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Байден закликав Путіна подумати, чи потрібно Росії посилювати свою залежність від Китаю, - Нуланд

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Байден закликав Путіна подумати, чи потрібно Росії посилювати свою залежність від Китаю, - Нуланд

Президент США Джо Байден під час переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним закликав подумати, чи варто Росії збільшувати залежність від Китаю.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд.

"Президент ясно закликав подумати, чи потрібно Росії посилювати свою залежність від Китаю, з огляду на плани Пекіна на світовій арені", - зазначила вона.

Нуланд нині перебуває в Брюсселі, щоб, зокрема, обговорити з партнерами в НАТО і ЄС підсумки саміту РФ-США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США допомагатимуть Україні в протистоянні з РФ, бо це питання геополітики, але корупція в країні може їх відштовхнути, - Гриценко

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
"ПРИЗВАЛ ПОДУМАТЬ" - уже смешно.
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17.06.2021 15:21
+4
Переговоры Байден-Пу..... *****, краткое содержание:
Байден призвал Путина подумать, нужно ли России усиливать свою зависимость от Китая, - Нуланд - Цензор.НЕТ 8420
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17.06.2021 15:22
+4
Поздно!
...русня уже учит иероглифы и копит юани)))
Байден призвал Путина подумать, нужно ли России усиливать свою зависимость от Китая, - Нуланд - Цензор.НЕТ 6106
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17.06.2021 15:24
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"ПРИЗВАЛ ПОДУМАТЬ" - уже смешно.
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17.06.2021 15:21 Відповісти
о как
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17.06.2021 15:23 Відповісти
Поздно!
...русня уже учит иероглифы и копит юани)))
Байден призвал Путина подумать, нужно ли России усиливать свою зависимость от Китая, - Нуланд - Цензор.НЕТ 6106
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17.06.2021 15:24 Відповісти
а еще русня уже отдала Китаю в аренду Забайкалье (Сибирь) на 50 лет, т.е. на всегда Байден призвал Путина подумать, нужно ли России усиливать свою зависимость от Китая, - Нуланд - Цензор.НЕТ 2709 включая возможность китайцам распоряжаться недрами, лесом и местными лаптеногими холопами... И остров Даманский, за который в 1969 г. "атцываевале" с китайцами уже тоже китайский, ху@ло им его еще в 2005 г. по тихому отдал, теперь на нем китайская воинская часть и остров теперь называется Чжень Бао Дао ... Такие певцы ртом, как Буланова и Витас теперь поют по-китайски и выступают в Китае... Так что московская орда во всю ложится под Поднебесную и широко раздвигает "скрепы" Байден призвал Путина подумать, нужно ли России усиливать свою зависимость от Китая, - Нуланд - Цензор.НЕТ 8392
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17.06.2021 15:41 Відповісти
а что, так можно било????
Байден призвал Путина подумать, нужно ли России усиливать свою зависимость от Китая, - Нуланд - Цензор.НЕТ 6055
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17.06.2021 15:22 Відповісти
Байден призвал Путина подумать, нужно ли России усиливать свою зависимость от Китая, - Нуланд - Цензор.НЕТ 7041
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17.06.2021 15:25 Відповісти
Переговоры Байден-Пу..... *****, краткое содержание:
Байден призвал Путина подумать, нужно ли России усиливать свою зависимость от Китая, - Нуланд - Цензор.НЕТ 8420
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17.06.2021 15:22 Відповісти
😀😀😀
Байден призвал Путина подумать, нужно ли России усиливать свою зависимость от Китая, - Нуланд - Цензор.НЕТ 3642
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17.06.2021 15:28 Відповісти
😀😀😀

Байден призвал Путина подумать, нужно ли России усиливать свою зависимость от Китая, - Нуланд - Цензор.НЕТ 2111
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17.06.2021 15:28 Відповісти
😀😀😀

