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Україна переходить у зону надвисоких температур і погодних катаклізмів, - Міністерство захисту довкілля

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Україна переходить у зону надвисоких температур і погодних катаклізмів, - Міністерство захисту довкілля

Розорювання земель України є одним із найвищих у світі і становить трохи більш як 54% території. Це призводить до значного розвитку деградаційних процесів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Крім того, 13 млн га сільськогосподарських угідь зазнають згубного впливу водної ерозії. Понад 6 млн га земель систематично піддаються вітровій ерозії. А до 20 млн га охоплені пиловими бурями.

"За свідченням вчених, через кліматичні зміни Україна переходить у зону надвисоких температур і погодних катаклізмів. І вже у найближчі 30-40 років країні загрожує опустелювання великих територій", - йдеться в повідомленні.

"Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський наголошує, що для України боротьба з опустелюванням та деградацією земель є одним з пріоритетних напрямків державної екологічної політики. Для цього затверджено Національний план дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням до 2025 року, створено Координаційну раду з питань боротьби з деградацією земель та опустелюванням опустелюванням", - додали в міністерстві.

Також читайте: ДСНС попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку: перелік областей

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
Украина уже два года как в катаклизме, только не в природном, а в управленческом.
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17.06.2021 14:20
+15
А ви землю розпродайте, розпродайте..Маланські "хлібороби" її набагато щвидше в "порядок" приведуть. Для них ґешефт понад усе.
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17.06.2021 14:19
+12
Більше лісів вирубайте.
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17.06.2021 14:21
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Украина переходит в зону сверхвысоких температур и погодных катаклизмов, - Министерство защиты окружающей среды - Цензор.НЕТ 3756
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17.06.2021 14:16 Відповісти
Это Челябинск, Кривой Рог, Мореуполь?
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17.06.2021 15:23 Відповісти
Нижний Тагил
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17.06.2021 15:59 Відповісти
Україна переходить у зону надвисоких температур і погодних катаклізмів, - Міністерство захисту довкілля - Цензор.НЕТ 1639
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17.06.2021 18:01 Відповісти
Карабаш

Україна переходить у зону надвисоких температур і погодних катаклізмів, - Міністерство захисту довкілля - Цензор.НЕТ 5403
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17.06.2021 18:08 Відповісти
колись такими ще були Донецьк та Алчевськ - але їх звільнили від Бендер і тепер там еко-заповідник з деревами на дахах Україна переходить у зону надвисоких температур і погодних катаклізмів, - Міністерство захисту довкілля - Цензор.НЕТ 2418 а-ля Прип'ять
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17.06.2021 22:50 Відповісти
Мой город называется -Мариуполь, если что.
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18.06.2021 08:49 Відповісти
новиє ліца скоріш за надвисокі температури приб'ють Україну
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17.06.2021 14:18 Відповісти
Без табу

Украина переходит в зону сверхвысоких температур и погодных катаклизмов, - Министерство защиты окружающей среды - Цензор.НЕТ 4987
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17.06.2021 14:21 Відповісти
А ви землю розпродайте, розпродайте..Маланські "хлібороби" її набагато щвидше в "порядок" приведуть. Для них ґешефт понад усе.
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17.06.2021 14:19 Відповісти
Украина уже два года как в катаклизме, только не в природном, а в управленческом.
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17.06.2021 14:20 Відповісти
..."из-за климатических изменений Украина переходит в зону сверхвысоких температур и погодных катаклизмов. И уже в ближайшие 30-40 лет стране грозит опустынивание обширных территорий"... Источник: https://censor.net/ru/n3272025

Так ось у чому хитрий план діджиталізаторів з розпродажу земель: швиденько продати їх хоч і за безцінь, але вчасно.
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17.06.2021 14:21 Відповісти
Більше лісів вирубайте.
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17.06.2021 14:21 Відповісти
Покопайте бурштинів, може й за десять років впораєтеся з лісами.
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17.06.2021 14:31 Відповісти
это шо?подпрячь явления природы в план "мульярд деревьев"?
кстати,сколько уже посадили? Украина переходит в зону сверхвысоких температур и погодных катаклизмов, - Министерство защиты окружающей среды - Цензор.НЕТ 6686
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17.06.2021 14:24 Відповісти
они в последний день все высадят. а если не успеют, то скажут, шо это клятый Порошенко им помешал.
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17.06.2021 14:28 Відповісти
спросишь такое.... главное что предвыборные обещания будут как -бы выполнены - обещали посадить по весне - посадят... деревья.. Деньги уже начали осваиваться... а то что деревья не коррупционеры.. ну то такое.. попробуй докажи обратное!
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17.06.2021 14:28 Відповісти
Самое время пустить днепровскую воду в крым
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17.06.2021 14:31 Відповісти
https://www.objectiv.tv/objectively/2021/06/17/produkty-v-ukraine-dorozhe-chem-v-polshe/
Продукты в Украине дороже, чем в Польше

