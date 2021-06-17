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Новини Економіка
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газ (2588) Нафтогаз (1243) Тимошенко (4640) Батьківщина (545) Тарифи на газ (338)

Заява "Нафтогазу" про підвищення тарифів на газ на 50% - шокова. Фактично, в країні запустили поле інфляції, - Тимошенко

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Заява

Заява "Нафтогазу" про підвищення тарифів на газ на 50% є шоковою. "Батьківщина" вимагатиме скасування цього рішення.

Про це журналістам заявила лідерка партії Юлія Тимошенко, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ця новина є шокуючою не тільки для громадян України. Вона також шокує всіх політиків у залі. Сьогодні НАК "Нафтогаз" зробив повідомлення, що з 1 червня газ дорожчає на 50%. Всі бачили, очікували, але що буде 50% влітку - такого не можна було навіть уявити. Ціна, яку вони оголосили з 1 червня, - 11 грн 94 коп. за кубічний метр - це на рівні "Нафтогазу", без транспортування та інших витрат", - сказала вона.

Тимошенко заявила, що Юрій Вітренко обіцяв, що поставить справедливі ціни на газ - 2 грн 30 коп. за кубометр.

"Тепер, коли його призначили в НАК "Нафтогаз", він, очевидно, отримав директиви продовжувати всі корупційні оборудки", - додала нардеп.

"Це означає, що якщо реальна ціна 2,30 грн, а продають по 12, то на кожному кубометрі беруть по 10 грн відкатів. Де взяти стільки аморальності, щоб пропонувати бідній країні таке підвищення цін на газ?! Для цього вони влаштували весь галас з антиолігархічними законами і боротьбою з контрабандою, при тому, що рівень контрабанди зростає", - уточнила Тимошенко.

Вона підкреслила, що підвищення тарифів на газ потягне за собою зростання цін на всі продукти та сировину, які споживають промисловість і агросектор. Також вплине на роботу транспорту і військових: "Фактично, в країні запустили поле інфляції, одномоментно піднявши ціну на газ на 50%".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+50
Заявление "Нафтогаза" о повышении тарифов на газ на 50% - шоковое. Фактически, в стране запустили поле инфляции, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 9925
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17.06.2021 15:13
+47
Заявление "Нафтогаза" о повышении тарифов на газ на 50% - шоковое. Фактически, в стране запустили поле инфляции, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 1142
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17.06.2021 15:11
+46
Заявление "Нафтогаза" о повышении тарифов на газ на 50% - шоковое. Фактически, в стране запустили поле инфляции, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 2621
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17.06.2021 15:10
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Сторінка 2 з 2
Нарешті баба Жюлька подала голос. А коли почнеш про "зубожілий народ" і "піввареника"?

З 1 липня Кабмін планує підняти тарифи на електроенергію до 2,60-2,70 грн за кіловат. За даними Державної служби статистики, ціни за рік зросли на комунальні послуги - 35,3%, газ - на 161,6%, електроенергія - на 36,6%.
Ціни на продукти харчуваннямв цілому на 9,9%: соняшникова олія на 75,2%, цукор на 67,2%, яйця на 34,4%, хліб виріс в ціні на 16,6%.
Сфера транспорту подорожчала на 12,2%, при цьому найбільше зросли ціни на паливо і мастильні матеріали - на 37,4%.
Зростання цін буде прискорюватися і далі, аналітики очікують 10% і більше в найближчі місяці.
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17.06.2021 15:32 Відповісти
Заява "Нафтогазу" про підвищення тарифів на газ на 50% - шокова. Фактично, в країні запустили поле інфляції, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 6504
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17.06.2021 15:35 Відповісти
Вот вам зебилы и адекватные тарифы, бугага
Заявление "Нафтогаза" о повышении тарифов на газ на 50% - шоковое. Фактически, в стране запустили поле инфляции, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 7662
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17.06.2021 15:32 Відповісти
ну так бігус вас лошар готував до цього, з намьоком- ва всьом барига вінават! замість того що відрізнити найопку ви вчергове знямали і облизалися
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17.06.2021 15:33 Відповісти
Господа, кто в курсе: а чё это доллар егодня вдруг резко вздорожал? Вчера чуть ли не 26,90 был, а за ночь экономика Украины рухнула на целых 30--40 копеек... Заява "Нафтогазу" про підвищення тарифів на газ на 50% - шокова. Фактично, в країні запустили поле інфляції, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 5408 Заява "Нафтогазу" про підвищення тарифів на газ на 50% - шокова. Фактично, в країні запустили поле інфляції, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 6981
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17.06.2021 15:34 Відповісти
Я конечно понимаю, что курс бакса у нас на ручном управлении...
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17.06.2021 15:38 Відповісти
Не буду тебя пугать...
Но временами на совещаниях в одном крупном финансовом регуляторе слышны фразы типа