Байден призвал Путина подумать, нужно ли России усиливать свою зависимость от Китая, - Нуланд - Цензор.НЕТ 4996
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17.06.2021 15:29 Відповісти
Путин: "Вот какие у меня большие, крутые, дорогие и нерусские часы!"
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17.06.2021 18:21 Відповісти
Для мира есть реальный риск вхождения РФ в состав Китая
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17.06.2021 15:43 Відповісти
Китай ведёт прагматичную политику в своих интересах. В отличии от РФ, которая абсолютна непредсказуема и агрессивна
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17.06.2021 18:57 Відповісти
Интересно , Байден уже объявил Американцам , что он привез им мир Байден призвал Путина подумать, нужно ли России усиливать свою зависимость от Китая, - Нуланд - Цензор.НЕТ 5841 Байден призвал Путина подумать, нужно ли России усиливать свою зависимость от Китая, - Нуланд - Цензор.НЕТ 5841 Байден призвал Путина подумать, нужно ли России усиливать свою зависимость от Китая, - Нуланд - Цензор.НЕТ 5841
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17.06.2021 15:49 Відповісти
Байден закликав Путіна подумати, чи потрібно Росії посилювати свою залежність від Китаю, - Нуланд - Цензор.НЕТ 6975....
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17.06.2021 15:53 Відповісти
kelt kant , Если бы у ***** , все было бы реально так плохо , как нам всем хочется , то Байден с ним не встречался . А встречался бы с Китайцами . А судя по тому , что происходит , то ***** представляет реальную угрозу для Запада Байден закликав Путіна подумати, чи потрібно Росії посилювати свою залежність від Китаю, - Нуланд - Цензор.НЕТ 685
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17.06.2021 15:59 Відповісти
Так Китай уже владеет "российским" Дальним Востоком на России. Йухло уже давно отдал китайцам Китайский Дальний Восток вместе с городом Владивостоком, где кацапские люди уже "окитаелись".
А кацапы, которые сейчас живут и трудятся на Дальнем Востоке и сейчас работают как рабы на китайцев просят у ленинградского ***** "путин помоги".
А он им ни чем помочь не может потому-что уже деньги за Дальный Восток у китайцев он уже взял и раздерибанил между своими дружбанами и еще Китай своей российской клуше-наседке, несущей золотые яйца пистеть не позволит.
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17.06.2021 16:01 Відповісти
Китай втихую уже имеет Московию спереди и сзади.
и если она начнёт возмущаться, будет иметь брутально-показательно.
Китай уже выше по хайтеку, уровню армии и остальным показателям,
и никто в мире не станет впрягаться за кремль - все будут с наслаждением смотреть.
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17.06.2021 16:50 Відповісти
"будут с наслаждением смотреть"...скорее в ужасе, увеличение чайны на полмира с ресурсами параши означает пи-пи-пи-пи-дец всему миру
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17.06.2021 17:48 Відповісти
Ресурсы без технологий 5 поколения малоэффективны.
США перестанут делиться технологиями - только и всего.
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17.06.2021 18:19 Відповісти
расскажите это Европе раскорячившейся перед царём ресурсной параши-бензоколонки, а там из 3-го поколения только кувалда и зубило.
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17.06.2021 23:01 Відповісти
В чём выразится пи-пи-здец? Китай вместо того, чтобы торговать со всем миром начнёт воевать с соседями, как это делает ***** ?
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17.06.2021 19:03 Відповісти
нужно
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17.06.2021 16:06 Відповісти
"Байден призвал Путина подумать, нужно ли России усиливать свою зависимость от Китая, - Нуланд", поздно, не сегодня так завтра копростан будет нефть и газ покупать, из Сибири! Ещё будет выплачивать за убытки, из за оккупированных территориях Китая...
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17.06.2021 17:08 Відповісти
Можно подумать, что байда может защитить рассею от Китая. Украину он уже защитил
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17.06.2021 18:09 Відповісти
Позвонил карлику и цыкнул - этого было достаточно.
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17.06.2021 18:39 Відповісти
цыкнул?

Он умолял карлика о встрече
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17.06.2021 20:40 Відповісти
 
 