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Порошенко з робочим візитом відвідає Туреччину: На Анталійському дипломатичному форумі обговорить інтеграцію України в НАТО і протидію агресії РФ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Порошенко з робочим візитом відвідає Туреччину: На Анталійському дипломатичному форумі обговорить інтеграцію України в НАТО і протидію агресії РФ

18-20 червня п'ятий Президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко на запрошення турецької влади здійснить візит до Турецької Республіки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Так, згідно з програмою візиту Порошенко візьме участь в Анталійському дипломатичному форумі під егідою президента Туреччини, а також в проведенні двосторонніх зустрічей з кількома главами зовнішньополітичних відомств країн НАТО і високопоставленими чиновниками з числа учасників Форуму.

Крім того, планується обговорення широкого кола питань безпеки на порядку денному, зокрема протидії російській агресії, зміцнення двостороннього співробітництва з партнерами України, просування європейської та євроатлантичної інтеграції України, починаючи з отримання Плану дій щодо членства в Альянсі.

Також читайте: Маска "державника" із Зеленського спала, щойно зайшла мова про серіали для Росії, - Порошенко

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+33
Ваву така новина порве.)
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17.06.2021 16:29
+33
Баканов с Венедиктовою терміново малюють повістки на допити, щоб потім показити їх у фейсбуку.
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17.06.2021 16:30
+30
сенсація! парашенко з самальотами накрадєного втік до туреччини! сховався від повістки в суд! скока терпіть можна такоє Порошенко с рабочим визитом посетит Турцию: На Анталийском дипломатическом форуме обсудит интеграцию Украины в НАТО и противодействие агрессии РФ - Цензор.НЕТ 5913
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17.06.2021 16:32
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баран или идиот, не отвечай, ты маскавит.
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17.06.2021 17:17 Відповісти
зелебобики прогуливают. мало вони
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17.06.2021 17:08 Відповісти
Положили на него.
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17.06.2021 17:37 Відповісти
Русиш швайн
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17.06.2021 17:25 Відповісти
Прекрасная новость!
Но жаль, что не в Стамбул Порошенко з робочим візитом відвідає Туреччину: На Анталійському дипломатичному форумі обговорить інтеграцію України в НАТО і протидію агресії РФ - Цензор.НЕТ 8100
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17.06.2021 19:22 Відповісти
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