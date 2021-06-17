Заява Байдена після зустрічі з Путіним може свідчити про намір США активно включитися в переговори в Мінському і навіть Нормандському форматах, - Кондратюк
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Результати зустрічі президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна буде видно через два-три місяці.
Про це Цензор.НЕТ розповіла в інтерв'ю віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк, коментуючи зустріч президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна.
На її думку, поки що зарано говорити про конкретні результати переговорів президентів США і РФ, їх можна буде побачити "у дво-тримісячній перспективі".
"Для мене визначальною була заява президента Байдена про непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України зі сторони США. Ці слова були сказані особисто в очі Путіну. Таким чином перед Кремлем були окреслені чіткі червоні лінії. Не дарма Байден зазначив, що ця особиста зустріч була потрібна для того, щоб уникнути хибних інтерпретацій того, що саме він хотів донести до свого співрозмовника", - зазначила депутатка.
Також, на її думку, важливим сигналом було те, що напередодні зустрічі з Путіним Байден заявив про перспективу членства України в НАТО через ПДЧ.
"На мою думку, не потрібно боятися того, що президент Байден у своєму коментарі, за підсумками зустрічі з Путіним, загадав Мінські угоди. Я би хотіла звернути увагу на таку цитату Байдена: "Ми домовилися продовжувати дипломатичні зусилля у рамках Мінських домовленостей". Нагадаю, США раніше не були учасником Мінських домовленостей. Тому ця заява може свідчити про намір США активно долучитися до переговорних процесів в рамках Мінських домовленостей і навіть Нормандського формату", - акцентувала Кондратюк.
Водночас віцеспікерка зазначила, що Мінський процес не може бути догмою.
"Україні треба шукати різні і найбільш вигідні для нас формати мирного врегулювання ситуації. Не варто прив’язуватися лише до одного документа, який, до речі, офіційно не є частиною українського законодавства. Нам не потрібна реанімація Мінського процесу заради лише самого факту його реанімації. Україні потрібен результат, який базується на наших національних інтересах, повазі до суверенітету і територіальної цілісності", - резюмувала вона.
З оцінками інших політиків зустрічі Байдена і Путіна можна ознайомитися в матеріалі Цензор.НЕТ "Зустріч Байдена і Путіна: якими мають бути висновки для України? Відповідають українські політики і дипломати" тут.
Будь ласка, зачекайте...
Сам факт того, що зустріч завершилися на годину раніше від запланованого, засвідчує:
-Що всі крапки над і розставлені "достроково"- а далі немає вже про що вести мову. Обидві сторони укріпилися в думці, яка у них існувала ще ДО зустрічі... але позиція "росії путіна" - відкоректована, хоча їй і надано можливість зберегти "морду ліца" до думських виборів, але в "рамках домовленностей"...
- До думських виборів в росії, США не зроблять ніяких різких рухів проти путінської росії, щоб ніхто не звинуватив США, що процес "виборів" відбувся з втручанням США" у внутрішню політику росії... - щоб США побачили, утвердилися у внутрішньо-політичному розкладі росіян і їх менталітеті... рівні фальсифікацій виборів. Бо для США -Путін і його дії лишаються прогнозованими, але він вже міцно "сів на гачок"...важелів впливу у США вистачає.
-Взамін -росія до думських виборів ніяких різких рухів не здійснить проти США, ЄС, НАТО і України...
-І якщо ДО думських виборів суть домовленостей для багатьох залишається- під трикратним знаком запитання. То після виборів - женевські домовленності стануть "реалполітік"
-Доля "Північного потоку-2" буде остаточно вирішена після думських виборів в росії і виборів в Бундестаг Німеччини (які відбудуться майже одночасно)... Байден поставив вирішення його остаточної долі на паузу. США залишають за собою право переглянути позицію і повернути санкції в разі потреби. В цьому випадку росія залишиться без можливості прокачувати газ по дну Балтійського моря, але із зобов'язаннями транзиту через Україну в рамках діючих контрактів.
-Байден вважає, що при належних зусиллях "влади" України, газова проблема може бути вирішена Україною і її партнерами успішно... причому - багатоаспектно.
-Росія також зацікавлена в збереженні рівня надійності української ГТС як резервної - на випадок аварійної ситуації на "потоках", оскільки ремонтоздатність наземної ГТС набагато вища від аналогічного показника сумнівної надійності підводних газогонів, прокладених на мінних полях часів Другої світової...... а також - для зглажування сезонної нерівномірності та зростаючого попиту Німеччини в умовах непевності... а також - якщо росія "брикнеться" а США введуть санкції проти "потоків" - щоб зберегти збут газу в Європу... Більше того - росія вимушено нестиме витрати на підтримання робочого стану української ГТС...
-Істерика Зе-коМанди напередодні женевської зустрічі засвідчує, що ЗЕ нічого так і не зрозумів, продовжує грати вар'ята, надіючись що його артистизм на посаді президента і далі матиме такий же успіх, як в "кварталі"! Підтвердженням позиції Байдена по ЗЕ-керуванню є те, що Держдеп не побажав "підняти трубку" на неодноразові додзвони Єрмака.
-США зовсім не демонізують роль Єрмака в Україні, вказавши цим жестом, що він не є ні віце-президентом, ні главою МЗС, а всього-навсього найнятим конторським робітником, який є в ЗЕ-коМанді, а не над нею... А за все, що діється в Україні несе персональну відповідальність лише президент!- враховуючи політичний розклад, що всі гілки влади в Україні і вся кадрова політика де-факто виявилися в його руках. А як він цим зуміє розпорядитися у відповідності з інтересами України і відповідними їм вимогами ЄС, НАТО та США - то проблема Зеленського... і активності суспільства України.
-Але остаточне рішення по визначенню однозначного відношення США до кубла української влади буде зроблено в період липня -вересня 2021 року, після чого - або ЗЕ - на звалище, або він служитиме Україні під ретельним наглядом і корекцією "партнерів"....
-Якщо їм прийдеться вибирати між ЗЕ і Україною, то вони виберуть Україну...При цьому підходи до захисту інтересів українського суспільства Байдена, США-в цілому, НАТО і "частково ЄС" - залишаються незмінними, незалежно від того - стане до того часу Україна членом НАТО, чи ні. Більше того - вони погоджуються на активнішу свою участь в допомозі Україні з проведенням внутрішніх реформ... З Зеленським, чи без нього...
Вони марять чи видають бажане за дійсне?