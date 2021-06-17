Зеленський на питання, чому жителі США повинні перейматися агресією РФ проти України: "Завтра це може статися у них вдома". ВIДЕО

В Офісі Президент найбільше хочуть, щоб США підтримали вступ України в НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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Знімальна група американської телекомпанії CBS побувала разом з Президентом України Володимиром Зеленським на передовій на Донбасі, де поспілкувалася з Главою держави на тему боротьби з російською агресією.



На запитання журналіста CBS Холлі Вільямс, чому звичайний американець має перейматися тим, що відбувається сьогодні в Україні, Володимир Зеленський відповів: "Завтра це може трапитися у них вдома. Чому ні?"



"На думку експертів, російські хакери використовують Україну як тестувальний майданчик для відпрацювання схожих тактик з метою атаки на США. Сьогодні Америка підтримує нашу країну грошима, озброєнням та шляхом навчання військових. Та, за словами керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, Україна найбільше хоче, щоб США підтримали її при вступі до НАТО", - відзначили в ОП.

"Ми сподіваємося і віримо, що наш стратегічний партнер США допоможе нам сьогодні - зараз, не через один-два роки, а зараз", - сказав Єрмак.