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"Генпрокурор "ЛНР" Горенко, який дякував Лукашенку за допит Протасевича, обвинувачується Україною в тероризмі

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Щодо терористів "ЛНР", які брали участь у допиті Протасевича, є кримінальні провадження.

Про це в Facebook повідомила координаторка Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова, інформує Цензор.НЕТ.

"Сергій Горенко, "генеральний прокурор ЛНР", який дякує Лукашенку за допит Протасевича і на якого масово посилаються українські ЗМІ, обвинувачений українським правосуддям у тероризмі. У 2016 році справа щодо нього була передана до Сватівського районного суду Луганської області. Слухалась за відсутності обвинуваченого", - йдеться в повідомленні.

За словами Решетилової, пізніше суд призупинив справу, а Горенка оголосили в розшук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Терористи "ЛНР" подякували Лукашенку за "можливість провести слідчі дії" з Протасевичем і заявили про отримання "зізнань"

"Впевнена, щодо інших підконтрольних РФ терористів, які брали участь у допиті Протасевича, також є провадження. Було б дуже добре, якби українські ЗМІ про це зазначали у своїх матеріалах. Бо українське правосуддя дає оцінку діям цих людей і кваліфікує їх як терористів. Терорист Лукашенко запрошує терористів з "ЛНР" на допит свого заручника. Світова спільнота повинна розуміти причинно-наслідкові зв'язки між безкарністю одних сателітів РФ і вседозволеністю інших. І що відповідальність за цей створений простір безправ'я несе Російська Федерація", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше терористи "ЛНР" подякували Лукашенку за "можливість провести слідчі дії" з Протасевичем і заявили про отримання "зізнань".

Автор: Анастасія Потіха
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Протасевич будет рано или поздно выдан ЛНР, там осужден к смертной казни, но будет возможность его вытащить оттуда. Для этого Германия должна будет официально обратиться с письмом о помиловании к ЛНР, тем самым оная получит свою субъектность и любые новые форматы по Донбассу будут лишь с новым международным субъектом переговоров ЛНР и ДНР.
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17.06.2021 15:10 Відповісти
Відповідальність за допит Протасевича терористами "ЛНР" несе РФ, світова спільнота має це розуміти, - Решетилова - Цензор.НЕТ 7397
а в Рейхе вообще в курсе,что петушатник дыынэр-ылынер уже не просто гетто,а "международный субъект" ?
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17.06.2021 15:50 Відповісти
а в рейхе есть ручные путинские депутаты из Альтернатива для Германии, которые по звонку путина состряпают такое письмо! Им потом путин будет им махать со всех зомбоящиков! А те депутаты будут искренне недоумевать, мол, вы же сами хотели чтобы Протасевича отпустили, что же мы плохого сделали!?!
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17.06.2021 15:55 Відповісти
написать можно многое - вон,т.н. "киво" диссерацию написал,великорасеянцы писали,что лунную базу уже несколько лет как обживать должны - и что ? "пишите и вы" (с)
если бы всё так просто было.. "Генпрокурор "ЛНР" Горенко, який дякував Лукашенку за допит Протасевича, обвинувачується Україною в тероризмі - Цензор.НЕТ 677
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17.06.2021 17:46 Відповісти
Я же не думаю, что Украина поставит под сомнение легитимность немецких депутатов? Оформят такое обращение вполне официально! А путину больше и не нужно! И когда он будет им размахивать, вы, что будете про Киву вспоминать и говорить, что на заборе тоже написано?! Это так не работает.
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17.06.2021 18:03 Відповісти
100% - теперь всё пропало..
но оцените красоту игры - парочка абгеорднете-полупокеров пишет письмо - и весь мир у ног дыынэрского недоразумения !
я и название уже предвкушаю - "******************************" "Генпрокурор "ЛНР" Горенко, який дякував Лукашенку за допит Протасевича, обвинувачується Україною в тероризмі - Цензор.НЕТ 9943
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18.06.2021 00:07 Відповісти
Хмм..Вы правы и такую вероятность нельзя отбрасывать.Тем более что немцы-еще те *************,а Лука-так тот вообще у ***** из рук ест.
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17.06.2021 15:53 Відповісти
Це ж треба, дозволяти терористам на своїй території допитувати своїх громадян. Гадаю, це ввійде в класичні приклади зовнішнього управління.
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17.06.2021 16:00 Відповісти
Ті прокурвори, що лишились на контрольованій території, такі само.
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17.06.2021 18:41 Відповісти
 
 