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Україні потрібно провести вибори у 18 громадах на Донбасі, - посли G7

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україні потрібно провести вибори у 18 громадах на Донбасі, - посли G7

Місцеві вибори в окремих територіальних громадах на Донбасі необхідно провести якнайшвидше. Також Україні потрібно продовжити зміни Виборчого кодексу.

Про це йдеться в повідомленні на Twitter-сторінці британського головування в групі послів G7, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що посли "Великої сімки" провели зустріч із представниками ЦВК і громадянської мережі ОПОРА, на якій наголосили на необхідності подальших змін до Виборчого кодексу для забезпечення чесних і надійних результатів виборів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Главі ДВК повідомлено про підозру у фальсифікації виборчої документації на виборах у Дарницькому районі Києва, - Нацполіція. ФОТО

Крім того, посли G7 закликали провести місцеві вибори у 18 громадах Донбасу, а також посилити регулювання фінансування в політиці.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні відбулися в жовтні 2020 року, але не в деяких прифронтових громадах. Це пояснюється тим, що на підставі інформації військо-цивільних адміністрацій у Донецькій і Луганській областях, СБУ та військових, Центральна виборча комісія заявила про неможливість проведення виборів. Місцеві вибори не проводилися в Сєверодонецьку, Лисичанську, Волновасі, Авдіївці, Вугледарі, Торецьку, Станиці Луганській, Попасній, Щасті та інших територіальних громадах.

Україні потрібно провести вибори у 18 громадах на Донбасі, - посли G7 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+21
Можно даже перевести туда посольства G7 .. G7 Ambassadors urge to hold local elections in 18 communities of Donbas ASAP - Цензор.НЕТ 183
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17.06.2021 14:39
+16
Послам семёрки не терпится, чтобы в прифронтовых районах побыстрее пришли к власти ОПЗЖоповцы, мертведчуковцы и шариёвцы? Мало проблем с ватой, так ещё и возглавить её должны кремлёвские? Не понимаю, для чего спешить.... Пусть война закончится, тогда....Можно играть в прифронтовую демократию....
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17.06.2021 14:52
+9
G7 Ambassadors urge to hold local elections in 18 communities of Donbas ASAP - Цензор.НЕТ 8947
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17.06.2021 14:42
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Зверху до низу розачергові вибори треба!
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17.06.2021 14:39 Відповісти
Можно даже перевести туда посольства G7 .. G7 Ambassadors urge to hold local elections in 18 communities of Donbas ASAP - Цензор.НЕТ 183
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17.06.2021 14:39 Відповісти
G7 Ambassadors urge to hold local elections in 18 communities of Donbas ASAP - Цензор.НЕТ 8947
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17.06.2021 14:42 Відповісти
по мнению зебилов кормить чужую армию дешевле чем свою Україні потрібно провести вибори у 18 громадах на Донбасі, - посли G7 - Цензор.НЕТ 8182
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17.06.2021 14:53 Відповісти
А чи існує зв'язок між дупою з харчуванням і голосуванням в 2019?
Україні потрібно провести вибори у 18 громадах на Донбасі, - посли G7 - Цензор.НЕТ 5266
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17.06.2021 15:14 Відповісти
За що боровся, на те і напоровся.
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17.06.2021 16:02 Відповісти
Послам семёрки не терпится, чтобы в прифронтовых районах побыстрее пришли к власти ОПЗЖоповцы, мертведчуковцы и шариёвцы? Мало проблем с ватой, так ещё и возглавить её должны кремлёвские? Не понимаю, для чего спешить.... Пусть война закончится, тогда....Можно играть в прифронтовую демократию....
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17.06.2021 14:52 Відповісти
По цьому питанню не гріх послів послати.
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17.06.2021 14:57 Відповісти
Главное, чтоб эти ОПЗЖоповцы, мертведчуковцы и шариёвцы были женщинами. Вы ж читали - гендерное равенство на этих выборах для них превыше всего.
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17.06.2021 15:37 Відповісти
Які ще вибори! Там достатньо вже "референдуму" 2014 року.
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17.06.2021 14:55 Відповісти
Должен же быть какой-то здравый смысл.
В Донецкой и Луганской обл. и до 2014 г. всячески отсекалось украинское информационное поле, а после 7 лет беспрестанного информационного зомбирования, там где по факту господствуют мордорские телеканалы, и где почти половину населения составляют пересеоенцы из Мордора, что это будут за выборы?
Еще каких-то сук легитимизировать хочется, вроде суки Штепы из Славянска, которая приглашала путинских отморозков Гиркина для захвата украинского города, а сейчас белая и пушистая?
Необходим, как минимум, десятилетний карантинный период, до частичного оздоровления полуваты, а вату уже ничем не проймешь.
Как говорил мсье Франсуа Перен из к/ф "Игрушка": "У вас забавы, а у нас заботы".
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17.06.2021 14:59 Відповісти
В ОРДиЛО и прифронтовых районах, а также в Крыму и Севастополе надо просто ввести особый порядок реализации избирательных прав на период прочистки мозгов в связи с русско-украинской войной. Надо просто как в Иране - сначала все кандидаты выдвигаются, а потом ЦИК должен решать, кому разрешать баллотироваться, а кому нет. И чтобы в результате в этих районах списки состояли из ЕС и тому подобных партий / их кандидатов. Короче, чтобы они выбирали между умеренными националистами и радикальными.
Ну и плюсануть им обязательное участие в выборах, иначе дикие админштрафы (в некоторых странах демократических это, кстати, есть).
И всей Украине поржать было бы с чего, и у предателей Родины разрыв шаблона был бы дикий. Представляете - на выборах в Донецке побеждает партия Порошенко. Только потому, что иначе избирателям надо было бы голосовать, например, за Правый Сектор.
Україні потрібно провести вибори у 18 громадах на Донбасі, - посли G7 - Цензор.НЕТ 3087
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17.06.2021 15:14 Відповісти
А если серьёзно, то Украине давно пора соорудить какой-то дипломатический скандал на тему вмешательства иностранных послов во внутриполитические вопросы. А то реально напрягают уже своими рекомендациями . . .
Я понимаю, что мы как дети малые себя ведём и нас надо пинками под зад гнать в светлое будущее, но рекомендовали бы в тиши кабинетных разговоров, а так на весь мир : "Сделайте то да сделайте это . . . То так выборы, то сяк судебную реформу, то перетак налоговый закон, то так-перетак антикоррупционную декларацию утвердите". Даже при правильной рекомендации (в чём как раз сомнений нет) выглядит слегка унизительно. Точнее, не слегка, а сильно.

