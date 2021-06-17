Путін про переговори з Байденом: Ми змогли зрозуміти один одного щодо ключових питань. Вони багато в чому дуже розходяться
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На зустрічі президента США Джо Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним у Женеві сторони змогли зрозуміти одна одну щодо ключових позицій. Переговори минули в доброзичливій атмосфері.
Про це заявив президент РФ Володимир Путін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Обстановка була доволі доброзичливою. Як мені здається, ми змогли зрозуміти один одного, зрозуміти наші позиції щодо ключових питань. Вони багато в чому дуже розходяться", - зазначив він.
За його словами, Байден є професіоналом, і з ним потрібно дуже уважно працювати, щоб нічого не пропустити.
"Той образ, який малюють, може навіть трохи розхолоджувати. Але розхолоджуватися тут нічого: Байден професіонал. І потрібно дуже уважно з ним працювати, щоб чогось не пропустити. Він сам нічого не пропускає, запевняю вас", - додав Путін.
Будь ласка, зачекайте...
а вот для *****... уже пару-тройку лет... перехаживает...
Сам факт того, що зустріч завершилися на годину раніше від запланованого, засвідчує:
-Що всі крапки над і розставлені "достроково"- а далі немає вже про що вести мову. Обидві сторони укріпилися в думці, яка у них існувала ще ДО зустрічі... але позиція "росії путіна" - відкоректована, хоча їй і надано можливість зберегти "морду ліца" до думських виборів, але в "рамках домовленностей"...
- До думських виборів в росії, США не зроблять ніяких різких рухів проти путінської росії, щоб ніхто не звинуватив США, що процес "виборів" відбувся з втручанням США" у внутрішню політику росії... - щоб США побачили, утвердилися у внутрішньо-політичному розкладі росіян і їх менталітеті... рівні фальсифікацій виборів. Бо для США -Путін і його дії лишаються прогнозованими, але він вже міцно "сів на гачок"...важелів впливу у США вистачає.
-Взамін -росія до думських виборів ніяких різких рухів не здійснить проти США, ЄС, НАТО і України...
-І якщо ДО думських виборів суть домовленостей для багатьох залишається- під трикратним знаком запитання. То після виборів - женевські домовленності стануть "реалполітік"
-Доля "Північного потоку-2" буде остаточно вирішена після думських виборів в росії і виборів в Бундестаг Німеччини (які відбудуться майже одночасно)... Байден поставив вирішення його остаточної долі на паузу. США залишають за собою право переглянути позицію і повернути санкції в разі потреби. В цьому випадку росія залишиться без можливості прокачувати газ по дну Балтійського моря, але із зобов'язаннями транзиту через Україну в рамках діючих контрактів.
-Байден вважає, що при належних зусиллях "влади" України, газова проблема може бути вирішена Україною і її партнерами успішно... причому - багатоаспектно.
-Росія також зацікавлена в збереженні рівня надійності української ГТС як резервної - на випадок аварійної ситуації на "потоках", оскільки ремонтоздатність наземної ГТС набагато вища від аналогічного показника сумнівної надійності підводних газогонів, прокладених на мінних полях часів Другої світової...... а також - для зглажування сезонної нерівномірності та зростаючого попиту Німеччини в умовах непевності... а також - якщо росія "брикнеться" а США введуть санкції проти "потоків" - щоб зберегти збут газу в Європу... Більше того - росія вимушено нестиме витрати на підтримання робочого стану української ГТС...
-Істерика Зе-коМанди напередодні женевської зустрічі засвідчує, що ЗЕ нічого так і не зрозумів, продовжує грати вар'ята, надіючись що його артистизм на посаді президента і далі матиме такий же успіх, як в "кварталі"! Підтвердженням позиції Байдена по ЗЕ-керуванню є те, що Держдеп не побажав "підняти трубку" на неодноразові додзвони Єрмака.
-США зовсім не демонізують роль Єрмака в Україні, вказавши цим жестом, що він не є ні віце-президентом, ні главою МЗС, а всього-навсього найнятим конторським робітником, який є в ЗЕ-коМанді, а не над нею... А за все, що діється в Україні несе персональну відповідальність лише президент!- враховуючи політичний розклад, що всі гілки влади в Україні і вся кадрова політика де-факто виявилися в його руках. А як він цим зуміє розпорядитися у відповідності з інтересами України і відповідними їм вимогами ЄС, НАТО та США - то проблема Зеленського... і активності суспільства України.
-Але остаточне рішення по визначенню однозначного відношення США до кубла української влади буде зроблено в період липня -вересня 2021 року, після чого - або ЗЕ - на звалище, або він служитиме Україні під ретельним наглядом і корекцією "партнерів"....
-Якщо їм прийдеться вибирати між ЗЕ і Україною, то вони виберуть Україну...При цьому підходи до захисту інтересів українського суспільства Байдена, США-в цілому, НАТО і "частково ЄС" - залишаються незмінними, незалежно від того - стане до того часу Україна членом НАТО, чи ні. Більше того - вони погоджуються на активнішу свою участь в допомозі Україні з проведенням внутрішніх реформ... З Зеленським, чи без нього...
А він дід з порохом.