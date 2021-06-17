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Зеленський (17531) збірна з футболу (210) Євро-2020 (98)

"Дякую за справжній футбольний трилер", - Зеленський привітав збірну з футболу з першою перемогою на Євро-2020

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Президент України Володимир Зеленський привітав футболістів збірної країни з перемогою у матчі чемпіонату Європи-2020 проти Північної Македонії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Twitter у четверг.

"Україна vs Північна Македонія - 2:1! Напружений поєдинок і така необхідна перемога! Дякую за справжній футбольний трилер, дякую за важливі три пункти! Слава Україні!", - зазначив Зеленський.

Збірна України у другому матчі чемпіонату Європи з футболу перемогла збірну Північної Македонії з рахунком 2:1. Матч проходив у Бухаресті в четвер.

Читайте також: "Слава Україні! Шевченко молодець": російський коментатор Андронов оцінив гру збірної України в першому матчі Євро-2020
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Топ коментарі
+22
Типу він дивився матч.
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17.06.2021 18:34
+12
Вже краще трилер, ніж 95-й квартал
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17.06.2021 18:36
+12
печiнку лiкувати
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17.06.2021 18:42
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Типу він дивився матч.
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17.06.2021 18:34 Відповісти
Лицемерие его все. И вообще Зелибоба все в жизни ассоциирует с разножанровыми фильмами, сериалами или комическими выступлениями. Вот такого гивнокомандувача выбрали зебилы.
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17.06.2021 18:50 Відповісти
Конечно смотрел, - а что еще делать преЗеденту в рабочее время, кроме как футбол смотреть да в зале качаться!
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17.06.2021 19:12 Відповісти
Да нет конечно,врёт,ему написали эту реплику,оно все в работе,скоро три выходных,шашлыки начал мариновать лично,с умеренной щепоткой кокса,для пикантности...
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17.06.2021 19:15 Відповісти
Шева сказав, що дзвонив в роздягальню зразу після матчу
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17.06.2021 19:24 Відповісти
Дерьмак текст готував.
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17.06.2021 19:44 Відповісти
Схвалює все, що завгодно крім "путін-х**ло".
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17.06.2021 19:46 Відповісти
Як дивився справжній президент
https://facebook.com/story.php?story_fbid=2485032368297807&id=474409562693441
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17.06.2021 20:30 Відповісти
та да. пасиба за валидол, карвалол, валиум и алахол....
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17.06.2021 18:35 Відповісти
А аллохол навіщо?
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17.06.2021 18:39 Відповісти
печiнку лiкувати
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17.06.2021 18:42 Відповісти
А....
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17.06.2021 18:46 Відповісти
Ватнікам пурген.
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17.06.2021 19:47 Відповісти
Забухает Зеля на неделю, а то устал от нервов при просмотре матча.
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17.06.2021 18:35 Відповісти
оно нюхает ... "Спасибо за настоящий футбольный триллер", - Зеленский поздравил сборную по футболу с первой победой на Евро-2020 - Цензор.НЕТ 52
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17.06.2021 18:45 Відповісти
фу........у кого?
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17.06.2021 18:51 Відповісти
Хто платить, у того й нюхає.
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17.06.2021 18:59 Відповісти
У мандели,втихаря...
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17.06.2021 19:07 Відповісти
Кто дасть,у того и нюхает,Оно у нас всенюхательное.Избрали же Зебили на свою дупу.
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17.06.2021 19:46 Відповісти
Вже краще трилер, ніж 95-й квартал
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17.06.2021 18:36 Відповісти
95 квартал, то вже трипер))
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17.06.2021 20:23 Відповісти
Надеюсь не личный контроль не взял?!
А то все к чему оно прикасается превращается в дерьмо!
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17.06.2021 18:39 Відповісти
Посмотри в следующем матчем.Все до чего прикасается Сопля,приводит к беде.
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17.06.2021 19:48 Відповісти
Какой триллер ?какие три пункта?вот шо це дерьмо несе...
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17.06.2021 18:41 Відповісти
є дитяча мова-малюкова, яку розуміють тільки батьки )))
а є ЗЕнєлоха гундосина...яка є "непереводимой игрой слов"...
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17.06.2021 18:48 Відповісти
Як воно пише =адженда=, то що Ви хочете від трьох пунктів ?
Ну, придурок воно.
