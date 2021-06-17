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Криза закінчилася. Економіка цього року зросте, - в НБУ заявили про згортання антикризових заходів з підтримки банків

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Криза закінчилася. Економіка цього року зросте, - в НБУ заявили про згортання антикризових заходів з підтримки банків

Національний банк України згортає антикризові заходи підтримки банків через те, що криза закінчилася. Це логічний крок.

Про це сказав заступник голови НБУ Дмитро Сологуб на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Криза закінчилася. Економіка цього року зросте, вже зростає, як ми бачимо у другому кварталі на тлі низької бази минулого року", - сказав він.

Як зазначив Сологуб, НБУ очікує, що ситуація з ліквідністю в банківській системі буде нормальною.

"І згортання антикризових заходів ніяких проблем не несе. Тому що це саме антикризові заходи", - сказав він.

Тому логічно, що НБУ згортає антикризові заходи, додав Сологуб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Національна економічна стратегія ляже в основу Програми діяльності Кабміну, - Шмигаль

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+14
Как здорово жить в параллельном мире
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17.06.2021 15:05
+8
Ребята, вы не на сцене и это - не концерт в Крыжополе!...
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17.06.2021 15:06
+7
Кризис закончился. Экономика в этом году вырастет, - в НБУ заявили о сворачивании антикризисных мер по поддержке банков - Цензор.НЕТ 5724
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17.06.2021 15:03
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Кризис закончился. Экономика в этом году вырастет, - в НБУ заявили о сворачивании антикризисных мер по поддержке банков - Цензор.НЕТ 290
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17.06.2021 15:03 Відповісти
Кризис закончился. Экономика в этом году вырастет, - в НБУ заявили о сворачивании антикризисных мер по поддержке банков - Цензор.НЕТ 5724
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17.06.2021 15:03 Відповісти
Для верности еще нужно отменить кризис указом президента
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17.06.2021 17:06 Відповісти
НБУ серьёзная организация, одним росчерком пера кризис отменил. ))
Только вот по росту экономики прогнозы надо адекватно делать, а не от фонаря.
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17.06.2021 15:05 Відповісти
у нас, бляха, зріс експорт раптово
але ж і структура у цього експорту...

