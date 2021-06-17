Зустріч Байдена і Путіна дала нам час. За рік Зеленський повинен підтвердити, що його слова про членство в НАТО мають сенс, - Лубківський

Зустріч президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна потрібна була для того, щоб на певний час заспокоїти поведінку Росії. Україні цей час принесе користь тільки за умови, якщо нинішня влада на ділі зосередиться на посиленні обороноздатності і на реальних, а не імітаційних реформах, про які прямо говорять партнери по НАТО і ЄС.

Про це Цензор.НЕТ розповів в інтерв'ю український дипломат, директор Київського безпековго форму Данило Лубківський, коментуючи зустріч президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна.

На його думку, логіка зустрічі Байдена і Путіна, полягає не в примиренні з агресором, а в його більш-менш ефективному стримуванні.

"Це теж потрібно як з точки зору глобальної стабільності, так і для додаткового часу", - пояснив він.

"Фактично, Байден запропонував Путіну можливість для діалогу, щоб спробувати зняти гостроту загрози з боку Росії і тимчасово вгамувати її поведінку. Чи вірить він у таку можливість? Він дав зрозуміти, що цей крок є спробою, яка вимагатиме перевірки. Чи довіряє він Путіну? На пресконференції Президент США дав ясно зрозуміти, що жодної довіри нема. Але є раціональний розрахунок і додаткові обставини, які мають вплинути на позицію Росії. Під час пресконференції Байден згадав про ці обставини майже прямим текстом: про істотну міжнародну вразливість Росії, зменшення її впливу і про цілковиту хибність війни Кремля проти Заходу на тлі зростаючої військової, політичної та економічної потуги Китаю, перед яким російські позиції стають все більш дрібними та нікчемними", - додав Лубківський.

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"Практичних результатів, як бачимо, ця зустріч має небагато. Це – відновлення певної дипломатичної активності і домовленість про початок консультацій про стратегічну стабільність. Наскільки ці переговори будуть ефективними, говорити зарано. Ще не було ситуацій, щоб Путін не зламав свого слова", - зазначив він.

"У певному сенсі ця зустріч додала нам часу. Стосовно Путіна ілюзій бути не може. Тому не можна легковажити ситуацією на фронті, оскільки провокацій виключати теж не можна. Але прямий підрив Росією безпекового становища в Україні підірве і "женевський діалог".

Втім, для нас цей час матиме користь лише за умови, якщо нинішня влада на ділі зосередиться на двох пріоритетах: посиленні обороноздатності (це стоїть понад усім) і на реальних, а не імітаційних реформах, про які прямо кажуть партнери з НАТО і ЄС і які, найважливіше, потрібні українцям. Одним словом, за рік часу Володимир Зеленський має всі шанси підтвердити, що його слова про членство в НАТО мають сенс, або довести, що це лише порожня риторика", - резюмував Лубківський.

З оцінками інших політиків зустрічі Байдена і Путіна можна ознайомитись в матеріалі Цензор.НЕТ "Зустріч Байдена і Путіна: якими мають бути висновки для України? Відповідають українські політики і дипломати" тут.