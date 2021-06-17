"Дякую за справжній футбольний трилер", - Зеленський привітав збірну з футболу з першою перемогою на Євро-2020
Новини Цензор.НЕТ Спорт
Президент України Володимир Зеленський привітав футболістів збірної країни з перемогою у матчі чемпіонату Європи-2020 проти Північної Македонії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Twitter у четверг.
"Україна vs Північна Македонія - 2:1! Напружений поєдинок і така необхідна перемога! Дякую за справжній футбольний трилер, дякую за важливі три пункти! Слава Україні!", - зазначив Зеленський.
Збірна України у другому матчі чемпіонату Європи з футболу перемогла збірну Північної Македонії з рахунком 2:1. Матч проходив у Бухаресті в четвер.
Топ коментарі
+22 Порохобандерівець
показати весь коментар17.06.2021 18:34
+12 Andriy Zlochevskiy
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+12 Mganga Zambezi
показати весь коментар17.06.2021 18:42
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А то все к чему оно прикасается превращается в дерьмо!
а є ЗЕнєлоха гундосина...яка є "непереводимой игрой слов"...
Ну, придурок воно.
По-нормальному: три очки.
Але воно корчить з себе щось і "перекладає" points.
https://twitter.com/Yurets_V/status/1405593404340420614