ми потім відмовилися. Мені шкода, що технічна помилка секретаріату стала тією точкою, на підставі якої розсипалася фракція "Голос" - вони, як і ми всі, не зрозуміли, за що голосують", - сказав він.

Читайте: ВР внесла до порядку денного законопроєкт про відтермінування українського дубляжу в кіно

Раніше ВР внесла до порядку денного законопроєкт про відтермінування українського дубляжу в кіно. Цю постанову підтримали 227 народних депутатів, за 226 необхідних. Пізніше нардепи "Голосу" Роман Костенко, Кіра Рудик, Ярослав Железняк, Ярослав Рущишин, Андрій Осадчук заявили, що відкликають свої голоси за цю постанову.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+36
Беремо, напомацки, будь-який щоденний зашквар ЗЕбаната і його банди. Уявляємо собі, що це сталося за часів Порошенка. Відчуваєте, який сморід миттєво підняли би "недорогеньки"? А зараз нічого, тиша, весь цей піпєц і на хліб мажеться норм, і без солі залазить....

Включение в повестку дня Рады законопроекта об отсрочке украинского дубляжа в кино произошло по ошибке секретариата: мы все не поняли, за что голосуем, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 4197
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17.06.2021 14:15
+27
Так і країну прої..те, а потім скажете - технічна помилка
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17.06.2021 14:15
+24
Включение в повестку дня Рады законопроекта об отсрочке украинского дубляжа в кино произошло по ошибке секретариата: мы все не поняли, за что голосуем, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 9821
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17.06.2021 14:16
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Беремо, напомацки, будь-який щоденний зашквар ЗЕбаната і його банди. Уявляємо собі, що це сталося за часів Порошенка. Відчуваєте, який сморід миттєво підняли би "недорогеньки"? А зараз нічого, тиша, весь цей піпєц і на хліб мажеться норм, і без солі залазить....

Включение в повестку дня Рады законопроекта об отсрочке украинского дубляжа в кино произошло по ошибке секретариата: мы все не поняли, за что голосуем, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 4197
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17.06.2021 14:15 Відповісти
ну прямо з вуст зняли!...
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17.06.2021 22:03 Відповісти
Так і країну прої..те, а потім скажете - технічна помилка
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17.06.2021 14:15 Відповісти
Включение в повестку дня Рады законопроекта об отсрочке украинского дубляжа в кино произошло по ошибке секретариата: мы все не поняли, за что голосуем, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 9821
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17.06.2021 14:16 Відповісти
Другими словами… мы голосуем то что нам подсунут даже не читая. Это уже за гранью добра и зла.
Вопрос : зачем нам Верховная рада и эти слуги. Гнать их надо сланной тряпкой
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17.06.2021 14:16 Відповісти
30 лет так работают. Включение в повестку дня Рады законопроекта об отсрочке украинского дубляжа в кино произошло по ошибке секретариата: мы все не поняли, за что голосуем, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 4137
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17.06.2021 14:18 Відповісти
Ой ні! Не звізди. ТАКОГО ще не було. Всіляко було, біли деригенти, режисери, але такого тупого бидла у ВР ще не було.
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17.06.2021 14:22 Відповісти
Да чтоб такое при Порошенко было -ты б во всю уже дерьмом тут мазался)
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17.06.2021 14:28 Відповісти
Лерочка, ты бы не злоупотребляла в жару. Совсем память потеряешь. Внесення до порядку денного Ради законопроєкту про відтермінування українського дубляжу в кіно сталося через помилку секретаріату: ми всі не зрозуміли, за що голосуємо, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 1258
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17.06.2021 14:47 Відповісти
Отупительный ,в сад, в сад...
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17.06.2021 15:35 Відповісти
Смердючий ботяра за три гр , от подоляка
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17.06.2021 16:20 Відповісти
Внесення до порядку денного Ради законопроєкту про відтермінування українського дубляжу в кіно сталося через помилку секретаріату: ми всі не зрозуміли, за що голосуємо, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 5413
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17.06.2021 14:29 Відповісти
От курва, завжди казали, що коні не винні. А виходить, що таки "коні" винні. Включение в повестку дня Рады законопроекта об отсрочке украинского дубляжа в кино произошло по ошибке секретариата: мы все не поняли, за что голосуем, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 1654
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17.06.2021 14:16 Відповісти
Як завжди
Включение в повестку дня Рады законопроекта об отсрочке украинского дубляжа в кино произошло по ошибке секретариата: мы все не поняли, за что голосуем, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 9400

