На зустрічі з Путіним був не просто Байден, а солідарний колективний Захід: принцип "нічого про Україну без України" дотримувався, - нардеп "ЄС" Геращенко
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Важливо, що Україна прозвучала на зустрічі президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна, але викликає занепокоєння публічне мовчання щодо "Північного потоку-2".
Про це Цензор.НЕТ розповіла в інтерв'ю нардепка "ЄС" Ірина Геращенко, коментуючи зустріч президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна.
На її думку, зустріч президентів США і РФ є важливою.
"Я б розглядала її в комплексі з усім європейським турне президента США, який підписав із британським колегою нову "Атлантичну хартію", взяв участь у самітах G7 і НАТО, заявивши про відновлення повноцінної роботи Штатів в Альянсі. Гасло європейського турне Байдена "США повертаються". Сполучені Штати дійсно повертаються у велику європейську гру, і він приїхав на континент насамперед захищати і відстоювати національні інтереси своєї країни - зокрема, в стримуванні Китаю, в питаннях безпеки, економіки", - зазначила Геращенко.
"На зустрічі з Путіним був не просто Байден, а солідарний колективний Захід, і це визначало тематику і тактику цієї першої зустрічі. Очевидно, що між лідерами немає довіри, і промацувалась тактика геополітичного співіснування. Не тільки США і РФ, але і в контексті світової порядку денного. Путін на пресконференції повторив наративи Кремля у всій актуальній проблематиці, починаючи від внутрішніх проблем РФ з демократією і політичними в'язнями, закінчуючи Україною, і відчуття - він нервував. Від пресконференції Байдена враження - він був філософськи налаштований, послав певні сигнали Путіну. Найближчі пів року покажуть, наскільки конструктивною була розмова", - додала нардепка.
"Важливо що Україна прозвучала; що напередодні відбулася телефонна розмова Байдена і Зеленського, коли президенти могли звірити ключові позиції з питань безпеки. Тобто, формально принцип "нічого про Україну без України" - дотримується. Вітаємо непохитну позицію США щодо підтримки територіальної цілісності і суверенітету України. Але впало в очі, що на брифінгу Байдена прозвучала тільки Україна загалом: ні слова про конкретний Крим і Донбас (хоча це був би потужний сигнал світу про негайну вимогу щодо їх деокупації з боку агресора). Також викликає велике занепокоєння публічне мовчання щодо "Північного потоку-2". І, звичайно, більше турбує те, що Україна стоїть на узбіччі світових процесів через непрофесіоналізм і інфантильність нинішньої влади, не демонструє своєї гри і пропозицій. Ми в позі інфантильного ображеного підлітка, який нарікає на Меркель за зброю, на США - за НАТО, на весь світ за відсутність інвестицій, на Брюссель - за ПДЧ, на МВФ - за кредити і т.п. Ми не пропонуємо своїх ініціатив, ми не цікаві. І це дуже тривожно", - резюмувала Геращенко.
З оцінками інших політиків зустрічі Байдена і Путіна можна ознайомитися в матеріалі Цензор.НЕТ "Зустріч Байдена и Путіна: якими мають бути висновки для України? Відповідають українські політики і дипломати" тут.
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Капітан Прайс@Price_Cap_UA 18 ч
Один дід подумав:
«Подивіться, ***** аж годинника на праву руку одягнув, щоб рука важчою була. Який смішний дід))»
Об этом он сказал в четверг журналистам по возвращении из Азербайджана...."
Вот это ***** снова всех переиграл -- НАТО на Кавказе !!!!
стыдно должно быть раз так говоришь. Украина не медный тазик что бы звучать
потому что ГОВОРЯТ что ехидный Джо спросил Путина о здоровье "господина Путина"
Тебе ж давно сказано: Найвэлычнишый Лидор Усэй Галактыкы.
В прихожую к порядочным людям, конечно, не пускают.
Но на коврике под дверью посидеть (свернувшись клубочком) дают.
Пока дают, по кр. мере.
Байден: «Мы до(с)говорились заниматься дипломатией для выполнения Минских соглашений» (Минские соглашения - это текст путлера о капитуляции Украины)
Т.е. путлер принял байду в нормандский формат и тот будет принуждать Украину наряду с Германией к русскому миру....