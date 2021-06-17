ЗНО з англійської мови не склали 10% абітурієнтів, з математики - понад 30% і з фізики - 8% - Центр оцінювання якості освіти
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Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) констатує, що зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з англійської мови склали 89,3 % абітурієнтів, з математики - 68,9% і з фізики - 91,7.
Як передає Цензор.НЕТ, про це сказано в повідомленні пресслужби УЦОЯО.
"Сьогодні відбулося друге засідання експертної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти за визначенням порогу "склав/не склав". Було визначено порогові бали "склав/не склав" для тестів з англійської, іспанської, німецької, французької мов, математики, фізики", - сказано в інформації.
Зазначається, що члени експертної комісії після обговорення ухвалили рішення встановити граничний бал з іноземних мов, що відповідає 18 тестовим балам, з математики - 10, з фізики - 12.
Таким чином, від загальної кількості осіб, які брали участь у тестуванні по кожному з предметів, поріг "склав/не склав" не подолали: з англійської мови - 10,68%, з іспанської мови - 15,79%, з німецької мови - 11,49%, з французької мови - 8,94%, з математики - 31,11% і з фізики - 8,33%.
Як повідомлялося, на зовнішнє незалежне оцінювання у 2021 році було зареєстровано 389 710 осіб.
ЗНО з хімії не склали 10,8% абітурієнтів.
Будь ласка, зачекайте...
а куда ж они потом деваются,что за ***** голосуют 146%?
Те, що використає у майбутньому. Решта так - ознайомитись.
Ну, хоть десять процентов сваливать пока не собираются...
У ЗЕ таки неплохая перспектива. Еще одно поколение безмозглых бакланов выросло.
ЗЕбилы рожают новых лядей.
Это мы (раз уж так все персонально) рожали вас в зажопье между сменами на заводах и пили пиво вместо того, чтобы воспитывать детей и заниматься с ними.
И мы потом придумали экзамены, которые вы конечно же не можете сдать. Мы могли, а вы нет.
Прости, но это эффект 70-летней обратной эволюции. И ЗЕ-президент тоже.
Если на Западе вся идеология построена на поиске особенных и продвижении умных, то тут все уже давным давно с точностью до наоборот. И мы - счастливое исключение. А вот 73% посредственного инфантильного большинства - это правило.
- Sit down.
Один другому:
- Слушай, а че он сказал?
- Он сказал: "Садись, дебил".