Байден закликав Путіна подумати, чи потрібно Росії посилювати свою залежність від Китаю, - Нуланд

Президент США Джо Байден під час переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним закликав подумати, чи варто Росії збільшувати залежність від Китаю.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд.

"Президент ясно закликав подумати, чи потрібно Росії посилювати свою залежність від Китаю, з огляду на плани Пекіна на світовій арені", - зазначила вона.

Нуланд нині перебуває в Брюсселі, щоб, зокрема, обговорити з партнерами в НАТО і ЄС підсумки саміту РФ-США.

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