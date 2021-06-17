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Казахстан (499) лобіювання (62)

Урядова делегація Казахстану планує пролобіювати інтереси азбестового монополіста

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Урядова делегація Казахстану планує пролобіювати інтереси азбестового монополіста

Казахські чиновники планують переконати українську сторону зняти заборону використання азбесту у виробництві будівельних матеріалів.

Про це повідомили джерела ЕП.

За словами співрозмовників ЕП, казахські чиновники планують обговорити це питання на анонсованому першим віцепрем’єром Олексієм Любченком 14-му засіданні Міждержавної українсько-казахстанської комісії з економічного співробітництва, яке відбудеться 18 червня 2021 року.

За інформацією ЕП, лобіювання відбувається на користь російсько-казахського холдингу "Kusto group", який володіє в Україні монопольним виробництвом шиферної покрівлі з азбесту. Також ЕП стало відомо, що у 2017 році лобісти змогли зупинити заборону використання азбесту, скасувавши через суд відповідний наказ Міністерства охорони здоров'я України.

На запит ЕП щодо порядку денного засідання та складу делегацій Міністерство економіки відповіло в усній формі, що ця інформація не належить до публічної.

За даними джерел ЕП, у засіданні Комісії планується участь, зокрема, представників Мінторгівлі та Міністерства інфраструктурного розвитку Казахстану та планується зустріч із першим віцепрем’єром України, міністром економіки Любченком щодо питання азбесту.

У лютому 2021 року нардепи підтримали у першому читанні законопроєкт №4142, ст. 27 якого передбачає встановлення заборони виробництва і використання азбесту незалежно від виду, а також азбестовмісних виробів і матеріалів.

У квітні голова Комітету ВР України з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" заявив, що питання заборони використання азбесту виявилося дуже чутливим для Казахстану.

За словами Радуцького, посольство Казахстану надіслало лист із проханням не ухвалювати законопроєкт з нормою про заборону азбесту.

"Цей закон опинився між молотом і ковадлом, зокрема й тому, що він нарешті забороняє використання в Україні азбесту. А є група, яка лобіює його збереження", - сказав тоді нардеп.

За його словами, до другого читання законопроєкт отримав приблизно 900 правок.

"Занадто багато лобістських інтересів зачіпає цей закон: від кого ми тільки не отримуємо зараз листи з вимогами прибрати норму, що забороняє азбест, а азбест - це шифер.

У нас навіть є лист з посольства Казахстану, яке просить не ухвалювати цей закон. Зараз навколо законопроєкту чергова баталія - лобісти просять надати перехідний період, хоча ще 2017 року був наказ МОЗ, в якому заборонялося використання азбесту, але тоді Мін'юст не юстував цю норму. Максимальний перехідний період, який ми можемо дати - це рік", - говорив в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" Радуцький.

Всесвітня організація охорони здоров'я визнає азбест небезпечним для здоров'я. А у класифікації Міжнародного агентства з вивчення раку всі типи азбесту віднесені до першої групи канцерогенів.

Відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС Україна зобов'язана запровадити заборону на використання азбесту у виробництві в межах адаптації українського законодавства до 31 жовтня 2021 року (7 років від дати підписання Договору).

