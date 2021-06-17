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В суді у справі MH17 підтверджено факти прямої вогневої підтримки терористів Росією, - авіаексперт Лукашевич

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

В суді у справі MH17 підтверджено факти прямої вогневої підтримки терористів Росією, - авіаексперт Лукашевич

У суді Гааги триває розгляд справи про катастрофу рейсу MH17.

Про це у Facebook повідомив російський авіаексперт Вадим Лукашевич, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що минулого тижня із 7 по 10 червня суд оголошував позицію обвинувачення.

"Сьогодні слово взяла прокуратура, додаючи важливі матеріали, які не озвучив суд. У першій частині виступу прокуратури було подано аналіз тактичної обстановки в районі падіння МН17. І сьогодні в суді Гааги було підтверджено факти прямої вогневої підтримки сепаратистів Росією масовими обстрілами російськими збройними силами української території через російсько-український кордон", - йдеться в повідомленні.

За словами Лукашевича, як підтвердження показано донесення СБУ щодо подій на фронті напередодні падіння МН17 і загальну карту з усіма випадками обстрілів Росією України.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.

В суді у справі MH17 підтверджено факти прямої вогневої підтримки терористів Росією, - авіаексперт Лукашевич 01
В суді у справі MH17 підтверджено факти прямої вогневої підтримки терористів Росією, - авіаексперт Лукашевич 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+29
Одна справа - "знать" і зовсім інша - отримать судову фіксацію воєнних злочинів Це полегшить розгляд інших справ - стороні обвинувачення не треба буде це доводить - достатньо буде посилання на матеріали даного судового розслідування (що це таке - юристи розуміють)
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17.06.2021 14:53
+5
Нарешті!)
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17.06.2021 14:45
+5
И сегодня в суде Гааги были подтверждены факты прямой огневой поддержки сепаратистов Россией массовыми обстрелами российскими вооруженными силами украинской территории через российско-украинскую границу", - говорится в сообщении.Источник: https://censor.net/ru/n3272034

Интересно, как теперь русские будут продолжать петь свою песню про "трактористов", "шахтеров-танкистов" и "военторги с оружием"...
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17.06.2021 15:09
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Шо знали то довідались.
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17.06.2021 14:38 Відповісти
Одна справа - "знать" і зовсім інша - отримать судову фіксацію воєнних злочинів Це полегшить розгляд інших справ - стороні обвинувачення не треба буде це доводить - достатньо буде посилання на матеріали даного судового розслідування (що це таке - юристи розуміють)
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17.06.2021 14:53 Відповісти
Нарешті!)
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17.06.2021 14:45 Відповісти
И сегодня в суде Гааги были подтверждены факты прямой огневой поддержки сепаратистов Россией массовыми обстрелами российскими вооруженными силами украинской территории через российско-украинскую границу", - говорится в сообщении.Источник: https://censor.net/ru/n3272034

Интересно, как теперь русские будут продолжать петь свою песню про "трактористов", "шахтеров-танкистов" и "военторги с оружием"...
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17.06.2021 15:09 Відповісти
Будут! Точно так, как поют о победобесии, о панфиловцах, о великом полководце жукове и великом менеджере сталине.....
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17.06.2021 15:15 Відповісти
И шо? )(уйла на саммиты приглашают, газовые потоки строят, руки жмут, улыбаются. Он может хоть бомбу на Брюссель сбрасывать - дальше глубокой озабоченности никто не пойдет.
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17.06.2021 15:36 Відповісти
Значить Байден правду сказав про фуйла, вбивця. В суді у справі MH17 підтверджено факти прямої вогневої підтримки терористів Росією, - авіаексперт Лукашевич - Цензор.НЕТ 5656
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17.06.2021 16:45 Відповісти
Кацапи: "Нас там нєт. Ми ні прі чьом. Расія нє являєцца стараной канфлікта."
Не народ, а підступна мерзота:

В суді у справі MH17 підтверджено факти прямої вогневої підтримки терористів Росією, - авіаексперт Лукашевич - Цензор.НЕТ 6744
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17.06.2021 17:04 Відповісти
"По словам Лукашевича, в качестве подтверждения показано донесение СБУ по событиям на фронте накануне гибели МН17 и общая карта со всеми случаями обстрелов Россией Украины.Источник: https://censor.net/ru/n3272034"

Какой смысл ссылаться на Лукашевича, который ссылается на СБУ, если сразу можно сослаться на СБУ? По всей видимости, смысл в том, чтоб повысить доверие к информации, про которую сообщено в заголовке, придав ей оттенок "независимого мнения".
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17.06.2021 18:52 Відповісти
Это ОТЛИЧНО !!!

***** прикончат именно как Каддафи

- введут Путину черенок от лопаты.
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17.06.2021 20:45 Відповісти
Страшная кара уже маячит
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18.06.2021 12:29 Відповісти
 
 