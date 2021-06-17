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Новини Політика України
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На зустрічі з Путіним був не просто Байден, а солідарний колективний Захід: принцип "нічого про Україну без України" дотримувався, - нардеп "ЄС" Геращенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На зустрічі з Путіним був не просто Байден, а солідарний колективний Захід: принцип

Важливо, що Україна прозвучала на зустрічі президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна, але викликає занепокоєння публічне мовчання щодо "Північного потоку-2".

Про це Цензор.НЕТ розповіла в інтерв'ю нардепка "ЄС" Ірина Геращенко, коментуючи зустріч президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна.

На її думку, зустріч президентів США і РФ є важливою.

"Я б розглядала її в комплексі з усім європейським турне президента США, який підписав із британським колегою нову "Атлантичну хартію", взяв участь у самітах G7 і НАТО, заявивши про відновлення повноцінної роботи Штатів в Альянсі. Гасло європейського турне Байдена "США повертаються". Сполучені Штати дійсно повертаються у велику європейську гру, і він приїхав на континент насамперед захищати і відстоювати національні інтереси своєї країни - зокрема, в стримуванні Китаю, в питаннях безпеки, економіки", - зазначила Геращенко.

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"На зустрічі з Путіним був не просто Байден, а солідарний колективний Захід, і це визначало тематику і тактику цієї першої зустрічі. Очевидно, що між лідерами немає довіри, і промацувалась тактика геополітичного співіснування. Не тільки США і РФ, але і в контексті світової порядку денного. Путін на пресконференції повторив наративи Кремля у всій актуальній проблематиці, починаючи від внутрішніх проблем РФ з демократією і політичними в'язнями, закінчуючи Україною, і відчуття - він нервував. Від пресконференції Байдена враження - він був філософськи налаштований, послав певні сигнали Путіну. Найближчі пів року покажуть, наскільки конструктивною була розмова", - додала нардепка.

"Важливо що Україна прозвучала; що напередодні відбулася телефонна розмова Байдена і Зеленського, коли президенти могли звірити ключові позиції з питань безпеки. Тобто, формально принцип "нічого про Україну без України" - дотримується. Вітаємо непохитну позицію США щодо підтримки територіальної цілісності і суверенітету України. Але впало в очі, що на брифінгу Байдена прозвучала тільки Україна загалом: ні слова про конкретний Крим і Донбас (хоча це був би потужний сигнал світу про негайну вимогу щодо їх деокупації з боку агресора). Також викликає велике занепокоєння публічне мовчання щодо "Північного потоку-2". І, звичайно, більше турбує те, що Україна стоїть на узбіччі світових процесів через непрофесіоналізм і інфантильність нинішньої влади, не демонструє своєї гри і пропозицій. Ми в позі інфантильного ображеного підлітка, який нарікає на Меркель за зброю, на США - за НАТО, на весь світ за відсутність інвестицій, на Брюссель - за ПДЧ, на МВФ - за кредити і т.п. Ми не пропонуємо своїх ініціатив, ми не цікаві. І це дуже тривожно", - резюмувала Геращенко.

З оцінками інших політиків зустрічі Байдена і Путіна можна ознайомитися в матеріалі Цензор.НЕТ "Зустріч Байдена и Путіна: якими мають бути висновки для України? Відповідають українські політики і дипломати" тут.
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Топ коментарі
+8
"... Президент Турции Реджеп ***** Эрдоган не исключил, что в рамках подписанной с Азербайджаном Шушинской декларации может идти речь о создании на азербайджанской территории военной базы ВС Турции.
Об этом он сказал в четверг журналистам по возвращении из Азербайджана...."

