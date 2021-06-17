Уряд пропонує обкласти сільгоспвиробників додатковими податками на суму 27,3 млрд грн на рік, - Асоціація аграріїв
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Провідні асоціації сільгоспвиробників - члени Всеукраїнського аграрного форуму висловили крайню стурбованість наміром Кабінету міністрів істотно погіршити податковий тягар для легальних підприємств під слушним приводом детінізації третини аграрного сектору.
У ході пресконференції в ІА "УНІАН" 17 червня 2021 року аграрії звернулися до спікера і голів профільних комітетів Верховної Ради з вимогою внести в запропонований Кабміном законопроект №5600 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо збалансованості бюджетних надходжень" зміни з урахуванням пропозицій представників сільськогосподарської галузі.
За словами генерального директора асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Романа Сластьона під егідою детінізації галузі даним законопроектом уряд в рази збільшує податки для легальних виробників і істотно розширює повноваження податкових органів, створюючи сприятливий ґрунт для процвітання корупції. При цьому справжню мету - боротьби з тіньовим сектором, документ не вирішує.
"За нашими підрахунками, сумарно для відповідальних платників податків даний законопроект в комплексі з підвищенням єдиного податку заподіє збитки на 15, 3 млрд грн щорічно, а в цілому сільгоспвиробників обкладуть додатковими податками на суму 27,3 млрд грн на рік. Зокрема, існує ініціатива щодо збільшення вдвічі єдиного податку IV групи, на якому перебувають практично всі сільгоспвиробники. Зараз ця норма із законопроекту №5600 винесена в окремий законопроект, проте можливість її реалізації розглядається. А це загрожує щорічними втратами 5,3 млрд грн для сільгоспвиробників. Більш того, таке підвищення негативно позначиться також і на місцевих громадах, з якими у більшості сільгоспвиробників укладені благодійні соціальні договори. Вони допомагають розвитку своїх громад, виділяючи кошти на освіту, медицину, культуру. У середньому на ці цілі направляється близько 200 грн з 1 гектар землі", - пояснив Роман Сластьон.
Як зазначила директор ОС "Всеукраїнський аграрний форум" Марія Дідух, спочатку ідея законопроекту №5600 полягала в тому, щоб вирівняти податкове навантаження на всіх, хто працює як офіційно, так і неофіційно.
"Однак нинішня редакція документа передбачає не вирівнювання податків для всіх, а збільшення в рази податкового навантаження для суб'єктів господарювання, які працюють легально. Крім того, документ містить норми, які розширюють повноваження контролюючих органів та надають їм більше інструментів для тиску на бізнес. Наприклад, якщо суб'єкту господарювання пред'явлено підозру в податкових зловживаннях, то ще в період досудового слідства податкові органи мають право накласти арешт на майно виробника, що, по суті, повністю зупиняє діяльність підприємства", - констатувала Марія Дідух.
Проте ключовою проблемою законопроекту заступник голови Всеукраїнського Аграрного Ради Михайло Соколов назвав явні маніпуляції Кабміну з цифрами встановлюється для всіх мінімального податкового навантаження в розмірі 5% від нормативно-грошової оцінки землі.
"Таке мінімальне податкове навантаження в дійсності не є мінімальним. Мінімальний рівень податкових відрахувань до 5% був би допустимий, якби ця цифра включала в себе єдиний соціальний внесок. Але ЄСВ не включається в ставку мінімального податкового зобов'язання. Виходячи з того, що ЄСВ становить приблизно 1,5%, законопроект №5600 фактично завищує розмір мінімального податкового навантаження на ці 1,5%. Таким чином, ми вважаємо за необхідне знизити ставку мінімального податкового навантаження з 5% до 3,5% від нормативно-грошової оцінки землі. Тоді це буде справедливо", - резюмував Михайло Соколов.
