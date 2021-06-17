Естонія пожертвує 900 тис. доз вакцини AstraZeneca іншим країнам: серед них Україна
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Уряд Естонії поділиться 900 тис. доз вакцини AstraZeneca з іншими країнами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.
Так, Естонія пожертвує 400 тис. доз вакцини AstraZeneca глобальній ініціативі COVAX.
Крім того, ще 400 тис. доз Естонія надасть країнам Східного партнерства в рамках двосторонньої гуманітарної допомоги, які запросили допомогу як на двосторонній основі, так і через ЄС. 100 тис. доз надійдуть в Україну, Грузію та Молдову, 50 тис. доз - в Азербайджан і стільки ж - у Вірменію.
Також, Естонія додатково відправить Міністерству оборони України 100 тис. доз вакцини AstraZeneca. Витрати на транспорт покриває Міністерство оборони Естонії.
Топ коментарі
+3 Ksenia VB
показати весь коментар17.06.2021 18:23
+2 Eight Wonder
показати весь коментар17.06.2021 17:11
+2 Ksenia VB
показати весь коментар17.06.2021 17:13
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Будь ласка, зачекайте...
Та гляньте, така невелика країна нам помагає.
А то кололи б вас шмурдяком расєйським..
Там статистика и по "отменили" и по "укольчикам". Словенія має один з найвищих показників повної вакцинації по Європі. Додати, що у частини населення імунітет після хвороби, тому і пішли пом'якшення.