По-нормальному: три очки.
Але воно корчить з себе щось і "перекладає" points.
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17.06.2021 18:59 Відповісти
ОН ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ! Кацапская мразь!!!
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17.06.2021 21:04 Відповісти
оно президент дегенератов,которые сами себя лайкают
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17.06.2021 21:24 Відповісти
перша перемога збірної україни то завдяки нашому найвеличнішому, нашому сонечку!!! клянусь люською арестович! а хто не згоден той порохоботік "Спасибо за настоящий футбольный триллер", - Зеленский поздравил сборную по футболу с первой победой на Евро-2020 - Цензор.НЕТ 7706
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17.06.2021 18:42 Відповісти
Вилізло кінолог наркоманський, сцикун краще помовч.
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17.06.2021 18:42 Відповісти
тьфу ты...влезло...
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17.06.2021 18:44 Відповісти
Оно что-то может нормально сделать? Ну каких "три пункта"?. В футболе (и не только) это называются очки. Или все-таки рука бородатой бабушки в ОПе покоя не дает?
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17.06.2021 18:45 Відповісти
Байден ноги вытирает, а оно про футбол лепечет ....
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17.06.2021 18:56 Відповісти
Замовкни, холера !
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17.06.2021 18:56 Відповісти
Заставили понервувати трохи😁😁😁
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17.06.2021 18:58 Відповісти
Настоящий зебиллер.
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17.06.2021 19:00 Відповісти
PrPrPrrrrrr...
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17.06.2021 19:01 Відповісти
люди знову накинулись на Порошенка"Дякую за справжній футбольний трилер", - Зеленський привітав збірну з футболу з першою перемогою на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 15
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17.06.2021 19:01 Відповісти
Видно что Президент Зеленский переживает за Украину.Так держать.
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17.06.2021 19:02 Відповісти
Ага, так переживає, що аж-устяться можна"Дякую за справжній футбольний трилер", - Зеленський привітав збірну з футболу з першою перемогою на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 9214
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17.06.2021 19:39 Відповісти
За кресло Оно переживает,уже и патрийотом,БЛД,стал.
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17.06.2021 19:51 Відповісти
И играли в футболках с картой Украины с Крымом !!!!
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17.06.2021 19:02 Відповісти
Но реклама газпрома на стадионе сильно раздражала . Надо им запретить рекламироваться как стране - агрессору
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17.06.2021 19:04 Відповісти
Он же спонсор. Поэтому и ПС-2 рулит.
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17.06.2021 19:07 Відповісти
А ты шо, смотрел футбол в рабочее время?
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17.06.2021 19:09 Відповісти
Квартальщик продовжує жити в світі серіалів, відосиків, трилерів.
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17.06.2021 19:09 Відповісти
вова, иди нхй.
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17.06.2021 19:11 Відповісти
ЗЕбильный триппер
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17.06.2021 19:25 Відповісти
без бубочки и кошки не родятся)
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17.06.2021 19:50 Відповісти
Настоящий футбол будет с Австрией.Вот тогда и скажешь спасибо.
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17.06.2021 20:08 Відповісти
Ой,форумчане я что то пропустил..А где высказывания иконы поздравлений футболистов самого сывочолого,он же пятый,скоро во второй раз явленный народу,возродивший Армию,Мовк,Виру и т.д. и т. п.?Шо не поздравил?Ах да он же высчитывал какой срок дал Байден *****...
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18.06.2021 07:31 Відповісти
Вова, ты видно далек от футбола. Они примерно так играли в футбол, как твое правительство руководит страной, койтусы ,фрикции есть а оргазм не наступает.
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17.06.2021 20:14 Відповісти
та ну нах, - до такого триллера как вы устроили в Украине им ещё ну очень-очень далеко...
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17.06.2021 22:00 Відповісти
сьогоднi


https://twitter.com/Yurets_V/status/1405593404340420614

"Дякую за справжній футбольний трилер", - Зеленський привітав збірну з футболу з першою перемогою на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 1644
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17.06.2021 22:08 Відповісти
ну норм сыграли, выиграли и моя ставка тоже сработала)))) всем хорошо и мне сытно от кэша) кстати, прикольное приложение тоже скачайте тут и тоже зарабатывайте на победах своих любимых команд и спортсменов
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21.07.2021 22:28 Відповісти
 
 