У нас різко зріс експорт. У першому кварталі на 12%. Знаєте, чому?
Просто, схоже, починається новий суперцикл високих цін на сировину. Драйверами зростання експорту для нас стали руда і чорні метали, точніше, попит на них і, як наслідок, зростання ціни. А також зростання цін на агропродукцію.
За перший квартал 2021 року експорт вже зріс на 12% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до $13,75 млрд. У ЄС і Китаї експорт зріс на 17,9% і 55,3%, відповідно.
Але якщо повернутися до везіння - щоб зрозуміти причини того, що відбувається в світі, варто дослухатися до JPMorgan, який стверджує, що на світовому ринку сировини почався новий "суперцикл", що має на увазі тривале зростання цін на сировинні активи.
І це схоже на правду.
Залізна руда б'є історичні рекорди, сягнувши $214 за тонну. При тому що рік тому вона була $54.
Ціни на титан, запаси якого в Україні становлять 20% світових, також б'ють восьмирічні рекорди.
Ціни на літій також у висхідному тренді.
Ціни на кукурудзу вперше за вісім років перевищили 7 доларів за бушель.
Ціни на мідь на максимумі за 10 років.
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17.06.2021 15:05 Відповісти
Що ********** ціни вгору?
1. Масштабні інфраструктурні проєкти, анонсовані США. Джо Байден представив план розвитку інфраструктури США на $2,3 трлн. Це потужний стимул для попиту на конструкційні матеріали та обладнання.
2. Екологізація виробництва в Китаї і США. Зокрема, Байден анонсував ще $2 трлн на такі проєкти.
Китай також анонсував створення фонду екологічної трансформації. Поки виділив на нього $57 млрд, але цифри можуть зрости до $1 трлн. Що цікаво, експерти вважають, що $1, інвестований в проєкт циркулярної економіки, дає $5 вкладу у ВВП.
3. Рекордне виробництво Китаєм сталі і зростання попиту на руду. Паралельно з яким відбувається конфлікт Китаю та Австралії, яка забезпечувала до 60% поставок руди в Китай.
4. Інфляція. Зростання емісії долара, як наслідок, ослаблення його щодо сировинних активів, для яких він є мірилом вартості.
Україна - експортно орієнтована країна. Наш ВВП на 85% корелює з графіком Commodity Prices Index, який показує ціни на сировинні активи
Ще декілька цифр. Загальний зовнішній товарообіг в Україні в 2020 році сягнув $103,4 млрд, в тому числі:
- $49,2 млрд - експорт з України (зменшення експорту становило $0,85 млрд, або 1,7%).
- $54,2 млрд - імпорт (в порівнянні з 2019 роком імпорт впав на $6,2 млрд, або на 10,3%).
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17.06.2021 15:06 Відповісти
Але, експортуючи майже на $50 млрд на рік, ми насправді дотуємо світову економіку і допомагаємо зростати їй.
Що ми експортували в 2020 році:
- 19,1% ($9,41 млрд): 10 - злаки;
- 15,6% ($7,68 млрд): 72 - чорні метали;
- 11,7% ($5,76 млрд): 15 - жири і олії тваринного або рослинного походження;
- 8,98% ($4,42 млрд) - руди, шлак і зола;
- 5,22% ($2,57 млрд) - електричні машини і устаткування;
- 4% ($1,97 млрд) - реактори ядерні, котли, обладнання та механічні пристрої, їх частини;
- 3,74% ($1,84 млрд) - олійне насіння і плоди, інше насіння, плоди і зерно; технічні або лікарські рослини для технічних цілей; солома і фураж;
- 3,2% ($1,57 млрд): 23 - залишки та відходи харчової промисловості; готові корми для тварин;
- 2,86% ($1,4 млрд): 44 - деревина та вироби з неї; деревне вугілля;
- 1,79% (884 млн USD): 73 - вироби з чорних металів.
З усього обсягу експорту продукція з доданою вартістю становить всього 11%.
Куди ми експортуємо сировину?
Китай - 14,4% ($7,11 млрд).
Польща - 6,65% ($3,27 млрд).
Росія - 5,5% ($2,7 млрд).
Туреччина - 4,94% ($2,43 млрд).
Німеччина - 4,21% ($2,07 млрд).
Індія - 4% ($1,97 млрд).
Італія - 3,91% ($1,92 млрд).
Нідерланди - 3,67% ($1,8 млрд).
Єгипет - 3,28% ($1,61 млрд).
Білорусь - 2,71% ($1,33 млрд).
Продукція АПК в торік становила 45% в загальному експорті з України, зберігши лідерство в його товарній структурі. При цьому в рейтингу найбільших експортерів зернових України посіла:
- 2 місце за обсягом поставок ячменя;
- 4 - по кукурудзі;
- 5 - по пшениці.https://gazeta.ua/blog/55255/********-schastit-rizko-zris-eksport-golovne-ne-progaviti-vikno-mozhlivostej
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17.06.2021 15:07 Відповісти
Как здорово жить в параллельном мире
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17.06.2021 15:05 Відповісти
Шановні зелебобіки, якщо ви ще раз проголосуєте за Зе, то через 7 років ми досягнемо рівня економіки станом на квітень 2019 року. Але це не точно. Криза закінчилася. Економіка цього року зросте, - в НБУ заявили про згортання антикризових заходів з підтримки банків - Цензор.НЕТ 6197
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17.06.2021 15:05 Відповісти
Вперьод в зад, ойц, в "ПРошєдшєєє"?
😁
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17.06.2021 15:14 Відповісти
Ребята, вы не на сцене и это - не концерт в Крыжополе!...
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17.06.2021 15:06 Відповісти
они мне напоминают азарова с яныком - может и закончать так же
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17.06.2021 15:10 Відповісти
Будем надеяться что закончат они по другому. Мистер Линч то же на это надееться.
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17.06.2021 15:15 Відповісти
Життя по_новому, Життя без бідності.. Тепер вже "кризис"??
Життя після Смерті залишилося..
😇
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17.06.2021 15:10 Відповісти
Зєля , ти в курсі, шо ти кризіс переміг, чмо криворогате ?!)))
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17.06.2021 15:11 Відповісти
Криза закінчилася. Економіка цього року зросте, - в НБУ заявили про згортання антикризових заходів з підтримки банків - Цензор.НЕТ 8646
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17.06.2021 15:12 Відповісти
ву принципе,если запустить инфляцию и отпустить доллар-в гривневом измерении конечно выростит....
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17.06.2021 15:19 Відповісти
Осінню знову буде сезонний спалах короновірусу ( а отже з карантином і падінням економіки) , а отже спалахом безробіття... А якщо врахувати, що малий і середній бізнес все ж таки планують добити касовими апаратами , введення яких лише
були відтерміновані на рік, то і з акціями протесту, до яких приєднаються люди проти тарифного свавілля... Так що кінець року буде "веселим" ...
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17.06.2021 15:22 Відповісти
Бредятіна на лоха
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17.06.2021 15:23 Відповісти
шо ви там курите? мо поділитися? бо я бачу лише срака срака і срака яка стає ще глибше
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17.06.2021 15:28 Відповісти
Зараз газ здорощає на 50% і самі ж будете репетувати про введення антикризових заходів...
Ой! Він вже здорощав... Тож чекати лишилось не довго - до перших сплат
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17.06.2021 15:41 Відповісти
в нбу курять те саме, що і в оп.
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17.06.2021 15:52 Відповісти
С момента, как в НБУ стал рулить чел Коломойского, да.

