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Естонія пожертвує 900 тис. доз вакцини AstraZeneca іншим країнам: серед них Україна

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Естонія пожертвує 900 тис. доз вакцини AstraZeneca іншим країнам: серед них Україна

Уряд Естонії поділиться 900 тис. доз вакцини AstraZeneca з іншими країнами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

Так, Естонія пожертвує 400 тис. доз вакцини AstraZeneca глобальній ініціативі COVAX.

Крім того, ще 400 тис. доз Естонія надасть країнам Східного партнерства в рамках двосторонньої гуманітарної допомоги, які запросили допомогу як на двосторонній основі, так і через ЄС. 100 тис. доз надійдуть в Україну, Грузію та Молдову, 50 тис. доз - в Азербайджан і стільки ж - у Вірменію.

Також, Естонія додатково відправить Міністерству оборони України 100 тис. доз вакцини AstraZeneca. Витрати на транспорт покриває Міністерство оборони Естонії.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Ну і дурне лариско... Естонія пожертвує 900 тис. доз вакцини AstraZeneca іншим країнам: серед них Україна - Цензор.НЕТ 8643
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17.06.2021 18:23
+2
Даже такая маленькая страна как Эстония помогает Украине, это позор. Должно быть наоборот.
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17.06.2021 17:11
+2
І ще купа вати верещить проти ЄС.
Та гляньте, така невелика країна нам помагає.
А то кололи б вас шмурдяком расєйським..
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17.06.2021 17:13
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Даже такая маленькая страна как Эстония помогает Украине, это позор. Должно быть наоборот.
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17.06.2021 17:11 Відповісти
Вот что значит инородное тело на должности президента. Был бы украинец патриот он бы коронавирусные деньги не пустил бы на "велыке крадивныцтво", не договаривался бы через рыговские фирмы-прокладки о поставке третьесортных вакцин. В Эстонии президент эстонка. В Польше поляк, в Молдавии молдаванка, в Израиле еврей в Украине....... тоже еврей, к тому же еще и клоун.
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17.06.2021 18:08 Відповісти
Помогает? Жертвует для чего? Для жертв? У них то эти вакцины остались невостребованными, не много желающих уколоться. В Кацапстане уже 10 тыс привитых заболели короной и умерли. Ты хочешь чтобы и у нас такое было? В Словении вчера отменили пандемию и эпидемию, карантин и локдаун - отменили и забыли, а ты хочешь, чтобы у нас продолжали подвергать людей опасной вакцинации, которая нередко вызывает инвалидизации и смерти и не защищает как выясняется от короны?Только глубоко слабоумный может так рассуждать.
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17.06.2021 18:08 Відповісти
Не стыдно?
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17.06.2021 17:11 Відповісти
Так и проживем на пожертвовании, на подоянии. А на ................... напрягаться.
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17.06.2021 17:12 Відповісти
І ще купа вати верещить проти ЄС.
Та гляньте, така невелика країна нам помагає.
А то кололи б вас шмурдяком расєйським..
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17.06.2021 17:13 Відповісти
Бот, не пиши глупости. Ничего колоть не надо. Вакцина не защищает, а люди подвергаются риску. В Словении отменили и пандемию и карантин и маски и вакцины и забыли что такое было. А ты все пропагандируешь укольчики. Угомонись.
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17.06.2021 18:10 Відповісти
Ну і дурне лариско... Естонія пожертвує 900 тис. доз вакцини AstraZeneca іншим країнам: серед них Україна - Цензор.НЕТ 8643
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17.06.2021 18:23 Відповісти
Бот, мне твои характеристики до одного места.Я тебя тут на сайте вижу не первый день, всех вас знаю как облупленных.
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17.06.2021 21:57 Відповісти
СЮДА ХАДИ, ДА ...

Там статистика и по "отменили" и по "укольчикам". Словенія має один з найвищих показників повної вакцинації по Європі. Додати, що у частини населення імунітет після хвороби, тому і пішли пом'якшення.
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17.06.2021 19:16 Відповісти
У тебя с головой все в порядке? Я написала ясно и понятно не смягчили, а ОТМЕНИЛИ ПАНДЕМИЮ И КАРАНТИН в Словении. Отменили и забыли. А выдумки про вакцинацию напиши себе на лбу и про переболевших. У нас что никто не переболел? А вакцинация не дает иммунитет, в РФ 10 тыс умерли от короны после того как вакцинировались и думали что герои. Ботяра наглый, лезет как трактор во все комментарии про вакцинацию, не дай бог кто-то будет критиковать. Тьфу!
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17.06.2021 21:56 Відповісти
 
 