Вибухівки не виявлено: всі "заміновані" станції метро Києва, а також Центральний і Південний залізничний вокзали запрацювали в штатному режимі

Усі станції київського метрополітену нині працюють у звичайному режимі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу столичної підземки.

"Станцію "Університет" оглянуто. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Всі станції метрополітену працюють у звичайному режимі!" - йдеться в повідомленні.

Раніше також були оглянуті станції метро "Хрещатик", "Золоті ворота" і "Палац спорту". В ході огляду також не було виявлено вибухонебезпечних предметів.

Раніше було повідомлено про мінування цих станцій київського метрополітену.

Також повідомлялося, що були "заміновані" Центральний та Південний залізничні вокзали в Києві. За даними пресслужби "Укрзалізниці", нині ці вокзали також працюють у штатному режимі після проведення відповідної перевірки.

Також читайте: Надійшло повідомлення про "замінування" літака в аеропорту "Бориспіль" і декількох станцій столичного метро, ​​- Нацполіція