При этом средние зарплаты поляков в 2 раза больше зарплат украинцев, а "коммуналка" и продукты в Украине постоянно дорожают.
Причина удешевления продуктов питания в Польше, в частности, овощей и фруктов - правительственные дотации агропроизводителям. Об этом пишет "Обозреватель".
В итоге продукты питания при более высоких заплатах в Польше дешевле.
За тепличные огурцы покупатели в Варшаве в эквиваленте платят 14,9 грн, а в Киеве - 23 грн за кг. Буряк на польском рынке обходится в 9 грн, а у нас - в 15 грн за кг, помидоры тепличные стоят 26,1 грн и 40 грн за кг соответственно. Яблоки в Украине в среднем на 60-100% дороже. Например, если покупатель в польской столице платит за сорт "Чемпион" 7,5 грн, то в Киеве - 15 грн за кг.
По данным польского Центрального статистического управления, средняя зарплата в Польше в 2021 году составляет около 5,5 тыс. злотых в месяц, это $1,445 тыс. В Украине же, по информации Государственной службы статистики, в среднем платят 13,5 тыс. грн, $500 в месяц.
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17.06.2021 14:32 Відповісти
це ще ринок землі не ввели. Як введуть - треба буде до теперішньої ціни додати ще арендну плату власнику. І не такому як зараз (копійки) а дуже поважним дядькам - там мова піде про тисячі доларів за гектар
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17.06.2021 22:47 Відповісти
не комиссия а прокуратура должна заставить

1. не сеять подсолнух и кукурузу по 6 лет подряд в одном месте.

2, не єкономить каждый ГА земли под посев а через каждые 500-600 метров высадить лесопосадки.
а от того что заседают комиссии, людям только хуже...
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17.06.2021 14:32 Відповісти
С первым тезисом полностью согласен.
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17.06.2021 14:47 Відповісти
во втором ничего плохого тоже нет. именно лесополосы не дадут сделать из полей пустыню как в херсонской обл.
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17.06.2021 15:20 Відповісти
Согласен, но только, на мой взгляд, этим лесополосам уготована недолгая жизнь. Слишком много у нас любителей "прореживать" их.
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17.06.2021 15:31 Відповісти
а я не за то чтоб только чиновников карать. я за закон, один для всех. украл миллион 25 с конфискацией, срубил дерево, 15 суток и десятка штрафа. мент глаза на что то закрыл, нах...й с работы, без права, вожизненно занимать гос должности.
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17.06.2021 19:58 Відповісти
Планета по-своему отвечает человекообразным, и при этом не выражает никаких "обеспокоенностей" и "озабоченностей". Может потому, что у неё представителей в ООН, ВОЗ, ОБСЕ и других организациях нету? Україна переходить у зону надвисоких температур і погодних катаклізмів, - Міністерство захисту довкілля - Цензор.НЕТ 1426
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17.06.2021 14:46 Відповісти
Раз мы собираемсякормить весь земной шар, значит нам надо готовиться к истощению и опустыниванию земель в самом ближайшем будущем...
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17.06.2021 14:46 Відповісти
Из-за тех многогодовых посевов одних и тех же культур не нужно ждать природного катаклизма, он будет рукотворным. Но борьба с таким явлением сродни борьбы с олигархами и коррупцией, одни декларации.
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17.06.2021 14:47 Відповісти
Якщо кого то критикуєш, наприклад 73%, так критикуй рідною українською мовою, інакше для депутата Федини ти вже автоматично ворог і москаль, тільки лише тому що пишеш російською Україна переходить у зону надвисоких температур і погодних катаклізмів, - Міністерство захисту довкілля - Цензор.НЕТ 9237
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17.06.2021 15:18 Відповісти
евреи практически сгоняют украинцев с родной земли.
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17.06.2021 15:36 Відповісти
повторюється 1918-1937
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17.06.2021 22:42 Відповісти
Там специ як Мілованов. Для них 24 по цельсію це зверхвисока температура.
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17.06.2021 15:55 Відповісти
Там специ як Мілованов. Для них 24 по цельсію це зверхвисока температура.
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17.06.2021 15:56 Відповісти
Прискоримо темпи освоєння (залишків) лісових багатств України! Горі оно всьо огньом! Послє нас хоть потоп! І какая разніца - ета цівілізацая загньотся через 50 ілі 500 лет! Зато наші дєті будут жить прі коммунізмє! а якщо серйозно - заходимо в гугл планета Земля і порівнюємо стан лісових насаджень в Україні 10 років тому і зараз, одних і тих же ділянок лісу. Прогрес- катастрофічний!!! В кожній області і кожному лісовому господарстві
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17.06.2021 17:07 Відповісти
та не треба України - достатньо Пущу-Водицю роздивитись в 10 км від Банкової.
Ці дятли прокинуться лише коли поспілюють сосни прямо біля їхньої ОПи
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17.06.2021 22:42 Відповісти
будеть климат для ЗЕленых макак .....
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17.06.2021 17:34 Відповісти
Земля обветшает как риза, и как одежду Ты переменить ее (с)
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17.06.2021 18:42 Відповісти
Дайте по году тюрьмы за каждое срубленное дерево, и будет вам счастье. Пересадим всех подонков, и будут расти леса.
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17.06.2021 20:15 Відповісти
Давать некому, все свои
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17.06.2021 21:21 Відповісти
Что вы все звездите! Как эта придурочная Грета Тумберг!!Той хоть платят миллионы, всякие там подозрительные фонды!!А ВАМ, что тоже платят за дезинформацию и оболванивание народа! В этом году уже большая нехватка тёплых температур!! Что будет с растениями которым, нужно для полной вегитации 2600-3000 градусов тепла?? придурки!! Понабирают дебилов!!
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17.06.2021 21:22 Відповісти
та похєру - все одно з липня земля вже не наша
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17.06.2021 22:38 Відповісти
Медведчук вырубывал и вывозил лес, так пусть присядет с конфискацией.
А его денежки пойдут на борьбу с опустыниванием.
А Оксана Марченко будет копать оросительные каналы.
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18.06.2021 03:03 Відповісти
 
 