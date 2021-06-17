Війська РФ від початку доби тричі відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби на Донбасі тричі відкривали вогонь по позиціях українських воїнів. Втрат унаслідок ворожих обстрілів серед українських воїнів немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Так, поблизу Пісків противник вів вогонь із мінометів 120-го калібру.

А біля Луганського російські окупанти відкрили вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Також, у районі Водяного, що на Приазов'ї, ворог обстріляв позиції українських воїнів зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

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Бойових втрат серед військовослужбовців підрозділів Об'єднаних сил немає. На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь.

Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК повідомила СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

До операції Об'єднаних сил залучені й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 11 гектарів території і передали на знищення 119 вибухонебезпечних предметів.

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