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Новини Політика України
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Байден (2336) путін (21454) мінські угоди (2206) нормандська четвірка (1512) Кондратюк Олена (83)

Заява Байдена після зустрічі з Путіним може свідчити про намір США активно включитися в переговори в Мінському і навіть Нормандському форматах, - Кондратюк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Заява Байдена після зустрічі з Путіним може свідчити про намір США активно включитися в переговори в Мінському і навіть Нормандському форматах, - Кондратюк

Результати зустрічі президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна буде видно через два-три місяці.

Про це Цензор.НЕТ розповіла в інтерв'ю віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк, коментуючи зустріч президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна.

На її думку, поки що зарано говорити про конкретні результати переговорів президентів США і РФ, їх можна буде побачити "у дво-тримісячній перспективі".

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"Для мене визначальною була заява президента Байдена про непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України зі сторони США. Ці слова були сказані особисто в очі Путіну. Таким чином перед Кремлем були окреслені чіткі червоні лінії. Не дарма Байден зазначив, що ця особиста зустріч була потрібна для того, щоб уникнути хибних інтерпретацій того, що саме він хотів донести до свого співрозмовника", - зазначила депутатка.

Також, на її думку, важливим сигналом було те, що напередодні зустрічі з Путіним Байден заявив про перспективу членства України в НАТО через ПДЧ.

"На мою думку, не потрібно боятися того, що президент Байден у своєму коментарі, за підсумками зустрічі з Путіним, загадав Мінські угоди. Я би хотіла звернути увагу на таку цитату Байдена: "Ми домовилися продовжувати дипломатичні зусилля у рамках Мінських домовленостей". Нагадаю, США раніше не були учасником Мінських домовленостей. Тому ця заява може свідчити про намір США активно долучитися до переговорних процесів в рамках Мінських домовленостей і навіть Нормандського формату", - акцентувала Кондратюк.

Водночас віцеспікерка зазначила, що Мінський процес не може бути догмою.

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"Україні треба шукати різні і найбільш вигідні для нас формати мирного врегулювання ситуації. Не варто прив’язуватися лише до одного документа, який, до речі, офіційно не є частиною українського законодавства. Нам не потрібна реанімація Мінського процесу заради лише самого факту його реанімації. Україні потрібен результат, який базується на наших національних інтересах, повазі до суверенітету і територіальної цілісності", - резюмувала вона.

З оцінками інших політиків зустрічі Байдена і Путіна можна ознайомитися в матеріалі Цензор.НЕТ "Зустріч Байдена і Путіна: якими мають бути висновки для України? Відповідають українські політики і дипломати" тут.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Ждите 2-3 месяца! Какое же днище! По сути это полный провал, и вся эта зелёная шваль должна пойти нахер со своими сказками. Кстати, а что там Люся Арестович заявляла о том, что если Протасевича допросят, то Украина моментально уйдёт из Минска?! Что-то гавна в рот набрали и молчат.
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17.06.2021 15:20
+3
Як він це почув в словах Байдена, не розумію?!
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17.06.2021 15:16
+2
Наверно,тогда когда США открыто начали игнорить фсбешного дерьмака -правую руку зекретина
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17.06.2021 15:18
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Як він це почув в словах Байдена, не розумію?!
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17.06.2021 15:16 Відповісти
вона
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17.06.2021 15:18 Відповісти
Наверно,тогда когда США открыто начали игнорить фсбешного дерьмака -правую руку зекретина
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17.06.2021 15:18 Відповісти
не то что ваш медведчук
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17.06.2021 15:20 Відповісти
Ну и причем тут твой мертвечук,тот который помог тебе же зедерьмо к власти привести?
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17.06.2021 15:23 Відповісти
та да. Я щас плівочки слухаю. Там Зе не згадується
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17.06.2021 16:00 Відповісти
Так тебе только и осталось это фуфло слушать -новые методички ж не завезли,пуйло занят -с Байденом встречался)
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17.06.2021 16:09 Відповісти
В дупу собі засунь ці плівочки, патц тупий.
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17.06.2021 16:22 Відповісти
Про короткі підсумки зустрічі Байдена з Путіним в Женеві...

Сам факт того, що зустріч завершилися на годину раніше від запланованого, засвідчує:

-Що всі крапки над і розставлені "достроково"- а далі немає вже про що вести мову. Обидві сторони укріпилися в думці, яка у них існувала ще ДО зустрічі... але позиція "росії путіна" - відкоректована, хоча їй і надано можливість зберегти "морду ліца" до думських виборів, але в "рамках домовленностей"...

