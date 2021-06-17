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Новини Політика України
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Байден (2336) Зеленський (17531) путін (21454) членство в НАТО (1413) Лубківський Данило (46)

Зустріч Байдена і Путіна дала нам час. За рік Зеленський повинен підтвердити, що його слова про членство в НАТО мають сенс, - Лубківський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зустріч Байдена і Путіна дала нам час. За рік Зеленський повинен підтвердити, що його слова про членство в НАТО мають сенс, - Лубківський

Зустріч президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна потрібна була для того, щоб на певний час заспокоїти поведінку Росії. Україні цей час принесе користь тільки за умови, якщо нинішня влада на ділі зосередиться на посиленні обороноздатності і на реальних, а не імітаційних реформах, про які прямо говорять партнери по НАТО і ЄС.

Про це Цензор.НЕТ розповів в інтерв'ю український дипломат, директор Київського безпековго форму Данило Лубківський, коментуючи зустріч президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна.

На його думку, логіка зустрічі Байдена і Путіна, полягає не в примиренні з агресором, а в його більш-менш ефективному стримуванні.

"Це теж потрібно як з точки зору глобальної стабільності, так і для додаткового часу", - пояснив він.

"Фактично, Байден запропонував Путіну можливість для діалогу, щоб спробувати зняти гостроту загрози з боку Росії і тимчасово вгамувати її поведінку. Чи вірить він у таку можливість? Він дав зрозуміти, що цей крок є спробою, яка вимагатиме перевірки. Чи довіряє він Путіну? На пресконференції Президент США дав ясно зрозуміти, що жодної довіри нема. Але є раціональний розрахунок і додаткові обставини, які мають вплинути на позицію Росії. Під час пресконференції Байден згадав про ці обставини майже прямим текстом: про істотну міжнародну вразливість Росії, зменшення її впливу і про цілковиту хибність війни Кремля проти Заходу на тлі зростаючої військової, політичної та економічної потуги Китаю, перед яким російські позиції стають все більш дрібними та нікчемними", - додав Лубківський.

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"Практичних результатів, як бачимо, ця зустріч має небагато. Це – відновлення певної дипломатичної активності і домовленість про початок консультацій про стратегічну стабільність. Наскільки ці переговори будуть ефективними, говорити зарано. Ще не було ситуацій, щоб Путін не зламав свого слова", - зазначив він.

"У певному сенсі ця зустріч додала нам часу. Стосовно Путіна ілюзій бути не може. Тому не можна легковажити ситуацією на фронті, оскільки провокацій виключати теж не можна. Але прямий підрив Росією безпекового становища в Україні підірве і "женевський діалог".

Втім, для нас цей час матиме користь лише за умови, якщо нинішня влада на ділі зосередиться на двох пріоритетах: посиленні обороноздатності (це стоїть понад усім) і на реальних, а не імітаційних реформах, про які прямо кажуть партнери з НАТО і ЄС і які, найважливіше, потрібні українцям. Одним словом, за рік часу Володимир Зеленський має всі шанси підтвердити, що його слова про членство в НАТО мають сенс, або довести, що це лише порожня риторика", - резюмував Лубківський.

З оцінками інших політиків зустрічі Байдена і Путіна можна ознайомитись в матеріалі Цензор.НЕТ "Зустріч Байдена і Путіна: якими мають бути висновки для України? Відповідають українські політики і дипломати" тут.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Та заспокойтеся вже з тим НАТО. Кремль не для цього Зеленського пропхнув.
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17.06.2021 15:51
+8
Для этого нужно прежде всего отодвинуть Беню и его холуев и, желательно, его посадить. Но кто-нибудь верит, что кукла пойдет против своего хозяина?
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17.06.2021 15:50
+7
За год Зеленский должен подтвердить, что его слова о членстве в НАТО имеют смысл.

