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ЗНО з англійської мови не склали 10% абітурієнтів, з математики - понад 30% і з фізики - 8% - Центр оцінювання якості освіти

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

ЗНО з англійської мови не склали 10% абітурієнтів, з математики - понад 30% і з фізики - 8% - Центр оцінювання якості освіти

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) констатує, що зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з англійської мови склали 89,3 % абітурієнтів, з математики - 68,9% і з фізики - 91,7.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказано в повідомленні пресслужби УЦОЯО.

"Сьогодні відбулося друге засідання експертної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти за визначенням порогу "склав/не склав". Було визначено порогові бали "склав/не склав" для тестів з англійської, іспанської, німецької, французької мов, математики, фізики", - сказано в інформації.

Зазначається, що члени експертної комісії після обговорення ухвалили рішення встановити граничний бал з іноземних мов, що відповідає 18 тестовим балам, з математики - 10, з фізики - 12.

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Таким чином, від загальної кількості осіб, які брали участь у тестуванні по кожному з предметів, поріг "склав/не склав" не подолали: з англійської мови - 10,68%, з іспанської мови - 15,79%, з німецької мови - 11,49%, з французької мови - 8,94%, з математики - 31,11% і з фізики - 8,33%.

Як повідомлялося, на зовнішнє незалежне оцінювання у 2021 році було зареєстровано 389 710 осіб.

ЗНО з хімії не склали 10,8% абітурієнтів.
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Топ коментарі
+10
хочешь сказать,шо в совке больше умных людей было,чем в странах,где провели эти реформы? ВНО по английскому языку не сдали 10% абитуриентов, по математике – более 30% и по физике – 8% - Центр оценивания качества образования - Цензор.НЕТ 3549.
а куда ж они потом деваются,что за ***** голосуют 146%?
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17.06.2021 19:05
+7
Разумеется, больше! Потом браслетики медные носили, воду перед телевизором заряжали, ну и прочие пирамидки покупали.
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17.06.2021 20:01
+3
Для сбора клубники английский не нужен.
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17.06.2021 19:12
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Новая система образования в действии. А сейчас еще и школы подсократят. А потом объединят в природные науки физику, химию и математику 3 в 1 как хотели и приедем вообще. Стране не нужны умные люди, да ей вообще люди не нужны, всех на заработки заграницу, Гастербайтеры ж валюту шлют, вопрос кому будут слать когда все уедут.
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17.06.2021 18:51 Відповісти
хочешь сказать,шо в совке больше умных людей было,чем в странах,где провели эти реформы? ВНО по английскому языку не сдали 10% абитуриентов, по математике – более 30% и по физике – 8% - Центр оценивания качества образования - Цензор.НЕТ 3549.
а куда ж они потом деваются,что за ***** голосуют 146%?
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17.06.2021 19:05 Відповісти
Разумеется, больше! Потом браслетики медные носили, воду перед телевизором заряжали, ну и прочие пирамидки покупали.
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17.06.2021 20:01 Відповісти
Краще вивчати більш поглиблено предмети до яких дитина має хист і бажання.
Те, що використає у майбутньому. Решта так - ознайомитись.
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17.06.2021 19:07 Відповісти
Тогда 95% достаточно изучить калькулятор.
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17.06.2021 19:14 Відповісти
sex education
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17.06.2021 21:55 Відповісти
Как давно математика стала естественной наукой? ВНО по английскому языку не сдали 10% абитуриентов, по математике – более 30% и по физике – 8% - Центр оценивания качества образования - Цензор.НЕТ 3589
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17.06.2021 19:13 Відповісти
а шо,таки гуманитарная? ЗНО з англійської мови не склали 10% абітурієнтів, з математики - понад 30% і з фізики - 8% - Центр оцінювання якості освіти - Цензор.НЕТ 959или лингвистическая?
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17.06.2021 20:27 Відповісти
таки формальная! и таки не естественная.
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18.06.2021 01:16 Відповісти
Якщо не подобається вали нахєр, таких як ви тут ніхто не тримає.
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18.06.2021 00:31 Відповісти
Якщо не подобається вали нахєр, таких як ви тут ніхто не тримає.
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18.06.2021 00:32 Відповісти
***! Дайте вчителям по 4 ляма баксів на місяць, бо вони важко гарують на репетіторстві, а в школі навчати часу немає!
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18.06.2021 18:38 Відповісти
ну как там "закладка" по английски то? вот и Царев даже знает - Klad dawai, bablo schas budet, cho malo babla shole?
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17.06.2021 19:04 Відповісти
ВНО по английскому языку не сдали 10% абитуриентов

ВНО по английскому языку не сдали 10% абитуриентов, по математике – более 30% и по физике – 8% - Центр оценивания качества образования - Цензор.НЕТ 556 Ну, хоть десять процентов сваливать пока не собираются...
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17.06.2021 19:04 Відповісти
Для сбора клубники английский не нужен.
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17.06.2021 19:12 Відповісти
Поколение тупых тиктокеров.

