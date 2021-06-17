Україні потрібно провести вибори у 18 громадах на Донбасі, - посли G7
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Місцеві вибори в окремих територіальних громадах на Донбасі необхідно провести якнайшвидше. Також Україні потрібно продовжити зміни Виборчого кодексу.
Про це йдеться в повідомленні на Twitter-сторінці британського головування в групі послів G7, передає Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що посли "Великої сімки" провели зустріч із представниками ЦВК і громадянської мережі ОПОРА, на якій наголосили на необхідності подальших змін до Виборчого кодексу для забезпечення чесних і надійних результатів виборів.
Крім того, посли G7 закликали провести місцеві вибори у 18 громадах Донбасу, а також посилити регулювання фінансування в політиці.
Нагадаємо, місцеві вибори в Україні відбулися в жовтні 2020 року, але не в деяких прифронтових громадах. Це пояснюється тим, що на підставі інформації військо-цивільних адміністрацій у Донецькій і Луганській областях, СБУ та військових, Центральна виборча комісія заявила про неможливість проведення виборів. Місцеві вибори не проводилися в Сєверодонецьку, Лисичанську, Волновасі, Авдіївці, Вугледарі, Торецьку, Станиці Луганській, Попасній, Щасті та інших територіальних громадах.
Будь ласка, зачекайте...
В Донецкой и Луганской обл. и до 2014 г. всячески отсекалось украинское информационное поле, а после 7 лет беспрестанного информационного зомбирования, там где по факту господствуют мордорские телеканалы, и где почти половину населения составляют пересеоенцы из Мордора, что это будут за выборы?
Еще каких-то сук легитимизировать хочется, вроде суки Штепы из Славянска, которая приглашала путинских отморозков Гиркина для захвата украинского города, а сейчас белая и пушистая?
Необходим, как минимум, десятилетний карантинный период, до частичного оздоровления полуваты, а вату уже ничем не проймешь.
Как говорил мсье Франсуа Перен из к/ф "Игрушка": "У вас забавы, а у нас заботы".
Ну и плюсануть им обязательное участие в выборах, иначе дикие админштрафы (в некоторых странах демократических это, кстати, есть).
И всей Украине поржать было бы с чего, и у предателей Родины разрыв шаблона был бы дикий. Представляете - на выборах в Донецке побеждает партия Порошенко. Только потому, что иначе избирателям надо было бы голосовать, например, за Правый Сектор.
Я понимаю, что мы как дети малые себя ведём и нас надо пинками под зад гнать в светлое будущее, но рекомендовали бы в тиши кабинетных разговоров, а так на весь мир : "Сделайте то да сделайте это . . . То так выборы, то сяк судебную реформу, то перетак налоговый закон, то так-перетак антикоррупционную декларацию утвердите". Даже при правильной рекомендации (в чём как раз сомнений нет) выглядит слегка унизительно. Точнее, не слегка, а сильно.
Хотя мы и сами виноваты, что без чужой подсказки не делаем то, что бы надо делать . . .
И всё же.
Для выборов нужно вести политическую деятельность на тех территориях, иметь там свои штабы, кандидатов, членов избирательных комиссий что бы это были выборы а не фейковое голосование в гандонии
Они где-то видели такие выборы, к которым они призывают?
Может пусть сами приезжают и организуют эти выборы, обеспечив все условия законных выборов.
Для начала отсутствие оккупантов и выборцев с расейскими паспортами.