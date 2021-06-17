Побили і змусили заплатити 15 тис. фунтів стерлінгів "боргу": у Києві затримали банду, яка викрала громадянина Латвії. ФОТОрепортаж

Столичні поліцейські затримали членів злочинного угруповання, які мають стосунок до викрадення громадянина Латвії. Серед затриманих - іноземка і двоє громадян України. Вони організували викрадення чоловіка, щоб змусити його повернути більш як 15 000 фунтів стерлінгів "боргу".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань.

"Встановлено, що організувала викрадення громадянина Латвії через своїх знайомих його подруга. Після прильоту 15 червня до Києва чоловік та жінка приїхали до будинку, де на них чекали двоє невідомих. В ході спілкування незнайомці, повідомили, що той нібито заборгував гроші їхній спільній знайомій. Упродовж доби зловмисники утримували чоловіка в будинку, застосовуючи до нього фізичне насильство. Постраждалий був змушений перерахувати на рахунок жінки понад 15 тисяч фунтів стерлінгів та написати розписку про наявність у нього боргових зобов’язань. Після чого його відпустили", - сказано в повідомленні.

Учора, 16 червня, громадянин Латвії звернувся по допомогу до оперативників Управління стратегічних розслідувань у місті Києві Нацполіції. Менше ніж за добу правоохоронці встановили особи зловмисників та провели заходи для їхнього затримання.

17 червня оперативники, слідчі Солом’янського управління поліції за силової підтримки спецпризначенців Департаменту стратегічних розслідувань затримали трьох осіб. Іноземка та двоє громадян України затримані у порядку статті 208 Кримінального кодексу України.

Дії зловмисників кваліфіковані за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі людини), ч. 2 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Солом’янська окружна прокуратура.

Нагадаємо, раніше Нацполіція викрила осіб, які замовили й організували викрадення та вбивство громадянина Сербії для заволодіння його статками.

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