"Мы дадим эту информацию, если они смогут объяснить, куда в Украине пропало стовосемьсорок миллиардов наличных гривен".
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17.06.2021 15:40 Відповісти
Как -- куда??!! А Беня? Не он ли с дружком пасётся на жирных бюджетных лугах?
Какого ж тогда тот несчастный доллар опускали чуть ли не до значений "счастливых времён" ?
ЗЫ. Ты уж извини за эти наивные, глупые вопросы... Самому стыдно Заява "Нафтогазу" про підвищення тарифів на газ на 50% - шокова. Фактично, в країні запустили поле інфляції, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 6414
Заява "Нафтогазу" про підвищення тарифів на газ на 50% - шокова. Фактично, в країні запустили поле інфляції, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 3467
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17.06.2021 16:09 Відповісти
Шоб ты понимал, такого даже при Яныке не было.
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17.06.2021 15:41 Відповісти
Що? Клятий овоч своїм тарифом на газ грабував українців! Знайди ефір Шустера за 2013 рік, там Кроль дохідливо розповідає, скільки в нас повинен коштувати газ для населення. Щоправда, сам він свою ж полум"яну промову забув відразу, як тільки дорвався до корита, але то таке...
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17.06.2021 21:25 Відповісти
КУРС К ГРИВНЕДОЛЛАРЕВРОРУБЛЬПокупка27.1700+0.085032.4301-0.40500.3748-0.0015Продажа27.2000+0.095032.4539-0.40540.3752-0.0015Межбанк: курс доллара на межбанке Украины онлайн Заява "Нафтогазу" про підвищення тарифів на газ на 50% - шокова. Фактично, в країні запустили поле інфляції, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 2763
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17.06.2021 15:44 Відповісти
Ти зрабіл єта разам!!! Гардісь, дмітро!!!
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17.06.2021 15:49 Відповісти
создают ситуацию когда за долги будут жилье забирать, ладно у зебилов, так и нормальные люди страдают от этого.
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17.06.2021 15:35 Відповісти
А как же годовая цена на газ, которую установили с 1 мая и она не может изменится для населения с тарифом «годовой» до 01 мая 2022?
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17.06.2021 15:36 Відповісти
Заява "Нафтогазу" про підвищення тарифів на газ на 50% - шокова. Фактично, в країні запустили поле інфляції, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 4756
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17.06.2021 15:42 Відповісти
*****, не дает "честнейшему" парню Зеленскому клятый Порошенко снизить тарифы. Ну не дает и все тут. НЕ ДАЕТ!
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17.06.2021 15:38 Відповісти
Та разве только это! мы еще хлебнем с НБУ и карманным вором гринпоца во главе НБУ
Все очень просто.

Если ты реформы делать не хочешь, а хочешь пилить деньги ТО:
1) Ставишь "ручного" главу нац.банка
2) Который заливает рефинансом гос.банки
3) На этот рефинанс гос.банки покупают государственные облигации (финансирования дефицита бюджета) + покупают бонды Укравтодора (велике крадивництво. ДА ДА - все эти дороги строятся не на живые деньги, а за долги которые никто отдавать не будет).

