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До кінця 2023 року 100% державних послуг плануємо запустити онлайн, - Федоров

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До кінця 2023 року 100% державних послуг плануємо запустити онлайн, - Федоров

Мінцифри планує 100% державних послуг запустити онлайн до кінця 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр цифрової траснформації Михайло Федоров.

"Ми для себе ставимо за мету до кінця 2023 року 100% державних послуг запустити онлайн і впровадити принцип, якщо послуги немає онлайн, то вона не може існувати офлайн", - зазначив міністр.

Водночас, за словами Федорова, офлайн послуги не зникнуть. Центри надання адміністративних послуг далі працюватимуть.

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"Коли ми запускаємо сервіси, ми спрощуємо процедури і звичайно менше навантаження на ЦНАП. Таким чином, менше черг і буде зручніше отримувати послуги, які ще не цифрові, для людей в ЦНАП", - додав глава Мінцифри.
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17.06.2021 17:40 Відповісти
Так дешевле будет, на спички останется. Бабушки с деревни, приобретайте онлайн со скидкой 20 процентов, А может я и не прав, деревня исчезнет, не тратьте даром деньги.
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17.06.2021 17:41 Відповісти
Опытный гинеколог предлагает онлайн обследование всем желающим бесплатно.
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17.06.2021 17:49 Відповісти
Супер !
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17.06.2021 17:49 Відповісти
В часи совкових бухгалтерських рахівниць в Україні було 3000 номенклатурних працівників в усіх міністерствах і відомствах союзного та республіканського значення з середньою зарплатнею 170 совєцьких рублів. За 30 років Незалежності в часи компютерів, серверів, автоматизації та оцифровування всіх виробничих та адміністративних процесів номенклатури стало 285 000 осіб з середньою зарплатнею в яка в десятки, сотні і навіть тисячі разів (Коболєв, Вітренко і т.п.) перевищує середню зарплатню по країні. Лише утримання Адміністрації Президента коштує бюджету в декілька разів більше ніж медичні послуги для громадян України... Схоже чим більше компютерів, чим більше "цифри" тим біднішим стає народ і тим товстішим і корумпованішим стає державний службовець-паразит.
Кількість держслужбовців в країні не має перевищувати 1% працездатного населення і їх зарплатня та пенсія не має перевищувати середню по країні більше ніж 5 разів - це закон ефективного управління. Те що "будують" жидобільшовики називається "неоколоніалізм" і не має ніякого відношення до демократичної та незалежної країни.
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17.06.2021 18:47 Відповісти
Боже! Учора на запит через Дію, - написали "Приходьте", Дзвонять і знову "Приходьте і покажіть бумажний вариант", реєструють , не повірите - У РОЗЛІНОВАНОМУ ЖУРНАЛІ!!! Але ж які імена у співробітниць, аватарки - зашквар повний!
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17.06.2021 19:35 Відповісти
Перевірте уважно своє громадянство . Можливо у вас російський паспорт , тому вас і тролять всі кому не лінь .
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17.06.2021 22:12 Відповісти
 
 