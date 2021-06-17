Естонія пожертвує 900 тис. доз вакцини AstraZeneca іншим країнам: серед них Україна

Уряд Естонії поділиться 900 тис. доз вакцини AstraZeneca з іншими країнами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

Так, Естонія пожертвує 400 тис. доз вакцини AstraZeneca глобальній ініціативі COVAX.

Крім того, ще 400 тис. доз Естонія надасть країнам Східного партнерства в рамках двосторонньої гуманітарної допомоги, які запросили допомогу як на двосторонній основі, так і через ЄС. 100 тис. доз надійдуть в Україну, Грузію та Молдову, 50 тис. доз - в Азербайджан і стільки ж - у Вірменію.

Також, Естонія додатково відправить Міністерству оборони України 100 тис. доз вакцини AstraZeneca. Витрати на транспорт покриває Міністерство оборони Естонії.

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