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
Пуская казашье и кацапье его хоть жопой жрут, а нам спонсировать казахокацапских дельцов за счет здоровья украинского народа пора заканчивать. Но скорее всего найдутся чиновничьи гниды, которые продадутся кацапоказашьим жуликам.
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17.06.2021 15:04
+2
Я знаю! Однак його пил - один з головних природних канцерогенів (особливо для легень при вдиханні!) Тому в Європі Канаді США Австралії і деяких інших країнах його використання ЗАБОРОНЕНО!!!
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17.06.2021 15:21
+2
У Британії теж заборонено.
45 років шифер...."гарний матеріал" коштує людське життя. То на думку васі путлера то дешевше ніж 260 грн., за андулін чи щось іньше, вася путлер не зовсім розумна людина.
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17.06.2021 15:28
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Хай "включають дурня" - ми ідемо в ЕС а там використання асбесту і матеріалів куди він входить - ЗАБОРОНЕНО!!!
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17.06.2021 14:55 Відповісти
х.з.шифер оень хороший и надежный материал намного лучше и дешевле того же гондудина (пролитая смолой бумага которая через 8-10 лет приходит в негодность. лист шифера стоит 135 гр. гондулин 260. про железо я вообще молчу.. 45 лет назад мы укрыли шифером сарай стоит до сих пор как новенький.
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17.06.2021 15:14 Відповісти
Я знаю! Однак його пил - один з головних природних канцерогенів (особливо для легень при вдиханні!) Тому в Європі Канаді США Австралії і деяких інших країнах його використання ЗАБОРОНЕНО!!!
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17.06.2021 15:21 Відповісти
У Британії теж заборонено.
45 років шифер...."гарний матеріал" коштує людське життя. То на думку васі путлера то дешевше ніж 260 грн., за андулін чи щось іньше, вася путлер не зовсім розумна людина.
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17.06.2021 15:28 Відповісти
хватит сказки сочинять мои родственники в в 1958м году построили дом и укрыли шифером она умерла когда ей было 93 года деду 86
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17.06.2021 15:38 Відповісти
ПЗДЦ "логика" .... я знав діда котрий курив й випивав й прожив 97 років, то з вашої Вася "логикм" алкоголь та табак "не шкідливо" ....
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17.06.2021 22:33 Відповісти
о вреде спорный вопрос. может его и запретили потому то он составляет сильнейшую конкуренцию для других кровельных строительных материалов. планирую строительство если будет на рынке укрывать буду только шифером. он без проблем стоит 60-70 лет. вот то пишут про азбест из которого делают шифер : хризотиловый (белый) асбест при контролируемом использовании не представляет угрозы для здоровья. Даже при попадании в организм его волокна растворяются и выводятся в течение нескольких дней.
Международная группа исследователей-биологов из Швейцарии, Великобритании, Германии и США в 1999-2010 годы изучала длительность выведения различных волокон из организма. По результатам исследований период растворения и выведения волокон хризотил-асбеста составил 0,3-11 дней.
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17.06.2021 15:29 Відповісти
Асбе́ст (греч. ἄσβεστος - негасимый, от греч.σβενο - гасить) или горный лён[1][2][3] - собирательное название ряда тонковолокнистыхминералов из класса силикатов, образующих в природе агрегаты, состоящие из тончайших гибких волокон. Применяется в самых различных областях, например в строительстве, автомобильной промышленности и ракетостроении.
Является канцерогеном первой категории по классификации МАИР. Первые упоминания о вредности асбеста появились в 1900-1920 гг. [2], В 1910 году французские исследования подтвердили вредное воздействие асбеста на организм человека. Рак легких был признан профессиональным заболеванием у людей, контактирующих с асбестом.

, один из крупнейших открытых рудников Европы был в Финляндии в местечке aakkilan_kaivos" target="_BLANK">Пааккила. Добыто всего 586 076 тонн Амозит и крокидолит асбеста. Смертность в этой общине достигала 150 % от среднего по стране. Средняя продолжительность жизни мужчин в этом месте в 1970-е 57 лет, в то время как по всей стране было 67. Основная причина смерти бывших работников - рак лёгких. В результате рудник закрыли ещё до международного признания вещества канцерогенным.

