В суді у справі MH17 підтверджено факти прямої вогневої підтримки терористів Росією, - авіаексперт Лукашевич
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У суді Гааги триває розгляд справи про катастрофу рейсу MH17.
Про це у Facebook повідомив російський авіаексперт Вадим Лукашевич, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що минулого тижня із 7 по 10 червня суд оголошував позицію обвинувачення.
"Сьогодні слово взяла прокуратура, додаючи важливі матеріали, які не озвучив суд. У першій частині виступу прокуратури було подано аналіз тактичної обстановки в районі падіння МН17. І сьогодні в суді Гааги було підтверджено факти прямої вогневої підтримки сепаратистів Росією масовими обстрілами російськими збройними силами української території через російсько-український кордон", - йдеться в повідомленні.
За словами Лукашевича, як підтвердження показано донесення СБУ щодо подій на фронті напередодні падіння МН17 і загальну карту з усіма випадками обстрілів Росією України.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.
9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.
7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.
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Интересно, как теперь русские будут продолжать петь свою песню про "трактористов", "шахтеров-танкистов" и "военторги с оружием"...
Не народ, а підступна мерзота:
Какой смысл ссылаться на Лукашевича, который ссылается на СБУ, если сразу можно сослаться на СБУ? По всей видимости, смысл в том, чтоб повысить доверие к информации, про которую сообщено в заголовке, придав ей оттенок "независимого мнения".
***** прикончат именно как Каддафи
- введут Путину черенок от лопаты.