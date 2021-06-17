Урядова делегація Казахстану планує пролобіювати інтереси азбестового монополіста
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Казахські чиновники планують переконати українську сторону зняти заборону використання азбесту у виробництві будівельних матеріалів.
Про це повідомили джерела ЕП.
За словами співрозмовників ЕП, казахські чиновники планують обговорити це питання на анонсованому першим віцепрем’єром Олексієм Любченком 14-му засіданні Міждержавної українсько-казахстанської комісії з економічного співробітництва, яке відбудеться 18 червня 2021 року.
За інформацією ЕП, лобіювання відбувається на користь російсько-казахського холдингу "Kusto group", який володіє в Україні монопольним виробництвом шиферної покрівлі з азбесту. Також ЕП стало відомо, що у 2017 році лобісти змогли зупинити заборону використання азбесту, скасувавши через суд відповідний наказ Міністерства охорони здоров'я України.
На запит ЕП щодо порядку денного засідання та складу делегацій Міністерство економіки відповіло в усній формі, що ця інформація не належить до публічної.
За даними джерел ЕП, у засіданні Комісії планується участь, зокрема, представників Мінторгівлі та Міністерства інфраструктурного розвитку Казахстану та планується зустріч із першим віцепрем’єром України, міністром економіки Любченком щодо питання азбесту.
У лютому 2021 року нардепи підтримали у першому читанні законопроєкт №4142, ст. 27 якого передбачає встановлення заборони виробництва і використання азбесту незалежно від виду, а також азбестовмісних виробів і матеріалів.
У квітні голова Комітету ВР України з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" заявив, що питання заборони використання азбесту виявилося дуже чутливим для Казахстану.
За словами Радуцького, посольство Казахстану надіслало лист із проханням не ухвалювати законопроєкт з нормою про заборону азбесту.
"Цей закон опинився між молотом і ковадлом, зокрема й тому, що він нарешті забороняє використання в Україні азбесту. А є група, яка лобіює його збереження", - сказав тоді нардеп.
За його словами, до другого читання законопроєкт отримав приблизно 900 правок.
"Занадто багато лобістських інтересів зачіпає цей закон: від кого ми тільки не отримуємо зараз листи з вимогами прибрати норму, що забороняє азбест, а азбест - це шифер.
У нас навіть є лист з посольства Казахстану, яке просить не ухвалювати цей закон. Зараз навколо законопроєкту чергова баталія - лобісти просять надати перехідний період, хоча ще 2017 року був наказ МОЗ, в якому заборонялося використання азбесту, але тоді Мін'юст не юстував цю норму. Максимальний перехідний період, який ми можемо дати - це рік", - говорив в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" Радуцький.
Всесвітня організація охорони здоров'я визнає азбест небезпечним для здоров'я. А у класифікації Міжнародного агентства з вивчення раку всі типи азбесту віднесені до першої групи канцерогенів.
Відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС Україна зобов'язана запровадити заборону на використання азбесту у виробництві в межах адаптації українського законодавства до 31 жовтня 2021 року (7 років від дати підписання Договору).
Будь ласка, зачекайте...
45 років шифер...."гарний матеріал" коштує людське життя. То на думку васі путлера то дешевше ніж 260 грн., за андулін чи щось іньше, вася путлер не зовсім розумна людина.
Международная группа исследователей-биологов из Швейцарии, Великобритании, Германии и США в 1999-2010 годы изучала длительность выведения различных волокон из организма. По результатам исследований период растворения и выведения волокон хризотил-асбеста составил 0,3-11 дней.
Является канцерогеном первой категории по классификации МАИР. Первые упоминания о вредности асбеста появились в 1900-1920 гг. [2], В 1910 году французские исследования подтвердили вредное воздействие асбеста на организм человека. Рак легких был признан профессиональным заболеванием у людей, контактирующих с асбестом.
, один из крупнейших открытых рудников Европы был в Финляндии в местечке aakkilan_kaivos" target="_BLANK">Пааккила. Добыто всего 586 076 тонн Амозит и крокидолит асбеста. Смертность в этой общине достигала 150 % от среднего по стране. Средняя продолжительность жизни мужчин в этом месте в 1970-е 57 лет, в то время как по всей стране было 67. Основная причина смерти бывших работников - рак лёгких. В результате рудник закрыли ещё до международного признания вещества канцерогенным.
Потребление асбеста в Европе в последнее время быстро сокращается. 1 января 1997 года использование асбеста было запрещено во Франции. C 2005 года применение асбеста вЕвропейском союзе полностью запрещается[10].
Кирпич и бетон
Силикатный кирпич производится из кварцевого песка, воды и извести. Он более плотный, прочный и способен хорошо изолировать звук. Причинить ущерб здоровью он не может, если только кварц и вода для его изготовления не берётся из мест, где радон скапливается в большом количестве. Сам газ не опасен, но губительным действием обладают продукты его радиоактивного распада, из-за чего возможно развитие рака верхних отделов желудка и лёгких. Усугубляется это тем, что помещение имеет неудовлетворительную систему вентиляции.
Аналогичный вопрос возникает в отношении бетона. Компоненты, которые его составляют - цемент, вода, песок и щебень, ещё это добавки для улучшения свойств. В этом смысле настораживает цемент, в частности асбестовый порошок. Если вдыхать его постоянно, то, действительно, могут появиться проблемы со здоровьем. Ну и добавки, однако, судя по тому, что они находятся в связанном состоянии и в минимальной концентрации, ожидать неприятностей не стоит.
Но остаётся фактом, что в домах из армированного бетона, у жильцов нередко проявляются нарушения сна и хроническая усталость. Когда бетонные блоки укреплены металлической арматурой, конструкции становятся ловушками электромагнитных излучений, этим и объясняется ухудшение самочувствия. Вторая причина - радиоактивность щебёнки, полученной из горных пород. Если материал не проверен на этот показатель, повышенный вредный фон проживающим в таких стенах людям обеспечен.
Утилизацией шифера занимаются специализированные фирмы с лицензиями
К примеру , снять с крыши шифер могут только эти фирмы, и обязательно вывезти . А в Украине не только закапывает на территории , ещё и грядки огораживают
А ідіоти завжди народжуються у більшій кількості , ніж розумні Чому? Тому що поки розумні думають над тим , як зробить життя людей багатшим і безпечнішим , ідіоти просто трахаються!
Отсюда и онкология
Разговаривала с бывшим мэром Болграда - рассказывал , что воду в город подают по асбестовым трубам . И заменить трубы в правительственной программе не планируют .
Может сейчас что-то изменилось ?