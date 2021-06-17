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лікарня (1098) отруєння (931) Харків (3918) їжа (267)

Масовий спалах гастроентероколіту в Харкові: госпіталізовано 25 осіб. Всі вони пов'язують отруєння з їжею із закладів громадського харчування

Новини Цензор.НЕТ Події

Масовий спалах гастроентероколіту в Харкові: госпіталізовано 25 осіб. Всі вони пов'язують отруєння з їжею із закладів громадського харчування

У Харкові відбулося масове отруєння, з діагнозом гастроентероколіт госпіталізовано 25 осіб. Всі вони пов'язують отруєння з їжею із закладів громадського харчування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Харківського обласного центру контролю і профілактики захворювань Міністерства охорони здоров'я України.

Повідомляється, що на цей момент зареєстровано 25 випадків отруєння - 19 дорослих і 6 дітей. Пацієнти госпіталізовані і перебувають на стаціонарному лікуванні. Попередній діагноз-гастроентероколіт середнього ступеня тяжкості.

"Оперативні дані попереднього епідеміологічного розслідування (первинне опитування хворих при госпіталізації) свідчать, що пацієнти пов'язують своє захворювання з вживанням готових страв у закладах громадського харчування Харкова", - випливає з повідомлення.

Для локалізації і ліквідації спалаху організовано і проводиться епідеміологічне розслідування.

Також читайте: Зеленський доручив Кабміну розібратися в ситуації з харчуванням в армії і діяльністю "Військсервіс Волонтер", - нардепка "Голосу" Бобровська. ДОКУМЕНТ

Автор: Анастасія Потіха
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Люди, готовьте, еште дома. Хорошо мойте руки, фрукты и овощи)
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17.06.2021 16:27 Відповісти
це для совків заклик?
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17.06.2021 16:59 Відповісти
1 : 0
УРААААА
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17.06.2021 16:29 Відповісти
2:0!
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17.06.2021 16:35 Відповісти
ураа - урааа
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17.06.2021 16:36 Відповісти
Маруся била сита
Єдой із общєпіта,
она, она
нєсвєжєю била...
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17.06.2021 16:33 Відповісти
Я ****** чесала руки
От мучного месива
Коли б я одела брюки
Было бы не весело..
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17.06.2021 16:55 Відповісти
В Харькове в la pasta раза 3 травился больше туда ни ногой. Когда-то был оч качественный ресторан.
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17.06.2021 16:58 Відповісти
Якщо б заклади громадського харчування платили постраждалим компенсацію за нанесену шкоду здоров'ю, а медичним закладам оплату лікування постраждалих, то наступного разу якість продуктів вони б спочатку 100 разів перевірили перш ніж пропонувати людям.
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17.06.2021 17:01 Відповісти
То може хоч тепер вони зрозуміють, що їм вже досить Гепі дупу цілувати?
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17.06.2021 17:23 Відповісти
 
 