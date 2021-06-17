Порошенко з робочим візитом відвідає Туреччину: На Анталійському дипломатичному форумі обговорить інтеграцію України в НАТО і протидію агресії РФ
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18-20 червня п'ятий Президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко на запрошення турецької влади здійснить візит до Турецької Республіки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
Так, згідно з програмою візиту Порошенко візьме участь в Анталійському дипломатичному форумі під егідою президента Туреччини, а також в проведенні двосторонніх зустрічей з кількома главами зовнішньополітичних відомств країн НАТО і високопоставленими чиновниками з числа учасників Форуму.
Крім того, планується обговорення широкого кола питань безпеки на порядку денному, зокрема протидії російській агресії, зміцнення двостороннього співробітництва з партнерами України, просування європейської та євроатлантичної інтеграції України, починаючи з отримання Плану дій щодо членства в Альянсі.
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Но жаль, что не в Стамбул