ПО ИТОГУ:
- Рекордный дефицит бюджета
- "инфляция бьет рекорды"

Зато Команда Зеленського зарабатывает миллиарды, из которых кешем платит черным налом в конвертах депутатам партии Слуга Народу за лояльность.

Вот и вся политика. А ваши сбережения - будут сгорать. Бюджет будет разоврован, страна будет разваливаться.
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17.06.2021 16:56 Відповісти
А наскільки сам Порошенко їх знизив?
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17.06.2021 21:27 Відповісти
А сколько раз вам сегодня Порощенко в штаны накакал? Не смотря на то, что он уже третий год, как не у руля.
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17.06.2021 22:20 Відповісти
Я задав дуже просте питання: на скільки знизив тарифи Порошенко за час свого президенства? Просто цікаво. Знаєш, то дай відповідь, а не пиши упороті відмазки.
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17.06.2021 22:51 Відповісти
Я так же задал очень простой вопрос: сколько раз вам накакал сегодня в штаны Порошенко. Просто интересно. Просто не пиши упоротые вопросы.

Р.S. Ваши вонючии и упоротые попытки отмазать этого сцикливого и лживого вора, за которого вы проголосовали в 2019 году пытаясь приплести всегда и везде Порошенко, вызывают просто смех. Впрочем одно то, что вы это делаете, говорит о ваших умственных способностях. Обосрались вы, а виноват Порошенко.
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18.06.2021 06:48 Відповісти
Придурку недоумкуватий, я вже 100 разів тут писав, що на вибори не ходив і за зеленого не голосував, бо різниці між ними двома нема. Керує країною олігархат в будь-якому разі. Але ж упороті довбні цю інформацію осмислить і засвоїть не здатні в принципі, бо нічим, тільки, знай, товчуть своє, очі вирячивши.
ПС. А Пороха приплів якраз ти, чи, може, висер "не дает "честнейшему" парню Зеленскому клятый Порошенко снизить тарифы" не твій? Твій. То чому тепер вмикаєш задню? А я лиш у відповідь на твій висер задав дуже просте питання, на яке у вас, упоротих дебілів, відповіді нема.
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18.06.2021 20:06 Відповісти
Труба - любимая тема ТЮ.
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17.06.2021 15:38 Відповісти
Друзья, не стоит печалиться. Будем п*здить брать электоэнергию и газ у зебильской власти мимо счетчика Заява "Нафтогазу" про підвищення тарифів на газ на 50% - шокова. Фактично, в країні запустили поле інфляції, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 4183
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17.06.2021 15:38 Відповісти
Багато вже взяв?
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17.06.2021 15:52 Відповісти
Если люди голосуют на выборах за клоуна, то они должны быть готовы жить в цирке.
(Ч.Чаплин)
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17.06.2021 15:40 Відповісти
и платить коммуналку за себя и за того парня порохобота Заява "Нафтогазу" про підвищення тарифів на газ на 50% - шокова. Фактично, в країні запустили поле інфляції, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 9159
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17.06.2021 15:44 Відповісти
Уехал цирк, шатры снимая,
нам повредил электросеть
и только клоуны остались
висеть...
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17.06.2021 15:47 Відповісти
Только она проверена конкретным противостоянием с олигархами и тюрьмой.
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17.06.2021 15:42 Відповісти
Янык тоже тюрьмой проверен.

А ЗЕ под теми же олигархами, что и ТЮ.
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17.06.2021 15:46 Відповісти
Ой... А расскажи про противостояние Днепропетровской группировки, в которую входила ТЮ, с Коломойским. Заява "Нафтогазу" про підвищення тарифів на газ на 50% - шокова. Фактично, в країні запустили поле інфляції, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 998

С удовольствием послушаю.
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17.06.2021 15:47 Відповісти
Це Я послухаю...
Скиньте сссцилку, please...🤗
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17.06.2021 16:00 Відповісти
Ну это ты тут художественно звиздел про противостояние ТЮльки с олигархами.

