Жителям окупованих територій більше не потрібно здавати тести і сидіти на самоізоляції

З 17 червня спрощується в'їзд для жителів окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також АР Крим та міста Севастополь. При перетині КПВВ їм не потрібно буде пред'являти негативний тест на COVID-19 або проходити самоізоляцію.

Про це повідомив начальник управління організації прикордонного контролю Департаменту охорони державного кордону Адміністрації Держприкордонслужби України Юрій Лисюк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Для громадян України і для іноземців, які мають посвідки проживання — вони можуть слідувати на в'їзд і на виїзд (з території України — ред.) без будь-яких додаткових документів...Для громадян України суттєво помінялось все. Відтепер громадяни України можуть виїжджати без самоізоляції, довідок та тестів (в тому числі з тимчасово окупованих територій — ред.), вони просто беруть свій паспорт і їдуть", — зазначив він.

За його словами, також не потрібно більше встановлювати додаток "Дій Вдома". За словами Лисюка, послаблення обмежень стосуватимуться і громадян України з тимчасово окупованих територій.

"Що стосується КПВВ, постанова діє в повному обсязі і на адмінмежі з тимчасово окупованими територіями. Ми будемо просто пропускати громадян України, як і до карантинних обмежень", — зауважив представник ДПСУ.

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За його словами, зміни стосуватимуться громадян України, а також іноземців з посвідками на проживання. Для іноземців без посвідок потрібно отримувати спецдозволи при зверненні в контактні центри, які розглядають пакети документів.

За словами Лисюка, на сьогодні КПВВ у нормальному режимі працюють виключно на підконтрольних територіях, однак зі сторони бойовиків — робота блокується.

"На даний час робота КПВВ "Станиця Луганська" здійснюється, однак обсяг сьогодні нижчий. Якщо до карантинних заходів КПВВ перетинали в середньому до 10 тисяч осіб в день, то зараз 1 тисяча — 1,5 тисячі", — зазначив військовий.

Що стосується інших КПВВ — ситуація складніша. За його словами, КПВВ "Новотроїцьке" можна перетнути пройти лише двічі на тиждень через спеціальні списки, які узгоджуються з бойовиками. Лисюк додає, що наразі "Новотроїцьке" перетинають "100 — максимум 200 осіб за один день". При цьому раніше перетинало 8-10 тисяч людей на добу. Водночас на інших ділянках КПВВ "закриті і взагалі не працюють".