На зустрічі з Путіним був не просто Байден, а солідарний колективний Захід: принцип "нічого про Україну без України" дотримувався, - нардеп "ЄС" Геращенко

Важливо, що Україна прозвучала на зустрічі президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна, але викликає занепокоєння публічне мовчання щодо "Північного потоку-2".

Про це Цензор.НЕТ розповіла в інтерв'ю нардепка "ЄС" Ірина Геращенко, коментуючи зустріч президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна.

На її думку, зустріч президентів США і РФ є важливою.

"Я б розглядала її в комплексі з усім європейським турне президента США, який підписав із британським колегою нову "Атлантичну хартію", взяв участь у самітах G7 і НАТО, заявивши про відновлення повноцінної роботи Штатів в Альянсі. Гасло європейського турне Байдена "США повертаються". Сполучені Штати дійсно повертаються у велику європейську гру, і він приїхав на континент насамперед захищати і відстоювати національні інтереси своєї країни - зокрема, в стримуванні Китаю, в питаннях безпеки, економіки", - зазначила Геращенко.

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"На зустрічі з Путіним був не просто Байден, а солідарний колективний Захід, і це визначало тематику і тактику цієї першої зустрічі. Очевидно, що між лідерами немає довіри, і промацувалась тактика геополітичного співіснування. Не тільки США і РФ, але і в контексті світової порядку денного. Путін на пресконференції повторив наративи Кремля у всій актуальній проблематиці, починаючи від внутрішніх проблем РФ з демократією і політичними в'язнями, закінчуючи Україною, і відчуття - він нервував. Від пресконференції Байдена враження - він був філософськи налаштований, послав певні сигнали Путіну. Найближчі пів року покажуть, наскільки конструктивною була розмова", - додала нардепка.

"Важливо що Україна прозвучала; що напередодні відбулася телефонна розмова Байдена і Зеленського, коли президенти могли звірити ключові позиції з питань безпеки. Тобто, формально принцип "нічого про Україну без України" - дотримується. Вітаємо непохитну позицію США щодо підтримки територіальної цілісності і суверенітету України. Але впало в очі, що на брифінгу Байдена прозвучала тільки Україна загалом: ні слова про конкретний Крим і Донбас (хоча це був би потужний сигнал світу про негайну вимогу щодо їх деокупації з боку агресора). Також викликає велике занепокоєння публічне мовчання щодо "Північного потоку-2". І, звичайно, більше турбує те, що Україна стоїть на узбіччі світових процесів через непрофесіоналізм і інфантильність нинішньої влади, не демонструє своєї гри і пропозицій. Ми в позі інфантильного ображеного підлітка, який нарікає на Меркель за зброю, на США - за НАТО, на весь світ за відсутність інвестицій, на Брюссель - за ПДЧ, на МВФ - за кредити і т.п. Ми не пропонуємо своїх ініціатив, ми не цікаві. І це дуже тривожно", - резюмувала Геращенко.

З оцінками інших політиків зустрічі Байдена і Путіна можна ознайомитися в матеріалі Цензор.НЕТ "Зустріч Байдена и Путіна: якими мають бути висновки для України? Відповідають українські політики і дипломати" тут.