А, если ты про Днепропетровскую группировку, то на, раз тебя в гугле забанили.
Выбирай и читай:
https://www.google.com/search?q=%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&oq=%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&aqs=chrome..69i57.11008j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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17.06.2021 16:09 Відповісти
Дякую!
))
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17.06.2021 16:11 Відповісти
Все це робиться спеціально . Зараз розпочнеться крик . "Ходют слухі тут і там , а бєззубиє старухі іх розносят по углам.." і т.д Пізніше на сцену , виходить бубасик . Весь в світлі . І зично гавкає на бояр ! Ті ,від страху , опускають ціни . Дальше масові аплодисменти , подяка чєрні , любов до гроба і рейтинг бац і до гори . Ловкость рук ...
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17.06.2021 15:43 Відповісти
Пізніше на сцену , виходить бубасик . Весь в світлі . І зично гавкає на бояр ! Ті ,від страху , опускають ціни
Может мелькало где? Да внимания не обратили. Уже 2 месяца Нефтегаз заполняет подземные хранилища по реально сложившейся цене - 310 долларов за 1000 кубов. 4 года такой цены не было. Это опт по 8,06 грн. Посчитайте розницу в вашем доме. Какое опускание цен? Независимость она чего то стоит
Кацап уже начал отбивать СП2
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17.06.2021 16:06 Відповісти
Пробачте , але так як Ви ,рахують здоровомислячі люди . А у нас , країна кривих зеркал . Тигрюля , порахувала , що ціна має бути 2,4 грн , чи 2,3 грн , це не так важливо . То як при закачці по 310 дол США , у неї ціна 2 з гаком грн Можливо я відстав і курс у нас став відповідний ? Зелені казкарі , розкажуть , що вони у відрі , змішують український газ з імпортним у відповідній пропорціїї і ціна у нас буде з мінімальним ростом . Ось така ..... малята .
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17.06.2021 18:09 Відповісти
Чтобы корова больше доилась и меньше кормилась - нужно ее меньше кормить и больше доить.
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17.06.2021 15:43 Відповісти
А де бихус, -срочно замутить какую нибудь пльонку)
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17.06.2021 15:47 Відповісти
В ФСБ не успевают клеить пленки для Бигуса. Заява "Нафтогазу" про підвищення тарифів на газ на 50% - шокова. Фактично, в країні запустили поле інфляції, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 514
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17.06.2021 15:49 Відповісти
ФИhus.Info

Заява "Нафтогазу" про підвищення тарифів на газ на 50% - шокова. Фактично, в країні запустили поле інфляції, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 2625
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17.06.2021 15:54 Відповісти
Лохам от нелоха
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17.06.2021 19:48 Відповісти
Фигня-война, зебобикам все в радость.
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17.06.2021 15:48 Відповісти
Заява "Нафтогазу" про підвищення тарифів на газ на 50% - шокова. Фактично, в країні запустили поле інфляції, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 9887
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17.06.2021 15:53 Відповісти
І Нафтогаз у 2018- це надприбуткова організація, а зараз- збиткова.
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17.06.2021 15:54 Відповісти
Заява "Нафтогазу" про підвищення тарифів на газ на 50% - шокова. Фактично, в країні запустили поле інфляції, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 3588
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17.06.2021 15:55 Відповісти
Заява "Нафтогазу" про підвищення тарифів на газ на 50% - шокова. Фактично, в країні запустили поле інфляції, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 7697

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3602805.html
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17.06.2021 16:00 Відповісти
а я за! нет.не потому что у меня денег куры не клюют,а потому,что несмотря на то что и мне будет от такой цены не комильфо.но мне очень хочется чтобы вся 73-ёх процентная мерзость,ощутила на себе и коммуналку,которая вырастет в два раза,и проезд в транспорте,и бензин,и продукты питания ...
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17.06.2021 16:01 Відповісти
у меня в газовом кабинете-7,99 до 30,04,2022г,может быть зто пока только нафтогаз повышает?Все равно одурели слуги,точно опять до мордобоев доведут1
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17.06.2021 16:01 Відповісти
Скорее всего будет новый майдан и нафтогаз и прочих будут попросту выносить
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17.06.2021 16:03 Відповісти
А сносіть будуть снєсуньі?
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17.06.2021 16:04 Відповісти
А кто же еще, если "НаНафтогаз!" Заява "Нафтогазу" про підвищення тарифів на газ на 50% - шокова. Фактично, в країні запустили поле інфляції, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 1471
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17.06.2021 21:23 Відповісти
Каждый президент в этой стране просто обязан: узурпировать власть, сфотографироваться с президентом Америки и посадить Юлию Владимировну.

