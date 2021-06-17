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Новини Суспільство Окуповані території - Крим і Донбас Коронавірус і карантин
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Жителям окупованих територій більше не потрібно здавати тести і сидіти на самоізоляції

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Жителям окупованих територій більше не потрібно здавати тести і сидіти на самоізоляції

З 17 червня спрощується в'їзд для жителів окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також АР Крим та міста Севастополь. При перетині КПВВ їм не потрібно буде пред'являти негативний тест на COVID-19 або проходити самоізоляцію.

Про це повідомив начальник управління організації прикордонного контролю Департаменту охорони державного кордону Адміністрації Держприкордонслужби України Юрій Лисюк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Для громадян України і для іноземців, які мають посвідки проживання — вони можуть слідувати на в'їзд і на виїзд (з території України — ред.) без будь-яких додаткових документів...Для громадян України суттєво помінялось все. Відтепер громадяни України можуть виїжджати без самоізоляції, довідок та тестів (в тому числі з тимчасово окупованих територій — ред.), вони просто беруть свій паспорт і їдуть", — зазначив він.

За його словами, також не потрібно більше встановлювати додаток "Дій Вдома". За словами Лисюка, послаблення обмежень стосуватимуться і громадян України з тимчасово окупованих територій.

"Що стосується КПВВ, постанова діє в повному обсязі і на адмінмежі з тимчасово окупованими територіями. Ми будемо просто пропускати громадян України, як і до карантинних обмежень", — зауважив представник ДПСУ.

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За його словами, зміни стосуватимуться громадян України, а також іноземців з посвідками на проживання. Для іноземців без посвідок потрібно отримувати спецдозволи при зверненні в контактні центри, які розглядають пакети документів.

За словами Лисюка, на сьогодні КПВВ у нормальному режимі працюють виключно на підконтрольних територіях, однак зі сторони бойовиків — робота блокується.

"На даний час робота КПВВ "Станиця Луганська" здійснюється, однак обсяг сьогодні нижчий. Якщо до карантинних заходів КПВВ перетинали в середньому до 10 тисяч осіб в день, то зараз 1 тисяча — 1,5 тисячі", — зазначив військовий.

Що стосується інших КПВВ — ситуація складніша. За його словами, КПВВ "Новотроїцьке" можна перетнути пройти лише двічі на тиждень через спеціальні списки, які узгоджуються з бойовиками. Лисюк додає, що наразі "Новотроїцьке" перетинають "100 — максимум 200 осіб за один день". При цьому раніше перетинало 8-10 тисяч людей на добу. Водночас на інших ділянках КПВВ "закриті і взагалі не працюють".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
Третя хвиля короновірусу звідти і прийде.
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17.06.2021 16:54
+10
А в жопу их не надо на КПВВ целовать?
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17.06.2021 16:53
+8
Навезут теперь заразы с лугандона
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17.06.2021 16:54
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А в жопу их не надо на КПВВ целовать?
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17.06.2021 16:53 Відповісти
Навезут теперь заразы с лугандона
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17.06.2021 16:54 Відповісти
Не с лугандона а с Рашки и называется разновидность индийского штамба вируса!
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18.06.2021 07:58 Відповісти
Третя хвиля короновірусу звідти і прийде.
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17.06.2021 16:54 Відповісти
они теперь свободно могут идти копать окопы для асавбадителей и шастать за пенсией к бендеровцам...
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17.06.2021 16:55 Відповісти
А штраф за въезд на территорию Украины через РФ всё также остаётся?
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17.06.2021 16:56 Відповісти
Вопрос был риторический?
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17.06.2021 17:45 Відповісти
А вам не кажется, что зебилы делаю все, чтобы была еще одна волна короновируса? Походу короновирусные милларды хороший источник прибаразлится.
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17.06.2021 16:57 Відповісти
Зебилы не сами делают, они выполняют указания тупина. Что мешает открыть пункты вакцинации на КПВВ для въезжающих из ОРДЛО? И не только въезжающих, а и всех желающих граждан Украины из ОРДЛО?
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17.06.2021 17:35 Відповісти
Пункты вакцинации от бешенства там надо открывать, а не короны!! И прививать поголовно от мала до велика с клеймом на лоб!
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17.06.2021 20:42 Відповісти
Это лучше чем открыть путь зараженным короной в Украину.
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17.06.2021 20:47 Відповісти
предателям и террористам везде у нас дорога и почёт !
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17.06.2021 16:58 Відповісти
Именно сейчас, наоборот, нужно все это ещё более ужесточить, а не так, как раньше (наши погранцы за взятку эту "Дiю" и не ставили)
Потому что на россии сильно ухудшилось ситуация с короной.
И это вредительство - пропускать их без тестов
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17.06.2021 17:06 Відповісти
Новая волна COVID-19 может начаться с востока Украины, - НАН Украины
Жителям окупованих територій більше не потрібно здавати тести і сидіти на самоізоляції - Цензор.НЕТ 7692Штамм коронавируса "Дельта", который называли "индийским", очень распространился в странах Европы с самыми высокими темпами роста заболеваемости: России, Португалии и Великобритании.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальная академия наук Украины.
"По нашему мнению, следует рассмотреть целесообразность установления дополнительного контроля и ограничений относительно миграции между Украиной и странами, в которых стремительно увеличивается доля варианта "Дельта", для отсрочки распространение этого штамма в Украине", - говорится в сообщении.
Кроме того, в НАН отметили, что учитывая большие объемы миграции из РФ, можно ожидать, что новая волна распространения COVID-19 может начаться с Востока Украины. Время ее наступления существенно зависит от доли штамма "Дельта" в Украине, которая пока неизвестна.
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17.06.2021 17:11 Відповісти
ну что ж, спасибо хоть опоЧленцам, что блокируют со своей стороны
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17.06.2021 17:41 Відповісти
жители "Л/ДНР" и Крыма святые. Они не могут болеть ковидом.
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17.06.2021 17:48 Відповісти
Вы что, специально это делаете, чтоб карантин длился вечно? Такое могут придумать только враги Украины, которым всё это на руку, и которые стремятся уничтожить народ Украины. Судить вас надо, жестоко судить без всяких поблажек.
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17.06.2021 17:51 Відповісти
Что, там уже все здоровые?
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17.06.2021 17:56 Відповісти
Всё для сепаратистов ! Всё для победы (на следующих выборах)!
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17.06.2021 18:09 Відповісти
Зеленые гандоны
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17.06.2021 19:21 Відповісти
Это еще почему?

Та сторона должна таки сидеть в изоляции на той стороне.

А, если враги Украины так милы сердцу ЗЕ, то хай он к ним в Дыру уматывает.
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17.06.2021 19:30 Відповісти
 
 