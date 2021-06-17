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Новини Політика України
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Законопроєкт Зеленського про олігархів потребує доопрацювання, - комітет ВР з питань інтеграції України в ЄС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Законопроєкт Зеленського про олігархів потребує доопрацювання, - комітет ВР з питань інтеграції України в ЄС

Сьогодні, 17 червня, Комітет Верховної ради з питань інтеграції України в ЄС розглянув законопроєкт авторства президента Володимира Зеленського №5599 про олігархів. Члени Комітету зазначили, що документ потребує доопрацювання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Ради.

"За висновком Комітету, законопроєкт №5599 не суперечить цілям Угоди про асоціацію, але потребує доопрацювання з метою врахування положень статті 282 Угоди про асоціацію щодо належного дотримання принципу правової визначеності, повного врахування положень Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року (Загальний регламент про захист даних)", - випливає з повідомлення.

Крім цього, зазначається, що при доопрацюванні законопроєкту члени Комітету рекомендують врахувати Європейську конвенцію з прав людини, Гельсінський Заключний Акт, Рекомендації Парламентської Асамблеї Ради Європи.Також підкреслюється, що документ потребує висновку Уповноваженого ВР з прав людини.

Також читайте: Нардепи з "ЄС", "Голосу" і "Батьківщини" зареєстрували в Раді законопроєкт про деолігархізацію

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
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Законопроект Зеленского об олигархах нуждается в доработке, - комитет ВР по вопросам интеграции Украины в ЕС - Цензор.НЕТ 4751
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17.06.2021 17:09
+8
Законопроект Зеленского об олигархах нуждается в доработке, - комитет ВР по вопросам интеграции Украины в ЕС - Цензор.НЕТ 4908 Законопроект Зеленского об олигархах нуждается в доработке, - комитет ВР по вопросам интеграции Украины в ЕС - Цензор.НЕТ 2592 Законопроект Зеленского об олигархах нуждается в доработке, - комитет ВР по вопросам интеграции Украины в ЕС - Цензор.НЕТ 2703
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17.06.2021 17:12
+8
Законопроект Зеленского об олигархах нуждается в доработке, - комитет ВР по вопросам интеграции Украины в ЕС - Цензор.НЕТ 7796 Законопроект Зеленского об олигархах нуждается в доработке, - комитет ВР по вопросам интеграции Украины в ЕС - Цензор.НЕТ 5172 Законопроект Зеленского об олигархах нуждается в доработке, - комитет ВР по вопросам интеграции Украины в ЕС - Цензор.НЕТ 1240
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17.06.2021 17:13
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ваш Президент - досконалий у всіх своїх проявах, маловірні!
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17.06.2021 17:09 Відповісти
Законопроект Зеленского об олигархах нуждается в доработке, - комитет ВР по вопросам интеграции Украины в ЕС - Цензор.НЕТ 7796 Законопроект Зеленского об олигархах нуждается в доработке, - комитет ВР по вопросам интеграции Украины в ЕС - Цензор.НЕТ 5172 Законопроект Зеленского об олигархах нуждается в доработке, - комитет ВР по вопросам интеграции Украины в ЕС - Цензор.НЕТ 1240
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17.06.2021 17:13 Відповісти
показательно, что эти "урыстЫ" ничего не написали о том, что "закон" бесноватого вовки-шута противоречит Конституции Украины... видать они ее даже не читали) как и сам клоун квартальный..
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17.06.2021 17:15 Відповісти
Там буков багато, заборон різних, а часу у них мало. Все потрібно розпродати і бабло по офшорах поховати.
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17.06.2021 17:56 Відповісти
Сам Зеленский нуждается в доработке, я бы даже сказал, в полной замене некоторых "механизмов", в частности головы
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17.06.2021 18:05 Відповісти
Законопроект Зеленского об олигархах нуждается в доработке, - комитет ВР по вопросам интеграции Украины в ЕС - Цензор.НЕТ 4751
показати весь коментар
17.06.2021 17:09 Відповісти
Законопроект Зеленского об олигархах нуждается в доработке, - комитет ВР по вопросам интеграции Украины в ЕС - Цензор.НЕТ 4908 Законопроект Зеленского об олигархах нуждается в доработке, - комитет ВР по вопросам интеграции Украины в ЕС - Цензор.НЕТ 2592 Законопроект Зеленского об олигархах нуждается в доработке, - комитет ВР по вопросам интеграции Украины в ЕС - Цензор.НЕТ 2703
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17.06.2021 17:12 Відповісти
новини для лохів
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17.06.2021 17:13 Відповісти
У визначенні "олігарх" треба зробити виключення щодо власників кондитерського бізнесу, власників ТВ-каналів з назвою, що починається на "П" і спонсорів партії "ЄС". Тоді закон буде гарним.
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17.06.2021 17:13 Відповісти
Если бы Зеленский и вы в частности, понимали суть понятия "олигарх" то не несли бы ерунды! Олигарх, априори не может быть в оппозиции (в оппозиции это просто богатый человек, а богатый владелец СМИ - медиамагнат).
Клоун состряпал свои "критерии" исключительно чтобы в них вписывался Порошенко, положив болт на логику!!!
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17.06.2021 18:10 Відповісти
В Україні немає монополії на кондитерському ринку, у нас багато кондитерських виробництв, тому і неякого олігарха в цієї галузі немає і бути не може.
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17.06.2021 18:16 Відповісти
2 : 1 Законопроект Зеленского об олигархах нуждается в доработке, - комитет ВР по вопросам интеграции Украины в ЕС - Цензор.НЕТ 8375
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17.06.2021 17:14 Відповісти
конфисковать у кивы жомовую яму с говном и всех там утопить
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17.06.2021 17:17 Відповісти
Это полностью антиконституционный проект. В части ущемления прав гражданина Украины. В мусорную корзину "творчество" безграмотного автора!
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17.06.2021 18:52 Відповісти
 
 