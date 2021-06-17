ЗНО з англійської мови не склали 10% абітурієнтів, з математики - понад 30% і з фізики - 8% - Центр оцінювання якості освіти

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) констатує, що зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з англійської мови склали 89,3 % абітурієнтів, з математики - 68,9% і з фізики - 91,7.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказано в повідомленні пресслужби УЦОЯО.

"Сьогодні відбулося друге засідання експертної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти за визначенням порогу "склав/не склав". Було визначено порогові бали "склав/не склав" для тестів з англійської, іспанської, німецької, французької мов, математики, фізики", - сказано в інформації.

Зазначається, що члени експертної комісії після обговорення ухвалили рішення встановити граничний бал з іноземних мов, що відповідає 18 тестовим балам, з математики - 10, з фізики - 12.

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Таким чином, від загальної кількості осіб, які брали участь у тестуванні по кожному з предметів, поріг "склав/не склав" не подолали: з англійської мови - 10,68%, з іспанської мови - 15,79%, з німецької мови - 11,49%, з французької мови - 8,94%, з математики - 31,11% і з фізики - 8,33%.

Як повідомлялося, на зовнішнє незалежне оцінювання у 2021 році було зареєстровано 389 710 осіб.

ЗНО з хімії не склали 10,8% абітурієнтів.