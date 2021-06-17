Заява "Нафтогазу" про підвищення тарифів на газ на 50% - шокова. Фактично, в країні запустили поле інфляції, - Тимошенко

Заява "Нафтогазу" про підвищення тарифів на газ на 50% є шоковою. "Батьківщина" вимагатиме скасування цього рішення.

Про це журналістам заявила лідерка партії Юлія Тимошенко, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ця новина є шокуючою не тільки для громадян України. Вона також шокує всіх політиків у залі. Сьогодні НАК "Нафтогаз" зробив повідомлення, що з 1 червня газ дорожчає на 50%. Всі бачили, очікували, але що буде 50% влітку - такого не можна було навіть уявити. Ціна, яку вони оголосили з 1 червня, - 11 грн 94 коп. за кубічний метр - це на рівні "Нафтогазу", без транспортування та інших витрат", - сказала вона.

Тимошенко заявила, що Юрій Вітренко обіцяв, що поставить справедливі ціни на газ - 2 грн 30 коп. за кубометр.

"Тепер, коли його призначили в НАК "Нафтогаз", він, очевидно, отримав директиви продовжувати всі корупційні оборудки", - додала нардеп.

"Це означає, що якщо реальна ціна 2,30 грн, а продають по 12, то на кожному кубометрі беруть по 10 грн відкатів. Де взяти стільки аморальності, щоб пропонувати бідній країні таке підвищення цін на газ?! Для цього вони влаштували весь галас з антиолігархічними законами і боротьбою з контрабандою, при тому, що рівень контрабанди зростає", - уточнила Тимошенко.

Вона підкреслила, що підвищення тарифів на газ потягне за собою зростання цін на всі продукти та сировину, які споживають промисловість і агросектор. Також вплине на роботу транспорту і військових: "Фактично, в країні запустили поле інфляції, одномоментно піднявши ціну на газ на 50%".