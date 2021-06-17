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У Кремлі заявили, що Путін готовий до зустрічі із Зеленським, але поки що конкретних кроків щодо її підготовки не ведеться

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

У Кремлі заявили, що Путін готовий до зустрічі із Зеленським, але поки що конкретних кроків щодо її підготовки не ведеться

У Кремлі підтверджують готовність до зустрічі президента Росії Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським, але заявляють, що підготовки до її організації поки що не ведеться.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Раніше президент Путін вже констатував свою готовність до зустрічі з президентом Зеленським. Він про це говорив сам. Упевнений, що в цьому плані нічого не змінилося. Але поки, як ми знаємо, жодних конкретних кроків у бік організації цієї зустрічі зроблено не було", - заявив у четвер прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Так він відповів на питання, чи змінилося щось у плані можливої ​​зустрічі президентів Росії і України після минулого напередодні російсько-американського саміту в Женеві.

Крім того, зазначив Пєсков, відновлення російсько-американських консультацій щодо врегулювання ситуації на Донбасі не скасовує "нормандського формату" переговорів і мінських домовленостей.

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"Говорячи про формат Росія-США стосовно Донбасу, ви, напевно, мали на увазі механізм консультацій, який здійснювався за лінією Сурков-Волкер. На вчорашньому саміті йшлося про те, що в цілому подібна практика обміну інформацією в дуже складному процесі, радше, позитивна і, швидше, заслуговує на увагу", - сказав Пєсков.

За його словами, у зв'язку з цим під час переговорів у Женеві йшлося про те, щоб такий процес консультацій відновити за обопільної готовності, але це не має скасовувати нормандський формат переговорів.

"Але це жодним чином не йде в підміну, на додаток або вдосконалення нормандського формату. Нормандський формат самодостатній, робота в ньому має тривати, і наріжним каменем нормандського формату є мінські домовленості", - заявив прессекретар президента РФ.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Хотят шоб зеля опять заглянул ***** в глаз?
В Кремле заявили, что Путин готов к встрече с Зеленским, но пока конкретных шагов по ее подготовке не ведется - Цензор.НЕТ 4901
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17.06.2021 14:24
+7
Напевно і Байден і пуйло вважають Зе настільки дрібним , що не мають особливого бажання з ним зустрічатись.
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17.06.2021 14:26
+5
"готов", і тільки в кремлі, і тільки для підписання договору про капітуляцію.
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17.06.2021 14:23
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"готов", і тільки в кремлі, і тільки для підписання договору про капітуляцію.
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17.06.2021 14:23 Відповісти
Хотят шоб зеля опять заглянул ***** в глаз?
В Кремле заявили, что Путин готов к встрече с Зеленским, но пока конкретных шагов по ее подготовке не ведется - Цензор.НЕТ 4901
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17.06.2021 14:24 Відповісти
ой, шось той глаз смердить
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17.06.2021 14:32 Відповісти
А зачем эта встреча Украине ???
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17.06.2021 18:42 Відповісти
После европейской поездки байдена, все увидели его немощность и невозможность принимать хоть-какие то решения/вызовы, весь мир ахнул (кто в курсе конечно, безмозглых ботов это не касается) от того кто сидит в белом доме. Теперь у х-ла, вероятнее всег, развязаны руки, он может встречаться с кем угодно и диктовать свои условия.
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17.06.2021 14:24 Відповісти
Московия будет и дальше продавливать условия Минских договорняков: Выборы, внедрение лугандонских слуг народа в ВР Украины, и изменения Конституции Украины.
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17.06.2021 14:26 Відповісти
Напевно і Байден і пуйло вважають Зе настільки дрібним , що не мають особливого бажання з ним зустрічатись.
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17.06.2021 14:26 Відповісти
Теперь уже и Байден знает, кому служит Зеля.
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17.06.2021 14:27 Відповісти
Думаю, что Байден давно все знает, у него более осведомленные источники информации чем у посетителей цензора
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17.06.2021 14:38 Відповісти
Не только ЗЕ, но и всех остальных, которые не крупнее его. Одна надежда на Притулу.
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17.06.2021 14:39 Відповісти
В Кремле заявили, что Путин готов к встрече с Зеленским, но пока конкретных шагов по ее подготовке не ведется - Цензор.НЕТ 8648
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17.06.2021 14:30 Відповісти
"жму руку, обнимаю" в реале, а не во влажных фантазиях зебилов.
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17.06.2021 14:30 Відповісти
кремль готов принять капитуляцию малоросии из рук шута каломойши. Но захочет ли капитулировать бунтующее меньшинство - большой вопрос.
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17.06.2021 14:31 Відповісти
Ну и с чем зебизяна к путину поедет?! И ещё преподносят вчерашние переговоры как нечто, что Украине на пользу! Поедет на поклон с клистерами?!
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17.06.2021 14:31 Відповісти
тоже ,как с байденом,"книжки" под рубашку позасовывает? В Кремле заявили, что Путин готов к встрече с Зеленским, но пока конкретных шагов по ее подготовке не ведется - Цензор.НЕТ 948

В Кремле заявили, что Путин готов к встрече с Зеленским, но пока конкретных шагов по ее подготовке не ведется - Цензор.НЕТ 9091

Vasilisa Shuter

Який дурень в пузо стріляє? Там достатньо одного і в макітру. Чого він не в шоломі?
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17.06.2021 14:32 Відповісти
сбылась мечта клована
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17.06.2021 14:34 Відповісти
В Кремле заявили, что Путин готов к встрече с Зеленским, но пока конкретных шагов по ее подготовке не ведется - Цензор.НЕТ 5144
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17.06.2021 14:39 Відповісти
вот это поворот! путин просит найвелычного преЗЕдента ********** о зустрiчi . "это ж-ж-ж неспроста"
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17.06.2021 14:41 Відповісти
В черговий раз збираються принизити.
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17.06.2021 15:02 Відповісти
Кремлёвской крысе интересны встречи с мировыми лидерами, чтобы повысить собственный статус и значимость .... А встречи со всякими звёздами гаденьких комедийных сериалов, сидящих у него на содержании....Сложно найти лишнее время таких пустых встречь....
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17.06.2021 15:06 Відповісти
уже готов обсуждать возвращение Крыма и репарации по Донбассу
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17.06.2021 16:33 Відповісти
У Кремлі заявили, що Путін готовий до зустрічі із Зеленським, але поки що конкретних кроків щодо її підготовки не ведеться - Цензор.НЕТ 7284
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17.06.2021 22:06 Відповісти
 
 