Лубкивський не слышал последние высеры ЗЕ?
ЗЕ никому ничего не должен. Это ЕС, США, НАТО и МВФ должны ЗЕ, как ЗЕмля колхозу.
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17.06.2021 15:52
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Традиционно обристается.Традиционно помешает и будет виноват Порошенко
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17.06.2021 15:48 Відповісти
Встреча Байдена и Путина дала нам время. За год Зеленский должен подтвердить, что его слова о членстве в НАТО имеют смысл, - Лубкивский - Цензор.НЕТ 3137
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17.06.2021 15:49 Відповісти
Шо-шо должен сделать зеленский? Встреча Байдена и Путина дала нам время. За год Зеленский должен подтвердить, что его слова о членстве в НАТО имеют смысл, - Лубкивский - Цензор.НЕТ 5038
Становитесь в очередь за учителями)
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17.06.2021 15:49 Відповісти
Для этого нужно прежде всего отодвинуть Беню и его холуев и, желательно, его посадить. Но кто-нибудь верит, что кукла пойдет против своего хозяина?
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17.06.2021 15:50 Відповісти
Та заспокойтеся вже з тим НАТО. Кремль не для цього Зеленського пропхнув.
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17.06.2021 15:51 Відповісти
За год Зеленский должен подтвердить, что его слова о членстве в НАТО имеют смысл.

Лубкивський не слышал последние высеры ЗЕ?
ЗЕ никому ничего не должен. Это ЕС, США, НАТО и МВФ должны ЗЕ, как ЗЕмля колхозу.
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17.06.2021 15:52 Відповісти
чего? а что, собственно, он еще не подтвердил?
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17.06.2021 15:52 Відповісти
Ну хоть в синагогу примут?
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17.06.2021 15:52 Відповісти
Зеля цей рік буде кидати пред'яви США, країнам НАТО.
І все.
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17.06.2021 15:54 Відповісти
Зустріч Байдена і Путіна дала нам час. За рік Зеленський повинен підтвердити, що його слова про членство в НАТО мають сенс, - Лубківський - Цензор.НЕТ 4453
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17.06.2021 16:02 Відповісти
***
если вам стало скучно в маршрутке, похвалите мэра,
ну... на худой конец - президента
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17.06.2021 15:55 Відповісти
"Зеленский имеет все шансы подтвердить, что его слова о членстве в НАТО имеют смысл."

Для него имеет смысл только игра хреном на рояле, всё остальное им делается по указке }{уйла через Козака и Дерьмака. Зустріч Байдена і Путіна дала нам час. За рік Зеленський повинен підтвердити, що його слова про членство в НАТО мають сенс, - Лубківський - Цензор.НЕТ 280
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17.06.2021 15:55 Відповісти
криворогий ішак є генератором випадкових словосполучень.
А як же ж ця маячня може мати підтвердження у майбутньому?
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17.06.2021 15:56 Відповісти
А через рік з'являться нові "домашні завдання" і "важливі реформи", які необхідно невідкладно виконати і тоді ось-ось...
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17.06.2021 15:58 Відповісти
За рік нам пи...а, буде.
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17.06.2021 16:01 Відповісти
Слова будуть виглядати приблизно так. Це хаває український нарід, але усім іншим вони не зрозумілі.
Зустріч Байдена і Путіна дала нам час. За рік Зеленський повинен підтвердити, що його слова про членство в НАТО мають сенс, - Лубківський - Цензор.НЕТ 221
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17.06.2021 16:07 Відповісти
Дайте ему еще пять лет. Года маловато. Бубочка, вперед!
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17.06.2021 16:08 Відповісти
Петю надо. за 2 недели и мы в НАТО. Но есть большое НО, 13 процентов.
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17.06.2021 16:09 Відповісти
Ну всё, теперь Зеля с Ермаком будут ещё активнее сливать всё русским, чтоб ни укого не было сомнения, чем они там на самом деле занимались до сих пор.
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17.06.2021 16:39 Відповісти
 
 