Заява "Нафтогазу" про підвищення тарифів на газ на 50% - шокова. Фактично, в країні запустили поле інфляції, - Тимошенко
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Заява "Нафтогазу" про підвищення тарифів на газ на 50% є шоковою. "Батьківщина" вимагатиме скасування цього рішення.
Про це журналістам заявила лідерка партії Юлія Тимошенко, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
"Ця новина є шокуючою не тільки для громадян України. Вона також шокує всіх політиків у залі. Сьогодні НАК "Нафтогаз" зробив повідомлення, що з 1 червня газ дорожчає на 50%. Всі бачили, очікували, але що буде 50% влітку - такого не можна було навіть уявити. Ціна, яку вони оголосили з 1 червня, - 11 грн 94 коп. за кубічний метр - це на рівні "Нафтогазу", без транспортування та інших витрат", - сказала вона.
Тимошенко заявила, що Юрій Вітренко обіцяв, що поставить справедливі ціни на газ - 2 грн 30 коп. за кубометр.
"Тепер, коли його призначили в НАК "Нафтогаз", він, очевидно, отримав директиви продовжувати всі корупційні оборудки", - додала нардеп.
"Це означає, що якщо реальна ціна 2,30 грн, а продають по 12, то на кожному кубометрі беруть по 10 грн відкатів. Де взяти стільки аморальності, щоб пропонувати бідній країні таке підвищення цін на газ?! Для цього вони влаштували весь галас з антиолігархічними законами і боротьбою з контрабандою, при тому, що рівень контрабанди зростає", - уточнила Тимошенко.
Вона підкреслила, що підвищення тарифів на газ потягне за собою зростання цін на всі продукти та сировину, які споживають промисловість і агросектор. Також вплине на роботу транспорту і військових: "Фактично, в країні запустили поле інфляції, одномоментно піднявши ціну на газ на 50%".
Будь ласка, зачекайте...
З 1 липня Кабмін планує підняти тарифи на електроенергію до 2,60-2,70 грн за кіловат. За даними Державної служби статистики, ціни за рік зросли на комунальні послуги - 35,3%, газ - на 161,6%, електроенергія - на 36,6%.
Ціни на продукти харчуваннямв цілому на 9,9%: соняшникова олія на 75,2%, цукор на 67,2%, яйця на 34,4%, хліб виріс в ціні на 16,6%.
Сфера транспорту подорожчала на 12,2%, при цьому найбільше зросли ціни на паливо і мастильні матеріали - на 37,4%.
Зростання цін буде прискорюватися і далі, аналітики очікують 10% і більше в найближчі місяці.
Но временами на совещаниях в одном крупном финансовом регуляторе слышны фразы типа
"Мы дадим эту информацию, если они смогут объяснить, куда в Украине пропало стовосемьсорок миллиардов наличных гривен".
Какого ж тогда тот несчастный доллар опускали чуть ли не до значений "счастливых времён" ?
ЗЫ. Ты уж извини за эти наивные, глупые вопросы... Самому стыдно
Все очень просто.
Если ты реформы делать не хочешь, а хочешь пилить деньги ТО:
1) Ставишь "ручного" главу нац.банка
2) Который заливает рефинансом гос.банки
3) На этот рефинанс гос.банки покупают государственные облигации (финансирования дефицита бюджета) + покупают бонды Укравтодора (велике крадивництво. ДА ДА - все эти дороги строятся не на живые деньги, а за долги которые никто отдавать не будет).
ПО ИТОГУ:
- Рекордный дефицит бюджета
- "инфляция бьет рекорды"
Зато Команда Зеленського зарабатывает миллиарды, из которых кешем платит черным налом в конвертах депутатам партии Слуга Народу за лояльность.
Вот и вся политика. А ваши сбережения - будут сгорать. Бюджет будет разоврован, страна будет разваливаться.
Р.S. Ваши вонючии и упоротые попытки отмазать этого сцикливого и лживого вора, за которого вы проголосовали в 2019 году пытаясь приплести всегда и везде Порошенко, вызывают просто смех. Впрочем одно то, что вы это делаете, говорит о ваших умственных способностях. Обосрались вы, а виноват Порошенко.
ПС. А Пороха приплів якраз ти, чи, може, висер "не дает "честнейшему" парню Зеленскому клятый Порошенко снизить тарифы" не твій? Твій. То чому тепер вмикаєш задню? А я лиш у відповідь на твій висер задав дуже просте питання, на яке у вас, упоротих дебілів, відповіді нема.
п*здитьбрать электоэнергию и газ у зебильской власти мимо счетчика
(Ч.Чаплин)
парняпорохобота
нам повредил электросеть
и только клоуны остались
висеть...
А ЗЕ под теми же олигархами, что и ТЮ.
С удовольствием послушаю.
Скиньте сссцилку, please...🤗
А, если ты про Днепропетровскую группировку, то на, раз тебя в гугле забанили.
Выбирай и читай:
https://www.google.com/search?q=%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&oq=%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&aqs=chrome..69i57.11008j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
))
Может мелькало где? Да внимания не обратили. Уже 2 месяца Нефтегаз заполняет подземные хранилища по реально сложившейся цене - 310 долларов за 1000 кубов. 4 года такой цены не было. Это опт по 8,06 грн. Посчитайте розницу в вашем доме. Какое опускание цен? Независимость она чего то стоит
Кацап уже начал отбивать СП2
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3602805.html
🤣
Амплуа мученицы-безсеребряницы ей очень идет, если не впоминать, про часики и костюмчики на миллионы долларов и ее ботофермы, которые оплачиваются Кремлем.
Скиньте ссцилку..🤗
Потому что банили какраз ботофермы ЗЕ и ТЮльки.
Ну раз тебя в гугле тебя все еще не разбанили и память короткая...
1. Facebook видалив ботоферму, яка просувала партію «Батьківщина»
2. Facebook видалив 94 сторінки, пов'язані з ботофермами Тимошенко
3. Facebook за допомогою кібер-підрозділів ФБР провів масштабну віртуальну облаву. По Україні було з'ясовано, що 477 акаунтів, 363 сторінки, 35 груп та 29 Інстаграм-каналів були пов'язані з партією "Слуга народу" і, в меншій мірі, з підсанкційними у США Андрієм Деркачем та Петром Журавлем. Ще - з Володимиром Гройсманом та Олегом Кулиничем. У звіті Facebook стверджується, що основними об'єктами інформаційних атак були… па-бам! Петро Порошенко та Віталій Кличко.
4. У Тимошенко переполошились из-за чистки Ютюб их «ботофермы»
5. ТИМОШЕНКО ЗАСПІВАЛА ПІСНЮ КРЕМЛЯ ПРО «НАПАД УКРАЇНИ НА ДОНБАС». Огляд проявів російської пропаганди в українському інформаційному просторі в липні 2018 року.
Партію Тимошенко захищає російська ботоферма.
Всі ботоферми захищають своїх роботодавців... Тут теж саме...😁
https://uainfo.org/blognews/1623676339-na-nashu-kommunalku-glava-nkreku-kupil-sebe-novyy-lexus-za.html