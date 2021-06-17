У Кремлі заявили, що Путін готовий до зустрічі із Зеленським, але поки що конкретних кроків щодо її підготовки не ведеться

У Кремлі підтверджують готовність до зустрічі президента Росії Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським, але заявляють, що підготовки до її організації поки що не ведеться.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Раніше президент Путін вже констатував свою готовність до зустрічі з президентом Зеленським. Він про це говорив сам. Упевнений, що в цьому плані нічого не змінилося. Але поки, як ми знаємо, жодних конкретних кроків у бік організації цієї зустрічі зроблено не було", - заявив у четвер прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Так він відповів на питання, чи змінилося щось у плані можливої ​​зустрічі президентів Росії і України після минулого напередодні російсько-американського саміту в Женеві.

Крім того, зазначив Пєсков, відновлення російсько-американських консультацій щодо врегулювання ситуації на Донбасі не скасовує "нормандського формату" переговорів і мінських домовленостей.

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"Говорячи про формат Росія-США стосовно Донбасу, ви, напевно, мали на увазі механізм консультацій, який здійснювався за лінією Сурков-Волкер. На вчорашньому саміті йшлося про те, що в цілому подібна практика обміну інформацією в дуже складному процесі, радше, позитивна і, швидше, заслуговує на увагу", - сказав Пєсков.

За його словами, у зв'язку з цим під час переговорів у Женеві йшлося про те, щоб такий процес консультацій відновити за обопільної готовності, але це не має скасовувати нормандський формат переговорів.

"Але це жодним чином не йде в підміну, на додаток або вдосконалення нормандського формату. Нормандський формат самодостатній, робота в ньому має тривати, і наріжним каменем нормандського формату є мінські домовленості", - заявив прессекретар президента РФ.