- До думських виборів в росії, США не зроблять ніяких різких рухів проти путінської росії, щоб ніхто не звинуватив США, що процес "виборів" відбувся з втручанням США" у внутрішню політику росії... - щоб США побачили, утвердилися у внутрішньо-політичному розкладі росіян і їх менталітеті... рівні фальсифікацій виборів. Бо для США -Путін і його дії лишаються прогнозованими, але він вже міцно "сів на гачок"...важелів впливу у США вистачає.
-Взамін -росія до думських виборів ніяких різких рухів не здійснить проти США, ЄС, НАТО і України...
-І якщо ДО думських виборів суть домовленостей для багатьох залишається- під трикратним знаком запитання. То після виборів - женевські домовленності стануть "реалполітік"
-Доля "Північного потоку-2" буде остаточно вирішена після думських виборів в росії і виборів в Бундестаг Німеччини (які відбудуться майже одночасно)... Байден поставив вирішення його остаточної долі на паузу. США залишають за собою право переглянути позицію і повернути санкції в разі потреби. В цьому випадку росія залишиться без можливості прокачувати газ по дну Балтійського моря, але із зобов'язаннями транзиту через Україну в рамках діючих контрактів.
-Байден вважає, що при належних зусиллях "влади" України, газова проблема може бути вирішена Україною і її партнерами успішно... причому - багатоаспектно.
-Росія також зацікавлена в збереженні рівня надійності української ГТС як резервної - на випадок аварійної ситуації на "потоках", оскільки ремонтоздатність наземної ГТС набагато вища від аналогічного показника сумнівної надійності підводних газогонів, прокладених на мінних полях часів Другої світової...... а також - для зглажування сезонної нерівномірності та зростаючого попиту Німеччини в умовах непевності... а також - якщо росія "брикнеться" а США введуть санкції проти "потоків" - щоб зберегти збут газу в Європу... Більше того - росія вимушено нестиме витрати на підтримання робочого стану української ГТС...
-Істерика Зе-коМанди напередодні женевської зустрічі засвідчує, що ЗЕ нічого так і не зрозумів, продовжує грати вар'ята, надіючись що його артистизм на посаді президента і далі матиме такий же успіх, як в "кварталі"! Підтвердженням позиції Байдена по ЗЕ-керуванню є те, що Держдеп не побажав "підняти трубку" на неодноразові додзвони Єрмака.
-США зовсім не демонізують роль Єрмака в Україні, вказавши цим жестом, що він не є ні віце-президентом, ні главою МЗС, а всього-навсього найнятим конторським робітником, який є в ЗЕ-коМанді, а не над нею... А за все, що діється в Україні несе персональну відповідальність лише президент!- враховуючи політичний розклад, що всі гілки влади в Україні і вся кадрова політика де-факто виявилися в його руках. А як він цим зуміє розпорядитися у відповідності з інтересами України і відповідними їм вимогами ЄС, НАТО та США - то проблема Зеленського... і активності суспільства України.
-Але остаточне рішення по визначенню однозначного відношення США до кубла української влади буде зроблено в період липня -вересня 2021 року, після чого - або ЗЕ - на звалище, або він служитиме Україні під ретельним наглядом і корекцією "партнерів"....
-Якщо їм прийдеться вибирати між ЗЕ і Україною, то вони виберуть Україну...При цьому підходи до захисту інтересів українського суспільства Байдена, США-в цілому, НАТО і "частково ЄС" - залишаються незмінними, незалежно від того - стане до того часу Україна членом НАТО, чи ні. Більше того - вони погоджуються на активнішу свою участь в допомозі Україні з проведенням внутрішніх реформ... З Зеленським, чи без нього...
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17.06.2021 20:04 Відповісти
видимо криворогие пошли по хитрому сценарию, муку подсыпают втихаря всем фракциям на столы, проходы, распыляют вентилятором.
Заява Байдена після зустрічі з Путіним може свідчити про намір США активно включитися в переговори в Мінському і навіть Нормандському форматах, - Кондратюк - Цензор.НЕТ 8349
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17.06.2021 15:47 Відповісти
Блін, боти глобалістів знову починають годувати нас нездійсненними фантазіями. Зустріч жо байдена з хутіним нічого доброго для України не сулить. п'ютін, побачивши зблизька абсолютну неадекватність дєдушкі жо, який погодився на мінський формат, знахабніє вкрай. Ну шо, корисні ідіоти глобалістів та свідки секти жовородящого байдена - обісралися? Обтікайте. Схоже, після такого провалу дєда якомога швидше влаштують до елітного будинку престарілих з розладами когнітивної функції, а його місце заступить колишня е.літна про.ститутка гаріс. Дожилися. Наймогутнішою державою світу керують біоробот і проститутка.
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17.06.2021 16:59 Відповісти
Зара' корисні ідіоти глобалістів почнуть тлумачити невиразне белькотіння біоробота, видаючи його за проукраїнську позицію.
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17.06.2021 19:02 Відповісти
в жопу те минские договорённости
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17.06.2021 15:20 Відповісти
Ждите 2-3 месяца! Какое же днище! По сути это полный провал, и вся эта зелёная шваль должна пойти нахер со своими сказками. Кстати, а что там Люся Арестович заявляла о том, что если Протасевича допросят, то Украина моментально уйдёт из Минска?! Что-то гавна в рот набрали и молчат.
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17.06.2021 15:20 Відповісти
бла бла бла..
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17.06.2021 15:40 Відповісти
якщо Байден змусить путіна погодитись на ввід миротворців ООН,то варто США брати участь в форматі.
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17.06.2021 15:56 Відповісти
Хто кого змусить? Ви при здоровому глузді? Лишень погляньте на цю немічну руїну під назвою жо байден. Навіть не знаючи англійської, можна, якщо не заглушує переклад, почути ЯК воно розмовляє і затинається через кожне слово.
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17.06.2021 17:02 Відповісти
щоб привести путіна до тями,США мають достатньо важелів.між іншим ,я слухала Байдена.нормально він говорить.
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17.06.2021 21:49 Відповісти
щось наші "х-перди" знаходять все нові "сигнали" у словах дідуся Джозефа.
Вони марять чи видають бажане за дійсне?
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17.06.2021 15:58 Відповісти
Both.
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17.06.2021 16:59 Відповісти
Эта зеленая курка вообще не понимает разницы между Минским и Нормандским форматами. Подозреваю, что ей вообще непонятен смысл этих форматов.
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17.06.2021 16:01 Відповісти
Кому шо , а ці про свое шо їм должні , а вони тільки красти будуть.
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17.06.2021 16:06 Відповісти
 
 