Ваша справа,-не розуміти,а на кнопки тиснути.
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17.06.2021 14:17 Відповісти
Вся країна зрозуміла, а от потураєфф, ні. Що це за депутат тоді такий нразумний.
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17.06.2021 14:18 Відповісти
і 5 голоснопінчукових - також "незрозуміли".
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17.06.2021 14:22 Відповісти
Брехуни....
Чому всі знали , що будуть вносити, окрім вас..
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17.06.2021 14:18 Відповісти
Так ви дибіли в Раді?
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17.06.2021 14:19 Відповісти
Вопрос тут лишний
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17.06.2021 16:22 Відповісти
ми самі нє мєсниє, атсталі ат поєзда...
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17.06.2021 14:20 Відповісти
Ага-ага. Ви все не так зрозуміли, то інше Включение в повестку дня Рады законопроекта об отсрочке украинского дубляжа в кино произошло по ошибке секретариата: мы все не поняли, за что голосуем, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 1861. Ніколи-ніколи і от знову
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17.06.2021 14:20 Відповісти
Ни дня не проходит без того, чтоб зебанаты не насрали себе в штаны и не начали смотреть по сторонам : от чего ж так воняет?
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17.06.2021 14:24 Відповісти
Эта недолугая отмазка тянет на премию Дарвина. Этим заявлением Потураев подтвердил, что "шлюги" голосуют не соображая за что.
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17.06.2021 14:25 Відповісти
Лять,это уже какой то звиздец...а вот интересно ,если тупой зесрани теперь,вместо здрасти,просто в рожу плевать -они тоже будут это за божью росу принимать?
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17.06.2021 14:25 Відповісти
Там и технический персонал Рады надо гнать в шею ЗА ПОДЛОГ !!!!
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17.06.2021 14:29 Відповісти
Так ти ж автор цього антиукраїнського!, патріот квартальний.
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17.06.2021 14:28 Відповісти
ПАКОСТЬ УКРАИНЕ НЕ ПРОШЛА, Потураев ? 😀😀😀
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17.06.2021 14:28 Відповісти
Не поняли... Ну кто-бы сомневался.
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17.06.2021 14:28 Відповісти
техническая ошибка секретариата стала той точкой, на основании которой рассыпалась фракция "ГолосИсточник: https://censor.net/ru/n3272023
ОПУПЕТЬ !!!!
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17.06.2021 14:29 Відповісти
зато мы даво поняли какие вы тупые
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17.06.2021 14:30 Відповісти
Что бы понимать нужно иметь мозги, в страуса 20 граммовые, борода не в счет.
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17.06.2021 14:30 Відповісти
Одні помилково включили, інші помилково проголосували - а в нас, що парламент - це якийсь заповідник для дебілів? Внесення до порядку денного Ради законопроєкту про відтермінування українського дубляжу в кіно сталося через помилку секретаріату: ми всі не зрозуміли, за що голосуємо, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 1499
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17.06.2021 14:31 Відповісти
За базар надо отвечать
УВОЛИТЬ ТОГО КТО ВКЛЮЧИЛ ЭТО В ПОРЯДОК!!!( пусть даже секретарку)
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17.06.2021 14:34 Відповісти
Как Фариониха размазала порвала Потураева на шматки !!!!

«Із 16 липня 2021 року починає діяти норма закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", яка зобоֹвֹֹֹ'язує українські телеканали дублювати та озвучувати фільми і серіали державною мовою. Також із 16 липня 2021 року не менше половини всіх виданих впродовж року видавцем назв книг мають бути українською мовою, і не менше 50% назв книг, що продаються у книгарнях, мають бути державною мовою.

#ФаріонЗе-потураєвщина: мова чи 👅 язик | Ірина Фаріон»

https://youtu.be/dv53gGS3DVA
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17.06.2021 14:32 Відповісти
1. Кто наказан?
2. А как это "не поняли за что голосуют?" Так можно и о вступлении в "российское государство" проголосовать..... Секретариат "ошибется".....
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17.06.2021 14:35 Відповісти
Аааа вот оно что...по ошибке...типа все там лохи и все само собой произошло. сисадмин виноват? ..или может тетя Валя уборщица виновата ..кнопки протирала и случайно нажала? Кому он горбатого лепит? Там каждый вопрос включить-не включить сотни тысяч стоит и не бумаги резаной )))
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17.06.2021 14:48 Відповісти
Самый легкий выход- прикинутся дурачком тем более когда и прикидываться особо нечего.
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17.06.2021 14:50 Відповісти
Они с клоуна пример берут ! Все знают поговорку про попа и рыбу
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17.06.2021 16:26 Відповісти
Їм легше дурака включати ніж завжди залишатись Людиною.
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17.06.2021 14:51 Відповісти
Де-биллы!
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17.06.2021 15:00 Відповісти
Во во, повыбирают по приколу тупые зебилы тупых зебилов, которые даже не знают за что голосуют, а потом жалуются. А кто даст гаранти, что мандатное зебильё в следующий раз по ошибке не проголосует за признание лугандона или еще чего по хуже.
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17.06.2021 15:08 Відповісти
Непонимающе-тупых уволить ,а к секретариату должно присмотреться СБУ ,впрочем о чем я ...
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17.06.2021 15:31 Відповісти
Вырвали из контекста! Не?
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17.06.2021 15:37 Відповісти
Точно, зе-путанги.🤣
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17.06.2021 15:47 Відповісти
И , как всегда, никто из секретариата не будет наказан за *ошибку *, а ведь это не ошибка Это сознательно совершенное действие Выполнение чьего то заказа Тем более это не первая * ошибка * секретариата Там даже умеют изменять проголосованные законы.
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17.06.2021 16:18 Відповісти
Если вы не в состоянии понять за что вы голосуете, то уё.уйте на х.й из органов законодательной власти. Недоумки ипучие.
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17.06.2021 20:29 Відповісти
Потураєв тричі подавав скасування закону про державну мову і всі три рази помилково? Внесення до порядку денного Ради законопроєкту про відтермінування українського дубляжу в кіно сталося через помилку секретаріату: ми всі не зрозуміли, за що голосуємо, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 184
Нехай цей жирний боров не виправдовується!
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17.06.2021 22:36 Відповісти
 
 