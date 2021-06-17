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Зеленський (17531) росія (47340) США (14526)

Зеленський на питання, чому жителі США повинні перейматися агресією РФ проти України: "Завтра це може статися у них вдома". ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

В Офісі Президент найбільше хочуть, щоб США підтримали вступ України в НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Знімальна група американської телекомпанії CBS побувала разом з Президентом України Володимиром Зеленським на передовій на Донбасі, де поспілкувалася з Главою держави на тему боротьби з російською агресією.

На запитання журналіста CBS Холлі Вільямс, чому звичайний американець має перейматися тим, що відбувається сьогодні в Україні, Володимир Зеленський відповів: "Завтра це може трапитися у них вдома. Чому ні?"

"На думку експертів, російські хакери використовують Україну як тестувальний майданчик для відпрацювання схожих тактик з метою атаки на США. Сьогодні Америка підтримує нашу країну грошима, озброєнням та шляхом навчання військових. Та, за словами керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, Україна найбільше хоче, щоб США підтримали її при вступі до НАТО", - відзначили в ОП.

"Ми сподіваємося і віримо, що наш стратегічний партнер США допоможе нам сьогодні - зараз, не через один-два роки, а зараз", - сказав Єрмак.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+46
Яке воно дурне!
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17.06.2021 16:59
+41
сцикуна не слабо торкнуло.
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17.06.2021 16:59
+39
А это оригинал и копия, вернее подобие и оригинал

Зеленский на вопрос, почему жители США должны беспокоиться агрессией РФ против Украины: "Завтра это может случиться у них дома" - Цензор.НЕТ 3867
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17.06.2021 17:07
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це у них з ким?? статися так може, вдома -- з рашкою? чи з Мексикою?
чи може з Канадою?... Чи рашка відбере назад Аляску?.. *лять, що це чудило мало на увазі??....
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17.06.2021 22:06 Відповісти
гонят тут все на зелю, во многом сам тож гоню на него, но, заметил тех кто оправдивает зелю глушать(удаляют сообщения) и еще и его електорат обижают ( я не голосовал за зе), нуну, радуйтесь что его електорат за опзж не проголосовал, во многом он правильно поступает, вот та же австрия снова повторяет свою историческую ошибку, тогда с гитлером тепер с .уйлом, а вам зеля не такой, да немножко правильно он делает и месенжи от некоторих его слух правильние звучат, вот тот же Данилов - как по мне вообще крутой чувак или депутат которий с трибуни призвал о растреле опзж - не ну что вам не так? порохободи? бабло дороже всего?, есть канечно промахи, тот же ермак не понятний, но все равно - демократия, порох тот только на внешней арене работал а на внутренюю забил вообще, а єтот более на внутренюю настроен и как по мне єто правильно, по тому же вопросу о нато, сколько можно мусолить, боится рф, так пора напугать их уже окончательно, что би не било больше чем пу своих крепостних пугать, вот нато уже на границе, вот єто правильно, я на на начальном єтапе оч зе ругал а теперь присматриваюсь, многое правильно делается и звучит правильно, а кому не нравится пора би уже тогда с народом работать а не обзивать их зедебилами на каждом шаху, какой будет от єтого польза? они еще больше обозлятся и еще больше будут ненавидеть различних патриотов, имхо конечно, нужно какие то конструктивние месенжи кидать, что би народ задумался а не ви дебіли и т.д. и т.п...
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17.06.2021 22:12 Відповісти
Так вони просто перестануть стріляти й зійдуться посередині...
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17.06.2021 23:05 Відповісти
Зеленский на вопрос, почему жители США должны беспокоиться агрессией РФ против Украины: "Завтра это может случиться у них дома"

На США нападет Канада, или Мексика ? 😀
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17.06.2021 23:29 Відповісти
Стыд в том, что смеются не над ним -над Украиной...
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18.06.2021 00:59 Відповісти
Кривбасс порожняк не греет и точка
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18.06.2021 01:09 Відповісти
москальня зассить стріляти в америку, вони можуть тільки в тиху там до кордонів підлетіти чи якусь комп. систему обвалити... А якщо все-таки полізуть, то прецеденти в Сирії і Лівії вже ясно і чітко показали чим це закінчується. Хоча протистояння буде продовжуватись - воно триває вже десятиліттями...
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18.06.2021 02:15 Відповісти
Люди не *******, коли їх шантажують, до чогось примушують, щось від них вимагають. На це російський шпигун Зєля і розраховує.
___________
Зєлю геть. Дострокові.
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18.06.2021 08:43 Відповісти
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