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Байден закликав Путіна подумати, чи потрібно Росії посилювати свою залежність від Китаю, - Нуланд
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент США Джо Байден під час переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним закликав подумати, чи варто Росії збільшувати залежність від Китаю.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд.
"Президент ясно закликав подумати, чи потрібно Росії посилювати свою залежність від Китаю, з огляду на плани Пекіна на світовій арені", - зазначила вона.
Нуланд нині перебуває в Брюсселі, щоб, зокрема, обговорити з партнерами в НАТО і ЄС підсумки саміту РФ-США.
Топ коментарі
+9 Рщььщь Яарршуты
показати весь коментар17.06.2021 15:21
+4 Филипп Филиппович Преображенск
показати весь коментар17.06.2021 15:22
+4 Eispickel
показати весь коментар17.06.2021 15:24
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...русня уже учит иероглифы и копит юани)))
Пу..... *****, краткое содержание:
А кацапы, которые сейчас живут и трудятся на Дальнем Востоке и сейчас работают как рабы на китайцев просят у ленинградского ***** "путин помоги".
А он им ни чем помочь не может потому-что уже деньги за Дальный Восток у китайцев он уже взял и раздерибанил между своими дружбанами и еще Китай своей российской клуше-наседке, несущей золотые яйца пистеть не позволит.
и если она начнёт возмущаться, будет иметь брутально-показательно.
Китай уже выше по хайтеку, уровню армии и остальным показателям,
и никто в мире не станет впрягаться за кремль - все будут с наслаждением смотреть.
США перестанут делиться технологиями - только и всего.
Он умолял карлика о встрече