Хотя мы и сами виноваты, что без чужой подсказки не делаем то, что бы надо делать . . .
И всё же.
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17.06.2021 15:18 Відповісти
Как малые дети мы себя показали на прошлых президентских и парламентских выборах. На что обижаться? Я думаю что в ни в одной воюющей стране такого прецедента на выборах власти еще не было.
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17.06.2021 17:50 Відповісти
Гарна ідея 👍
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17.06.2021 15:36 Відповісти
Ну тепер все зрозуміло. Гендерна рівніність особливо сприяє визволенню Донбаса. І Крима.
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17.06.2021 15:16 Відповісти
А те послы не сказали как в тех «выборах» смогут участвовать те же Свобода, Правый Сектор,..
Для выборов нужно вести политическую деятельность на тех территориях, иметь там свои штабы, кандидатов, членов избирательных комиссий что бы это были выборы а не фейковое голосование в гандонии
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17.06.2021 15:24 Відповісти
Які вибори? Там треба спочатку 10 років зробити зону без срашка ТВ та радіо а вже потім думати про вибори. Мало зрадників у ВР чи що?!
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17.06.2021 15:34 Відповісти
и все 18 проголосуют за опзжопнтков сепаров и предателей Украины.
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17.06.2021 15:38 Відповісти
Эти послы вещают с Луны?
Они где-то видели такие выборы, к которым они призывают?
Может пусть сами приезжают и организуют эти выборы, обеспечив все условия законных выборов.
Для начала отсутствие оккупантов и выборцев с расейскими паспортами.
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17.06.2021 15:40 Відповісти
Выборы конечно нужны. Нопроводить их можно только после окончания русско-украинской войны.
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17.06.2021 16:00 Відповісти
После не просто окончания (можно сдаться и тем самым войну закончить), а после победы Украины, дерашизации населения, а на это может уйти очень много времени.
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17.06.2021 16:49 Відповісти
Часть населенных пунктов упомянутых под обстрелами была, и там жить остались только старики которых забрат некому и некуда. Им эти выборы нафиг не нужны, они последние года доживают(хотя само право на териториальные громады норм).
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17.06.2021 16:50 Відповісти
Нам якісь секретутки будуть розказувати, де і які вибори проводити? Зовсім здуріли?
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17.06.2021 18:09 Відповісти
Это как раз тот случай когда мнение G7 можно, или даже нужно, вращать на детородном органе.
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17.06.2021 18:31 Відповісти
так оккупируйте донбасс и проведите там рифирендум с выборами а мы посмотрим.... делов
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17.06.2021 18:33 Відповісти
если ваша позиция совпадает с кремлядской вэлком ту зэ
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17.06.2021 18:38 Відповісти
 
 