🤣
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17.06.2021 16:06 Відповісти
Да вобщем-то ее просто в 2014-м выпускать не стоило.

Амплуа мученицы-безсеребряницы ей очень идет, если не впоминать, про часики и костюмчики на миллионы долларов и ее ботофермы, которые оплачиваются Кремлем.
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17.06.2021 16:12 Відповісти
Нююю...Знаю, що банили ферми прошенка те зелюка...
Скиньте ссцилку..🤗
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17.06.2021 16:15 Відповісти
Ну про Пороха ты сходу привычно *******.
Потому что банили какраз ботофермы ЗЕ и ТЮльки.

Ну раз тебя в гугле тебя все еще не разбанили и память короткая...

1. Facebook видалив ботоферму, яка просувала партію «Батьківщина»

2. Facebook видалив 94 сторінки, пов'язані з ботофермами Тимошенко

3. Facebook за допомогою кібер-підрозділів ФБР провів масштабну віртуальну облаву. По Україні було з'ясовано, що 477 акаунтів, 363 сторінки, 35 груп та 29 Інстаграм-каналів були пов'язані з партією "Слуга народу" і, в меншій мірі, з підсанкційними у США Андрієм Деркачем та Петром Журавлем. Ще - з Володимиром Гройсманом та Олегом Кулиничем. У звіті Facebook стверджується, що основними об'єктами інформаційних атак були… па-бам! Петро Порошенко та Віталій Кличко.

4. У Тимошенко переполошились из-за чистки Ютюб их «ботофермы»

5. ТИМОШЕНКО ЗАСПІВАЛА ПІСНЮ КРЕМЛЯ ПРО «НАПАД УКРАЇНИ НА ДОНБАС». Огляд проявів російської пропаганди в українському інформаційному просторі в липні 2018 року.
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17.06.2021 16:27 Відповісти
Дякую! ))
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17.06.2021 16:31 Відповісти
Вишенка на торт.

Партію Тимошенко захищає російська ботоферма.
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17.06.2021 16:34 Відповісти
Дякую!! Все вбив в пам'ять Компа!
Всі ботоферми захищають своїх роботодавців... Тут теж саме...😁
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17.06.2021 16:39 Відповісти
А кто ее садил то, кроме любимого зелебобиками януковоща????? Вы со своей бахиней- кремлевской кукухой жулькой, совсем опнутые на всю голову.
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17.06.2021 17:02 Відповісти
Кучма.
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17.06.2021 22:15 Відповісти
На нашу коммуналку: глава НКРЭКУ купил себе новый Lexus за 1,4 млн грн
https://uainfo.org/blognews/1623676339-na-nashu-kommunalku-glava-nkreku-kupil-sebe-novyy-lexus-za.html
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17.06.2021 16:09 Відповісти
Народ заслужил повышение стоимости отопления в 2 раза!
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17.06.2021 16:55 Відповісти
Пока не буде знищена зелена гусінь разом з клоуном з українців будуть знімати остані штани.
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17.06.2021 17:07 Відповісти
Твари, это в Нафтогазе тариф с доставкой будет 14 грн, а у других может и до 20 грн дойти. Те у кого отопления на газу просто не смогут столько платить. Отдай зарплату за газ и помирай с голоду?
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17.06.2021 18:10 Відповісти
Ничего не будет. Зедебилы,коих пока большинство, попросту затянут пояса и опять усиленно будут на своего "Голобородька"молиться,а рейтингисты за соответствующее вознаграждение продолжат проценты положительных опросов за "зелень"повышать..
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17.06.2021 19:10 Відповісти
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