Криза закінчилася. Економіка цього року зросте, - в НБУ заявили про згортання антикризових заходів з підтримки банків
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Національний банк України згортає антикризові заходи підтримки банків через те, що криза закінчилася. Це логічний крок.
Про це сказав заступник голови НБУ Дмитро Сологуб на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Криза закінчилася. Економіка цього року зросте, вже зростає, як ми бачимо у другому кварталі на тлі низької бази минулого року", - сказав він.
Як зазначив Сологуб, НБУ очікує, що ситуація з ліквідністю в банківській системі буде нормальною.
"І згортання антикризових заходів ніяких проблем не несе. Тому що це саме антикризові заходи", - сказав він.
Тому логічно, що НБУ згортає антикризові заходи, додав Сологуб.
Топ коментарі
+14 Plushka
показати весь коментар17.06.2021 15:05
+8 piligrim
показати весь коментар17.06.2021 15:06
+7 олег иванов 9d1a2ffb
показати весь коментар17.06.2021 15:03
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Будь ласка, зачекайте...
Только вот по росту экономики прогнозы надо адекватно делать, а не от фонаря.
але ж і структура у цього експорту...
У нас різко зріс експорт. У першому кварталі на 12%. Знаєте, чому?
Просто, схоже, починається новий суперцикл високих цін на сировину. Драйверами зростання експорту для нас стали руда і чорні метали, точніше, попит на них і, як наслідок, зростання ціни. А також зростання цін на агропродукцію.
За перший квартал 2021 року експорт вже зріс на 12% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до $13,75 млрд. У ЄС і Китаї експорт зріс на 17,9% і 55,3%, відповідно.
Але якщо повернутися до везіння - щоб зрозуміти причини того, що відбувається в світі, варто дослухатися до JPMorgan, який стверджує, що на світовому ринку сировини почався новий "суперцикл", що має на увазі тривале зростання цін на сировинні активи.
І це схоже на правду.
Залізна руда б'є історичні рекорди, сягнувши $214 за тонну. При тому що рік тому вона була $54.
Ціни на титан, запаси якого в Україні становлять 20% світових, також б'ють восьмирічні рекорди.
Ціни на літій також у висхідному тренді.
Ціни на кукурудзу вперше за вісім років перевищили 7 доларів за бушель.
Ціни на мідь на максимумі за 10 років.
1. Масштабні інфраструктурні проєкти, анонсовані США. Джо Байден представив план розвитку інфраструктури США на $2,3 трлн. Це потужний стимул для попиту на конструкційні матеріали та обладнання.
2. Екологізація виробництва в Китаї і США. Зокрема, Байден анонсував ще $2 трлн на такі проєкти.
Китай також анонсував створення фонду екологічної трансформації. Поки виділив на нього $57 млрд, але цифри можуть зрости до $1 трлн. Що цікаво, експерти вважають, що $1, інвестований в проєкт циркулярної економіки, дає $5 вкладу у ВВП.
3. Рекордне виробництво Китаєм сталі і зростання попиту на руду. Паралельно з яким відбувається конфлікт Китаю та Австралії, яка забезпечувала до 60% поставок руди в Китай.
4. Інфляція. Зростання емісії долара, як наслідок, ослаблення його щодо сировинних активів, для яких він є мірилом вартості.
Україна - експортно орієнтована країна. Наш ВВП на 85% корелює з графіком Commodity Prices Index, який показує ціни на сировинні активи
Ще декілька цифр. Загальний зовнішній товарообіг в Україні в 2020 році сягнув $103,4 млрд, в тому числі:
- $49,2 млрд - експорт з України (зменшення експорту становило $0,85 млрд, або 1,7%).
- $54,2 млрд - імпорт (в порівнянні з 2019 роком імпорт впав на $6,2 млрд, або на 10,3%).
Що ми експортували в 2020 році:
- 19,1% ($9,41 млрд): 10 - злаки;
- 15,6% ($7,68 млрд): 72 - чорні метали;
- 11,7% ($5,76 млрд): 15 - жири і олії тваринного або рослинного походження;
- 8,98% ($4,42 млрд) - руди, шлак і зола;
- 5,22% ($2,57 млрд) - електричні машини і устаткування;
- 4% ($1,97 млрд) - реактори ядерні, котли, обладнання та механічні пристрої, їх частини;
- 3,74% ($1,84 млрд) - олійне насіння і плоди, інше насіння, плоди і зерно; технічні або лікарські рослини для технічних цілей; солома і фураж;
- 3,2% ($1,57 млрд): 23 - залишки та відходи харчової промисловості; готові корми для тварин;
- 2,86% ($1,4 млрд): 44 - деревина та вироби з неї; деревне вугілля;
- 1,79% (884 млн USD): 73 - вироби з чорних металів.
З усього обсягу експорту продукція з доданою вартістю становить всього 11%.
Куди ми експортуємо сировину?
Китай - 14,4% ($7,11 млрд).
Польща - 6,65% ($3,27 млрд).
Росія - 5,5% ($2,7 млрд).
Туреччина - 4,94% ($2,43 млрд).
Німеччина - 4,21% ($2,07 млрд).
Індія - 4% ($1,97 млрд).
Італія - 3,91% ($1,92 млрд).
Нідерланди - 3,67% ($1,8 млрд).
Єгипет - 3,28% ($1,61 млрд).
Білорусь - 2,71% ($1,33 млрд).
Продукція АПК в торік становила 45% в загальному експорті з України, зберігши лідерство в його товарній структурі. При цьому в рейтингу найбільших експортерів зернових України посіла:
- 2 місце за обсягом поставок ячменя;
- 4 - по кукурудзі;
- 5 - по пшениці.https://gazeta.ua/blog/55255/********-schastit-rizko-zris-eksport-golovne-ne-progaviti-vikno-mozhlivostej
😁
Життя після Смерті залишилося..
😇
були відтерміновані на рік, то і з акціями протесту, до яких приєднаються люди проти тарифного свавілля... Так що кінець року буде "веселим" ...
Ой! Він вже здорощав... Тож чекати лишилось не довго - до перших сплат
Теперь НБУ и ОПУ курят паровозиком одну и ту же шмаль.
Это даже круче эпической "победы" ЗЕ над Ковидом. Даже уже трех побед.
Если ты реформы делать не хочешь, а хочешь пилить деньги ТО:
1) Ставишь «ручного» главу нац.банка
2) Который заливает рефинансом гос.банки
3) На этот рефинанс гос.банки покупают государственные облигации (финансирования дефицита бюджета) + покупают бонды Укравтодора (велике крадивництво. ДА ДА - все эти дороги строятся не на живые деньги, а за долги которые никто отдавать не будет).
ПО ИТОГУ:
- Рекордный дефицит бюджета
- «инфляция бьет рекорды»
Зато Команда Зеленського зарабатывает миллиарды, из которых кешем платит черным налом в конвертах депутатам партии Слуга Народу за лояльность.
Вот и вся политика. А ваши сбережения - будут сгорать. Бюджет будет разоврован, страна будет разваливаться.
Марк Савчук