Масовий спалах гастроентероколіту в Харкові: госпіталізовано 25 осіб. Всі вони пов'язують отруєння з їжею із закладів громадського харчування
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У Харкові відбулося масове отруєння, з діагнозом гастроентероколіт госпіталізовано 25 осіб. Всі вони пов'язують отруєння з їжею із закладів громадського харчування.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Харківського обласного центру контролю і профілактики захворювань Міністерства охорони здоров'я України.
Повідомляється, що на цей момент зареєстровано 25 випадків отруєння - 19 дорослих і 6 дітей. Пацієнти госпіталізовані і перебувають на стаціонарному лікуванні. Попередній діагноз-гастроентероколіт середнього ступеня тяжкості.
"Оперативні дані попереднього епідеміологічного розслідування (первинне опитування хворих при госпіталізації) свідчать, що пацієнти пов'язують своє захворювання з вживанням готових страв у закладах громадського харчування Харкова", - випливає з повідомлення.
Для локалізації і ліквідації спалаху організовано і проводиться епідеміологічне розслідування.
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УРААААА
Єдой із общєпіта,
она, она
нєсвєжєю била...
От мучного месива
Коли б я одела брюки
Было бы не весело..