Вот это ***** снова всех переиграл -- НАТО на Кавказе !!!!
На встрече с Путиным был не просто Байден, а солидарный коллективный Запад: принцип "ничего об Украине без Украины" соблюдался, - нардеп "ЕС" Геращенко - Цензор.НЕТ 8756
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17.06.2021 17:01
+4


Капітан Прайс@Price_Cap_UA 18 ч

Один дід подумав:
«Подивіться, ***** аж годинника на праву руку одягнув, щоб рука важчою була. Який смішний дід))»

На встрече с Путиным был не просто Байден, а солидарный коллективный Запад: принцип "ничего об Украине без Украины" соблюдался, - нардеп "ЕС" Геращенко - Цензор.НЕТ 106
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17.06.2021 16:57
+2
Принцип встречи: ничего об Украине и для Украины.
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17.06.2021 18:14
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Капітан Прайс@Price_Cap_UA 18 ч

Один дід подумав:
«Подивіться, ***** аж годинника на праву руку одягнув, щоб рука важчою була. Який смішний дід))»

На встрече с Путиным был не просто Байден, а солидарный коллективный Запад: принцип "ничего об Украине без Украины" соблюдался, - нардеп "ЕС" Геращенко - Цензор.НЕТ 106
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17.06.2021 16:57 Відповісти
"... Президент Турции Реджеп ***** Эрдоган не исключил, что в рамках подписанной с Азербайджаном Шушинской декларации может идти речь о создании на азербайджанской территории военной базы ВС Турции.
Об этом он сказал в четверг журналистам по возвращении из Азербайджана...."

Вот это ***** снова всех переиграл -- НАТО на Кавказе !!!!
На встрече с Путиным был не просто Байден, а солидарный коллективный Запад: принцип "ничего об Украине без Украины" соблюдался, - нардеп "ЕС" Геращенко - Цензор.НЕТ 8756
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17.06.2021 17:01 Відповісти
принцип Пороха, а перемогу припишуть Зе. ну буде як всігда
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17.06.2021 17:02 Відповісти
Важно что Украина звучала...

стыдно должно быть раз так говоришь. Украина не медный тазик что бы звучать
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17.06.2021 17:06 Відповісти
вопрос только в том,был ли путин На встрече с Путиным был не просто Байден, а солидарный коллективный Запад: принцип "ничего об Украине без Украины" соблюдался, - нардеп "ЕС" Геращенко - Цензор.НЕТ 1064
потому что ГОВОРЯТ что ехидный Джо спросил Путина о здоровье "господина Путина"
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17.06.2021 17:10 Відповісти
А, вот причина в чем, без Украины не обсуждать, а я то думал, что это просто мелочь.Мы не разменная монета, у нас сильный президент, даже Геращенко это признает.
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17.06.2021 17:17 Відповісти
Тю.
Тебе ж давно сказано: Найвэлычнишый Лидор Усэй Галактыкы.
В прихожую к порядочным людям, конечно, не пускают.
Но на коврике под дверью посидеть (свернувшись клубочком) дают.
Пока дают, по кр. мере.
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17.06.2021 17:51 Відповісти
Адженду може посмоктати
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17.06.2021 20:39 Відповісти
Ирка так уверенно говорит, наверное под столом сидела На встрече с Путиным был не просто Байден, а солидарный коллективный Запад: принцип "ничего об Украине без Украины" соблюдался, - нардеп "ЕС" Геращенко - Цензор.НЕТ 8674
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17.06.2021 17:33 Відповісти
разведка боем.
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17.06.2021 17:57 Відповісти
Почему она врет?!!!

Байден: «Мы до(с)говорились заниматься дипломатией для выполнения Минских соглашений» (Минские соглашения - это текст путлера о капитуляции Украины)
Т.е. путлер принял байду в нормандский формат и тот будет принуждать Украину наряду с Германией к русскому миру....
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17.06.2021 18:07 Відповісти
Принцип встречи: ничего об Украине и для Украины.
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17.06.2021 18:14 Відповісти
Знову видавання бажаного за дійсне...Філософськи налаштований байден - це анекдот такий, да?
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17.06.2021 18:59 Відповісти
Наивный какой-то Геращенко .
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17.06.2021 20:06 Відповісти
Голодній кумі х...б на умі
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17.06.2021 21:08 Відповісти
 
 