Звертаючись до спікера і народним депутатам України представники аграрної галузі наполягають на неприпустимості виключення з розряду платників податків IV групи розвідників домашньої птиці, страусів та перепелів. Крім того, сільгоспвиробники висловили категоричний протест намірам підвищити податок на доходи фізосіб з 5% до 18% при продажу земельної ділянки.
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Продукты в Украине дороже, чем в ПольшеПри этом средние зарплаты поляков в 2 раза больше зарплат украинцев, а "коммуналка" и продукты в Украине постоянно дорожают.Причина удешевления продуктов питания в Польше, в частности, овощей и фруктов - правительственные дотации агропроизводителям. Об этом пишет "Обозреватель".В итоге продукты питания при более высоких заплатах в Польше дешевле.За тепличные огурцы покупатели в Варшаве в эквиваленте платят 14,9 грн, а в Киеве - 23 грн за кг. Буряк на польском рынке обходится в 9 грн, а у нас - в 15 грн за кг, помидоры тепличные стоят 26,1 грн и 40 грн за кг соответственно. Яблоки в Украине в среднем на 60-100% дороже. Например, если покупатель в польской столице платит за сорт "Чемпион" 7,5 грн, то в Киеве - 15 грн за кг.По данным польского Центрального статистического управления, средняя зарплата в Польше в 2021 году составляет около 5,5 тыс. злотых в месяц, это $1,445 тыс. В Украине же, по информации Государственной службы статистики, в среднем платят 13,5 тыс. грн, $500 в месяц.
Например, в 2018 - 2019 годах дотации за одну корову составили $93 (не более 20 голов) в год. За одну овцу фермер получает $25, а за одну козу - $13 в год. Базовый размер помощи фермеру составляет $115/га. Есть еще и помощь при выращивании определенных культур. За томаты готовы доплачивать $825/га, за хмель, клубнику, сахарную свеклу и картофель - $250-530/га.
НКРЕКП планує підвищити фонд СВОЄЇ заробітної плати на III квартал 2021 року на 47%, порівняно з аналогічним періодом 2020 року.
Відповідний проєкт постанови НКРЕКП оприлюднено на сайті комісії в порядку денному 23 червня,
Зарплатний фонд на III квартал 2021 року склав 138 млн грн, у порівнянні із 93 млн грн в аналогічний період минулого року. Для цього НКРЕКП на III квартал вирішила підвищити ставку плати на своє утримання на 21%.
Ставку на регулювання зобов'язані платити всі постачальники газу, електроенергії та житлово-комунальних послуг до спеціального фонду державного бюджету. Ці кошти з бюджету спрямовуються на утримання НКРЕКП.
Загальні витрати бюджету на утримання комісії в третьому кварталі збільшаться майже на половину - до 178 млн грн.
Нагадаємо, у 2021 році члени НКРЕКП вирішили підвищити собі заробітну плату в 1,5 рази, збільшивши бюджетне фінансування до 700 млн грн на рік. У 2020 році їх зарплата зросла у 2 рази - в середньому до 2,1 млн грн. Крім зростання зарплат, НКРЕКП практикує преміювання членів комісії з 50% посадового окладу кожні 3 місяці. Остання премія в розмірі 1,25 млн грн була затверджена наприкінці квітня.
т.э. - если с фонаря делают - ой, а вы заработали больше чем надо(я за это), то мы покажем вам палец.
но Ахметова это ужас, вот Лещенко даже слушаю. тупо грабит, это надо. Отнять бы да поделить бы, блин, Царев сбоку с Кивой подсказывают
зашли они на чай , то есть обсудить налоги гггг
Зато без помощи МВФ.
Шари в житті не буває, за все доводиться платити, і за тупість, і за жадібність.
https://uainfo.org/blognews/1623676339-na-nashu-kommunalku-glava-nkreku-kupil-sebe-novyy-lexus-za.html
🤣
Вже 30-ть років..
Жеріть Лохи та неЛохи!!