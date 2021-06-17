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Завтра відбудеться засідання РНБО. На порядку денному - стратегія ОПК, санкції і питання, що розглядається в таємному режимі
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Завтра, 18 червня 2021 року о 17:00 в Офісі Президента України розпочнеться засідання Ради національної безпеки і оборони України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.
Оприлюднено також попередній порядок денний майбутнього засідання.
- Щодо розгляду Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України.
- (ТАЄМНО).
- Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).
- Доповідь Голови Державної служби геології та надр України щодо стану виконання рішення РНБО України від 19 березня 2021 року "Щодо стану справ у сфері надрокористування", уведеного в дію Указом Президента України від 25 березня 2021 № 122.
- Різне.
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Но сегодня он вряд ли их озвучит.
У него на сегодня одно мероприятие - просмотр футбола под присмотром Ермака
Вже 7 років так і відбувається..
Кілька годин тому.
"Заседания СНБО в эту пятницу не будет, его, возможно, перенесут на неделю, - "слуга народа" Арахамия."
https://censor.net/ru/news/3271957/zasedaniya_snbo_v_etu_pyatnitsu_ne_budet_ego_vozmojno_perenesut_na_nedelyu_sluga_naroda_arahamiya