Україна переходить у зону надвисоких температур і погодних катаклізмів, - Міністерство захисту довкілля

Розорювання земель України є одним із найвищих у світі і становить трохи більш як 54% території. Це призводить до значного розвитку деградаційних процесів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Крім того, 13 млн га сільськогосподарських угідь зазнають згубного впливу водної ерозії. Понад 6 млн га земель систематично піддаються вітровій ерозії. А до 20 млн га охоплені пиловими бурями.

"За свідченням вчених, через кліматичні зміни Україна переходить у зону надвисоких температур і погодних катаклізмів. І вже у найближчі 30-40 років країні загрожує опустелювання великих територій", - йдеться в повідомленні.

"Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський наголошує, що для України боротьба з опустелюванням та деградацією земель є одним з пріоритетних напрямків державної екологічної політики. Для цього затверджено Національний план дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням до 2025 року, створено Координаційну раду з питань боротьби з деградацією земель та опустелюванням опустелюванням", - додали в міністерстві.

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