Потребление асбеста в Европе в последнее время быстро сокращается. 1 января 1997 года использование асбеста было запрещено во Франции. C 2005 года применение асбеста вЕвропейском союзе полностью запрещается[10].
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17.06.2021 15:42 Відповісти
таких статеек можно написать о чем угодно и сколько угодно.
Кирпич и бетон
Силикатный кирпич производится из кварцевого песка, воды и извести. Он более плотный, прочный и способен хорошо изолировать звук. Причинить ущерб здоровью он не может, если только кварц и вода для его изготовления не берётся из мест, где радон скапливается в большом количестве. Сам газ не опасен, но губительным действием обладают продукты его радиоактивного распада, из-за чего возможно развитие рака верхних отделов желудка и лёгких. Усугубляется это тем, что помещение имеет неудовлетворительную систему вентиляции.
Аналогичный вопрос возникает в отношении бетона. Компоненты, которые его составляют - цемент, вода, песок и щебень, ещё это добавки для улучшения свойств. В этом смысле настораживает цемент, в частности асбестовый порошок. Если вдыхать его постоянно, то, действительно, могут появиться проблемы со здоровьем. Ну и добавки, однако, судя по тому, что они находятся в связанном состоянии и в минимальной концентрации, ожидать неприятностей не стоит.
Но остаётся фактом, что в домах из армированного бетона, у жильцов нередко проявляются нарушения сна и хроническая усталость. Когда бетонные блоки укреплены металлической арматурой, конструкции становятся ловушками электромагнитных излучений, этим и объясняется ухудшение самочувствия. Вторая причина - радиоактивность щебёнки, полученной из горных пород. Если материал не проверен на этот показатель, повышенный вредный фон проживающим в таких стенах людям обеспечен.
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17.06.2021 15:59 Відповісти
Вася! Ти мене вирішив "задавить" купою матеріалу? А чого асфальт забув? Додай тетраетилсвинець мишяк талій Щоб я був "завалений" інфою" і пирхнуть не міг Урядова делегація Казахстану планує пролобіювати інтереси азбестового монополіста - Цензор.НЕТ 2160 Ми ж з тобою лише про асбест говоримо!
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17.06.2021 16:04 Відповісти
Вася не сповна розуму.
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17.06.2021 16:20 Відповісти
Ну чого так "категорично"? Людина всього знать не може Однак якщо я не знаю - я мовчу! Якщо сумніваюсь у своїх знаннях - лізу до першоджерел Ну а Вася трохи самовпевнений!
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17.06.2021 16:24 Відповісти
соплячек прежде ем пальцем на кого то указывать не забудь что три твоих загнутых пальца указывают на тебя
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17.06.2021 23:28 Відповісти
В Словакии запрещен шифер
Утилизацией шифера занимаются специализированные фирмы с лицензиями
К примеру , снять с крыши шифер могут только эти фирмы, и обязательно вывезти . А в Украине не только закапывает на территории , ещё и грядки огораживают
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17.06.2021 15:45 Відповісти
Вот кто это продвигает ????

Урядова делегація Казахстану планує пролобіювати інтереси азбестового монополіста - Цензор.НЕТ 1433
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17.06.2021 15:47 Відповісти
Софія , перед тим як сперечаться , я завжди лізу у "першоджерела" Там сказано , що асбест не шкідливий при вживанні з їжею чи водою Шкідливий лише його пил , що літає в повітрі і потрапляє в легені
А ідіоти завжди народжуються у більшій кількості , ніж розумні Чому? Тому що поки розумні думають над тим , як зробить життя людей багатшим і безпечнішим , ідіоти просто трахаються!
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17.06.2021 15:58 Відповісти
Брав шифер років п,ять тому. Дуже благенький, (можливо найдешевший постачали), виробництва м.Балаклія. Стелив і трусивсь. Волога проступає в середину. Минулого року стелив метпрофнастил іржі поки, що не бачу.
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17.06.2021 19:38 Відповісти
Пуская казашье и кацапье его хоть жопой жрут, а нам спонсировать казахокацапских дельцов за счет здоровья украинского народа пора заканчивать. Но скорее всего найдутся чиновничьи гниды, которые продадутся кацапоказашьим жуликам.
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17.06.2021 15:04 Відповісти
100 баллов
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17.06.2021 15:51 Відповісти
В Украине во многих городах трубопроводы из шифера
Отсюда и онкология
Разговаривала с бывшим мэром Болграда - рассказывал , что воду в город подают по асбестовым трубам . И заменить трубы в правительственной программе не планируют .
Может сейчас что-то изменилось ?
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17.06.2021 15:50 Відповісти
 
 