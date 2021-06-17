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Війська РФ від початку доби тричі відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

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Війська РФ від початку доби тричі відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби на Донбасі тричі відкривали вогонь по позиціях українських воїнів. Втрат унаслідок ворожих обстрілів серед українських воїнів немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Так, поблизу Пісків противник вів вогонь із мінометів 120-го калібру.

А біля Луганського російські окупанти відкрили вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Також, у районі Водяного, що на Приазов'ї, ворог обстріляв позиції українських воїнів зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

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Бойових втрат серед військовослужбовців підрозділів Об'єднаних сил немає. На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь.

Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК повідомила СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

До операції Об'єднаних сил залучені й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 11 гектарів території і передали на знищення 119 вибухонебезпечних предметів.

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ух ти: нарешті "війська РФ"!!!
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17.06.2021 17:58 Відповісти
Тиші, як не було, так і немає.
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17.06.2021 18:06 Відповісти
Эти российско-оккупационные войска достреляются ,что наш главком возьмёт и создаст таки самую сильную,самую мощную армию в Европе Войска РФ с начала суток трижды открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5346
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17.06.2021 18:18 Відповісти
Это если он переедет на пмж в турцию или израиль
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17.06.2021 18:26 Відповісти
 
 