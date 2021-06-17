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Новини Політика України
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РНБО (1714) Офіс Президента (1752)

Завтра відбудеться засідання РНБО. На порядку денному - стратегія ОПК, санкції і питання, що розглядається в таємному режимі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Завтра відбудеться засідання РНБО. На порядку денному - стратегія ОПК, санкції і питання, що розглядається в таємному режимі

Завтра, 18 червня 2021 року о 17:00 в Офісі Президента України розпочнеться засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

Оприлюднено також попередній порядок денний майбутнього засідання.

  1. Щодо розгляду Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України.
  2. (ТАЄМНО).
  3. Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).
  4. Доповідь Голови Державної служби геології та надр України щодо стану виконання рішення РНБО України від 19 березня 2021 року "Щодо стану справ у сфері надрокористування", уведеного в дію Указом Президента України від 25 березня 2021 № 122.
  5. Різне.

Автор: Анастасія Потіха
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Тайный вопрос -- как пропетлять на требование Бадена посадить бабушку Беню. Вот это для кукол вопрос вопросов.
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17.06.2021 16:52 Відповісти
Зеленскому уже подготовлены несколько вариантов выступлений на тему "Нам нужен мир, нас бросили, давайте реинтегрировать территории"

Но сегодня он вряд ли их озвучит.
У него на сегодня одно мероприятие - просмотр футбола под присмотром Ермака
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17.06.2021 16:53 Відповісти
Завтра состоится заседание СНБО. На повестке - стратегия ОПК, санкции и вопрос, рассматривающийся в тайном режиме - Цензор.НЕТ 8345
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17.06.2021 16:54 Відповісти
Случилось что то очень серьезное. Прилетев Байден закрылся в "ситуационной комнате" с десятком приближенных, даже Харрис не пригласили. Пока нет информации о чем речь.
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17.06.2021 16:57 Відповісти
І вночі?!
Вже 7 років так і відбувається..
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17.06.2021 16:59 Відповісти
Лебідь, щука та рак.

Кілька годин тому.

"Заседания СНБО в эту пятницу не будет, его, возможно, перенесут на неделю, - "слуга народа" Арахамия."

https://censor.net/ru/news/3271957/zasedaniya_snbo_v_etu_pyatnitsu_ne_budet_ego_vozmojno_perenesut_na_nedelyu_sluga_naroda_arahamiya
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17.06.2021 17:38 Відповісти
 
 