Теперь НБУ и ОПУ курят паровозиком одну и ту же шмаль.
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17.06.2021 15:57 Відповісти
Шевченко жжот!!! Криза закінчилася. Економіка цього року зросте, - в НБУ заявили про згортання антикризових заходів з підтримки банків - Цензор.НЕТ 6848

Это даже круче эпической "победы" ЗЕ над Ковидом. Даже уже трех побед.
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17.06.2021 15:56 Відповісти
держитесь там и хорошего настроения. Насколько это возможно, или невозможно
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17.06.2021 15:59 Відповісти
Шо-шо ? ***... "Ну вы,блин, даёте..."(с)
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17.06.2021 16:07 Відповісти
Це про розпродаж держ майна, чи як?
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17.06.2021 16:08 Відповісти
Пишет Янукович себе текст доклада и проговаривает вслух:экономика возроШдается...Стоп:возроШдается или возроЖдается?! - Помощнику:слышь ты,хмырь,как пишется "возроШдается",через Ш или через Ж?! -Конечно через Ж,Виктор Федорович!!! -Ух ты как интересно,как возрождается,так и пишется!
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17.06.2021 16:12 Відповісти
готовимся туже затянуть пояса...
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17.06.2021 16:20 Відповісти
Это кто, Зеленский сказал?
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17.06.2021 16:44 Відповісти
Все очень просто.
Если ты реформы делать не хочешь, а хочешь пилить деньги ТО:
1) Ставишь «ручного» главу нац.банка


2) Который заливает рефинансом гос.банки


3) На этот рефинанс гос.банки покупают государственные облигации (финансирования дефицита бюджета) + покупают бонды Укравтодора (велике крадивництво. ДА ДА - все эти дороги строятся не на живые деньги, а за долги которые никто отдавать не будет).


ПО ИТОГУ:
- Рекордный дефицит бюджета
- «инфляция бьет рекорды»
Зато Команда Зеленського зарабатывает миллиарды, из которых кешем платит черным налом в конвертах депутатам партии Слуга Народу за лояльность.
Вот и вся политика. А ваши сбережения - будут сгорать. Бюджет будет разоврован, страна будет разваливаться.
Марк Савчук
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17.06.2021 19:36 Відповісти
 
 