У ЗЕ таки неплохая перспектива. Еще одно поколение безмозглых бакланов выросло.

ЗЕбилы рожают новых лядей.
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17.06.2021 19:12 Відповісти
Ну да звісно ще одне покоління. І це говорить покоління яке придумало це все. Не у всіх школах готують до цих "екзаменів" і ці так-звані екзамени проводяться лише для того щоб ви довбойоби говорили яке просране покоління, а позвольте нагадати що це ви зробили його просраним, і це ваша задача надати можливість вижити.
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18.06.2021 00:24 Відповісти
Конечно.
Это мы (раз уж так все персонально) рожали вас в зажопье между сменами на заводах и пили пиво вместо того, чтобы воспитывать детей и заниматься с ними.

И мы потом придумали экзамены, которые вы конечно же не можете сдать. Мы могли, а вы нет.

Прости, но это эффект 70-летней обратной эволюции. И ЗЕ-президент тоже.
Если на Западе вся идеология построена на поиске особенных и продвижении умных, то тут все уже давным давно с точностью до наоборот. И мы - счастливое исключение. А вот 73% посредственного инфантильного большинства - это правило.
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18.06.2021 00:49 Відповісти
Ну ниче страшного, не всем дано попасть в международную it галеру и работать на биллов и джонов в американских стартапах. Должен же кто-то батрачить на местный рынок, где английский кагбы не нужен.
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17.06.2021 19:35 Відповісти
Ну я вас може здивую но між цими так-званими екзаменами та іноземними IT фірмами та компаніями не має нічого спільного. Всім настати як ти вчився до того моменту доки виконуєш свою роботу правильно та швидко.
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18.06.2021 00:28 Відповісти
Двое студентов заходят в аудиторию для сдачи английского. Препод говорит:
- Sit down.
Один другому:
- Слушай, а че он сказал?
- Он сказал: "Садись, дебил".
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17.06.2021 20:50 Відповісти
ну, у нас все гениальные и сверх одаренные учиться вообще необязательно
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17.06.2021 21:57 Відповісти
Да,коменты просто классные. Уважаемые,которым 30-40 и более. Кто будет зарабатывать вам пенсию? Роботы? Так в странах третьего мира роботов не делают,а эти"биороботы" на что годятся в будующем? Отвлечённо можно "фантасмагорить" по поводу совка и того образования. Вот эти,которые с пирамидками это 40% ( ну люмпенов ,ПТУ было же достаточно много)что не уехали в силиконовую долину. В Украине до 60% населения имели высшее образование,ЧИТАЛИ КНИГИ. Вы же не знаете что в лучших университетах мира( для элиты) ЭКЗАМЕНЫ( а не тесты) ОБЯЗАТЕЛЬНЫ и читать в день студенты обязаны НЕ МЕНЕЕ 200страниц текста. Вот так. А для третьего мира тесты,затем ТРИДЦАТЬ процентов не сдавших НЕ ЭКЗАМЕНЫ ,а ТЕСТЫ,ну то есть подсказки. И тупые шутки по этому поводу тех которым через десять лет скажут что в СТАРОСТИ у них НЕ будет пенсии,ну потому что через лет пять уже 60 или 90% не сдадут тесты в мире где с помощью математики и физики будет ВСЕ разрабатываться и производиться. Вот такой смех ,уважаемые.
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17.06.2021 22:56 Відповісти
меньше капслока, больше структуры и связной речи!
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18.06.2021 01:18 Відповісти
а з чого ти взяв, що ті, "которым 30-40 и более" взагалі доживуть до пенції? Взагалі-то в середньому в Україні чоловіки НЕ доживають до пенсії!
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18.06.2021 02:12 Відповісти
який % провалював математику в минулі роки?
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18.06.2021 02:10 Відповісти
А где данные по прошлым годам? Нужно же сравнить результаты дистанционного, ковидного образования с тем, что было до панэпидемии.
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18.06.2021 19:00 Відповісти
 
 