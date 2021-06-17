Україна переходить у зону надвисоких температур і погодних катаклізмів, - Міністерство захисту довкілля
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Розорювання земель України є одним із найвищих у світі і становить трохи більш як 54% території. Це призводить до значного розвитку деградаційних процесів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.
Крім того, 13 млн га сільськогосподарських угідь зазнають згубного впливу водної ерозії. Понад 6 млн га земель систематично піддаються вітровій ерозії. А до 20 млн га охоплені пиловими бурями.
"За свідченням вчених, через кліматичні зміни Україна переходить у зону надвисоких температур і погодних катаклізмів. І вже у найближчі 30-40 років країні загрожує опустелювання великих територій", - йдеться в повідомленні.
"Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський наголошує, що для України боротьба з опустелюванням та деградацією земель є одним з пріоритетних напрямків державної екологічної політики. Для цього затверджено Національний план дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням до 2025 року, створено Координаційну раду з питань боротьби з деградацією земель та опустелюванням опустелюванням", - додали в міністерстві.
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Так ось у чому хитрий план діджиталізаторів з розпродажу земель: швиденько продати їх хоч і за безцінь, але вчасно.
кстати,сколько уже посадили?
Продукты в Украине дороже, чем в Польше
При этом средние зарплаты поляков в 2 раза больше зарплат украинцев, а "коммуналка" и продукты в Украине постоянно дорожают.
Причина удешевления продуктов питания в Польше, в частности, овощей и фруктов - правительственные дотации агропроизводителям. Об этом пишет "Обозреватель".
В итоге продукты питания при более высоких заплатах в Польше дешевле.
За тепличные огурцы покупатели в Варшаве в эквиваленте платят 14,9 грн, а в Киеве - 23 грн за кг. Буряк на польском рынке обходится в 9 грн, а у нас - в 15 грн за кг, помидоры тепличные стоят 26,1 грн и 40 грн за кг соответственно. Яблоки в Украине в среднем на 60-100% дороже. Например, если покупатель в польской столице платит за сорт "Чемпион" 7,5 грн, то в Киеве - 15 грн за кг.
По данным польского Центрального статистического управления, средняя зарплата в Польше в 2021 году составляет около 5,5 тыс. злотых в месяц, это $1,445 тыс. В Украине же, по информации Государственной службы статистики, в среднем платят 13,5 тыс. грн, $500 в месяц.
1. не сеять подсолнух и кукурузу по 6 лет подряд в одном месте.
2, не єкономить каждый ГА земли под посев а через каждые 500-600 метров высадить лесопосадки.
а от того что заседают комиссии, людям только хуже...
Ці дятли прокинуться лише коли поспілюють сосни прямо біля їхньої ОПи
А его денежки пойдут на борьбу с опустыниванием.
А Оксана Марченко будет копать оросительные каналы.